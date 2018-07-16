Куэва в «Краснодаре», испанский рынок «Рубина» и чемпионская селекция «Локо»

Трансферный гид РФПЛ

Чемпионат мира по футболу завершился и настала пора возвращаться в суровую реальность российского чемпионата. Команды уже полным ходом готовятся к старту сезона, усердно укрепляя составы. Трансферный рынок в этом году получается не слишком богатым на события — переходов, сопоставимых по шумовому сопровождению с побегом Роналду в Турин, ждать, конечно, не приходится. Однако событий и трансферных слухов в последние семь дней было предостаточно. О самых интересных из них — в материале «Реального времени».

Чемпионская работа «Локомотива» на рынке

Сложно сказать, в каких отношениях находятся президент «Локомотива» Илья Геркус и главный тренер Юрий Семин, но их работа на трансферном рынке пока что вызывает уважение. Учитывая, что москвичи в прошлом сезоне стали чемпионами страны и ни один из лидеров команды еще не покинул команду, у клуба и не было пока потребности в большом количестве новичков. Но даже в такой ситуации встает вопрос о правильном распределении бюджета, и с этой точки зрения текущие действия «Локомотива» на трансферном рынке вызывают положительные отклики.

После выкупа у «Рубина» за смешные 1,5 млн евро Рифата Жемалетдинова на этой неделе состав команды пополнил свободный агент Брайан Идову. Нигериец с русскими корнями только вернулся в Россию из расположения своей сборной — участницы мундиаля. На фоне Месси и финалистов ЧМ хорватов Идову был очень хорош, так что борьба за флангового защитника была нешуточная. «Локомотив» выиграл эту своеобразную гонку и получил в свое распоряжение игрока, способного закрыть сразу несколько позиций в обороне. Очевидно, что теперь у Семина заметно прибавилось возможностей в плане тактических перестроений.

Немаловажная часть работы на трансферном рынке заключается и в сохранении лидеров. Пока что у «Локомотива» не получается договориться с португальцем Фернандешем о продлении контракта, но игрок еще не вернулся из заслуженного отпуска после ЧМ. А вот Тарасов в мундиале не участвовал и поэтому договориться с ним было проще. Хотя не сказать, что переподписание далось руководству «Локомотива» легко. На футболиста, как оказалось, все еще сохраняется большой спрос на рынке, и он едва не оказался в «Ростове». Еще один игрок, с которым в ближайшее время удастся договориться «Локомотиву», — нападающий Эдер. Осталось лишь уладить формальности.

Вслед за Антоном Салетросом в «Ростов» перебрался молодой центральный защитник Деннис Хаджикадунич. Фото vk.com/fcrostov



Ерохин ушел давно, но деньги за него «Ростов» получает до сих пор

Пока Карпин носит «усы надежды», ростовская команда вовсю готовится к старту нового сезона. Работа по продлению контрактов с футболистами была проведена еще в конце мая, но в клубе все еще оставались ключевые игроки без контракта на грядущий сезон. Одним из таковых был Рагнар Сигурдссон, контракт с которым должны были подписать сразу же после возвращения исландца из сборной. Защитник отыграл хороший турнир на ЧМ и официально объявил о завершении карьеры в национальной команде. Слухи тут же начали отправлять исландца в другие европейские клубы, но Рагнар решил не искушать судьбу и продлил контракт с «Ростовом» еще на 2 года.

Не забывает клуб и об усилении состава, причем делает это на скандинавском рынке. Селекционерам ростовчан явно понравилось работать в этом направлении, правда, ларчик открывается довольно просто. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц — ярый фанат сборной Исландии, футболисты которой показывают бойцовский характер во всех турнирах. Именно по рекомендации руководителя селекционная служба ростовчан особое внимание уделяет скандинавскому рынку, где в очередной раз нашла перспективного игрока.

Вслед за Антоном Салетросом в «Ростов» перебрался молодой центральный защитник Деннис Хаджикадунич. Сумма трансфера составила около 1 млн евро, что довольно дорого для 20-летнего игрока чемпионата Швеции, к тому же проведшего прошлый сезон в аренде. Впрочем, эти расходы «Ростов» покроет за счет компенсационных выплат от ФИФА за трех своих игроков, сыгравших на ЧМ-2018. За игроков сборной Исландии ростовчане получат чуть больше 600 тыс. евро, кроме того, «Ростову» полагается около 300 тыс. евро за подготовку Александра Ерохина, который также был в заявке национальной команды России.

Вскоре «быки» должны объявить о следующем своем трансфере. Им с большой степенью вероятности станет перуанский полузащитник Кристиан Куэва. Фото Антона Зайцева / wikipedia.org

Перуанский след «Краснодара»: кто пополнит состав «быков»

Самым активным топ-клубом России на трансферном рынке на данный момент можно признать «Краснодар». Команда Галицкого как никогда часто фигурирует на трансферном рынке в качестве претендента на того или иного игрока. Впрочем, несмотря на это, «Краснодар» объявил пока лишь об одном по-настоящему серьезном трансфере, да и тот состоялся еще в конце весны. Речь о лидере ФК «Уфа» Дмитрии Стоцком. Но после потерь целого ряда игроков, среди которых герой Швеции Андреас Гранквист, этого «быкам» в предстоящем сезоне может и не хватить.

Впрочем, на прошедшей неделе «Краснодар» сделал три подписания для своего дубля. Имена защитника «Крыльев Советов» Таранова и полузащитника «Динамо» Катрича уже давно на слуху у любителей футбола, а вот нападающего Онугху знают немногие. Форвард перешел в «Краснодар» из «Волгаря», который нынешней весной рухнул в ПФЛ. Остаток сезона Онугха провел на очень хорошем уровне, так что переход в «Краснодар» для молодого футболиста стал неким подтверждением его развития.

Больше всего болельщиков «Краснодара» интересует, конечно, основной состав. Там пока без изменений, но вскоре «быки» должны объявить о следующем трансфере. Им с большой долей вероятности станет перуанский полузащитник Кристиан Куэва, самый заметный игрок сборной Перу на прошедшем чемпионате мира. Футболист, отличившийся незабитым пенальти в ворота Шмейхеля, станет шестым игроком из этой страны в истории российского футбола. Из всех представителей Перу запомнился лишь «железнодорожник» Фарфан, а вот Идальго, Карасса, Мендоса и Самбрано явно не впечатлили. Остается надеяться, что Куэва станет последователем именно универсала из «Локомотива».

Чем «Енисею» удалось заманить Дугалича, остается загадкой. Защитник мог бы усилить любой клуб РФПЛ. Фото vk.com/fcenisey



Короткой строкой

Когда Дмитрий Полоз и Александр Ерохин переходили в «Зенит» из «Ростова», многие оценивали перспективы как более предпочтительные. Однако футбольная судьба распоряжается по-своему. Ерохин закрепился в «Зените» и даже попал на ЧМ-2018, а вот Полоз окопался на скамейке питерской команды, так что руководство клуба рассчитывает сбыть игрока в аренду. По некоторым данным, игрок может перейти в казанский «Рубин».



Красноярский «Енисей» продолжает комплектовать свой состав свободными агентами из ушедших в небытие «Тосно» и «Амкара». Вслед за Юрченко, Заневым, Огуде, Комоловым и Костюковым стан красноярцев пополнил защитник тосненцев Раде Дугалич. В игроке был сильно заинтересован Парфенов, но тренеру «Урала» не удалось уговорить своего бывшего футболиста переехать за ним в Екатеринбург. Чем «Енисею» удалось заманить Дугалича, остается загадкой — защитник вполне мог бы усилить любой клуб РФПЛ. Впрочем, у Раде есть один большой недостаток, который наверняка скажется на стабильности команды Аленичева. Дугаличу в пару необходим подвижный защитник для подстраховки, каковых в «Енисее» пока что не имеется.

Финалист чемпионата мира все ближе к «Зениту». Питерцы очень хотели приобрести Милана Баделя еще до завершения мундиаля, но так и не сумели договориться вовремя. По всей видимости, теперь «Зениту» предстоит заплатить чуть больше, учитывая то, какой фурор произвели хорваты на чемпионате мира. Другие трансферные цели питерцев станут известны уже после второго сбора команды. Семак только определяется с кругом футболистов, которые ему необходимы для решения поставленных задач. Скорее всего, первые имена новичков и список тех, кто покинет клуб, появятся уже на следующей неделе.

Казанский «Рубин» продолжает исследовать испанский рынок футболистов. На этот раз взор селекционной службы клуба упал на правого защитника команды «Лас-Пальмас» Мишела Маседо. Игрок на данный момент является свободным агентом, а прошедший сезон провел во втором испанском дивизионе. Кроме того, на австрийском сборе команды появился и Цезарь Навас. По всей видимости, ветеран также заключит контракт с «Рубином».

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Локомотив» з. Идову («Амкар»)

н. Жемалетдинов («Рубин»)

н. Смолов («Краснодар»)





з. Кверквелия («Лестер»)

з. Михалик («Волынь»)

з. Пейчинович

з. Денисов

п. Касаев («Балтика») «Зенит» гл. тр. Семак («Уфа»)

з. Рейес («Порту»)

п. Бадель («Фиорентина»)

з. Кришито («Дженоа»)

з. Терентьев («Зенит»)

п. Паредес («Сампдория»)

н. Панюков («Ростов») «Спартак» в. Рыжиков («Рубин»)

з. Жиго («Гент»)

з. Шер («Депортиво»)

п. Ташаев («Динамо»)

п. Ромуло («Верона»)

п. Емельянов («Урал»)

п. Родригеш («Галатасарай») з. Максимович («Наполи»)

з. Ташчи («Истанбул»)

з. Кутепов («Фенербахче»)

п. Пашалич («Челси»)

п. Гулиев («Ростов»)

п. Зуев («Ростов»)

н. Давыдов («Спартак Ю»)

н. Роша («Крузейро») «Краснодар» з. Таранов («Крылья Советов»)

п. Стоцкий («Уфа»)

п. Катрич

п. Куэва («Сан-Паулу»)

н. Онугха («Волгарь»)

н. Бензия («Лилль») з. Гранквист (Швеция)

з. Грицаенко («Енисей»)

п. Лаборде

п. Жоазиньо

н. Иван («Рапид»)

н. Смолов («Локомотив»)



ЦСКА з. Магнуссон («Бристоль»)

з. Бекао («Баия»)

з. Живоглядов («Уфа»)

з. Нойштедтер («Фенербахче»)

п. Бийол («Рудар»)

п. Ефремов («Оренбург»)

п. Венделл («Спортинг»)

н. Эрнандес («Халл Сити»)





з. Игнашевич (завершил карьеру)

з. Фернандес («Валенсия»)

п. Натхо

п. Вернблум

п. Миланов

п. Головин («Ювентус»)

н. Муса («Лестер») «Уфа» з. Круговой («Зенит-2»)

н. Абдулавов («Томь») гл. тр. Семак («Зенит»)

з. Живоглядов (ЦСКА)

п. Стоцкий («Краснодар»)

н. Абдулавов «Ахмат» в. Шепляков (ЦРФСО)

з. Мусалов («Анжи»)

п. Гащенков («Амкар»)

п. Думбия («Андерлехт»)

п. Силла п. Кацаев («Анжи»)

н. Мбенг «Урал» гл. тр. Парфенов («Тосно»)

з. Брызгалов («Анжи»)

з. Хайруллов («Олимпиец»)

н. Погребняк п. Егорычев («Рубин»)

п. Емельянов («Спартак») «Арсенал» гл. тр. Кононов

в. Нигматуллин («Амкар»)

п. Костадинов («Маккаби») гл. тр. Божович

п. Боурчану «Ростов» з. Логашов («Балтика»)

з. Брорссон («Мальме»)

п. Щадин («Шинник»)

п. Салетрос («АИК»)

п. Гулиев («Спартак»)

п. Зуев («Спартак»)

п. Хаджикадунич («Мальме»)

п. Олссон («АИК»)

н. Панюков («Зенит») п. Байрамян («Рубин»)

п. Думбия («Реймс»)

п. Вебер («Авангард»)

н. Дядюн («Балтика») «Рубин» в. Коновалов («Торпедо-Белаз»)

з. Уремович («Олимпия»)

з. Чико («Гранада»)

з. Маседо («Лас-Пальмас»)

п. Байрамян («Ростов»)

п. Егорычев («Урал»)

в. Рыжиков

з. Кузьмин

з. Энаке («Партизан»)

п. Карадениз

п. Нобоа («Зенит»)

п. Рочина («Леванте»)

н. Жемалетдинов («Локомотив») «Динамо» з. Белоруков («Амкар»)

з. Осипенко («Факел»)



п. Ташаев («Спартак») «Оренбург» в. Довбня («СКА Хабаровск»)

з. Шахов («Балтика»)

п. Кулишев («Динамо Спб»)

п. Кисляк («Иртыш») п. Плопа («Балтика»)

п. Воробьев («Ротор»)

п. Ефремов (ЦСКА)

н. Делькин («Олимпиец»)

н. Дюриш («Анортосис») «Крылья Советов» в. Опарин («Тосно»)

з. Полуяхтов («Анжи»)

п. Вукович («Олимпик») з. Таранов («Краснодар»)

з. Ятченко

п. Кулик («Анжи») «Анжи» з. Зайцев («Амкар»)

з. Белоруков

п. Шаваев («Амкар»)

п. Савичев («СКА»)

п. Кулик («Крылья Советов»)

п. Кацаев («Ахмат») з. Мусалов («Ахмат»)

з. Полуяхтов («Крылья Советов»)

з. Брызгалов («Урал»)

п. Яковлев

п. Поку (США)

п. Хубулов («Эрзурум»)





«Енисей» в. Юрченко («Тосно»)

з. Занев («Амкар»)

з. Терентьев («Зенит»)

з. Огуде («Амкар»)

з. Дугалич («Тосно»)

з. Грицаенко («Краснодар»)

п. Костюков («Амкар»)

п. Комолов («Амкар»)