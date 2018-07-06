Защитник из АХЛ для «Ак Барса»: второй Захарчук или тюнингованный Токранов

Андрей Педан как любимый типаж игрока Билялетдинова

«Ак Барс» давненько не баловал своих болельщиков подписанием новичков. Во многом поэтому официальное объявление о переходе Андрея Педана было встречено любителями хоккея из Казани чуть ли не ликованием. Откровенно говоря, защитник из АХЛ с российским паспортом — пока что главное усиление команды в этом межсезонье. О том, какие у новобранца «барсов» слабые и сильные стороны, — в материале «Реального времени».

Россиянин с литовскими корнями из АХЛ

24-летний российский защитник с литовскими корнями — это безусловное усиление для «Ак Барса». После расставания с Василием Токрановым, Атте Охтамаа и, отчасти, Дамиром Мусином, защитные порядки казанцев требовали укрепления. Потенциально в лице Педана «барсы» получили самого крутого защитника из АХЛ среди россиян, но как будет на самом деле, покажет только время. Двухлетний срок контракта идеален, чтобы испытать его на уровне КХЛ и в случае несовпадения ожиданий и реальности избавиться от игрока.

По сообщениям заокеанских СМИ, Педан мог оказаться в Казани еще прошлым летом, но в дело вмешались обстоятельства игрового плана. Скорее всего, дело в Никите Трямкине, приезд которого в НХЛ испортил виды Андрея на основной состав «Ванкувера». При идентичном наборе данных тренеры «Кэнакс» сделали выбор в пользу Никиты, оставив Педана еще на один год в низшей лиге. Отъезд Трямкина в Россию вроде бы открыл перед Андреем дорогу в основу, но в итоге защитника обменяли в «Питтсбург».

В системе «Пингвинз» Педан оказался на уровне АХЛ и выдал шикарный отрезок в концовке сезона. Первый в карьере хет-трик, спасительный дубль через неделю и звание лучшего игрока месяца вынудили руководство обратить внимание на россиянина. Но после окончания хоккейного года, не видя никаких перспектив для дальнейшего роста, Педан справедливо рассудил, что ему лучше вернуться в Россию, и согласился на предложение «Ак Барса».

Приобретение Педана выигрышно и тем, что фактически Андрей способен стать альтернативой ушедшему Токранову и по части игры в нападении. В бытность его игроком «Ванкувера» конкуренция среди защитников была настолько велика, что тренерский штаб иногда использовал Педана в качестве нападающего сдерживающего звена. В атаке у защитника-домоседа получалось не очень, да и сам Андрей нередко признавался, что не любит играть на этой позиции. Как бы там ни было, Педан неплохо прокачал свои атакующие качества и способен выдавать, например, вот такие номера.

#WBSPens GOAL GIF: Pedan pops one on net from the slot that the net minder can't handle. It's 1-1 pic.twitter.com/Whp9bkzHDz

— WBS Penguins (@WBSPenguins) 13 января 2018 г.

Фишка Педана — драки

Первое, с чем ассоциировался Андрей Педан за океаном — это драки. Некоторые горячие головы в свое время сравнивали его с самым знаменитым российским тафгаем в истории НХЛ Андреем Назаровым. Однако сам Педан бойцом себя никогда не считал и спустя несколько лет почти прекратил драться.

— Чем я отличаюсь от тафгая? Бойцу тренер может сказать: «Иди и бейся». Мне такого никто никогда не говорит. Все зависит от ситуации. Я вижу, что соперник играет грубо, толкает кого-нибудь из наших в спину, или меня толкают. Подъезжаю, предупреждаю, — объясняет Педан.



Тем не менее, слава тафгая закрепилась за Андреем надолго. Из самых известных драк Педана можно выделить две, в одной из которых он отправил соперника в нокаут, а в другой — сам прилег на лед отдохнуть. В первом случае пострадал защитник «Монреаля» Тинорди, выбранный ни много ни мало в первом раунде драфта НХЛ. Считавшийся к тому времени крепким и мощным молодым игроком американец не рассчитал свои силы и получил так, что заработал сотрясение мозга.

Во втором случае силы не рассчитал уже сам Педан. Стю Бикел считается чуть ли не главным тафгаем АХЛ, и немногие вообще решаются на схватку с ним. Педан держался неплохо, но, отхватив сначала по виску, а потом по челюсти, свалился в «стиле Тинорди». Тогда защитнику повезло, он не получил сотрясения, правда, ему все равно пришлось проторчать целый месяц в лазарете.

Главный минус Педана

Из абзаца выше вытекает вполне закономерный ответ на вопрос о минусах в игре Педана. Да, защитник с такими габаритами, как у Андрея, априори не может быть неженкой. Да, способность встретить соперника жестким приемом является плюсом. Однако не стоит забывать, что правила в КХЛ немного отличаются от североамериканских, и в случае с Педаном «Ак Барс» может столкнуться с дисциплинарной проблемой.

Конечно, без штрафных минут не обходится ни один защитник в мире. Нюанс в том, что Педан подвержен «схлопатыванию» не простых 2 минут, а с добавкой в виде 2+2 или 2+10. Жесткость Андрея частенько переходит грань разумного. Эксперты из НХЛ отмечают, что главным минусом Педана является неумение контролировать себя и нарушение игровой дисциплины.

В команде Билялетдинова уже был подобный игрок, имя которому Степан Захарчук. Зинэтула Хайдярович терпел его долго, но в конце концов не выдержал и отказался от услуг защитника. Очевидно, что новичка из АХЛ начнут переделывать и работать над его дисциплиной. Так что дальнейшие перспективы Педана в российском хоккее будут зависеть от того, насколько он сможет приноровиться к методам Билла.