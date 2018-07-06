Илья Варламов: «Грустно смотреть на Самару после Казани»

Топовый блогер о том, как Николай Меркушкин подготовил свою экс-вотчину к ЧМ

Илья Варламов в рамках своего тура по городам чемпионата мира по футболу заехал в Самару — и не избежал сравнений с Казанью. Точнее, с благоустройством «третьей столицы», на фоне которого общественные пространства Самары выглядят анахронизмом. Оценить очередную серию записок путешественника мы предлагаем читателям «Реального времени».



В Самару я приехал из Саранска, и не только я! Шесть лет назад примерно таким же маршрутом в Самару прибыл губернатор Меркушкин! Напомню, что в Мордовии Николай Меркушкин правил бесконечное количество сроков, обеспечивая Вождю и Партии горячую любовь и зашкаливающие проценты на выборах, а в 2012-м Путин отправил его на повышение в Самарскую область.

За те долгие годы, что Николай Иванович провел в губернаторских креслах, его семья смогла взять под контроль чуть ли не половину всех мордовских компаний. А потом интересы клана Меркушкина перекочевали вслед за ним в Самару.

Помимо своих административных и деловых талантов Меркушкин знаменит своими яркими высказываниями. Речи Меркушкина давно ушли в народ. Почти в каждом своем выступлении он воюет с Западом, США, ЦРУ, Соросом, Обамой и другими врагами России. Сейчас Меркушкин занимает декоративный пост специального представителя президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов, но его клан продолжает доить Мордовию.

В Самаре Меркушкин не прижился. За 3 дня в городе я не слышал о нем ни одного положительного отзыва. Человек не понимал Самару, самарцы не понимали его. Но в кресле губернатора Самарской области Меркушкин сидел до октября 2017-го, так что фактически всей подготовкой к ЧМ занимался именно он.

К чемпионату в Самаре было много всего сделано. Город получил новый стадион, новый аэропорт, в центре отреставрировали, отремонтировали и просто подкрасили старые здания. В городе даже появилась пятизвездочная гостиница «Лотте».

В плане благоустройства все сделано очень убого. Особенно грустно на это смотреть после Казани. Такое впечатление, что проекты из 90-х, когда не было представления о том, какими должны быть современные общественные пространства.

К чемпионату реконструировали Московское шоссе — одну из двух дорог из аэропорта Курумоч в Самару. Здесь появились новые развязки и новый асфальт. На фотографии виден памятник штурмовику Ил-2, который стоит посередине большого кольца. Под кольцом теперь можно проехать по тоннелю.

Дорога к стадиону. Сейчас она вся в баннерах чемпионата, но скоро их заменят на рекламу.

В Самаре уже был большой стадион — «Металлург», где раньше играли «Крылья Советов». Но, в отличие от Екатеринбурга, старую арену здесь решили не реконструировать, а вместо этого построить к чемпионату новую. Находится она на северной окраине города, где уже начинается частный сектор. Издалека или сверху «Самара Арена» напоминает огромную летающую тарелку. Космический дизайн должен напоминать о роли Самары в освоении космоса: в городе находится завод «Прогресс», где строят ракеты-носители.

В принципе, стадион чем-то похоже на «Крестовский» (он же «Санкт-Петербург»), только в Самаре не будет закрывающейся над полем крыши. Вместимость «Самары Арены» — 45 тысяч зрителей. Стоимость строительства составила почти 19 млрд рублей.

Газон кто-то стащил ). Или не успели постелить.

Панельки вдоль дороги выкрасили в пестрые цвета.

Стало хуже. Не понимаю я эту страсть к ярким фасадам. Почему нельзя было просто покрасить их в белый? Было бы куда лучше. Почему люди свои частные дома не красят в пестрые цвета, а когда речь заходит о городе, то всем кажется, что фасад должен быть «веселым»?

На время чемпионата в Самаре перекрыли практически весь центр. Город стал пешеходным, и это очень круто! Народ с удовольствием гуляет, наслаждаясь пустыми улицами.

Центральная улица Куйбышева тоже стала пешеходной на время ЧМ. Кафе сразу выставили столики, жители стали гулять и устраивать танцевальные флешмобы. Но все это должно было закончиться вместе с чемпионатом.

Потом один житель Самары через «Твиттер» предложил врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову делать улицу Куйбышева пешеходной каждые выходные. Глава региона согласился при условии, что его твит наберет 1 000 ретвитов. Через пару дней это произошло, поэтому теперь улицу действительно сделают пешеходной по выходным, но пока только до конца лета. Далее вопрос вынесут на общественное обсуждение.

Красота )

Одно из новых общественных пространств. Набережная Волги — это центр самарской жизни. Народ здесь встречался, отдыхал и гулял задолго до всякого благоустройства. Но оно все-таки пришло. К чемпионату мира в Самаре реконструировали четвертую очередь набережной (ее еще называют Октябрьской).

Здесь находится знаменитая стела «Ладья» — один из символов Самары наряду с Монументом Славы и уродливым вокзалом-стекляшкой. Двадцатиметровую «Ладью» открыли в 1986 году, к 400-летию города. Во время реконструкции набережной она тоже пережила ремонт. Ее оштукатурили и побелили, на парус зачем-то прилепили новый герб, а площадку перед стелой выложили гранитом.

На термометре +38, народ прячется в тени.

Если честно, мне даже неловко всерьез обсуждать этот проект. Примитивно, неграмотно, бездарно. Москвичи и казанцы просто рассмеются, глядя на это. Жители других городов могут не понять, что тут плохого, но это вопрос времени. Уровень компетенции российских архитекторов и качество общественных пространств по стране в последние годы стремительно растет. Это сегодня в Самаре могут делать такое г...., но через несколько лет народ уже не поймет.

Поменяли плитку, поставили какие-то нелепые страшные лавочки и бетонные урны. Вот и все. При этом стоимость работ составила 611 миллионов рублей.

С водоотводом и качеством работ большие проблемы.

Уже начались провалы покрытия, все проседает, плитка трескается. А работы закончили совсем недавно! Это еще зимы не было!

Вопрос читателям: что произойдет с землей на склоне во время дождя?

Велодорожка на тротуаре, от пешеходной части она никак не отделена.

Два месяца назад рядом с набережной открыли памятник князю Владимиру… Как вы можете догадаться, князь Владимир никакого отношения к Самаре не имел, потому что город был основан через 600 лет после жизни киевского правителя. Но Самаре, видимо, очень хотелось хоть в чем-то быть похожей на Москву.

Фото: «Все мы – Россия!»

Правда, в Москве на Боровицкой площади не стоят гигантские стеклянные муравейники.

Фото:«Все мы – Россия!»

Выход к пляжу. Слева фонтан, в котором почему-то не работают фильтры. Вода давно зацвела и начала гнить.

Пляж чистый, но оборудование могло бы быть и поинтереснее.

Пляжи — главный плюс Самары.

Туалеты на пляже. Бр-р!…

Проект настолько безграмотный, что сложно понять, как его вообще приняли. Вот как можно было так спроектировать общественное пространство, что для инвалидов и маломобильных пришлось на всех лестницах делать подъемники? Понятно же, что они не будут работать никогда! Это просто трата денег впустую. Никто не будет их обслуживать, никто не будет ими пользоваться. А как быть людям с колясками? То есть если ты вышел погулять с ребенком, надо вызывать эту штуку?

Амфитеатр. В Нижнем Новгороде догадались сделать деревянные лавочки, а в Самаре предлагается сидеть на камне.

Второй большой проект благоустройства — это склон около площади Славы. Его реконструкция велась несколько лет. Всего тут три яруса: на верхнем установили монумент «Гордость, честь и слава Самарской области», у его подножия находится площадка, а рядом с ней, на втором ярусе, — четыре каскадных фонтана.

Кроме того, тут заменили лестницы, возвели амфитеатр и соорудили клумбы.

Тут все так же бессмысленно и бездарно. Благоустройство, которое морально устарело на 20 лет.

Больше всего в Самаре гордятся комплексом из 13 фонтанов: 11 каскадных и двух сухих. Вечером все это подсвечивается.

Центр города привели в порядок.

Многие здания отреставрировали. Жалко, нет деревьев нормальных. На центральных улицах зелени либо вовсе не осталось, либо стоят какие-то обрубки.

Самара — очень красивый город.

Раньше тут был ужас из-за рекламы, теперь все чисто.

В центре ввели дизайн-код, вывески сняли, некоторые фасады теперь выглядят голыми.

Вот пример того, как город привели в порядок. Эту фотографию я сделал в 2013 году:

Вот как здание выглядит теперь. Вывески убрали, здание покрасили. К сожалению, после ремонта исчезли все детали. Обратите внимание на карниз башни — его теперь нет. Ну и по мелочам все упростили зачем-то. Зато здание слева без пристроек выглядит куда лучше.

Центр стал намного чище, теперь видно богатую самарскую архитектуру.

Здесь восстановили барельефы.





Сохранили резные наличники и деревянные балконы.

Вот пример аккуратно отремонтированного дома.

А еще в Самаре есть настоящий костел! Это католический храм Пресвятого Сердца Иисуса, построенный в 1906 году польской диаспорой города. В советские годы его не снесли, потому что здесь располагался краеведческий музей.

Следующим шагом должна стать очистка фасадов от кондиционеров и антенн.

Проводку можно было и аккуратнее сделать.

Здания, не представляющие особой ценности, просто залили краской.

Краски много не бывает!

Подкрасили только фасады, выходящие на главную улицу.

За углом чудо заканчивается.

Показуха.

Полуразрушенное здание тоже решили подкрасить.

Вот еще пара примеров из моего поста про показуху:

Фото: ProgorodSamara.ru

Фото: ProgorodSamara.ru

Многие здания в центре отреставрировали грубо и неаккуратно. Например, дом мещанки Марии Рафаиловой (1900—1910 гг., памятник регионального значения) выкрасили в какие-то кричащие цвета.

Было:

Стало:

Здания, которые нельзя было закрасить, просто закрыли баннерами. Дома уже расселены и ждут своей очереди под снос.

Над этим даже пошутил в свой передаче Ургант: «А сейчас забеспокоились люди с неприглядными лицами! Что будет с ними и чем закроют их неприглядные фасады? Как сделать, чтобы гости Самары только радовались чемпионату мира по футболу?».

Самарская мэрия даже ответила Урганту в «Твиттере»: «Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в Самаре».

А еще в городе появились заборы!

Заборы, в принципе, хорошие: они разного цвета и рисунка, деревянные. Центр стал опрятным.

Мне нравится, а вам?

Помните, какое убожество сделали в свое время в Уфе? Там просто все закрыли самым дешевым забором из профнастила.





А все дома залили серой краской.

В Самаре смогли сделать намного аккуратнее.

На такие заборы не стыдно смотреть.

Перед ЧМ в городе запустили проект #ИсторииЧемпионов. На фасадах жилых домов, мостах и заборах появилось девять работ, посвященных ярким моментам мирового футбола: «рука Бога» в исполнении Марадоны, удар «ножницами» мексиканского полузащитника Мануэля Негрете, сюжеты из жизни бразильского нападающего Гарринчи, конфликт между Зинедином Зиданом и Марко Матерацци в 2006 году. На десятой стене звезды футбола и художники оставили автографы.

Эта стена посвящена чемпионству сборной Франции у себя дома в 1998 году. Капитан команды Лоран Блан тогда поцеловал вратаря Фабьена Бартеза в его знаменитую лысину. В финале чемпионата французы обыграли бразильцев со счетом 3:0, а Бартез стал лучшим вратарем турнира.

Здесь как раз круто описана история «руки Бога».

Без Гагарина в космической Самаре тоже никуда.

Малый бизнес.

Мусор в Самаре убирают плохо.

Еще в 2015 году в Самаре открыли новый пассажирский терминал аэропорта Курумоч. Старый терминал закрыли на несколько лет, но к ЧМ его тоже задействовали для приема болельщиков.

Кроме того, зимой 2018-го закончили реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы аэропорта. Теперь Самара может принимать самые большие лайнеры, а значит стало больше прямых рейсов. В итоге 18 июня аэропорт поставил собственный рекорд по пассажиропотоку — 14 273 человека за сутки.

Терминал довольно современный, но обычный.

На ступенях лестницы рассказывается история аэропорта. Надеюсь, никто не упадет, зачитавшись ).

Навигация.

Круто оформлена стойка информации.

Полетели!

В целом Самара — настолько крутой город, что даже криволапые мудаки, которые неэффективно тратят деньги, не могут ее испортить. Жалко, конечно, хотелось бы для Самары большего. Хотелось бы, чтобы новые набережные и парки были не хуже, чем в Москве или Казани, чтобы власти и жители наконец поняли ценность исторического наследия и сохраняли его, а не сносили ради точечной многоэтажной застройки. Но к этому мы обязательно придем.

А пока настоятельно рекомендую Самару для посещения. Тем более тут теперь есть крутой аэропорт, хорошие отели, и за центр города не стыдно.

varlamov.ru

