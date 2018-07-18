«Уфа» проиграла уверенным «парням с турецкого района»

Команда Томарова проверила свою готовность в поединке с призером турецкого чемпионата

После короткой передышки, пройдя первый сбор в австрийском Леоганге, ФК «Уфа» под началом Сергея Томарова окунулась в атмосферу соседнего Майрхофена. На заключительном сборе, который завершится за пять дней до дебюта в Лиге Европы, все идет по плану — усиленная физическая работа разбавляется контрольными играми. Одним из пунктов подготовки стал спарринг с призером последнего турецкого чемпионата ФК «Истанбул Башакшехир». Репортаж о поражении (2:3) башкирского клуба в европейской репетиции — в «Реальном времени».



Немного истории

«Истанбул» был основан 15 июня 1990 года в результате слияния нескольких любительских команд Стамбула. Большую часть истории команда провела в системе низших футбольных лиг Турции. В сезоне 2006/07 она заняла второе место в Первой лиге и впервые в истории пробилась в Суперлигу, высший дивизион чемпионата Турции по футболу.

В 2014 году клуб решили переформатировать, чтобы им управлял конкретный район Стамбула — Башакшехир (прежде этим занимался городской муниципалитет Стамбула). Сезон 2014/15 команда начала под новым названием «Истанбул Башакшехир». Со сменой названия поменялись и эмблема клуба, а также клубные цвета игровой формы футболистов команды — теперь она оранжево-синяя.

Обновленный клуб сразу подтвердил претензии на самые высокие места и сходу занял четвертую строчку, пробившись в квалификацию Лиги Европы. Дебют не удался — турки проиграли голландскому «АЗ Алкмаар» 1:4.

В нынешнем сезоне «Истанбул», уступивший в минувшем чемпионате первое место «Галатасараю» (3 очка отставания) и «Фенербахче» (равное количество очков, но дополнительные показатели хуже), начнет очередное покорение Европы с третьего отборочного раунда («Уфе», напомним, дебютирует с более раннего этапа). То есть вчерашний матч стоит расценивать как некую репетицию перед стартом уфимцев в еврокубках.

Сезон 2014/15 команда начала под новым названием «Истанбул Башакшехир». Фото vk.com/ufafc



Австрийская идиллия



Тем временем на втором сборе в не менее горном и живописном Майрхофене уфимские «горожане» тренируются практически в семейной идиллии. Подъехал Сейдахмет, он занимается в общей группе. Азамат Засеев вместе с реабилитологом Лилией Сидоркиной готовятся к сезону по индивидуальной программе.

Ивана Облякова и Ондржея Ванека одноклубники поздравили с днями рождения (Облякова с 20-летним юбилеем) тортами со свечками на командном ужине — оба задули их с первого раза. А серебряные медали соотечественников на чемпионате мира отпраздновал в австрийском отеле уфимский хорват Иван Пауревич. Хорватия в финале мирового турнира добилась лучшего результата за свою историю, а вот «Ивану Грозному» еще только предстоит прокладывать дорогу в групповой этап еврокубкового соревнования. Может, Томаров и Ко, по примеру сборной Станислава Черчесова, специально пустили команду под супернагрузки, и с горных испытаний «горожане» вернутся во всеоружии?

Хромая реализация



В первых двух матчах в Майрхофене уфимцы показали, что создавать моменты умеют, а вот реализация не просто хромает, а будто на ногах у футболистов те самые гири, которые они таскают в спортзале. Так, из кучи моментов в контрольном матче против команды третьего дивизиона Германии «Мюнхена-1860» «горожане» не реализовали ни одного, а немцы в конце игры использовали выход один на один — 1:0. Поражение, как и 3 года назад в подобном спарринге с мюнхенцами (тогда Марсиньо стал автором единственного уфимского гола — 1:2).

В игре с призером чемпионата Чехии — «Пршибрамом» процент реализации был лучше. Более того, удалось отыграться после ошибки в первом тайме. Ответный мяч наконец-то забил Вячеслав Кротов, причем отличный заброс ему в штрафную сделал новичок «Уфы» Данил Круговой, который перед сезоном уже успел дать развернутое интервью «Реальному времени». А в начале второго тайма отличился уфимский воспитанник Игорь Безденежных — 2:1. Игорь тоже начинает нащупывать свою игру.

На втором сборе в горном и живописном Майрхофене уфимские «горожане» тренируются в семейной идиллии. Фото instagram.com



Вызов турецкому крепышу



Поединок с любящим проводить время в атаке «Башакшехиром» — отличная возможность поиграть комбинационно и попробовать все же улучшить снайперскую составляющую команды. Состав «Уфы» на контрольный матч с «Истанбулом» оказался максимально боевым: вратарь Беленов, защитники Сухов, Живоглядов, Неделчару, Аликин, Йокич, хавбеки Салатич, Пауревич и Обляков, нападающие Кротов и Игбун. Запас у «горожан» выглядел так: Шелия, Чернов, Дивеев, Тумасян, Никитин, Табидзе, Пуцко, Засеев, Круговой, Безденежных, Карп, Ванек, Сысуев, Сейдахмет, Фатаи.

Две минуты прошло со стартового свистка, а «горожане» уже вели 1:0. На фланге поборолся Кротов и прострелил — на дальней штанге на замыкание успел Иван Пауревич. Турки забили через полторы минуты, но судья отменил гол из-за нарушения правил. На 7-й минуте Пауревич имел шанс забить второй с выверенной передачи Сухова с правого фланга, но его удар в упор парировал вратарь. Чувствовался хороший настрой уфимской команды — парни решили дать бой одному из лидеров турецкой Суперлиги.

На 16-й минуте, отбившись от не очень опасной атаки, уфимцы заработали штрафной по центру ворот (свалили Слая после подачи Облякова), но удар со стандарта приняла на себя стенка «Истанбула». Спустя 8 минут уже сам Обляков бил головой после подачи с левого флага, но удар пришелся немного выше ворот.

И все же турецкая команда поймала подопечных Томарова на контратаке на 28-й минуте — навес замкнул нападающий Тунай Торун, отправив мяч головой в левый от Беленова угол, 1:1. После гола турки попытались выйти вперед в счете, отодвинув игру на половину поля россиян, но Беленов был начеку. А на 42-й минуте уже турецкая команда прозевала разрезающий пас Облякова на Кротова, который уложил вратаря и поразил ворота — 2:1.

Поединок с любящим проводить время в атаке «Башакшехиром» — отличная возможность поиграть комбинационно. Фото vk.com/ufafc



Прижатые к своим воротам



Во втором тайме защищать ворота «Уфы» вышел Георги Шелия — и на 53-й минуте буквально спас команду в акробатическом прыжке после удара турецкого нападающего головой в упор из района 11-метровой отметки. А спустя 3 минуты кипер «горожан» вытащил коварный мяч из правого нижнего — турки наседали. «Истанбул» почувствовал несколько большую свободу, так как отдыхать ушел Слай и ему на смену вышел Сысуев, который был не так настырен. В итоге этот прессинг принес турецкому коллективу успех — в течение 3 минут спустя час игры два похожих гола влетело в ворота Шелии после ударов Байича и Фрая со средней дистанции — 2:3.

На 73-й минуте на усиление атаки был выпущен Фатаи. Тут же Живоглядов едва не сравнял счет — не попал в левый нижний угол. Безденежных, Дивеев, Тумасян, Пуцко, Круговой, Карп и Ванек тоже получили свой шанс поиграть в последние 15 минут. Однако отобрать уверенность у разыгравшегося турецкого клуба не удалось. В принципе, Томарову должно быть ясно, кто игроки старта, а кто может выстрелить на замене.

Фатаи в концовке имел два-три голевых момента, но не подошел к их реализации максимально ответственно. А вот турки забили, но судья гол не засчитал. Итоговые 3:2 в пользу турецкой команды показали большую сыгранность в атаке уже понюхавших пороху Лиги Европы футболистов «Башакшехира».