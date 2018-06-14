Как стать финансово грамотным человеком?

Согласно последнему исследованию агентства Standard & Poor's, только треть населения Земли может назвать себя финансово грамотными. Об этом говорит опрос, который был проведен более чем в 140 странах. В России к такой категории относятся 40% населения. Кто такой финансово грамотный человек и как им стать — на эти вопросы мы попросили ответить сотрудников Банка «Аверс».

— Что означает «быть финансово грамотным»?

— За несколько лет различными агентствами было проведено довольно много исследований на тему финансовой грамотности. На основе полученных данных госструктуры составили обобщенный портрет экономически грамотного человека, который:

ведет учет всех доходов и расходов;

живет по средствам, не берет необдуманных кредитов;

откладывает на «черный день», тем самым создавая себе финансовую подушку безопасности;

перед тем как инвестировать деньги, изучает все варианты и проверяет их надежность;

ориентируется в мире финансов и знает, где искать информацию по экономическим вопросам.

— Как научиться финансовой грамотности?

— К сожалению, финансовая грамотность — это не только умение считать деньги и откладывать с каждой зарплаты минимум 10%. Сюда входит знание макро- и микроэкономики, умение ставить стратегические цели и достигать их, а также владение информацией о кредитных учреждениях. Чтобы этому научиться самостоятельно, нужно изучать книги по экономике и финансам, смотреть видеокурсы по повышению личной экономической грамотности и посещать семинары. Кроме этого, необходимо следить за экономической и политической ситуацией в стране. Финансово грамотный человек строго следит за доходами и расходами. Делать это можно по старинке, в блокноте, либо в специальных программах — сейчас есть много мобильных приложений для ведения «домашней бухгалтерии». В них удобно планировать бюджет, отслеживать траты и следить за всеми сбережениями.

— С чего начать тем, кто хочет стать финансово грамотным?

— В первую очередь нужно изменить отношение к деньгам. У подавляющего большинства людей развита потребительская психология, то есть к деньгам относятся как к средству для покупки еды, одежды, автомобилей, недвижимости. Получается, что деньги зарабатываются для того, чтобы их тратить. Ваша задача — разорвать этот замкнутый круг и заставить собственные средства работать. К сожалению, это невозможно сделать без дополнительных знаний, поэтому важно читать специализированные книги и деловую прессу, смотреть видеокурсы и вебинары, а также посещать семинары.

— Как банки могут помочь в управлении финансами?

— Все банки заинтересованы в грамотных и экономически подкованных клиентах. Нам важны длительные взаимовыгодные и комфортные отношения с клиентами, которые не только сами будут обслуживаться в Банке «Аверс», но и порекомендуют его знакомым и друзьям. Банк — это финансовый советник и партнер. С сотрудниками Банка можно проконсультироваться, как перераспределить расходы, сохранить сбережения и куда выгоднее вложить денежные средства.

— Какие продукты представлены в Банке «Аверс» для физических лиц и как они помогают управлять финансами?

— Банк «Аверс» предлагает полный спектр банковских услуг, которые помогут клиентам в управлении финансами. Чтобы снизить расходы на ипотеку, мы предлагаем воспользоваться рефинансированием ипотечного кредита по программе «Перезагрузка 2.0». Благодаря этой программе клиенты могут снизить процентную ставку и тем самым сократить срок выплаты ипотечного кредита. Также по этой программе можно изменить размер ежемесячных платежей, что позволит перераспределить финансовую нагрузку в семейном бюджете. Семьи, которые хотят приобрести жилье, могут воспользоваться ипотекой с государственной поддержкой. Программа с льготной ставкой действует для семей, у которых родился второй или третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Чтобы снизить финансовую нагрузку в качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала.

Получить подробную информацию об этих и других предложениях Банка «Аверс» можно в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

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