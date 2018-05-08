В Казани к ЧМ-2018 начали строить дорогу для беспилотных микроавтобусов КАМАЗа

В Казани начали строить дорогу для беспилотных микроавтобусов КАМАЗа проекта «Шаттл». Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя пресс-службы КАМАЗа Олега Афанасьева.

Отмечается, что маршрут пройдет от улицы Меридианной до ТРЦ «Ривьера» и составит менее километра. Также для «Шаттлов» установят станции подзарядки.

«Решение о запуске «Шаттла» пока не принято. Но как только будет готова территория, подписано соответствующее решение, мы объявим о старте проекта. Когда оно будет принято, я сейчас сказать не могу», — рассказал Афанасьев.



В прошлом году КАМАЗ сообщал о планах по организации перевозки зрителей на электробусах во время матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году в Казани.

Накануне исполняющий обязанности главы Минтранса России Максим Соколов протестировал беспилотный «КАМАЗ» на автомобильном подходе к Крымскому мосту.