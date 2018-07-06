Выгодный «пластик»: как выбрать банковскую карту

Фото: Олег Тихонов

Количество активных платежных карт в России по итогам l квартала этого года достигло 165 млн — это на 18% больше, чем было год назад. Такую статистику привел Банк России. В основном по картам совершали безналичные транзакции — на них пришлось 90% от всех операций. Так как россияне начали чаще пользоваться платежными картами, актуальной является проблема их выбора. Как разобраться в видах «пластика», предлагаемых по ним услугах и какой карточке отдать предпочтение? На эти вопросы мы попросили ответить экспертов Банка «Аверс».

— Какую карту лучше открыть для повседневного пользования?

— Какую пластиковую карточку выбрать, зависит от личных потребностей клиента. Платежные системы формируют свои карточные продукты, ориентируясь на уровень доходов и социальное положение потребителей. Каждому сегменту соответствует своя категория карты, которая определяет статус ее обладателя. Чем она выше, тем больше дополнительных возможностей и сервисов получает держатель карты.

Доминирующие на российском рынке платежные системы Visa Incorporated и MasterCard Worldwide выделяют три основные категории карт: электронные, классические и премиальные. Карты VISA Classic и MasterCard Standard служат в первую очередь для повседневных расчетов. Рангом выше — карты MasterCard Gold\VISA Gold. Они предоставляют держателю пластиковой карты приоритетное обслуживание, скидки и специальные предложения. Карты высшего уровня с особыми привилегиями MasterCard Platinum и VISA Platinum имеют массу преимуществ, включая круглосуточную поддержку, защиту покупок и расширенную гарантию.

Банк «Аверс» обслуживает банковские карты платежных систем «МИР», Visa Incorporated и MasterCard Worldwide, а также выпускает банковские карты международных платежных систем MasterCard Worldwide и Visa Incorporated. Плата за выпуск карты международных систем MasterCard Worldwide и Visa Incorporated в Банке «Аверс» варьируется от 500 до 4 500 рублей в зависимости от категории карты. Годовое обслуживание по всем картам в Банке предоставляется бесплатно.

— Как сделать карту для получения заработной платы с индивидуальным дизайном?

— Банк «Аверс» предлагает клиентам возможность оформить банковскую карту MasterCard Gold или Platinum с индивидуальным дизайном. Стоимость услуги составляет 300 рублей. Держатель может выбрать дизайн в галерее, которая размещена на сайте Банка, или предложить собственное изображение, не противоречащее банковским требованиям. Это может быть фотография любимой картины, домашнего питомца, фотография родных и близких или оригинальная картинка. Клиент в удобное время может прийти в любой офис Банка, заполнить заявление на карту, предоставить картинку, отвечающую требованиям, и получить индивидуальную карту.

— Какие дополнительные возможности предоставляет наличие банковской карты?

— Держатели пластиковых карт Банка «Аверс» могут бесплатно подключиться к мобильному приложению «Аверс ONLINE». В нем можно совершать платежи, переводы с карты на карту любого банка, оплачивать услуги мобильной и стационарной связи, интернета и ТВ, погашать кредиты в других российских банках, не выходя из дома или офиса. В «Аверс ONLINE» доступны быстрые команды для выполнения платежей и переводов, а также настройка шаблонов платежей. Помимо финансовых услуг в мобильном приложении реализована возможность экстренной блокировки карты в случае утери или кражи. Кроме того, доступен сервис поиска ближайшего офиса, банкомата или терминала Банка с оценкой расстояния до выбранного объекта по адресу и ближайшей станции метро.

— Берется ли комиссия при снятии наличных с карты?

— Держатели дебетовых карт Банка «Аверс» могут снять наличные средства без комиссии в банкомате любого банка на территории всей страны. Это особенно актуально в разгар летних отпусков. Бескомиссионное снятие наличных доступно по всем видам карт Visa и MasterCard.

— Можно ли сменить ПИН-код карты?

— Иногда возникают ситуации, когда нужно сменить ПИН-код и владельцы карт задаются вопросом, как это сделать, не приходя в офис. Банк «Аверс» предлагает бесплатно сменить ПИН-код платежной карты в любом банкомате Банка. Услуга доступна для держателей любого типа карт, эмитированных банком, и позволяет подобрать ПИН-код из более удобной комбинации цифр, а также изменить его в случае подозрения, что он стал известен третьим лицам.

— Что лучше выбрать для поездки за границу — наличные или банковскую карту?

— Преимущество карты перед наличными очевидно. Она надежно защищена ПИН-кодом, известным только владельцу, и позволяет мгновенно купить любой товар или услугу. Некоторые банки дают дополнительные гарантии защиты. Например, Банк «Аверс» для держателей банковских карт предлагает услугу SMS-информирования, которая предоставляет возможность получать на мобильный телефон сообщения о совершенных операциях и информирует об остатке денежных средств.

В путешествии при обмене наличных можно столкнуться такими трудностями как неудобные часы работы местных банков, невыгодный курс обмена или высокие комиссионные. Между тем, пункты приема карт и выдачи по ним наличных есть повсюду. Как показывает практика, курс обмена валюты при использовании карты будет существенно выгоднее.

— Как безопасно пользоваться банковской картой?

— Для безопасного пользования банковской картой Банк «Аверс» рекомендует всем держателям соблюдать основные меры безопасности при получении платежной карты в банке, ее хранении, использовании в банкомате, а также при оплате товаров и услуг, в том числе в интернете.

Более подробную информацию о продуктах и тарифах по обслуживанию банковских карт можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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