Данил Круговой: «Уфа» показывает, как должен работать клуб»

В башкирской команде нашли очередного таланта, из которого может вырасти новая молодая звезда

Новичком ФК «Уфа» в нынешнее межсезонье стал воспитанник питерского футбола левоногий защитник Данил Круговой. 20-летний парень когда-то подавал мячи Семаку и Аршавину. Но из подающего мячи, а затем и надежды когда-то пора превращаться в зрелого игрока. Именно для этого Данилу пришлось поменять «Зенит» и Санкт-Петербург, в котором он родился, на неизвестную Уфу и футбольный клуб, умеющий делать звезд из футболистов, которые хотят и умеют пахать. Об адаптации к взрослому футболу, проблемах «Зенита», сборной России на ЧМ и многом другом Данил рассказал в интервью «Реальному времени».

«Зениту» проще купить готового игрока»

— Ты — коренной питерец. Наверняка в детстве болел за

Аршавина, Кержакова, Быстрова. Почему сейчас местные питерские таланты должны уезжать из города, чтобы заиграть в РФПЛ?

— «Зенит» — клуб с большими амбициями и средствами для достижения цели, селекция, которая ведется в основной команде, нацелена на результат «здесь и сейчас». Сами понимаете, что когда есть средства, проще купить сформировавшегося исполнителя на позицию, чем

ждать, пока свой доморощенный игрок, путем проб и ошибок, наберется опыта и даст результат. Я родился в городе Гатчина — это Ленинградская область, но всю сознательную жизнь провел в Петербурге, и как любой мальчишка мечтал играть в «Зените». В футбол меня привел папа в возрасте 6 лет, в футбольную школу «Смена» (ныне академия «Зенита»). Я очень благодарен ему за то, что он направил меня в правильное русло. К сожалению, отец не сможет уже увидеть мои результаты на поле и за его пределами — он погиб несколько лет назад.

В детстве мне импонировал Аршавин, я знал его непростую судьбу вне поля, и понимал, что только через труд в этой жизни можно добиться результата. Помню, был матч в Кубке УЕФА, мне было 8 лет, и мальчишки выводили на поле футболистов основной команды — мне тогда достался Андрей Аршавин. Представляете, меня за руку ведет мой кумир, аншлаг на стадионе «Петровский», ревущие трибуны — эмоции были невероятные! Наверное, именно тогда я понял, что хочу выйти так же в составе основной команды. Я в итоге вышел на «Петровском», правда, в составе «Зенита-2».

— Как принял непростое решение покинуть родной город? С кем советовался?

— Решение, конечно, далось нелегко. Я бы больше сделал акцент не на городе, а на своем развитии в игровом плане — мне хочется расти, делать ошибки, набираться опыта и прогрессировать. Решение принимал, руководствуясь несколькими пунктами. Для того, чтобы прогрессировать, нужно играть среди лучших. Мне только что исполнилось 20 лет, я понимаю, что нахожусь на начальном пути, и «Зенит», повторюсь, не тот клуб, где молодежь, в особенности оборонительного плана, может себя проявить. Это большое давление, в первую очередь, от результата. В «Зените» не будет много шансов, один-два не использовал — можно паковать чемоданы, либо играть за фарм-клуб, или в аренде. Советовался с мамой, с близкими мне людьми. Решение было не спонтанным. У меня было в прошлом году два предложения от клубов Премьер-лиги, но стечение обстоятельств привело к тому, что я стал игроком футбольного клуба «Уфа», и я рад этому событию.

У меня было в прошлом году два предложения от клубов Премьер-лиги, но стечение обстоятельств привело к тому, что я стал игроком футбольного клуба «Уфа», и я рад этому событию

— «Зенит» не пытался тебя сохранить в своей системе?

— Этим летом у меня заканчивался контракт, руководство «Зенита» в лице Вячеслава Малафеева зимой сделало мне предложение о продлении контракта. Но, взвесив все «за» и «против», принял решение отказать родному клубу в продлении соглашения. Если честно, последние полгода были очень сложными для меня, больше в моральном отношении. Я пропустил концовку чемпионата не по причине травмы.

— А почему пропустил?

— Решение руководства футбольного клуба «Зенит». Видимо, было недостаточно качеств для второй команды.

«Уфа» показывает, как должен работать клуб»

— Что знал об Уфе и новом клубе до переезда в столицу Башкирии?

— Приезжал сюда два раза в составе молодежной команды «Зенита». «Уфа» показывает своими результатами на поле и вне его, как должен функционировать клуб в России. Мне нравится выстроенная система — активная работа на трансферном рынке, нахождение «алмазов», предоставление шанса им и, в конечном итоге, получение «бриллиантов».

— Какие впечатления от Уфы после Питера?

— О городе в целом пока не могу сказать, не было времени еще освоиться.

— Ты один приехал или с мамой, родственниками или девушкой?

— Приехал один, чтобы быть сосредоточенным только на футболе.

— Интересно получается: Семак — кузнец лучшего достижения «Уфы» — отправился в Питер, а ты, наоборот, сюда. Что скажешь о новом тренере Сергее Томарове? Какие задачи он ставит перед вами?

— Уже ходили шутки на эту тему — мол, Сергей Богданович знал, что я приеду в «Уфу». Знаю, что Сергей Александрович (Томаров, — прим. ред.) очень давно в системе клуба. Очень вдумчивый, интеллигентный тренер, который получил хороший опыт в роли старшего тренера. Моя задача доказывать свою состоятельность каждый день для того, чтобы получить шанс. На моей позиции играет Боян Йокич — опытный защитник, за плечами которого игры в Серии А за «Кьево» и в Ла-Лиге за «Вильярреал». Для меня это хороший опыт и хороший конкурент на позицию для дальнейшего развития.

«На моей позиции играет Боян Йокич — опытный защитник, за плечами которого игры в Серии А за «Кьево» и в Ла-Лиге за «Вильярреал». Для меня это хороший опыт и хороший конкурент на позицию для дальнейшего развития». Фото fclmnews.ru

— С детства защитником играешь, или была какая-то эволюция по амплуа?

— Начинал, как и многие ребята, в нападении, но со временем обосновался на позиции левого защитника. Обе ноги рабочие, но ведущая — левая.

— На кого из защитников в мировом футболе равняешься?

— Мне импонируют Марсело и Кришито.

— Серьезный разброс кумиров — от «Реала» до «Зенита». Как так?

— А вы считаете, игрок национальной сборной Италии — не топ-уровень?

«Семаку подавал мячи еще в «Зените»

— С Семаком в Питере пересекались? Как думаешь, получится у него в «Зените» главным тренером?

— Сергею Богдановичу я сначала подавал мячи, когда он был игроком, позже — когда стал ассистентом главного уже в составе основной команды. Тогда подключали молодых игроков. Это был отличный опыт для меня. А в Уфе команда при нем успешно выполнила задачу на сезон, поэтому, думаю, для него «Зенит» — это отличный вызов в карьере и следующая ступень.

— Почему после Виллаш-Боаша в «Зените» не было титулов? Чего не хватило Луческу и Манчини?

— Я думаю, мое субъективное мнение будет лишним, поэтому не буду отвечать на этот вопрос.

— В «Зените» хотя бы минимальные шансы потренироваться с основой тебе давали?

— Я долгое время тренировался с основной командой, провел два сбора при Роберто Манчини, сыграл ряд контрольных встреч.

— В прошлом сезоне ты играл в ФНЛ. Чем этот турнир отличается от молодежного первенства РФПЛ?

— Нельзя сравнивать молодежное первенство и Футбольную национальную лигу. Молодежное первенство — это продолжение клубной академии, где футболисты — плюс минус твои ровесники, просто следующая ступень после

выпуска из академии. А ФНЛ — это уже профессиональный уровень, вторая по значимости лига в стране, где много опытных игроков, которые играли в РФПЛ, либо стремятся туда. Я получил хороший опыт за эти полтора сезона, которые провел в ФНЛ.

— Какие ожидания от Премьер-лиги?

— Все покажет время, моя задача, повторюсь, каждый день доказывать свою состоятельность и становиться лучше.

— ФК «Уфа» в прошлом сезоне высоко задрал планку. Чего ожидать от команды в этом сезоне?

— Команда впервые в своей истории сыграет в еврокубках, поэтому это хороший опыт для игроков и для болельщиков. Нужно двигаться дальше от матча к матчу, шаг за шагом — и результат придет.

— Какие впечатления от новых партнеров?

— Впечатления самые положительные, с некоторыми игроками (Обляков, Сейдахмет, Безденежных, — прим. ред.) я был знаком до перехода в «Уфу», поэтому адаптация проходит хорошо.

«Команда впервые в своей истории сыграет в еврокубках, поэтому это хороший опыт для игроков и для болельщиков. Нужно двигаться дальше от матча к матчу, шаг за шагом — и результат придет». Фото vk.com/ufafc

«На сборах фундамент закладываем — не до шуточек»

— Как тебя встретили? Обычно в командах принято разыгрывать, шутить над новичками. Был ли в твоем случае какой-то «обряд посвящения»?

— Встретили меня отлично. Сейчас период сборов, когда закладываем фундамент, все силы и эмоции уходят полностью в тренировочный процесс — так что тут не до «шуточек» (улыбается).

— За ЧМ следишь? Как оцениваешь игру нашей сборной? Есть ли шансы обыграть испанцев? (интервью состоялось до игры Россия-Испания, — прим. ред.)

— Да, следим с ребятами за успехами нашей сборной, порадовали результаты в первых двух матчах. Но нужно понимать, что соперники были не из числа грандов, поэтому спокойно отнесся к положительным исходам в стартовых матчах. Испания — сложный соперник, но проходимый, как показала нам сборная Марокко. С ними можно, даже нужно играть и проходить в следующую стадию.

— Помимо сборной России, каким командам ЧМ симпатизируешь?

— Сборная Хорватии на этом мундиале показывает качественный и зрелищный футбол, в ее составе много игроков мирового класса — приятно наблюдать за их игрой.

— В последние годы у нас принято ругать лимит на легионеров. Интересно твое мнение по этому поводу.

— В каждом вопросе главное — конечная цель. Если это подготовка игроков высокого уровня, то лимит не нужен, должны быть равные условия для всех вне зависимости от паспорта. Если же людям наверху нужен результат, то лимит, конечно, нужен. Но при прочих равных условиях клубу, у которого есть средства, будет проще покупать игроков, способных давать результат. Если условный Вася играет только потому, что у него российское футбольное гражданство, то тогда футбол теряет смысл как спорт. Поэтому я в этом вопросе отталкиваюсь только от целей руководителей нашего футбола.

— Из музыки ты что любишь? Насчет Круга в блиц-интервью в Уфе ты пошутил или действительно нравится шансон?

— Я меломан, могу слушать Басту, могу включить шлягеры от Вилли Токарева, так что особых предпочтений нет.

— У тебя на футболке на этих сборах прозвище Круг. Чья идея? Так и останется или все же «набьешь» фамилию к чемпионату России?

— Это отдельная история, о которой я расскажу чуть позже. А оставлю или нет «Круга» на сезон — увидите сами.