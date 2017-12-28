Стройка в ЖК «МЧС»: «Бриз» войдет в конкуренцию с «Атлантом», «Ак Таш» отстает

Фото: Василя Ширшова

На последнем в этом году объезде в ЖК «МЧС» подрядчики доложили, с чем войдут в праздники и когда возобновят стройку в новогодние каникулы. В первом доме несданными остаются две секции: в блоке Е устраняют замечания инспекторов, в Г — частично подали тепло. Завести теплотрассу и электросети планируют и во втором доме. В третьем и четвертом — пока порадовать нечем — продолжается работа над проектом. В пятом — сомневаются, что «Ак Таш» успеет подать тепло до праздника. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Нам цена кажется фантастической!»

Разговор о втором доме вели уже не на улице, а в теплом штабе — его обустроили на первом этаже. Недостающие сваи на объекте забили. Осталось проверить: всего ли хватает. «ФОН» должен был проверить договор с указанием предельной стоимости работ. «Мы его вчера поздно вечером закончили, направили дольщикам, в СК «Атлант» и в УКСиР» — доложил технический директор компании Сергей Орлов.

— Нам цена кажется фантастической! Только на блок А — 75 млн рублей. Цену должен проверить УКСиР (Управление капитального строительства и реконструкции, — прим. ред.), они проверили? — спросила одна из дольщиц.

То же поручение дал и первый замглавы исполкома по градостроительной политике Азат Нигматзянов. В УКСиР обещали изучить расценки к утру пятницы.

— Я по цене хочу сказать, что она предельная, то есть не может увеличиваться. Но она вполне может уменьшаться по факту производства работ, — пояснил замначальника УКСиР Алмаз Фазылов.

Азат Нигматзянов поручил проверить договор с указанием предельной стоимости работ



Кто-то из дольщиков заметил, что пару лет назад глава СК «Бриз» Андрей Беляков предлагал достроить второй дом за доплаты в 9 тысяч рублей с «квадрата». Мол, дешевле, чем сейчас выходит. «Вы выгнали Андрея Евгеньевича с этого совещания!» — напомнила им коммерческий директор «ФОНа» Диана Ахметзянова.

— Я могу Андрея пригласить сюда. Вы ему зададите вопросы. Почему нет? Здесь мы уже подрядчика определили, но если на следующем этапе найдется какое-то решение, Андрей покажет. Они между собой начнут соревноваться — это только лучше будет, — предложил Азат Нигматзянов.

В «МЧС» воруют люки на цветмет

Сейчас во втором доме работают электрики, штукатуры, монолитчики. Сантехники практически закончили монтаж труб в подвале и переходят на этажи. «Атлант» готовит теплоузел, но по наружным сетям остались вопросы — в дом нужно завести теплотрассу и электроэнергию. Кстати, энергетики подняли вопрос о сохранности оборудования. В ЖК «МЧС» стали пропадать люки теплотрасс: «Уже 14 люков не хватает!»

Город призвал к ответу управляющую компанию: «Можно вас попросить сделать так, чтобы люки не пропадали? Если будут пропадать, я с вас спрошу. По той части, где мы уже сдали, УК будет восстанавливать. А если пропадет за забором стройки, Фанис (глава СК «Атлант», — прим. ред.) будет восстанавливать».

— Сейчас они не пропадают — это до нас пропало. Надо для третьего и четвертого дома ворота вообще закрыть. Пока снега не было, были инциденты. Моя охрана тоже шугала, ловила людей — таскали металл только так! — ответил подрядчик Фанис Зинатуллин.

На начало работы штаба по дольщикам в Казани было 30 долгостроев. Из них 12 сдали, осталось 18, в том числе двенадцать «фоновских»



После заключения соглашения о предельной цене Азат Нигматзянов ждет графика производства работ, чтобы увидеть, когда на объекте появится башенный кран. Выйти на работу в новом году «Атлант» планирует уже 5 января.

Часть источников пойдет «Свею»

Вопросы дольщиков вновь свелись к помощи республики: когда и откуда ее ждать? «Просто сейчас у нас соглашение только о наших обязательствах и больше ни о чем», — посетовала одна из женщин.

— Есть различного уровня источники. Какие из них быстрее «выстрелят» — такие здесь и окажутся, — ответил Азат Нигматзянов. — Мы сейчас готовим график: в какой последовательности какие объекты будут идти. Последовательность будет следующая: какой дом имеет более высокую степень готовности — он будет впереди.

С целью повысить готовность второго дома и начали работы на выделенные дольщиками деньги. Поэтому их торопят с подписанием соглашения — нужно быстрее получить подтвержденные данные по сумме достройки.

— Все, что планировали, идет по графику. Люди это видят. Единственное, у нас по «Свею» идут справедливые нарекания: почему у «ФОНа» идет, а у нас нет. Там просто управляющего не было, а без него как можно заходить на объект? Теперь управляющего назначили, там тоже начнем работать. Я это для чего говорю: часть источников туда пойдет, — предупредил Нигматзянов.

На начало работы штаба по дольщикам в Казани было 30 долгостроев. Из них 12 сдали, осталось 18: это шесть «свеевских» и двенадцать «фоновских» объектов.

Вопросы дольщиков вновь свелись к помощи республики: когда и откуда ее ждать?



«Не совсем вяжется с вашим имиджем»

На пятом доме у представителей «Ак Таша» спросили о ходе работ по прокладке теплотрассы. Напомним, еще в начале декабря в дом планировали пустить тепло. «Материалы ждем, сегодня привезут и начнем работать. Траншея готова» — доложил замдиректора компании Дмитрий Клыков.

— У вас до нового года пуск тепла должен быть. Я приеду 31 декабря, ты меня знаешь. Не будет здесь тепла 31-го. График сделайте мне за подписью Газинура! — поручил замглавы исполкома.

Подрядчик также обещал за две недели передать электрикам стройплощадку под монтаж сетей электроснабжения. ВРУ появится до 10 января. «У нас просто срочный объект, все туда уехали. Сейчас там закончим, и все. Сантехники сегодня сюда переезжают», — пояснил Клыков. Заодно «Ак Ташу» поручили привести в порядок информационный стенд, край которого сорвало ветром: «Стенд поправьте, а то это как-то не совсем вяжется с вашим имиджем. У вас всегда были ботинки чистые, стенд красивый, объект в порядке. Надо сохранять кредо». Замечание нашлось и для технического директора «ФОНа»:

— Есть один вопрос, который меня мучает постоянно. У нас пошло какое-то непонимание во взаимодействии. «Ак Таш» требует выставлять счета на оплату, подтвержденные дирекцией УКСиР, — сообщил Сергей Орлов.

— У нас по договору так написано, все сделки должен подтверждать УКСиР, — ответил Дмитрий Клыков.

Однако в исполкоме это опровергли. Стороны договорились, что управление будет согласовывать только акты выполненных работ.

«Ак Ташу» поручили привести в порядок информационный стенд, край которого сорвало ветром



Контур «свечки» Г закроют до нового года

С дольщиками первого дома встретились на входе в высотную секцию «Г». Сейчас в блоке идет поэтапный пуск тепла. К следующей встрече здесь подготовят штаб.

— Все схемы и графики вывести, начнем штабить здесь. Потому что по блоку Е я прошу с ГАСН до конца недели заключение получить. Мы должны все замечания устранить, — сообщил Нигматзянов.

По блоку Г закрыть контур дома обещают до нового года, ждут фурнитуру на окна. «СК «Строй» должен выйти на работу уже 2 января.

— На сегодня в Г мы производим пуск тепла, через пару дней во всех помещениях будет тепло. Но чисто технологически нужно, чтобы хотя бы недельку эти конструкции прогрелись. Я поэтому говорю подрядчику, чтобы со 2 числа начинал работу. И к следующему приезду требую график производства работ, — пояснил Азат Нигматзянов.

Дольщики блока Е показали снимки с плесенью на стенах: «Нам говорят, что будут сдавать в таком виде». По их словам, пострадали квартиры в среднем подъезде секции, с первого по девятый этажи. «После получения ЗОС я зайду посмотрю», — пообещал представитель исполкома.

По третьему и четвертому домам особых новостей нет. По словам Нигматзянова, продолжается работа над проектной документацией: «Все в том же виде мы находимся, мы должны получить проектную документацию». Отвечая на вопрос об инвесторах, он призвал дождаться сдачи проекта.