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Стройка в ЖК «МЧС»: «Бриз» войдет в конкуренцию с «Атлантом», «Ак Таш» отстает

14:00, 28.12.2017 31 Сюжет: Крушение "ФОНа"
Стройка в ЖК «МЧС»: «Бриз» войдет в конкуренцию с «Атлантом», «Ак Таш» отстает Фото: Василя Ширшова

На последнем в этом году объезде в ЖК «МЧС» подрядчики доложили, с чем войдут в праздники и когда возобновят стройку в новогодние каникулы. В первом доме несданными остаются две секции: в блоке Е устраняют замечания инспекторов, в Г — частично подали тепло. Завести теплотрассу и электросети планируют и во втором доме. В третьем и четвертом — пока порадовать нечем — продолжается работа над проектом. В пятом — сомневаются, что «Ак Таш» успеет подать тепло до праздника. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Нам цена кажется фантастической!»

Разговор о втором доме вели уже не на улице, а в теплом штабе — его обустроили на первом этаже. Недостающие сваи на объекте забили. Осталось проверить: всего ли хватает. «ФОН» должен был проверить договор с указанием предельной стоимости работ. «Мы его вчера поздно вечером закончили, направили дольщикам, в СК «Атлант» и в УКСиР» — доложил технический директор компании Сергей Орлов.

— Нам цена кажется фантастической! Только на блок А — 75 млн рублей. Цену должен проверить УКСиР (Управление капитального строительства и реконструкции, — прим. ред.), они проверили? — спросила одна из дольщиц.

То же поручение дал и первый замглавы исполкома по градостроительной политике Азат Нигматзянов. В УКСиР обещали изучить расценки к утру пятницы.

— Я по цене хочу сказать, что она предельная, то есть не может увеличиваться. Но она вполне может уменьшаться по факту производства работ, — пояснил замначальника УКСиР Алмаз Фазылов.

Азат Нигматзянов поручил проверить договор с указанием предельной стоимости работ

Кто-то из дольщиков заметил, что пару лет назад глава СК «Бриз» Андрей Беляков предлагал достроить второй дом за доплаты в 9 тысяч рублей с «квадрата». Мол, дешевле, чем сейчас выходит. «Вы выгнали Андрея Евгеньевича с этого совещания!» — напомнила им коммерческий директор «ФОНа» Диана Ахметзянова.

— Я могу Андрея пригласить сюда. Вы ему зададите вопросы. Почему нет? Здесь мы уже подрядчика определили, но если на следующем этапе найдется какое-то решение, Андрей покажет. Они между собой начнут соревноваться — это только лучше будет, — предложил Азат Нигматзянов.

В «МЧС» воруют люки на цветмет

Сейчас во втором доме работают электрики, штукатуры, монолитчики. Сантехники практически закончили монтаж труб в подвале и переходят на этажи. «Атлант» готовит теплоузел, но по наружным сетям остались вопросы — в дом нужно завести теплотрассу и электроэнергию. Кстати, энергетики подняли вопрос о сохранности оборудования. В ЖК «МЧС» стали пропадать люки теплотрасс: «Уже 14 люков не хватает!»

Город призвал к ответу управляющую компанию: «Можно вас попросить сделать так, чтобы люки не пропадали? Если будут пропадать, я с вас спрошу. По той части, где мы уже сдали, УК будет восстанавливать. А если пропадет за забором стройки, Фанис (глава СК «Атлант», — прим. ред.) будет восстанавливать».

— Сейчас они не пропадают — это до нас пропало. Надо для третьего и четвертого дома ворота вообще закрыть. Пока снега не было, были инциденты. Моя охрана тоже шугала, ловила людей — таскали металл только так! — ответил подрядчик Фанис Зинатуллин.

На начало работы штаба по дольщикам в Казани было 30 долгостроев. Из них 12 сдали, осталось 18, в том числе двенадцать «фоновских»

После заключения соглашения о предельной цене Азат Нигматзянов ждет графика производства работ, чтобы увидеть, когда на объекте появится башенный кран. Выйти на работу в новом году «Атлант» планирует уже 5 января.

Часть источников пойдет «Свею»

Вопросы дольщиков вновь свелись к помощи республики: когда и откуда ее ждать? «Просто сейчас у нас соглашение только о наших обязательствах и больше ни о чем», — посетовала одна из женщин.

— Есть различного уровня источники. Какие из них быстрее «выстрелят» — такие здесь и окажутся, — ответил Азат Нигматзянов. — Мы сейчас готовим график: в какой последовательности какие объекты будут идти. Последовательность будет следующая: какой дом имеет более высокую степень готовности — он будет впереди.

С целью повысить готовность второго дома и начали работы на выделенные дольщиками деньги. Поэтому их торопят с подписанием соглашения — нужно быстрее получить подтвержденные данные по сумме достройки.

— Все, что планировали, идет по графику. Люди это видят. Единственное, у нас по «Свею» идут справедливые нарекания: почему у «ФОНа» идет, а у нас нет. Там просто управляющего не было, а без него как можно заходить на объект? Теперь управляющего назначили, там тоже начнем работать. Я это для чего говорю: часть источников туда пойдет, — предупредил Нигматзянов.

На начало работы штаба по дольщикам в Казани было 30 долгостроев. Из них 12 сдали, осталось 18: это шесть «свеевских» и двенадцать «фоновских» объектов.

Вопросы дольщиков вновь свелись к помощи республики: когда и откуда ее ждать?

«Не совсем вяжется с вашим имиджем»

На пятом доме у представителей «Ак Таша» спросили о ходе работ по прокладке теплотрассы. Напомним, еще в начале декабря в дом планировали пустить тепло. «Материалы ждем, сегодня привезут и начнем работать. Траншея готова» — доложил замдиректора компании Дмитрий Клыков.

— У вас до нового года пуск тепла должен быть. Я приеду 31 декабря, ты меня знаешь. Не будет здесь тепла 31-го. График сделайте мне за подписью Газинура! — поручил замглавы исполкома.

Подрядчик также обещал за две недели передать электрикам стройплощадку под монтаж сетей электроснабжения. ВРУ появится до 10 января. «У нас просто срочный объект, все туда уехали. Сейчас там закончим, и все. Сантехники сегодня сюда переезжают», — пояснил Клыков. Заодно «Ак Ташу» поручили привести в порядок информационный стенд, край которого сорвало ветром: «Стенд поправьте, а то это как-то не совсем вяжется с вашим имиджем. У вас всегда были ботинки чистые, стенд красивый, объект в порядке. Надо сохранять кредо». Замечание нашлось и для технического директора «ФОНа»:

— Есть один вопрос, который меня мучает постоянно. У нас пошло какое-то непонимание во взаимодействии. «Ак Таш» требует выставлять счета на оплату, подтвержденные дирекцией УКСиР, — сообщил Сергей Орлов.

— У нас по договору так написано, все сделки должен подтверждать УКСиР, — ответил Дмитрий Клыков.

Однако в исполкоме это опровергли. Стороны договорились, что управление будет согласовывать только акты выполненных работ.

«Ак Ташу» поручили привести в порядок информационный стенд, край которого сорвало ветром

Контур «свечки» Г закроют до нового года

С дольщиками первого дома встретились на входе в высотную секцию «Г». Сейчас в блоке идет поэтапный пуск тепла. К следующей встрече здесь подготовят штаб.

— Все схемы и графики вывести, начнем штабить здесь. Потому что по блоку Е я прошу с ГАСН до конца недели заключение получить. Мы должны все замечания устранить, — сообщил Нигматзянов.

По блоку Г закрыть контур дома обещают до нового года, ждут фурнитуру на окна. «СК «Строй» должен выйти на работу уже 2 января.

— На сегодня в Г мы производим пуск тепла, через пару дней во всех помещениях будет тепло. Но чисто технологически нужно, чтобы хотя бы недельку эти конструкции прогрелись. Я поэтому говорю подрядчику, чтобы со 2 числа начинал работу. И к следующему приезду требую график производства работ, — пояснил Азат Нигматзянов.

Дольщики блока Е показали снимки с плесенью на стенах: «Нам говорят, что будут сдавать в таком виде». По их словам, пострадали квартиры в среднем подъезде секции, с первого по девятый этажи. «После получения ЗОС я зайду посмотрю», — пообещал представитель исполкома.

По третьему и четвертому домам особых новостей нет. По словам Нигматзянова, продолжается работа над проектной документацией: «Все в том же виде мы находимся, мы должны получить проектную документацию». Отвечая на вопрос об инвесторах, он призвал дождаться сдачи проекта.

Василя Ширшова, фото автора
НедвижимостьБизнесОбществоВласть
комментарии 31

комментарии

  • Анонимно 28 дек
    Если плесень появилась, это уже очень плачевно. его никак не вывести
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    Анонимно 28 дек
    не говорите ерунду. все это выводится.
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    Анонимно 28 дек
    Димонтаж штукатурки ....
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  • Анонимно 28 дек
    Скстрой бесплатно 2 января невыйдет!
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  • Анонимно 28 дек
    ужас. НЕ представляю, как можно купить квартиру за одну цену и еще деньги собирать как доплата. это обдираловка
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    Анонимно 28 дек
    Что Вы сделали для того чтобы город нас достроил.
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  • Анонимно 28 дек
    В итоге за второй дом по сколько доплата? 9 тысяч за кв.метр???
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    Анонимно 28 дек
    для тех дольщиков 2 дома, которые в стороне остаться хотят, и в период строительства не пойдут на выкуп имущества из расчета 5 тысяч с кв.метра, предусмотрена санкция - получать ключи с выкупом имущества уже на сумму не менее 9 тысяч рублей. Выбор за дольщиками. Инвесторы(больше 3-х квартир) и юрлица выкуп имущества происводят изначально по 10 тыс.кв/м.
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    Анонимно 28 дек
    все правильно. так и надо с молчунами. не надо на кого -то надеяться. все попали в беду. всем тяжело и ни у кого лишних денег нет.
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    Анонимно 28 дек
    А почему ведется разговор, что уже кто-то согласен доплачивать? Может это Ахметзянова для себя решила?
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    Анонимно 29 дек
    Интересно у Вас получается : инвесторы и дольщики нескольких квартир по 10 тыс за кв.м, а нищеброды - по 9 тыс.за кв.м. Разница всего в 1 тысячу.
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    Анонимно 29 дек
    с нищебродов по 5 тысяч на этапе строительства. Если думает что дом завтра будет готов, зря....1 дом не сдан до сих пор жилая часть - а есть еще не жилая. Этап строительства 2 дома будет долго (к сожалению) даже по нищебродским меркам...здоровья всем и долголетия, успехов в новом году! верьте в сказки (от минстроя рт и рф! особенно)
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    Анонимно 29 дек
    Вот наш блок Е практически все выкупили имущество и что ?! Денег хватило только крышу закрыть. А дальше как ? Наш блок сдадут самым последним после того, как достроят свечку и другие блоки, в которых только 3 этажа . Вот имущество нами выкуплено, деньги потрачены и что дальше - какую финансовую схему мы услышим через 1- 2 года, когда ( может быть ) стройка дойдёт до нас.
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    Анонимно 29 дек
    Выкупите имущество у 3 или 4 дома, а как вы хотели? хотите строиться выкупайте, я вас не буду просто так строить!
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    Анонимно 29 дек
    Щас разбежались - 9 тысяч за метр . Ответственные лица прям вдохновились выдвинутой инициативой(((((( Это что за курица, которая посчитала, что 5 тыс.за кв. на выкуп имущества у неё дороже, чем Беляковкие 9 тыс. за кв.м.
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  • Анонимно 28 дек
    Государство выделяет землю, дольщики доплачивают, а где разница между оплатой по ДДУ (ПДДУ) и фактически затраченными на СМР? Чем помогает застройщик тем кого он обманул?
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    Анонимно 28 дек
    Ливада под следствием в СИЗО, с кого спрашивать?
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    Анонимно 28 дек
    Поэтому он в СИЗО, что-бы спросить нельзя было. Сколько будет идти следствие: пока ЖК не достроят, а там и спросить будет некому.
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  • Анонимно 28 дек
    Аитов четвертый год сидит! Строительство домов заморожено! До "Свея" властям нет ни какого дела.одни обещания.Ни кто из дольщиков не заметил,что отсутствовал конкурсный управляющий.Уж он то точно ничего не решал...
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    Анонимно 29 дек
    Достоевского строится уже 15 лет и два года стоит без консервации .Конкурсника мол ждали,а что он решает ? Все грызутся за лакомое место, а дольщики страдают!
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  • Анонимно 28 дек
    Первый дом строят так и не достроят
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    Анонимно 28 дек
    да уж достроили почти. вот 30-го блок Е сдадут, останется только блок Г. и парковки.
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  • Анонимно 28 дек
    "ужас. НЕ представляю, как можно купить квартиру за одну цену и еще деньги собирать как доплата. это обдираловка"
    А кто-то здесь купил квартиру? Вы заключили предварительный договор, не предусмотренный законом. Вот и спрашивайте с того, с кем договор заключили, требуйте от него денег. А квартиру даже он вам не должен по этому договору, не то что город или республика!
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    Анонимно 29 дек
    тоже так думали про город и республику и рф....теперь думаем как соскочить с ПФР (100 тыс/год с человека) и НДФЛ (80 тыс/год)
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  • Анонимно 28 дек
    Согласен кто-то доплачивать или не согласен - бесплатных вариантов все равно нет.
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  • Анонимно 29 дек
    Так дайте ответ, наконец, тем, кто не хочет( не сможет ) доплачивать. Слабо?
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    Анонимно 29 дек
    Вам никто ответы не обязан давать. Ищите ответы и справедливость сами.
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    Анонимно 29 дек
    У нас вариантов нет. Или дополнительно выкупаем имущество или смотрим на недострой пока он не разрушится. Рассчитывать, что кто-то выкупит имущество, а кто-то нет наивно, это компромисс. Деньги нужны на стройку сейчас, пока не решен вопрос с землей именно поэтому сумма доплат без выкупа имущества в соглашении в два раза выше, чем при выкупе. Не выкупите имущество, доплачивать за воздух все равно придется и прокуратура Вам не поможет. Дольщик 2 дома ЖК МЧС.
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  • Анонимно 10 янв
    Никому ничего не надо доплачивать и выкупать не надо, если только добровольно, потому что этих ваших денег не хватит вообще ни на что, это капля в море, вопрос все-равно будет решаться за счет земли,как ни крути... А полученные с Вас деньги -это просто приятный бонус новому застройщику, вот Вас и раскручивают по второму разу, особенно понравилось, что Белкова вспомнили, сразу оживились, доплатами "запахло")))) а дольщики этого не понимают.
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  • Анонимно 15 янв
    В помощь обманутым дольщикам выделяется земля государством, а фон занимается обдераловкой, посмотрите сколько у них исполнительных листов, за срыв сроков отвечает застройщик , а не дольщик, они еще за квадратные метры возьмут, а мы им помогаем своими деньгами, фон торопится только садрать деньги а не достроить.
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  • Анонимно 24 янв
    Только теперь это уже не фон, а другие, официальные и не очень, лица)
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