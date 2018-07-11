«Егор, ну что ты делаешь?!»: Бердыев сорвал голос, несмотря на победу над «Адмирой»

И было от чего

Казанский «Рубин» отправился на второй тренировочный сбор в Австрию. Там подопечные Курбана Бердыева планируют пробыть до 21 июля и сыграть как минимум три контрольных матча. Соперники для спаррингов выбраны очень даже серьезные — это австрийская «Адмира», хорватский «Хайдук» и английский «Рединг». По традиции тренерский штаб делает на этом сборе упор на тактические наработки, и первой проверкой их на прочность должна была стать встреча с местной командой. О том, что нового в игре казанцев удалось разглядеть в победном матче с «Адмирой», — в материале «Реального времени».

Без Попова и с новыми финансовыми проблемами

На второй подготовительный сбор казанская команда отправилась в количестве 20 человек, среди которых не было лучшего игрока сербского сбора Ивелина Попова. У болгарского полузащитника закончился срок арендного соглашения с «Рубином», и он вернулся в расположение московского «Спартака». Несмотря на желание игрока выступать за казанцев, решающее слово в этой ситуации остается за представителями «красно-белых». Очевидно, что «Рубин» не способен выплатить запрашиваемую москвичами сумму, поэтому в сделку почти наверняка включат одного из ключевых игроков казанской команды. Либо же Попов начнет искать другие варианты продолжения карьеры, и Курбану Бердыеву придется изрядно поломать голову над созданием нового атакующего механизма уже без болгарина.

Впрочем, проблем у «Рубина» хватает, причем они не связаны с трансферными делами команды. Казанцы до сих пор не могут «выгрести мусор», оставленный прежним руководством. Сайманов и компания с горем пополам сумели расстаться с супердорогими новичками имени Фахриева, но избавиться от них окончательно пока не получается. Палата по разрешению споров РФС уже одобрила претензии со стороны Александра Фильцова, Максима Канунникова, Альберта Шарипова и Дениса Ткачука, однако больше всего головной боли доставляют легионеры. Наиболее громкое «дело» — Алекса Сонга. Камерунец пожаловался в европейскую инстанцию на невыплату клубом каких-то денег, что в перспективе может аукнуться «Рубину» серьезными санкциями со стороны ФИФА.

Камерунец пожаловался в европейскую инстанцию на невыплату клубом каких-то денег, что в перспективе может аукнуться «Рубину» серьезными санкциями. Фото Олега Тихонова



На прошедшей неделе также не обошлось без финансовых неурядиц. Теперь недовольство выражает уже испанская «Гранада», у которой Фахриев и компания за золотые горы выкупила Рубена Рочину. Испанец катался в Казани на «Роллс-Ройсе», пугал воробьев «Казань Арены» своими ударами и уехал обратно, оставив после себя выжженную землю. Удивительно, но «Рубину» удалось даже немного заработать на продаже Рочины (1 млн евро), только вот в «Гранаде» считают, что казанцы получили за Рубена куда больше. Так это или нет, теперь предстоит решить соответствующим органам.

«Егор, ну что ты делаешь?!»

Тем временем казанский «Рубин» провел свой первый контрольный матч на сборе в Австрии. Отсутствие Сердара Азмуна, который вернется в команду сегодня, заставило тренерский штаб положиться в атаке на возрастного Бухарова. Уехавшего в «Спартак» Попова заменили на двоих Шекари и Байрамян, а вот новобранец-защитник Чико Флорес в игре участия не принимал.

Вновь, как и на первом сборе, казанцы действовали в центральной оси тройками. Так, компанию Бухарову впереди составили Шекари и Байрамян, которые менялись друг с другом позициями, опускаясь в глубину поля. В центре поля действовали Могилевец и Махатадзе, частенько начинавшие атаку из линии защиты. По краям играли Голдобин и Казанский, заслуживший от напарников прозвище «Казань». А вот в центре обороны главенствовал Егор Сорокин, которому в итоге от Бердыева доставалось больше всех. Помогали россиянину молодой Чистяков и хорватский новичок Уремович.

Казанцы начали встречу очень активно, вступая в прессинг на всех участках поля. Уже на 8 минуте Шекари технично ушел от двух соперников и отдал на Бухарова, который выходил один на один с вратарем, но переиграть его не сумел. Спустя мгновение Голдобин длинным забросом отыскал Байрамяна. Вратарь австрийцев, казалось, успел к мячу первым, однако влетел в своего защитника, рикошетом от которого мяч угодил в ворота — 1:0.

Казанский «Рубин» провел свой первый контрольный матч на сборе в Австрии. Фото vk.com/fcrk



Далее пошла привычная игра «Рубина», моментов у ворот почти не было, а мяч зачастую гостил в центре поля. В эти минуты Бердыев с бровки работал с центральными полузащитниками. «Зачем делать лишнее касание?» — кричал он Могилевцу, «Хорик, подскочи назад!» — Байрамяну, «Вперед иди, чего ты поперек или назад», — Махатадзе и так далее. Подобные подсказки последовали как раз после нескольких неубедительных действий в центре поля, когда австрийцы перехватывали мяч и организовывали опасные контрвыпады.

Успокоился Бердыев лишь ближе к 40-й минуте матча. Австрийцы несколько раз подряд прошли по центру защиты, откровенно разрывая оборону «Рубина». Видимо, благодаря отсутствию языкового барьера (или игрового опыта) за подобные огрехи досталось Сорокину. В результате выкрик «Егор, ну что ты делаешь, тут простая ситуация, никто не мешает!» стал последней каплей для Бердыева, окончательно отошедшего после этого от кромки поля.

Бердыев охрип ближе к концу матча

Во втором тайме тренерский штаб поменял половину игроков и на поле появились представители молодежного состава. Правда, был среди них и игрок на просмотре, вратарь норвежского клуба «Конгсвингер» Алексей Городовой, играющий в чемпионате ранга нашего ФНЛ. Остался в защите и Сорокин, которому предстояло обучать на практике молодых подопечных. Впрочем, этим весь второй тайм занимался и Бердыев, раз за разом обращавшийся в адрес молодежи.

«Егору отдай, чего ты медлишь?» — это защитник никак не мог найти адресата для начала атаки. «Голдобин, подсказывай», — молодые игроки не могли правильно расставиться. «Шарафеев, открывайся!» — нападающий откровенно бесил Бердыева своим движением. «Что ты делаешь, а?! У нас защитники свободные», — досталось центральному полузащитнику, слишком медленно искавшему варианты продолжения атаки.

Бердыев под конец матча, кажется, сорвал голос. Фото rubin-kazan.ru



В целом все это напоминало детский сад, и Бердыев под конец матча, кажется, сорвал голос. По крайней мере, он точно стал охрипшим, а опытные футболисты, такие как Могилевец, пребывали в легком шоке от количества подсказок. Остается надеяться, что такая работа с молодежным составом принесет последнему пользу, хотя верится в это с трудом.

Резюмируя, приходится делать вывод, что игра казанского «Рубина» то ли еще далека от идеала, то ли не слишком будет отличаться от прошлогодней. В атаке команда Бердыева все так же уповала на длинные забросы с центра поля, а также мелкие перепасовки возле штрафной соперника. Голкипер выбивал мячи строго на фланг, а из тройки креативных атакующих игроков что-то дельное сооружал разве что один Шекари. Да и то за счет своего неплохого дриблинга. Были еще и стандарты, но, согласитесь, на одних лишь розыгрышах штрафных и угловых призерами в РФПЛ не становятся, да и в еврокубки не попадают.