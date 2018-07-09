«Белая сирень» — 2018: время удивления

Фото: Олег Тихонов

В минувшую субботу в Казани на сцене ГБКЗ им. С.Сайдашева завершился международный фестиваль им. Сергея Рахманинова «Белая сирень». Подробнее о фестивале, который прошел в восьмой раз, и о том, что он несет городу — в материале «Реального времени».

Особое место

«Белая сирень» была учреждена художественным руководителем и главным дирижером ГСО РТ Александром Сладковским 8 лет назад, буквально в первые месяцы после того, как он принял управление татарстанским симфоническим. По сути, это был первый фестиваль из придуманных Сладковским — маэстро изначально понял, что надо продвигать оркестр и выводить его из «зоны молчания», где он пребывал долгое время.

Сладковский и стал художественным руководителем «Белой сирени», равно как и всех учрежденных им многочисленных фестивалей. Если ранее в деятельности ГСО РТ фестивальное движение отсутствовало, то теперь у казанцев есть многочисленный выбор — от «Казанской осени» до «Конкордии» им. Софии Губайдулиной, где звучит современная музыка, от «Мираса», возвращающего слушателям шедевры музыки татарстанских композиторов, до «Рахлинских сезонов», где вспоминают основателя ГСО РТ Натана Рахлина. Но все же, хотя это, возможно, субъективное мнение автора этих строк, «Белая сирень» стоит несколько особняком.

Очевидно, это все же связано с именем Сергея Рахманинова, одного из самых сложных, глубоких и трепетных композиторов прошлого века, для которого и в сердцах музыкантов, и в сердцах слушателей есть особое место. Огромный портрет Рахманинова смотрит в зал во время всех фестивальных концертов, а рядом с БКЗ, в соседнем доме, где сейчас разместилась Ратуша, некогда было Дворянское собрание, и в его зале Сергей Васильевич выступал для казанской публики дважды. По одной из версий, род Рахманиновых имеет татарские корни.

«Белую сирень» публика ждет весь год, билеты раскупаются заранее, и хотя субботний вечер, когда даются фестивальные концерты, вроде бы не самый благоприятный для весенне-летнего дачного периода, недостатка в зрителях нет



Весна, когда начинается «Белая сирень», выбрана не случайно, ведь именно белая сирень была любимым цветком Рахманинова, ее кустами засажены аллеи в его имении. Так что выбор маэстро Сладковского, как ни посмотреть, обоснован со всех сторон. «Белую сирень» публика ждет весь год, билеты раскупаются заранее, и хотя субботний вечер, когда даются фестивальные концерты, вроде бы не самый благоприятный для весенне-летнего дачного периода, недостатка в зрителях нет, все концерты проходят при аншлагах.

Парад дирижеров и пианистов

«Белая сирень» этого года, да и не только этого — это парад дирижеров и пианистов. Что касается последних, то, если вспомнить, что Рахманинов сам был великолепным исполнителем и концертировал, то опять-таки все в тему. В этом году публика услышала Дениса Мацуева, Олли Мустонена, Дмитрия Маслеева, Полину Осетинскую, Екатерину Мечетину, Филиппа Копачевского — список более чем внушительный. А завершился фестиваль выступлениями восходящих звезд — на сцену вышли совсем юные музыканты, словно принимая эстафету от своих старших коллег.

За несколько недель услышать такое созвездие исполнителей не всегда удается и в наших двух «первых столицах», но нынешний исполнительский уровень ГСО РТ и грамотный менеджмент делают подобное вполне возможным. Но, к печали казанских меломанов, в этом году из пяти фестивальных концертов Сладковский только однажды дирижировал оркестром, великодушно уступив место за пультом своим коллегам, потому что «Белая сирень» — это не только парад солистов, но и дирижеров.

Первый фестивальный концерт уже стал сенсацией — в тот вечер ГСО РТ дирижировал Юрий Башмет. Великого альтиста казанцы привыкли чаще видеть как исполнителя, он нередко выступает с татарстанским симфоническим, но познакомиться с Башметом-дирижером удается не так часто, и это, безусловно, было интересно.

Великого альтиста казанцы привыкли чаще видеть как исполнителя, он нередко выступает с татарстанским симфоническим. Фото Дмитрия Резнова

Впрочем, сюрпризы на концертах ГСО РТ становятся в хорошем смысле делом привычным. В этом плане показательна программа, которой на фестивале дирижировал сам Александр Сладковский и, это, пожалуй, был самый знаковый концерт «Белой сирени» этого года.

Маэстро выбрал не просто сложную — контрастную программу. В первом отделении прозвучала вторая симфония Сергея Рахманинова, сложная, философская, прочитанная Сладковским как длинный монолог человека, анализирующего свою жизнь и стремящегося к свету. Дирижер собран, лаконичен, но время от времени дает выход своему темпераменту и полностью погружается в родную для него романтическую стихию.

Второе отделение было словно принципиально иным. Его кульминация — рапсодия в стиле блюз Джорджа Гершвина, где солировали Денис Мацуев, джазовый контрабасист Андрей Иванов и ударник Александр Зингер. Зал погрузился в стихию импровизации, Мацуев, Зингер и Иванов попеременно солировали, вступали в диалог друг с другом, словно в некое скрытое соревнование. И над всем этим царил дирижер — прелестный в своей раскованности, который с какой-то радостью и нереальной свободой управлял и солистами, и оркестром.

Ну а финальный аккорд «Белой сирени» 2018 года — это выступление с ГСО РТ племени «молодого, незнакомого». Трое юных музыкантов – Джордж Харлионо, Варвара Кутузова и Илья Папоян без скидки на возраст, вполне по-взрослому, отработали сложную программу. И этот концерт неким образом можно соотнести с проектом ГСО РТ «Достояние республики», где Сладковский дает путевку в жизнь другим талантливым детям.

ГСО РТ — это уже далеко не татарстанский, а международный бренд, за 8 лет завоевавший авторитет и у музыкантов, и у слушателей

«Белая сирень» с ее выверенной репертуарной политикой, с высочайшим уровнем исполнителей, которым в полной мере соответствует нынешний класс ГСО РТ. Это уже далеко не татарстанский, а международный бренд, за 8 лет завоевавший авторитет и у музыкантов, и у слушателей. Жаль, что нового фестиваля придется ждать год. Впрочем, у нас не за горами «Казанская осень», где традиционно будет немало сюрпризов. Романтические герои, к которым можно причислить маэстро Сладковского, не могут не удивлять.