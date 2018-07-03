«Казахстану можно было бы учесть опыт Татарстана в развитии нефтехимии»

Зачем президент РТ Рустам Минниханов приехал в Астану и о чем стороны договорились

Делегация Республики Татарстан во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым прибыла сегодня в Казахстан. В программе визита — участие в приуроченных к 20-летию столицы Казахстана Астаны мероприятиях Astana Finance Days и официальном запуске Международного финансового центра «Астана». Эксперты «Реального времени» оценили, какие новые перспективы перед Татарстаном открывает этот визит.

Два дня в Астане

Как сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Эдуард Хайруллин, деловая часть двухдневного визита Рустама Минниханова в Астану начнется утром 4 июля: в 9.30 он примет участие в пленарной сессии форума Astana Finance Days, а в 10.00 — в открытии проходящего в рамках Astana Finance Days Астанинского форума исламской экономики.

Далее президент Татарстана включится в работу сессии «Исламские финансы: следующий большой шаг». Затем запланировано заседание татарстано-казахстанской рабочей группы и подписание ряда документов между РТ и Казахстаном, содержание которых пока не озвучивается. А завершится этот день визитом президента РТ в телецентр «Казмедиа», где состоится открытие корпункта ТНВ, и встречей с руководством Конгресса татар и башкир Республики Казахстан.

На 5 июля намечена презентация Международного финансового центра «Астана», на которой Рустам Минниханов встретится с Нурсултаном Назарбаевым. Завершится визит татарстанской делегации в Астану посещением Назарбаев университета…

Самолет — хорошо, а интернет — лучше

Тем не менее работу в Астане татарстанская делегация уже начала. Генеральный директор информационного агентства «Казинформ» Аскар Умаров сообщил корреспонденту «Реального времени», что встречался сегодня с прилетевшим в Астану в составе татарстанской делегации Василем Шайхразиевым. Заместитель премьер-министра РТ посетил офис информагентства, чтобы обсудить перспективы медиасотрудничества между Казахстаном и Татарстаном.

— Тенденция времени такова, что сейчас, в век интернета и единого медийного пространства, информагентствам уже зачастую нет необходимости держать в различных странах корпункты и собственных корреспондентов, — заметил Умаров. — Достаточно иметь нескольких крупных партнеров и обеспечить обмен информацией. После того, как ваш вице-премьер ознакомился с работой нашего агентства, познакомился с сотрудниками, мы договорились о меморандуме о сотрудничестве, который будет в ближайшее время заключен между нашим агентством и агентством «Татар-информ». Кроме того, завтра в Астане, у нас в агентстве, открывается корпункт ТНВ…

По словам Аскара Умарова, развивать информационные связи между Татарстаном и Казахстаном особенно важно, поскольку в Казахстане очень сильна татарская диаспора, в которой есть особый спрос на новости из родного региона. А вот налаживать личные связи в дни, когда Астана переживает свое 20-летие, а Россия — ЧМ-2018, оказывается, затруднительно. Отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени», гендиректор «Казинформа» заметил, что на эти дни билеты на авиарейсы, связывающие Казахстан и Татарстан, были раскуплены за несколько месяцев…

«Мост» между странами как повод для самореализации

— Президенты Татарстана и Казахстана встречаются в Астане, что называется, наводят мосты между нашими странами. Как, по-вашему, это отразится на нас, жителях этих двух республик? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени» у главного редактора газеты «Южный Казахстан», краеведа из города Шымкента Кенесбая Исмагилова.

— Ну как отразится… Встречаются-то в Астане, это в полутора тысячах километров от меня! — засомневался он, но быстро сориентировался в точках соприкосновения. — В принципе-то контакты наши никогда и не прерывались. За все годы независимости Казахстан и Россия никогда не обрывали экономических связей! Напротив, они стали основоположниками евразийского сотрудничества. И я думаю, что это правильно… Казахстан состоялся как государство, у нас есть все атрибуты независимой государственности. И Европейский союз идет по этому пути, и наш, Евразийский союз… В мире очень много межгосударственных организаций, но они все идут по пути экономического сотрудничества. И сегодня в мире все интеграционные процессы происходят в чисто экономической области. А у нас в советское время было много связей не только по экономической линии, но и на личностном уровне — были смешанные браки, дружеские контакты… Это может стать основой для сближения. И я лично воспринимаю приезд на юбилей Астаны почетного гостя уровня президента Татарстана как дружеский знак, как знак уважения!

— Сейчас в Казани экономические связи с Казахстаном наглядно выражаются в том, что на строительных объектах, в других производственных отраслях трудятся рабочие из Казахстана…

— …Но казахстанцы разнорабочими на строительстве не работают! Они могут быть прорабами, инженерами, крановщиками и так далее… Это квалифицированные специалисты! А то, что они работают у вас, — это нормально. Люди ищут, где есть работа, причем высокооплачиваемая работа. И у нас в Чимкенте россияне работают в экономической сфере, сфере IT-технологий, в СМИ. Человек всегда ищет, где лучше, а интеграционные связи позволяют людям без проблем перемещаться в поисках! Человек должен иметь возможность уехать, поработать, реализовать себя и вернуться на родину. Не надо ставить его перед выбором — обрубить все связи с родиной, включая культурные, чтобы реализовать свой потенциал, или отказаться от самореализации. В Европе, кстати, так и происходит. Люди, которые не хотят сжигать за собой мосты, чувствуют там себя людьми второго сорта. В Казахстане, в России такого нет.

— А что связи, которые Татарстан, так сказать, напрямую устанавливает с Казахстаном, могли бы дать лично вам… и нам?

— Я, например, как филолог, учитель русского языка и литературы, мог бы с удовольствием приехать к вам, в Казань, чтобы, не обрубая связь со своими корнями, родиной, реализовать какой-то интересный для меня проект в России. При условии, конечно, что он заинтересует меня и материально. Или наоборот — у нас образовалась новая область — Туркестанская, а город Туркестан получил статус областного центра. Сейчас будет разрабатываться проект его генерального плана. Я сейчас помогаю группе архитекторов из Москвы, и если они выиграют тендер, приедут сюда поработать, а потом смогут вернуться домой — это же здорово, верно?.. И татарстанцы могли бы у нас поработать. Кстати, мой сын несколько лет назад жил в Казани в течение четырех месяцев, и ему Казань понравилась, а я о Казани, об ее истории много знаю — чем не почва для плодотворного сотрудничества? Я был бы рад увидеть Казань!

«Экономика не делится по конфессиональным квартирам»

А известный казахстанский политик Амиржан Косанов, отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени», проанализировал как ожидаемые последствия визита Рустама Минниханова в Астану, так возможные направления развития сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном.

— Визиты президентов имеют два важных значения, — подчеркнул Косанов. — Во-первых, они становятся толчком для развития двусторонних отношений и конкретизируют совместные проекты. А во-вторых, немаловажен также фактор личного, без посредников и протокола, общения между первыми руководителями. Иногда второй момент во многом определяет межгосударственные отношения. В этой связи меня радует, что между нашими лидерами есть такой, человеческий контакт.

— А что, на ваш взгляд, сегодня является самым важным в отношениях между нашими республиками?

— Всегда важны и определяющи экономические отношения. Во время последнего визита Назарбаева в Казань особо отмечались такие направления, как нефтехимия, военно-техническое и транспортно-логистическое сотрудничество. Есть налаженные связи, важно их развивать. Это особенно важно для Казахстана, где остро стоит вопрос увеличения нефте- и газопереработки. С другой стороны, наличие природных ресурсов является своеобразным тормозом для диверсификации всей экономики и ухода от «нефтяной иглы». Это направление архиважно для двух народов.

— А в каких областях сотрудничество между Татарстаном и Казахстаном видится вам наиболее перспективным и необходимым каждой из стран?

— Мне кажется, что Казахстану можно было бы учесть опыт Татарстана в развитии нефтехимии. Военно-техническое сотрудничество тоже требует своего обновления, как технического, так и кадрового: все-таки в этой сфере идет жесточайшая конкуренция, которая к тому же изрядно намешана на «большой политике», семимильными шагами развиваются новые технологии. И здесь важно не отстать от передовых мировых тенденций, хотя вопрос о необходимости милитаризации экономики все еще остается открытым. Очень важен вопрос минимизации западных санкций в отношении России, ибо в случае тесной интеграции они могут задеть и наши предприятия. Очень значимы также и гуманитарные, культурно-образовательные связи. Много казахстанцев обучаются в татарстанских вузах, а у нас проживают много татар… Думаю, что братский, родственный характер наших отношений не дает нам поводов для беспокойства о состоянии дел в этой сфере. Вместе с тем нас, казахов, беспокоит ситуация с изучением татарского языка в Татарстане. К сожалению, это общий, негативный тренд для всех нерусских народов России на современном этапе. Желаю братскому татарскому народу благополучно пройти этот нелегкий путь.

— В программе визита нашей делегации в Астану — участие в форуме исламской экономики…

— Да, есть отдельные разговоры о развитии «исламской экономики» в мусульманских странах, в том числе и у нас. Но экономика, как отдельной страны, так и глобальная, не делится по конфессиональным и национальным квартирам. Это общее пространство, где каждой стране надо находить свою нишу и бороться за выживание. В этом смысле важно тесное и взаимовыгодное сотрудничество. Что и должны делать и Казахстан, и Татарстан. Разговоры же об «исламской экономике» в наших республиках, возможно, связаны с деятельностью исламских банков, которые приходят в наш регион. Но я не думаю, что их деятельность будет определяющей в наших специфических условиях. Если они будут здесь работать, они будут только частью общей экономики, которая станет жить по всем понятным и всеми принятым глобальным законам.