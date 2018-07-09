«Чикаго Буллз» для «Русского Джордана», Кутепов в «Лионе» и смелый выбор Дзюбы в пользу футбола

Куда отправятся главные герои сборной России и один Смолов после ЧМ-2018

Сборная России показала лучший результат на ЧМ за всю свою историю. Неудивительно, что на ряд игроков уже есть спрос в топ-чемпионатах. Популярный комментатор и футбольный автор Виталий Ошовский внимательно изучил все трансферные слухи и обнаружил массу любопытного. Подробности — в колонке, написанной для «Реального времени».

Илья Кутепов («Спартак»)

Претенденты: «Вест Хэм», «Лион», «Фиорентина»

«Как вообще Кутепова можно выпускать? Каррера сам был защитником, неужели он не видит уровень этого игрока?» — буквально перед стартом ЧМ заявил Андрей Канчельскис. Кажется, с ним была согласна вся Россия, которая уже готовилась повесить всех собак на горе-защитника. Однако на ЧМ Кутепов выдал серию потрясающих матчей, а отдельные его просчеты были абсолютно незаметны на фоне уверенного взаимодействия с Игнашевичем. А работа Кутепова в матче с Испанией настолько покорила Джорджо Кьеллини, что защитник «Ювентуса» подписался на его «Инстаграм»!

«Во время турнира Кутепов стал мужиком, который в отдельных моментах может даже где-то втащить», — признался вратарь «Спартака» Артем Ребров. Сумасшедший прогресс в игре футболиста не остался незамеченным европейскими скаутами. Предложения защитнику готовят «Вест Хэм», «Лион» и «Фиорентина». В отличие от Дзюбы, Кутепов вряд ли грезит АПЛ, поскольку даже в лучших своих матчах на ЧМ Илья порой проигрывал силовую борьбу. Кроме того, «молотобойцы», в отличие от двух последних клубов, не будут играть в еврокубках.

Увы, если переговоры с «Лионом» и «Фиорентиной» и ведутся, то находятся они на начальной стадии. Топ-клубы уже вовсю комплектуют составы, поэтому Кутепову и его агенту пора ускорить процесс переговоров.

Марио Фернандес своей игрой прямо-таки покорил российских болельщиков. Фото twitter.com/teamrussia

Марио Фернандес (ЦСКА)

Претендент: «Валенсия»

«Зачем натурализовывать? В стране 146 миллионов человек — что, не могут 11 своих футболистов найти?» — вы тоже помните эти возгласы экспертов перед ЧМ?! Однако бразилец Марио Фернандес своей игрой прямо-таки покорил российских болельщиков, так что все разговоры о натурализации ушли на двадцатый план. «Для меня открытием турнира стал именно Марио. Даже так скажу — из всех бразильцев на ЧМ лучшим был именно он», — заявил Владислав Радимов.

В Европе о Фернандесе говорят много и охотно, однако конкретное предложение готова сделать только «Валенсия». «Думаю, Марио готов к переезду в Ла Лигу. «Валенсия» — топ-клуб, подходящий для него», — считает агент Анхель Кастель. Однако контракт Фернандеса с ЦСКА действует до лета 2022 года. С учетом наметившейся распродажи игроков, армейцы вряд ли отпустят Марио. Играть-то кто-то должен.

Атака сборной с Дзюбой и без — это две огромные разницы. Фото fc-zenit.ru

Артем Дзюба («Зенит»)

Претенденты: «Фулхэм», «Кардифф»

«Артем должен мне довериться, и тогда он вернет себе былую форму», — говорил в феврале экс-тренер «Арсенала» Миодраг Божович. Тогда никто не подозревал, что работа «воскресителя» Божовича станет решающей для всей сборной России. Атака сборной с Дзюбой и без — это две огромные разницы. Артем выиграл 41 силовое единоборство — абсолютно лучший показатель на этом ЧМ! Неудивительно, что клубы АПЛ уже начинают обращать на него внимание.

Первым о своем желании заполучить Дзюбу заявил «Фулхэм». В 2012 году в этом клубе успешно выступал Павел Погребняк. Кроме того, «Фулхэм» имеет определенные трудности с подписанием Александра Митровича. Если сербский гигант вернется в «Ньюкасл», кандидатура Дзюбы станет для «дачников» приоритетной.

Но главный претендент на Артема на сегодняшний день — еще один новичок АПЛ «Кардифф Сити». Ради переезда в Англию Дзюба уже отклонил суперпредложение «Гуанчжоу Эвергранд». Китайский гранд готов был платить россиянину 6 млн евро в год. Но Дзюбе не нужны деньги, Дзюбе нужна Англия!

Контракт Акинфеева с ЦСКА заканчивается в 2019 году. В случае денежного предложения «Наполи» армейцы вполне могут отпустить Игоря в Серию А. Фото Максима Платонова

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Претендент: «Наполи»

Сборная России за последние 15 лет почти регулярно разочаровывала болельщиков, которые с удовольствием поливали грязью ее игроков. Как правило, доставалось всем, кроме Игоря Акинфеева, за исключением разве что ЧМ-2014. На домашнем мундиале голкипер ЦСКА раскрылся с новой силой. Его харизма, как в старые добрые времена, «съедала» уверенность вражеских форвардов. Особенно удался ему матч со сборной Испании, после которого стали поговаривать о возможном отъезде Игоря в Европу.

«Il Messaggero» сообщает об интересе к Акинфееву со стороны «Наполи». Помимо Игоря, партенопейцы рассматривают кандидатуры Ареоля и Мерета. И вот тут мы подходим к самому интересному: контракт Акинфеева с ЦСКА заканчивается в 2019 году. В случае денежного предложения «Наполи» армейцы вполне могут отпустить Игоря в Серию А. «Рад, что к Акинфееву есть такой интерес из Европы. Но последнее слово будет за ним самим», — считает Вячеслав Чанов.

Как известно, у «Наполи» есть проблема с вратарями: Пепе Рейна постоянно допускал кошмарные ошибки, а его сменщики сидели в запасе. И вот Рейна уехал покорять «Милан». Если ЦСКА купит взамен условного Лунева, трансфер Акинфеева в «Наполи» возможен. Но Евгений Гинер не раз демонстрировал: интересы ЦСКА — на самом первом месте. Даже когда игрок сильно хочет попробовать себя в Европе.

В середине июня к приобретению Головина был крайне близок «Ювентус», но в решающий момент «Челси» перебил его предложение. Фото fckrasnodar.ru

Александр Головин (ЦСКА)

Претенденты: «Челси», «Арсенал»

Долгие годы наши футболисты ловко «увиливали» от перехода в европейский чемпионат. Однако теперь у нас появился игрок, который просто обречен на переезд на Запад. Игрок, который вошел в тройку главных открытий ЧМ-2018. «Головину нельзя оставаться в нашем пешеходном чемпионате! Пропадет он у нас, е-мае! Уезжай, Саша!» — призывает Сергей Горлукович. В середине июня к приобретению Головина был крайне близок «Ювентус», но в решающий момент «Челси» перебил его предложение.

Переход в «Челси», по всей видимости, затягивается из-за неопределенности с тренером. Клуб должен возглавить Маурицио Сарри, однако президент «Наполи» требует за него 20 млн евро. Головин очень нравится именно Сарри, который, будь такая возможность, пригласил бы Александра и в «Наполи». Как только Маурицио возглавит «Челси», о трансфере должны объявить официально. Если же Головин каким-то чудом останется в ЦСКА, то, скорее всего, повторит судьбу Алана Дзагоева. Крайне одаренного плеймейкера, который так и остался звездой внутреннего чемпионата.

Смолову нужна команда, которая регулярно атакует и создает нападающему 10—12 шансов. А Федор одним как-нибудь воспользуется… Фото fckrasnodar.ru

Федор Смолов («Краснодар»)

Претенденты: «Чикаго Буллз»

Когда смотришь повтор пижонского пенальти Смолова и пытаешься понять, как к нему относиться, — сразу вспоминается несколько ярких цитат, выданных нападающим «Краснодара» в январе. «Я попал в список «Реала» еще в 18 лет! Когда выступал за юношескую сборную на чемпионате Европы. А тех игроков, которые в эти списки попадают, «Реал» ведет потом всю карьеру. Даже в мой Саратов могут заехать, посмотреть, как я там», — увы, этим летом поездка скаутов «Реала» в Саратов имеет все шансы сорваться.

«Я думаю о предложении «Вест Хэма». Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А «Вест Хэм» идет внизу таблицы. Я смотрел его игру против «Сити». Вся команда обороняется. Наверное, это не совсем мой стиль», — еще одна цитата, объясняющая сокрушительное падение Федора Смолова. Скорее всего, аутсайдеры «Фулхэм» и «Кардифф» планировали послать запрос именно Смолову, но увидели это интервью и предпочли Дзюбу. Смолову нужна команда, которая регулярно атакует и создает нападающему 10—12 шансов. А Федор одним как-нибудь воспользуется…

«Извинения» Смолова перед Россией — как последняя капля. «В моей голове всегда слова Майкла Джордана: он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла». Что же ты несешь, Федор?! Какая, к черту, благодарность, когда своим пижонством ты украл у России полуфинальную мечту? И дело даже не в пенальти, а полном растворении на поле во всех матчах мундиаля.

К сожалению, с таким менталитетом и игрой в Европе тебя уже не ждет ничего хорошего. Лучше в Америку. Можно даже по стопам Джордана. В баскетбольный «Чикаго Буллз».

Опорник «Спартака» за последние месяцы превратился в абсолютно топового игрока, способного качественно закрыть ряд позиций. Фото spartak.com

Роман Зобнин («Спартак»)

Претенденты: должны появиться

Удивительно, почему европейские клубы не обращают внимание на Романа Зобнина. Опорник «Спартака» за последние месяцы превратился в абсолютно топового игрока, способного качественно закрыть ряд позиций. Случилась проблема у «красно-белых» на правом фланге — тут как тут Зобнин. Нужно агрессивно встречать Салаха в середине поля? Зобнин без проблем решил эту задачу.

Кроме того, Роман по-новому раскрылся на ЧМ как оттянутый в глубину плеймейкер. Именно его удар стал решающим в игре с Египтом. Именно Роман руководил партнерами в середине поля, когда испанцы час с лишним осаждали наши ворота. Зобнин — одно из главных открытий этого ЧМ. И умудренные опытом европейские скауты просто не могут этого не понимать.