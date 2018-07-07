«Желая сборной России победы, начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича…»

«Проклятие» казанского граффити в столице РТ готовятся обратить против соперников нашей сборной

Очередной деловой понедельник в мэрии Казани нетрадиционно прошел в субботу и оказался совсем не таким уж и деловым. Не дослушав до конца доклад по ремонту дорог в городе, чиновники с радостью прочувствовали послевкусие чемпионата — хвалить и благодарить за организацию к ним приехал сам президент FIFA Джанни Инфантино. Естественно, дальше о насущных для столицы РТ делах говорить не стали, а дружно собрались фотографироваться с почетным гостем. Кроме того, в администрации города нашли способ помочь сборной России в матче со сборной Хорватии. Подробности — в материале «Реального времени».

Ремонт ценой в 5,5 млрд рублей

Председатель комитета по благоустройству Игорь Куляжев отчитывался о том, как в городе ремонтируют дороги. А делают это, как известно, в беспрецедентных масштабах — общая сумма затрат составит на 2018 год 5,5 млрд рублей.

По проекту «Безопасные и качественные дороги», на который в этом году выделено 1,6 млрд рублей, пока полностью отремонтировали 18 улиц — Оренбургский тракт, Павлюхина, Петербургскую, Ленинскую дамбу, Олега Кошевого, Сибгата Хакима и другие. Еще не закончены работы на семи улицах — Короленко, Восстания, Дубравной, Ломжинской, Курчатова, Дементьева, Бичурина. Всего отремонтировано 64% от планируемых улиц.

В рамках приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети, предполагающего финансирование в 2,9 млрд рублей, обновили 18 дорог и тротуары на 14 улицах, ведутся работы еще на 10. Пока процент выполнения от плана не высокий — всего 35%. В числе прочего по этой программе расширяют дорогу по улице Братьев Батталовых в сторону микрорайона М-14. В конце октября там обещают четырехполосную дорогу на 1 780 метров с освещением и тротуарами. В скором времени также планируют расширить с двух до четырех полос улицу Максимова на участке от Ленинградской до Олега Кошевого — помимо расширения там предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций, ремонт тротуаров, проездов и изменение схемы организации дорожного движения.

Для запуска автобусного маршрута на участке от улицы Нурихана Фаттаха до Тэцевской обустраивают остановочный карман и сети наружного освещения, а для того, чтобы будущие жители могли ездить из «Салават купере» в город, где строится вторая очередь комплекса, ремонтируют улицы Аксакова и Хибинскую.

Игорь Куляжев отчитывался о том, как в городе ремонтируют дороги. А делают это в беспрецедентных масштабах — общая сумма затрат составит на 2018 год 5,5 млрд рублей



В поселках дороги отремонтировали на 37% от плана. В 9 жилмассивах их сдали и в 15 продолжают работы. Всего планируется отремонтировать 59 дорог в 26 жилмассивах — на это потратят 370 млн рублей. Больше всего ремонтные работы коснутся поселка Юдино, который отмечает 100-летний юбилей. Там обновят дорожное покрытие на 24 улицах площадью 74 тысячи квадратных метров.

По программе капремонта дворов в Казани, на которую выделен 1 млрд рублей, благоустроено 74 дворовых территорий, на 64 ведутся работы. Остальные 292 двора, включенные в план на 2018 год, обещают благоустроить до сентября. Это позволит довести процент дворов, приведенных в нормативное состояние, до 73%.

Ямочный ремонт в этом году провели на площади 29 тысяч квадратных метров — это 88% от плана. Кроме того, подрядчикам пришлось за свой счет отремонтировать 64 объекта — все из-за дефектов, которые нужно было устранить в рамках гарантийных обязательств.

«Кресло мэра» переедет с Магистральной

По словам Игоря Куляжева, сложнее всего им было ремонтировать улицу Бондаренко.

— Фактически мы начали делать ее в зимний период. Там еще не были отселены дома, там жили люди. В столь короткие сроки [пришлось] решить проблему расселения домов, вынос инженерных коммуникаций, приведение в порядок улицы и укладка верхнего слоя асфальтобетона — это действительно дорого стоит, все торопились, чтобы успеть к проведению чемпионата мира, и нам это удалось, — отметил председатель комитета по благоустройству Казани.

По словам Игоря Куляжева, сложнее всего было ремонтировать улицу Бондаренко



Он признался, что без мелких недостатков не обошлось, но их в рамках гарантийных обязательств планируется устранить. Всего на Бондаренко расселили пока пять домов, о количестве оставшихся домов и сроках их расселения Куляжев говорить не стал.

— Я надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение по переселению и сносу остальных домов и строительству намеченных объектов. Там должна быть построена школа, сейчас там развивается жилой комплекс, — рассказал спикер.

Напомнил он и о том, что наконец в этом году отремонтируют улицу Магистральную.

— На остальных улицах тоже работы ведутся — в частности, на улице Магистральная, которая била все рейтинги по популярности среди казанцев — там выставляли «кресло мэра». Я надеюсь, что в этом году улица получит другой рейтинг, как одна из самых лучших в Казани, — прокомментировал журналистам проблемный вопрос Куляжев.

Президент FIFA доехал до мэрии Казани

На самом деловом понедельнике председатель комитета по благоустройству дочитать свой доклад по дорогам не успел — настроение в субботу, на следующий день после завершающего для Казани матча ЧМ, было явно не рабочим. Чиновники ждали в гости президента FIFA Джанни Инфантино, и прибыл он аккурат под конец доклада Куляжева.

Судя по его выступлению, президенту FIFA в столице Татарстана более чем понравилось — он благодарил за работу, за созданную годами инфраструктуру и даже признался, что гордится организаторами



В руководстве мэрии его визит назвали историческим событием, а чиновники встречали почетного гостя бурными, продолжительными аплодисментами. Все добрые слова благодарности от Инфантино переводил сам глава администрации Казани — лишь иногда ему помогала переводчица. Судя по его выступлению, президенту FIFA в столице Татарстана более чем понравилось — он благодарил за работу, за созданную годами инфраструктуру и даже признался, что гордится организаторами.

— Я счастлив, что открыл для себя такой замечательный город, который до этого не знал. Я знаю, что вы живете в одном из самых прекрасных городов во всем мире, — сказал Джанни Инфантино. Особенно он отметил богатую историю и культуру города, поблагодарив руководство за то, что они это сохраняют, но еще более важным назвал сложившиеся отношения между народами и представителями разных религиозных конфессий.

— Это не только пример для России, но и для всего мира, — закончил президент FIFA, поздравив и еще раз поблагодарив за чемпионат.

Естественно, после такой встречи никто о дорогах уже не думал. Все чиновники в зале дружно собрались на выход — фотографироваться с Джанни Инфантино на фоне мэрии Казани. Тот факт, что в рамках делового понедельника был запланирован еще один доклад, остался незамеченным, и в итоге выступление решили отложить до следующего раза.

Все чиновники в зале дружно собрались на выход — фотографироваться с Джанни Инфантино на фоне мэрии Казани. Фото Марии Горожаниновой

«Мы сегодня начинаем рисовать капитана сборной Хорватии…»

К слову, в мэрии Казани заценили шутки про местные граффити, появившиеся к приезду знаменитых футболистов. После того, как в городе нарисовали на стенах топовых игроков сборной Португалии Криштиану Роналдо и сборной Аргентины Лионеля Месси и обе команды выбили из ЧМ, народ стал переживать за сборную Бразилии, ведь к их приезду нарисовали портрет Неймара. И не зря — бразильцев постигла учесть португальцев и аргентинцев.

В администрации города, проследив взаимосвязь, нашли способ помочь сборной России выиграть хорватов.

— К сожалению, после граффити не повезло сборной Португалии с Роналдо, не повезло сборной Аргентины с Месси, не повезло сборной Бразилии с Неймаром, поэтому мы сегодня, желая сборной России победы, начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича. Надеемся, эта добрая традиция продолжится, и наша сборная обязательно победит, — серьезно пошутил глава мэрии Казани.