Куда пойти в Казани: подпеть Земфире, оторваться под Шнура и послушать Крамера

Афиша мероприятий со 2 по 8 июля

На следующей неделе нас ждет большое количество концертов. Так, в ГБКЗ прозвучат мелодии из мультфильмов Миядзаки, у «Чаши» споет Земфира, в «Татнефть-Арене» будет отрываться Шнур, в филармонии сыграет Даниил Крамер. Также продолжится эгида бесплатных уличных фильмов о футболе, а на Свияжске можно будет испытать свои силы. Футбольных фанатов ждет 1/4 финала ЧМ, под занавес недели будем признаваться в любви близким, отмечая День семьи, любви и верности.

В ГБКЗ прозвучит японская классика (12+)

Любителям японской классики предлагаем 3 июля посетить ГБКЗ им. Сайдашева. Там пройдет концерт молодежного симфонического оркестра фонда Sforzando под управлением дирижера Евгения Сакмарова. На сцене оркестр исполнит мелодии мультфильмов известного аниматора Хаяо Миядзаки. Под исполнение оркестра зрителям покажут на большом экране видеоряд из знаменитых аниме — «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и других произведений. Также в этот вечер можно будет послушать и татарскую классическую музыку.

Начало в 18.30. Стоимость билетов от 400 до 600 рублей.

Земфира споет футбольным болельщикам (12+)

4 июля возле казанской «Чаши» пройдет музыкальный фестиваль болельщиков. В этот день для поклонников спорта и музыки выступит известная рок-исполнительница Земфира. Вместе с ней на сцену выйдут электронный музыкант Mujuice и группа Therr Maitz.

Начало в 19.00, стоимость билетов от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

В «Татнефть-Арене» пройдут «бои по правилам TNA» (18+)

4 июля в «Татнефть-Арене» пройдет 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на кубок TATNEFT.

ТNА — специально разработанная версия с использованием только ударной техники ведения боя, заимствованной из таких видов искусств, как киокушинкай, муай-тай и кикбоксинг. Бой ведется в полный контакт. Версия учитывает возможность участия в проекте спортсменов практически из всех видов боевых искусств.

Начало в 19.00, стоимость билетов — от 200 до 600 рублей.

4 июля в «Татнефть-Арене» пройдет 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на кубок TATNEFT. Фото Антона Журавлева

Классика от Крамера и «Этно-микс» в ГБКЗ (6+)

4 июля в казанской филармонии певица Хибла Герзмава и легендарный пианист Даниил Крамер дадут концерт «Опера. Джаз. Блюз». В программе: произведения Генделя, Моцарта, Пуччини, Верди, Доницетти, Гершвина в джазовых обработках.

Начало в 18.00. Стоимость билетов от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.

Также в этот день в ГБКЗ им. Сайдашева Государственный камерный хор РТ представит программу «Этно-микс». В программе: музыка разных континентов, стран, стилей в оригинальных обработках в жанре «crossover».

Начало в 18.30, стоимость билетов от 300 до 500 рублей.

В Казань приедет «Ленинград» (18+)

На следующий день, 5 июля, в «Татнефть-Арене» даст концерт группа «Ленинград». Выступлением творческая артель отметит 20-летие деятельности.

Начало в 20.00, стоимость билетов от 2 тыс. до 4,5 тыс. рублей.

5 июля в «Татнефть-Арене» даст концерт группа «Ленинград». Фото commons.wikimedia.org/Elekes_Andor



В «Смене» — кино по мотивам Мураками (18+)

6 июля в ЦСК «Смена» пройдет премьерный показ фильма корейского режиссера Ли Чхан-дона «Пылающий» по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай». В 2018 году фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и установил рекорд рейтинга международного жюри критиков издания Screen International, набрав 3,8 балла из 4 возможных. Фильм пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

Начало в 19.30, стоимость билета составит 200 рублей.

Проплыть вокруг Свияжска (18+)

7 июля на остров-граде Свияжск пройдет Sviyaga swim 2018. К участию допускаются люди, достигшие 18-летнего возраста. Наличие гидрокостюма обязательно, сообщают организаторы. Заплыв пройдет на 1,5 и 3,5 км. Спортсмены смогут использовать любой стиль плавания для передвижения по воде.

Стоимость участия на 1,5 км составит 3,5 тыс. рублей, на 3,5 км — 4 тыс. рублей.

7 июля на острове-граде Свияжск пройдет Sviyaga swim 2018. Фото youtube.com



В Кремле расскажут о Петре и Февронии (6+)

8 июля в Казанском кремле отметят День семьи, любви и верности. Во дворе Благовещенского собора будет разыграна музыкально-театральная постановка «Сказ о Петре и Февронии». Историю о святых, которым посвящен этот праздник, представят заслуженная артистка Республики Татарстан Елена Калаганова и архиерейский мужской хор Казанского Богородицкого монастыря.

Начало в 19.00, вход свободный.

Подробнее о футболе в Горкинско-Ометьевском лесу (6+)

В Горкинско-Ометьевском лесу продолжаются уличные кинопоказы «Здоровый интерес», посвященные проведению чемпионата мира по футболу — 2018. Показы пройдут 4, 5, 8 и 13 июля. В программе фильмы разных стран: об истории создания FIFA, звездах футбола и историях успеха. Среди них две премьеры: «Моя жизнь» и «Роналду против Месси».

Начало всех сеансов в 20.30. Вход свободный, сообщают организаторы.

Кроме этого, 6 июля на стадионе «Казань Арена» состоится матч 1/4 финала ЧМ по футболу. Начало в 21.00. (6+)