Фарид Минигулов: «С 2003 года основные производственные мощности «Казаньоргсинтеза» обновились на 70%»

На предприятии начался новый этап модернизации, рассчитанный на 3 года

Фото: Роман Хасаев

Новый этап модернизации начался на одном из бюджетообразующих предприятий Татарстана, ПАО «Казаньоргсинтез». Масштабное обновление началось еще в 2003 году, когда химическое предприятие вошло в группу компаний ТАИФ. Сейчас за три года, с 2018 по 2020, предполагается направить на строительство новых объектов и закупку оборудования 10,5 млрд рублей. В планах предприятия освоить новую технологию производства кумола, запустить четыре печи пиролиза и увеличить производство поликарбонатов. Подробнее о перспективах развития КОСа корреспонденту «Реального времени» рассказал генеральный директор предприятия Фарид Минигулов.



В 2018 году цены на полиэтилен стабилизировались

— Фарид Гертович, по итогам 2017 года выручка «Казаньоргсинтеза» составила 72 млрд рублей, что на 3,4 млрд рублей меньше, чем в 2016-м. С чем вы связываете снижение выручки? В целом какая ситуация сложилась на российском рынке нефтехимии в 2017 году?

— В течение 2017 года на российском рынке нефтехимии продолжилось снижение цен на основной продукт ПАО «Казаньоргсинтез» — полиэтилен. Один из самых главных факторов, повлиявших на снижение цен — укрепление курса рубля. Кроме того, на российский рынок вышли новые поставщики полиэтилена из Узбекистана и Украины с агрессивной ценовой политикой. С одной стороны, действовать агрессивно им позволяет себестоимость их продукции. С другой стороны, их подталкивает к выходу на внешние рынки низкий спрос на своих внутренних рынках. Поэтому эти производители идут в ближайшие регионы. Для Узбекистана и Украины наиболее удобным с точки зрения логистики является рынок России. При этом украинские власти постарались максимально защитить своих производителей полиэтилена на внутреннем рынке от конкурентов-импортеров.

— Как изменились цены на продукцию «Казаньоргсинтеза» в конце 2017 года и в начале этого года?

— Снижение цен на полиэтилен началось еще в 2016 году: в течение трех кварталов они упали на 15—20%, в четвертом квартале цены стали немного расти. В 2017 году цены еще не достигли уровня 2016 года, хотя и подросли на 10%. Можно сказать, что сейчас цены на полиэтилен стабилизировались.

«У нас есть возможности увеличить производство еще на 5—10%»

— На годовом собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» вы в своем выступлении отметили, что глубину снижения выручки удалось нивелировать за счет увеличения объемов производства. В 2017 году «Казаньоргсинтез» произвел рекордный объем полиэтилена низкого давления за всю историю предприятия — 508 млн тонн. Каким образом был достигнут подобный высокий результат?

— Рекордного показателя удалось достичь благодаря наличию достаточного количества сырья. Полиэтилен производится из этилена, соответственно, чем выше у завода возможность для выработки этилена, тем больше производительность. В прошлом году сырья было больше, чем за предыдущие годы. Также этилен мы закупали со стороны. В общей сложности это дало нам возможность выпустить рекордное количество полиэтилена низкого давления.

В 2017 году «Казаньоргсинтез» произвел рекордный объем полиэтилена низкого давления за всю историю предприятия — 508 млн тонн. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»



— Но при этом также прозвучало, что завод по производству полиэтилена высокого давления был недозагружен из-за нехватки этилена.

— Мощности по производству полиэтилена у нас больше, чем мощности производства этилена, и объемы его поставок со стороны также не позволяют полностью закрыть наши потребности. Мы можем производить больше продукции.

— То есть все-таки проблема с нехваткой сырья есть или это целенаправленное решение не загружать полностью производство?

— Вопрос все-таки в нехватке сырья: нам по-прежнему его недостаточно. Сейчас дефицит сырья меньше, чем раньше, но в целом ситуация сохраняется. Не хватает как сырья для производства этилена, так и самого этилена. У нас есть возможности увеличить производство еще на 5—10%. И стоит задача работать на максимально допустимых нагрузках. Здесь мы руководствуемся простым экономическим законом: чем больше мощности загружены, тем выше экономическая эффективность.

«У нас есть возможности увеличить производство еще на 5—10%», — заявил Фарид Минигулов. Фото: Роман Хасаев



— Как вы планируете решать сырьевой вопрос в 2018 году?

— В настоящее время ведутся переговоры о поставках сырья на уровне 2017 года. И уже сейчас мы можем сделать выводы, что загрузка наших производственных мощностей будет не ниже прошлогодней. Тем не менее у наших партнеров-поставщиков наблюдается положительная динамика выработки сырья по необходимым для нас позициям. Мы со своей стороны проводим все необходимые консультации для того, чтобы объемы поставок могли быть увеличены во второй половине этого года.

— Ликвидировать дефицит сырья способен газоперерабатывающий завод, строительство которого запланировано «Стратегией развития Группы компаний ТАИФ до 2030 года». Его строительство может решить вопрос с поставкой сырья?

— Да, для этого ведутся сейчас переговоры.

Интересны Китай и Европа

— Насколько сложно конкурировать на рынке полиэтилена?

— На внутреннем рынке Российской Федерации действует несколько производителей и полиэтилена низкого давления, и полиэтилена высокого давления, и линейного полиэтилена. По каждой позиции российский рынок профицитный. Поэтому все его участники ведут крайне агрессивную ценовую политику. Здесь же, как я уже говорил, активно действуют импортеры из соседних стран — из тех же Узбекистана и Украины. Кроме того, ряд спецмарок полиэтилена завозят с европейских заводов. Крупнотоннажные поставки пытаются завести поставщики с Ближнего Востока и Азии. Поэтому в конкуренции на рынке полиэтилена в России самое важное значение имеет качество продукции, умение работать с потребителями.

— Какую оценку продукции «Казаньоргсинтеза» дают покупатели?

— «Казаньоргсинтез» по качеству продукции считается одним из премиальных производителей на российском рынке. Наша основная продукция производится по лицензированным зарубежным технологиям. Предприятие постоянно ведет модернизацию мощностей, расширяем марочный ассортимент. В течение прошлого года и первом полугодии текущего года мы опробовали несколько новых марок полиэтилена, которые уже получили положительную оценку конечных переработчиков.

Кроме того, «Казаньоргсинтез» сейчас активно применяет наиболее удобные для наших контрагентов формы поставок. Например, мы сейчас осуществляем доставку продукции прямо до дверей потребителя, чего еще в 2017 году не было.

— В прошлом году экспортные поставки выросли на 12%. Будет ли компания наращивать экспорт, и какие направления рассматриваете?

— Поскольку российский рынок полиэтилена является профицитным, любой производитель вынужден идти на экспорт. Учитывая конкурентную борьбу, невозможно реализовать весь объем продукции в РФ. Именно по этой причине «Казаньоргсинтез» всегда старается сохранять объем поставок на экспорт на уровне 20—25%. В какие-то исключительные годы мы выходили за эти рамки. Например, когда в условиях кризиса существенно снижались объемы потребления готовых изделий наших партнеров-переработчиков полиэтилена, мы увеличивали поставки за границу. И наоборот, когда был всплеск продаж, связанный с масштабными мероприятиями, например, Олимпиадой, мы понимали, что спрос возрастает, и снижали экспорт. Конечно, есть ряд стратегических партнеров по экспортным направлениям, которым регулярно поставляются определенные объемы, и мы всегда выполняли свои обязательства. Но в целом «Казаньоргсинтез» ведет достаточно гибкую политику в отношении экспорта. Сейчас очень плотно начинаем работать с Китаем и продолжаем развивать европейское направление.

«По основным производственным мощностям предприятие обновилось на 70%»

— Коллектив ПАО «Казаньоргсинтез» в этом году отмечает двойной юбилей — 60 лет со дня образования и 55 лет со дня получения первой продукции. В 2003 году, с приходом группы «ТАИФ», началось обновление предприятия. Если сравнить с 2003 годом, то насколько изменился «Казаньоргсинтез» за 15 лет?

— Изменения затронули практически все производства и инфраструктуру. По основным производственным мощностям предприятие обновилось на 70%. Ежегодно реализуется огромное количество проектов, которые направлены на улучшение и стабилизацию производственных мощностей. Модернизация идет постоянно, и предприятие вкладывает в это огромные средства. Только за прошлый год на финансирование объектов капитального строительства и на обновление оборудования мы направили 7,8 млрд рублей.

В 2017 году на финансирование объектов капитального строительства и на обновление оборудования КОС направил 7,8 млрд рублей.



— Что было обновлено за последние 5 лет?

— Мы продолжаем заниматься модернизацией основного производства — производства этилена, можно сказать, сердца завода. На базе его вырабатывается главная продукция предприятия — полиэтилен. Мы серьезно занимались инфраструктурой, технической возможностью транспортировки углеводородного сырья, связанной с железнодорожными поставками. Проводилась модернизация и улучшение технологических показателей на заводе полиэтилена низкого давления, были установлены дополнительные экструдеры, обновлена система охлаждения. Предприятие провело огромную работу, чтобы стабильно получать полиэтилен высокого качества. Началась большая программа модернизации на заводе по производству полиэтилена высокого давления, там обновляется оборудование.

На предприятии были обновлены установки забора воды и системы сточных вод. У нас была проведена серьезная модернизация в системе энергообеспечения.

— Из тех мощностей, что остались в наследство, что до сих пор эксплуатируется?

— Сейчас самое старое наше производство — это сэвилен. Там тоже велись работы по модернизации, но масштабных изменений не было. Сейчас решаем, как его полностью обновить.

«В четвертом квартале 2018 года запустим новые печи пиролиза»

— В этом году планируется ввести в эксплуатацию четыре печи пиролиза, которые заменят 10 старых. На каком этапе сейчас находится реализация проекта?

— Сейчас идет монтаж оборудования, причем основные работы уже заканчиваются. В течение двух-трех месяцев все должно быть готово для пусконаладки. В четвертом квартале 2018 года запустим проект в работу.

— Какова экономика проекта: насколько увеличится производство этилена, каковы объемы финансирования?

— По итогам выполненных работ в 2018 году производство этилена увеличится на 17 тыс. тонн в год. Вообще проект по модернизации производства этилена планируется завершить в 2020 году. Инвестиции составят 3,5 млрд рублей. Это без учета НДС.

— Традиционно в прошлом году «Казаньоргсинтезу» наибольшую выручку принесли полимеры и сополимеры этилена — 71,3% и поликарбонат — 14,3%. Планируется ли увеличить мощности по производству поликарбоната?

— Да, сейчас мы занимаемся этим проектом. Развитие технологий нашего лицензиара сегодня позволяет нам в кратчайший период, до полутора лет, нарастить мощности на 30%. В том случае, если это будет реализовано, мощность производства поликарбоната составит 90—100 тыс. тонн в зависимости от марочного ассортимента. В настоящее время мы этот проект рассматриваем, изучаем его инвестиционную привлекательность, оцениваем общий объем финансирования и реальные сроки реализации. Если будет принято решение о его запуске, мы обязательно об этом объявим.

— На «Казаньоргсинтезе» принята программа развития действующих производств на период 2018—2020 годы. Какая сумма требуется для реализации программы и из каких источников она будет финансироваться?

— Принятая программа на период с 2018 по 2020 годы предполагает объем инвестиций на уровне 10,5 млрд рублей. Финансируем из собственных средств, заемные фактически не используются.

Проект по модернизации производства этилена планируется завершить в 2020 году. Фото: Максим Платонов



— В планах внедрить технологию производства кумола с использованием цеолитного катализатора на Заводе бисфенола А. Расскажите подробнее об этой технологии. Как она отразится на производственных и экономических показателях «Казаньоргсинтеза»?

— Проект внедрения технологии производства кумола с использованием цеолитного катализатора направлен на снижение расхода энергоресурсов и основных видов сырья — пропилена и бензола. Суть технологии в том, что активный и вредный с точки зрения стоков хлорид алюминия заменяется на цеолит. При этом значительно уменьшается количество вредных стоков, снижаются побочные эффекты, которые возникают при использовании хлорида алюминия, при его утилизации.

Лицензиаром технологии является компания Badger. Инвестиции в проект составляют более 1 млрд рублей. Проект должен окупить себя с начала эксплуатации за 5 лет.

— В 2016 году в интервью нашему изданию вы говорили о том, что на «Казаньоргсинтезе» планировалось создать собственное производство бензола, необходимого для производства фенола и ацетона. Сохранился ли этот проект и если да, то на какой он стадии?

— Как идея он сохранился, но реализовываться проект будет не на «Казаньоргсинтезе», а на площадке нижнекамского промышленного узла.

— «Казаньоргсинтез» в последнее время интересовался биополимерами. На какой стадии сейчас находится проект?

— У нас продолжаются рабочие переговоры по технологиям, лицензированию.

— Насколько перспективен биопластик для России?

— Он в целом перспективен. В первую очередь перспективы его потребления наиболее высоки в странах, которые большое внимание уделяют экологическим аспектам. Сейчас вопросами биопластика активно занимаются США, Япония, страны Европы. Потом им будут интересоваться и другие страны. Пройдет 10 лет, 20 лет, и его будут использовать повсеместно. Тем не менее использование базовых полимеров на основе нефтегазохимического сырья сохранится, но сфера их применения изменится. Полиэтилен будут применять для производства продуктов с длительным жизненным циклом, в инфраструктурных проектах, при проведении линий коммуникаций, в строительстве, в машиностроении.