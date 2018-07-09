Неограниченные возможности: какие профессии могут получить особенные дети

Как колледжи и техникумы создают условия для инклюзивного образования и трудоустраивают выпускников

На кого пойти учиться, чтобы найти нужную и хорошо оплачиваемую работу? Этот вопрос стоит сейчас перед каждым выпускником школы. А если выпускник имеет особенности в развитии, то беспокойство сильнее вдвойне. Но практика показывает, что люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут успешно работать и продвигаться по карьерной лестнице. Нужно просто выбрать специальность, которая была бы востребована на рынке труда и нравилась самому абитуриенту. Подробности — в материале «Реального времени».

Инклюзия в СПО: научить жить и работать

Все лицеи, колледжи и техникумы принимают детей с особенностями здоровья на равных условиях с остальными. Отказы на основании особых потребностей недопустимы. Главное, чтобы условия обучения удовлетворяли потребностям будущего студента. Более того, перед учреждениями среднего профессионального образования (СПО), так же, как и перед другими образовательными организациями, поставлена задача — наладить инклюзию, то есть совместное обучение детей с особыми потребностями и детей, не имеющих таких потребностей.

В этом плане в Татарстане сделано многое — в половине учреждений СПО в рамках программы «Доступная среда» созданы условия для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения. Педагоги ряда учреждений владеют языком жестов, чтобы объясняться со слабослышащими студентами, и имеют дефектологическое образование для работы с детьми, имеющими ментальные нарушения.

Педагоги владеют языком жестов и имеют дефектологическое образование для работы с детьми, имеющими ментальные нарушения. Фото Олега Тихонова



В Татарстане 7 учреждений СПО принимают учащихся с нарушениями зрения, в 17 учреждениях могут получить профессию дети с нарушениями слуха, еще в 17 — с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 8 колледжей обучают детей с ментальными нарушениями и 28 — детей, имеющих инвалидность по общему заболеванию (список всех учреждений приведен в справке в конце статьи).

Убрать барьеры в зданиях и головах

Одно из передовых учебных заведений по инклюзивному образованию — Казанский торгово-экономический техникум. Детей с ОВЗ техникум принимал и ранее, но студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата не могли здесь учиться из-за отсутствия инфраструктуры. В 2016 году КТЭТ выиграл федеральный грант «Доступная среда», на средства которого установили пандусы, отремонтировали кабинеты и туалетные комнаты, обновили оборудование, чтобы работать с ним могли студенты, ограниченные в движениях. Единственное, что не адаптировали — образовательную программу, но этим здесь и гордятся — убрали барьеры в здании, убирают их в головах студентов.

— Дети с ОВЗ обучаются на тех же условиях, что и все остальные, у нас нет льгот для них, программа не адаптирована — и это самая настоящая социальная инклюзия, атмосфера равенства, — говорит Иван Кудрявцев, заместитель директора по инновационному и беспрерывному образованию Казанского торгово-экономического техникума.

Техникум обучает по шести специальностям, принимают на любые. Тут все зависит от желания абитуриента, но стереотипы пока не сломаны. К примеру, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата не идут учиться на «Организацию обслуживания в общественном питании», им привычнее «Экономика и бухгалтерский учет».

Дети с ОВЗ обучаются на тех же условиях, что и все остальные, у нас нет льгот для них, программа не адаптирована — и это самая настоящая социальная инклюзия, атмосфера равенства. Фото ktet.ru



По словам Ивана Кудрявцева родители и сами особенные студенты поначалу побаиваются совместного обучения. В приемную комиссию и на первые занятия дети и родители ходят вместе, но потом взрослые без опаски отпускают детей в «свободное плавание».

— Ребята быстро адаптируются, их хорошо принимают — никаких проблем нет. Но у нас и внутренняя дисциплина хорошая — высокий проходной балл формирует качественный состав студентов. Например, на бухучет средний балл аттестата в прошлые годы был от 4,3 до 5 — то есть это фактически конкурс отличников, — говорит Иван Кудрявцев.

Студенчество — это не только лекции, но и яркая внеучебная жизнь. В КТЭТ дети с ОВЗ наравне с остальными участвуют в конкурсах и фестивалях. «Слабослышащий парень в прошлом году участвовал в конкурсе чтецов, но активность зависит от темперамента — мы всем предлагаем участвовать, жаль, что не всем пока хватает смелости», — говорит Кудрявцев.

Труд всем: особенных выпускников СПО сведут с работодателями

Еще одно учреждение Казани, имеющее большой опыт работы с детьми с ОВЗ — Казанский строительный колледж. История инклюзивного образования началась здесь в 2012 году, когда к КСК присоединили профессиональный лицей №33. Там многие годы обучали слабослышащих и детей, отстающих в интеллектуальном развитии.

— Мы работаем с интернатами для ребят с нарушениями слуха. К нам приезжают со всей республики, у нас есть общежитие для иногородних и сирот, сурдопереводчик, а также социальный педагог-психолог, который помогает адаптироваться и учиться, — говорит Ольга Денисова, заместитель директора по научно-методической работе Казанского строительного колледжа.

Студенты с ОВЗ могут получить профессии столяра, плотника, штукатурщика, лепщика архитектурных изделий. Выпускники, успешно освоившие программу, продолжают обучение в КАИ и ТИСБИ. Некоторые ребята учатся в колледже по 4 года — получив одну профессию, получают вторую.

В Казанском строительном колледже учащиеся с ОВЗ могут получить профессии столяра, плотника, штукатурщика, лепщика архитектурных изделий. Фото tatvog.ru



— Мы стараемся трудоустроить ребят, помогаем делать портфолио, презентуем работодателям их возможности, сотрудничаем с кадровыми агентствами, которые в индивидуальном порядке приглашают наших выпускников и предлагают им работу, — рассказывает Ольга Денисова.

Не всегда попытки колледжа увенчиваются успехом, признает замдиректора: «Трудоустройство идет сложно, во многом потому, что ребята сами не хотят работать, так как получают от государства пенсии, которые их устраивают. Такая проблема есть».

Еще одно учреждение, эффективно работающее с детьми с ОВЗ — Колледж малого и среднего предпринимательства Казани. Там обучаются около 100 детей, имеющих особенности развития — большинство с ментальными нарушениями. Они получают профессии садовника, кондитера, вышивальщицы, сборщика обуви, многие проходят практику на хлебозаводе и впоследствии трудоустраиваются там. Работа в цехе, связанная с выполнением конкретных операций, им под силу.

Ликбез для работодателя и «ВорлдСкиллз» для особенных студентов

Не только научить азам профессии, но и трудоустроить молодых людей с инвалидностью — одна из приоритетных задач колледжей и техникумов. Для этого в 2018 году учреждениями СПО совместно с Минобрнауки РТ, Минтруда РТ и Ассоциацией кадрового менеджмента запущен проект «Ты нам нужен». Его цель познакомить представителей реального сектора экономики с соискателями, имеющими особенности в здоровье, и развеять мифы относительно их профессиональных возможностей — к сожалению, некоторые работодатели с настороженностью относятся к таким кандидатам.

— Некоторые работодатели сотрудничают с колледжами, но нанимают особенных специалистов неохотно. Мы объясняем, что особенные люди — очень эффективные работники. У меня у самой открыта рекрутинговая компания, где рекрутеры — особенные ребята, и я замечаю, что они более эффективны в работе. И наша задача — объяснить работодателям, что брать людей с ОВЗ нестрашно — ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности их работы, — говорит президент Ассоциации кадрового менеджмента Светлана Ганеева.

Татарстан готовит участников в компетенциях: кирпичная кладка, кондитерское дело, ландшафтный дизайн, малярное дело, поварское дело, фотограф-репортер, экономика и бухгалтерский учет. Фото: Агентство городских новостей «Москва»



Учащиеся СПО, имеющие ограничения, связанные со здоровьем, не ограничены не только в получении профессии, но и в карьерном росте. Для них проходит свой чемпионат профмастерства, наподобие «ВорлдСкиллз», он называется «Амбилимпекс». В октябре пройдет региональный, а вслед за ним федеральный этап. Татарстан готовит участников в компетенциях: кирпичная кладка, кондитерское дело, ландшафтный дизайн, малярное дело, поварское дело, фотограф-репортер, экономика и бухгалтерский учет.

В 2015 году студентка колледжа №41 Казани Рената Абдуллина стала победителем национального чемпионата в номинации фотограф-репортер и представляла Россию на международном чемпионате, в 2016-м сборная Татарстана завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали, по итогам 2017 года – 3 «серебра» в компетенциях «ландшафтный дизайн», «кирпичная кладка» и «декоративные работы».

Так что возможности, несмотря на формулировку «ОВЗ», у особенных детей не ограничены. Созданы все условия для того, чтобы состояться в жизни и профессии. Главное — пользоваться ими.

Партнерский материал



Дарья Турцева