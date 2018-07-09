Неограниченные возможности: какие профессии могут получить особенные дети
Как колледжи и техникумы создают условия для инклюзивного образования и трудоустраивают выпускников
На кого пойти учиться, чтобы найти нужную и хорошо оплачиваемую работу? Этот вопрос стоит сейчас перед каждым выпускником школы. А если выпускник имеет особенности в развитии, то беспокойство сильнее вдвойне. Но практика показывает, что люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут успешно работать и продвигаться по карьерной лестнице. Нужно просто выбрать специальность, которая была бы востребована на рынке труда и нравилась самому абитуриенту. Подробности — в материале «Реального времени».
Инклюзия в СПО: научить жить и работать
Все лицеи, колледжи и техникумы принимают детей с особенностями здоровья на равных условиях с остальными. Отказы на основании особых потребностей недопустимы. Главное, чтобы условия обучения удовлетворяли потребностям будущего студента. Более того, перед учреждениями среднего профессионального образования (СПО), так же, как и перед другими образовательными организациями, поставлена задача — наладить инклюзию, то есть совместное обучение детей с особыми потребностями и детей, не имеющих таких потребностей.
В этом плане в Татарстане сделано многое — в половине учреждений СПО в рамках программы «Доступная среда» созданы условия для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения. Педагоги ряда учреждений владеют языком жестов, чтобы объясняться со слабослышащими студентами, и имеют дефектологическое образование для работы с детьми, имеющими ментальные нарушения.
В Татарстане 7 учреждений СПО принимают учащихся с нарушениями зрения, в 17 учреждениях могут получить профессию дети с нарушениями слуха, еще в 17 — с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 8 колледжей обучают детей с ментальными нарушениями и 28 — детей, имеющих инвалидность по общему заболеванию (список всех учреждений приведен в справке в конце статьи).
Убрать барьеры в зданиях и головах
Одно из передовых учебных заведений по инклюзивному образованию — Казанский торгово-экономический техникум. Детей с ОВЗ техникум принимал и ранее, но студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата не могли здесь учиться из-за отсутствия инфраструктуры. В 2016 году КТЭТ выиграл федеральный грант «Доступная среда», на средства которого установили пандусы, отремонтировали кабинеты и туалетные комнаты, обновили оборудование, чтобы работать с ним могли студенты, ограниченные в движениях. Единственное, что не адаптировали — образовательную программу, но этим здесь и гордятся — убрали барьеры в здании, убирают их в головах студентов.
— Дети с ОВЗ обучаются на тех же условиях, что и все остальные, у нас нет льгот для них, программа не адаптирована — и это самая настоящая социальная инклюзия, атмосфера равенства, — говорит Иван Кудрявцев, заместитель директора по инновационному и беспрерывному образованию Казанского торгово-экономического техникума.
Техникум обучает по шести специальностям, принимают на любые. Тут все зависит от желания абитуриента, но стереотипы пока не сломаны. К примеру, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата не идут учиться на «Организацию обслуживания в общественном питании», им привычнее «Экономика и бухгалтерский учет».
Дети с ОВЗ обучаются на тех же условиях, что и все остальные, у нас нет льгот для них, программа не адаптирована — и это самая настоящая социальная инклюзия, атмосфера равенства. Фото ktet.ru
По словам Ивана Кудрявцева родители и сами особенные студенты поначалу побаиваются совместного обучения. В приемную комиссию и на первые занятия дети и родители ходят вместе, но потом взрослые без опаски отпускают детей в «свободное плавание».
— Ребята быстро адаптируются, их хорошо принимают — никаких проблем нет. Но у нас и внутренняя дисциплина хорошая — высокий проходной балл формирует качественный состав студентов. Например, на бухучет средний балл аттестата в прошлые годы был от 4,3 до 5 — то есть это фактически конкурс отличников, — говорит Иван Кудрявцев.
Студенчество — это не только лекции, но и яркая внеучебная жизнь. В КТЭТ дети с ОВЗ наравне с остальными участвуют в конкурсах и фестивалях. «Слабослышащий парень в прошлом году участвовал в конкурсе чтецов, но активность зависит от темперамента — мы всем предлагаем участвовать, жаль, что не всем пока хватает смелости», — говорит Кудрявцев.
Труд всем: особенных выпускников СПО сведут с работодателями
Еще одно учреждение Казани, имеющее большой опыт работы с детьми с ОВЗ — Казанский строительный колледж. История инклюзивного образования началась здесь в 2012 году, когда к КСК присоединили профессиональный лицей №33. Там многие годы обучали слабослышащих и детей, отстающих в интеллектуальном развитии.
— Мы работаем с интернатами для ребят с нарушениями слуха. К нам приезжают со всей республики, у нас есть общежитие для иногородних и сирот, сурдопереводчик, а также социальный педагог-психолог, который помогает адаптироваться и учиться, — говорит Ольга Денисова, заместитель директора по научно-методической работе Казанского строительного колледжа.
Студенты с ОВЗ могут получить профессии столяра, плотника, штукатурщика, лепщика архитектурных изделий. Выпускники, успешно освоившие программу, продолжают обучение в КАИ и ТИСБИ. Некоторые ребята учатся в колледже по 4 года — получив одну профессию, получают вторую.
— Мы стараемся трудоустроить ребят, помогаем делать портфолио, презентуем работодателям их возможности, сотрудничаем с кадровыми агентствами, которые в индивидуальном порядке приглашают наших выпускников и предлагают им работу, — рассказывает Ольга Денисова.
Не всегда попытки колледжа увенчиваются успехом, признает замдиректора: «Трудоустройство идет сложно, во многом потому, что ребята сами не хотят работать, так как получают от государства пенсии, которые их устраивают. Такая проблема есть».
Еще одно учреждение, эффективно работающее с детьми с ОВЗ — Колледж малого и среднего предпринимательства Казани. Там обучаются около 100 детей, имеющих особенности развития — большинство с ментальными нарушениями. Они получают профессии садовника, кондитера, вышивальщицы, сборщика обуви, многие проходят практику на хлебозаводе и впоследствии трудоустраиваются там. Работа в цехе, связанная с выполнением конкретных операций, им под силу.
Ликбез для работодателя и «ВорлдСкиллз» для особенных студентов
Не только научить азам профессии, но и трудоустроить молодых людей с инвалидностью — одна из приоритетных задач колледжей и техникумов. Для этого в 2018 году учреждениями СПО совместно с Минобрнауки РТ, Минтруда РТ и Ассоциацией кадрового менеджмента запущен проект «Ты нам нужен». Его цель познакомить представителей реального сектора экономики с соискателями, имеющими особенности в здоровье, и развеять мифы относительно их профессиональных возможностей — к сожалению, некоторые работодатели с настороженностью относятся к таким кандидатам.
— Некоторые работодатели сотрудничают с колледжами, но нанимают особенных специалистов неохотно. Мы объясняем, что особенные люди — очень эффективные работники. У меня у самой открыта рекрутинговая компания, где рекрутеры — особенные ребята, и я замечаю, что они более эффективны в работе. И наша задача — объяснить работодателям, что брать людей с ОВЗ нестрашно — ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности их работы, — говорит президент Ассоциации кадрового менеджмента Светлана Ганеева.
Учащиеся СПО, имеющие ограничения, связанные со здоровьем, не ограничены не только в получении профессии, но и в карьерном росте. Для них проходит свой чемпионат профмастерства, наподобие «ВорлдСкиллз», он называется «Амбилимпекс». В октябре пройдет региональный, а вслед за ним федеральный этап. Татарстан готовит участников в компетенциях: кирпичная кладка, кондитерское дело, ландшафтный дизайн, малярное дело, поварское дело, фотограф-репортер, экономика и бухгалтерский учет.
В 2015 году студентка колледжа №41 Казани Рената Абдуллина стала победителем национального чемпионата в номинации фотограф-репортер и представляла Россию на международном чемпионате, в 2016-м сборная Татарстана завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали, по итогам 2017 года – 3 «серебра» в компетенциях «ландшафтный дизайн», «кирпичная кладка» и «декоративные работы».
Так что возможности, несмотря на формулировку «ОВЗ», у особенных детей не ограничены. Созданы все условия для того, чтобы состояться в жизни и профессии. Главное — пользоваться ими.
Партнерский материал
Справка
Учреждения СПО Татарстана, обеспечивающие специальные условия для обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ
- Общие заболевания
Альметьевский профессиональный колледж
Атнинский сельскохозяйственный техникум им. Габдуллы Тукая
Бавлинский аграрный колледж
Бугульминский машиностроительный техникум
Дрожжановский техникум отраслевых технологий
Елабужский политехнический колледж
Заинский политехнический колледж
Зеленодольский механический колледж
Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова
Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства
Казанский колледж технологии и дизайна
Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова
Казанский педагогический колледж
Казанский строительный колледж
Казанский торгово-экономический техникум
Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука
Колледж малого бизнеса и предпринимательства (Казань)
Лаишевский технико-экономический техникум
Лениногорский нефтяной техникум
Мамадышский политехнический колледж
Международный колледж сервиса (Казань)
Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт (специальности СПО)
Нижнекамский индустриальный техникум
Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королева
Нижнекамский технологический колледж
Нурлатский аграрный техникум
Спасский техникум отраслевых технологий
Чистопольский многопрофильный колледж
- Нарушения слуха
Атнинский сельскохозяйственный техникум им. Габдуллы Тукая
Бавлинский аграрный колледж
Бугульминский машиностроительный техникум
Дрожжановский техникум отраслевых технологий
Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова
Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова
Казанский политехнический колледж
Казанский строительный колледж
Колледж малого бизнеса и предпринимательства (Казань)
Лаишевский технико-экономический техникум
Лениногорский политехнический колледж
Международный колледж сервиса (Казань)
Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт (специальности СПО)
Нижнекамский индустриальный техникум
Профессиональный колледж №41 (Казань)
Чистопольский многопрофильный колледж
- Нарушения зрения
Бавлинский аграрный колледж
Зеленодольский механический колледж
Казанский педагогический колледж
Колледж малого бизнеса и предпринимательства (Казань)
Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт
Нижнекамский индустриальный техникум
Чистопольский многопрофильный колледж
- Нарушения опорно-двигательного аппарата
Атнинский сельскохозяйственный техникум им. Габдуллы Тукая
Бавлинский аграрный колледж
Бугульминский машиностроительный техникум
Дрожжановский техникум отраслевых технологий
Заинский политехнический колледж
Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова
Казанский педагогический колледж
Казанский строительный колледж
Казанский торгово-экономический техникум
Колледж малого бизнеса и предпринимательства (Казань)
Лаишевский технико-экономический техникум
Мамадышский политехнический колледж
Международный колледж сервиса (Казань)
Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт (специальности СПО)
Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королева
Спасский техникум отраслевых технологий
Чистопольский многопрофильный колледж
- Ментальные нарушения
Бавлинский аграрный колледж
Зеленодольский механический колледж
Казанский строительный колледж
Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука
Колледж малого бизнеса и предпринимательства (Казань)
Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт (специальности СПО)
Спасский техникум отраслевых технологий
Профессиональное училище №63 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Нижнекамск)
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