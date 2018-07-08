«Если водители умеют ездить, проблем возникнуть не должно»: Самара послефутбольная

Что останется в городе после мундиаля

На стадионе «Самара Арена» завершился последний матч футбольного чемпионата. Город попрощался с мундиалем, но приобрел немалое наследие — к ЧМ появились новые дороги, многие дома отреставрированы, а территории благоустроены. Но проведенная в спешке подготовка может привести к длительному ремонту и новым тратам.

Новая магистраль



В преддверии чемпионата была проведена масштабная реконструкция улично-дорожной сети в Самаре. Наиболее заметные изменения жители города увидели на Московском шоссе. Реконструкция шоссе проводится в городе с 2015 года, подрядчиком выступала местная компания ООО «Самаратрансстрой», стоимость ремонта составила 6,6 млрд рублей.

На заключительных этапах ремонта горожане и общественники высказывали многочисленные претензии к качеству дорожного покрытия, обустройству развязок, разметок, режиму работы светофоров.

С жителями соглашались и в региональном Минтрансе, который выступал заказчиком реконструкции. По данным госзакупок, подрядчику было начислено более 56 млн рублей штрафов. Почти 22,9 млн рублей было начислено в декабре 2017 года за просрочку исполнения обязательств и еще 33,1 млн рублей — в марте этого года за ненадлежащее исполнение.

Иван Пивкин заявлял, что съезды на дублеры будут переделаны после чемпионата мира, однако каких-то конкретных сроков не называл. Фото samregion.ru



Еще до чемпионата мира на реконструируемом Московском шоссе образовалась колейность. Интересно, что в ходе реконструкции дорожники из разных компаний кулуарно отмечали, что именно на Московском шоссе «все делают, как надо».

Возможно, технология и соблюдалась на стадии реконструкции (хотя колеи говорят об обратном), но они резко перестали соблюдаться после. Подрядчик должен был устранить колейность в срок до 15 мая. Реально техника вышла на дороги в последние дни истечения гарантийных обязательств, при этом подрядчик от комментариев отказывался и вовсе заявлял, что техника не его! В Минтрансе комментариев по поводу того, кто именно ведет реконструкцию, не давали, но отмечали, что разбирательство с подрядчиком ведется в суде.

Не все гладко оказалось со съездами на дублерах. Они оказались крайне неудобными для автомобилистов и для общественного транспорта — доходило до того, что вставал вопрос, сможет ли там ходить общественный транспорт, в частности, были проблемы с проездом троллейбусов. Но водители после тестовых поездок приловчились к проезду сложных участков, и общественный транспорт все-таки вышел на маршруты.

Ранее врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин заявлял, что съезды на дублеры будут переделаны после чемпионата мира, однако каких-то конкретных сроков не называл. При этом директор ОАО «Самаратрансстрой» отметил, что «съезды выполнены в соответствии с проектом, если водители умеют ездить, то проблем возникнуть не должно».

В рамках подготовки к мундиалю было отремонтировано более 300 домов — дома получили обновленные фасады и кровли, а также яркую раскраску. Фото Павел 63 / domofoto.ru



Денег на капремонт не хватало

На чемпионате мира две центральные магистрали в Самаре засияли яркими красками. За счет программы капремонта были приведены в порядок фасады многоэтажных домов на гостевых маршрутах на улице Ново-Садовой и Московском шоссе. В рамках подготовки к мундиалю было отремонтировано более 300 домов — дома получили обновленные фасады и кровли, а также яркую раскраску.

В ходе ремонта неоднократно возникала полемика. Эксперты были недовольны, что производится утепление домов — по их мнению, конструкция домов не предусматривает дополнительного утепления, что может привести скорее к пагубным последствиям, в том числе образованию плесени.

Кроме того, на ремонт не хватало денег. Так, в текущем году самарский областной «Фонд капитального ремонта» привлек кредит на 250 млн рублей. В соответствии с условиями конкурса максимальная стоимость ссуды составляет 48,2 млн рублей, процентная ставка по кредиту — 12,5%. На конкурс поступила единственная заявка, от АО «Тольяттихимбанк», который предложил фонду кредит под максимальный процент.

В этом году запланирован ремонт еще 200 зданий, но, стоит отметить, что не все успели доделать до старта чемпионата — некоторые дома так и остались стоять обшарпанными на фоне ярких отремонтированных соседей.

Формально открыть набережную удалось до мундиаля, реально же речь идет лишь о «техническом» открытии. Фото Алексея Авдейчева / avdeychev-photo.ru

Струковский парк и набережная

Чемпионат мира уже позади, а реконструкция некоторых объектов еще продолжается. Один из самых заметных из них — четвертая очередь набережной в районе Ладьи. Городские и областные власти не раз называли сроки завершения ремонта, заверяя, что работы закончатся до чемпионата мира. В итоге формально открыть набережную удалось до мундиаля, реально же речь идет лишь о «техническом» открытии — когда людей гулять пустили, но строительство еще не закончили.

Реставрация ведется на участке спуска Осипенко до Силикатного оврага, работы начались в марте 2017 года. Жители города отмечали, что около Ладьи появилась стена, которая испортила вид на Волгу. К тому же вызывает критику и фонтан со стороны Волги, который выполнен в слишком мрачных тонах.

С мая 2017 года на реконструкцию был закрыт Струковский сад. В парке были заменены тротуарная плитка, металлическая ограда и обновлен вход. Также рабочие восстановили фонтан, смонтировали новые световые опоры и отремонтировали грот (который сейчас стал излюбленным местом для встреч, где жители и гости непрерывно фотографируются и делают селфи).

Завершение работ в парке тоже многократно откладывалось, но в итоге он открылся в конце мая во время проведения традиционного фестиваля прессы и к общей радости смог принять иностранных гостей во время чемпионата мира.

Главная самарская новинка, появившаяся к мундиалю, это, конечно, красавец-стадион. Фото Maxence / wikipedia.org

«Самара» или все-таки «Космос»?

Главная самарская новинка, появившаяся к мундиалю, это, конечно, красавец-стадион. Выполненный в форме летающей тарелки, он строился и сдавался с большими проблемами — как позже стало известно, вариант переноса игр в Краснодар все-таки рассматривался.

Стадион принял тестовые матчи в явно недоделанном виде — во внутренних помещениях не было воды, интернет практически не работал, некоторых мест на зрительских трибунах просто не существовало, а кресла были пронумерованы с ошибками. О благоустройстве во время тестовых игр и вовсе не приходилось говорить — оно просто отсутствовало. Уже после первого тестового матча вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что стадион закрывается на доработку.

Но к чемпионату мира недостатки устранили, благоустройство поправили, истратив дополнительно более двух миллиардов рублей, и игры приняли. Во время чемпионата мира стадион был популярен и на каждой игре собирал по 40 с лишним тысяч человек.

Уже в конце июля «Самара Арена» примет матч местных «Крыльев Советов» с московским ЦСКА в рамках футбольного чемпионата России. «Будем стремиться к показателям посещаемости на уровне чемпионата мира», — сказал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Смелое заявление, учитывая, что в прошлом сезоне на некоторых матчах на «Крыльях» едва собиралось две тысячи зрителей (справедливости ради, это был сезон в ФНЛ).

Ранее прошлым губернатором Николаем Меркушкиным высказывалась идея переименовать стадион в «Космос Арену», как это изначально и задумывалось. Пока нет данных, согласен ли с этой инициативой нынешний глава региона.