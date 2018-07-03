Гендиректор БК «Уфимец»: «Играл против сборной НБА, в составе которой был Коби Брайант»

Сергей Медведев рассказал о развитии баскетбола в Башкирии и готовности в любой момент заявиться в Единую лигу ВТБ

Баскетбол в Уфе пока уступает во внутригородской иерархии трем китам — ХК «Салават Юлаев», ФК «Уфа» и ВК «Урал». Но за короткий срок мужской БК «Уфимец» прошел три российских лиги и не намерен останавливаться на достигнутом. Об этапах развития клуба и планах на будущее в интервью «Реальному времени» рассказал его генеральный директор Сергей Медведев.



Сергей Белов и Иван Едешко — за профессиональный баскетбол в Уфе



— Сергей Владимирович, расскажите вкратце историю создания «Уфимца». Были ли у клуба предшественники?

— Башкортостан — спортивная республика, поэтому рано или поздно в нашем регионе должна была появиться своя профессиональная баскетбольная команда. И вот в апреле 2012 года в рамках суперфинала Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 12 олимпийских чемпионов, среди которых были и триумфаторы мюнхенской Олимпиады 1972 года Сергей Белов и Иван Едешко, обратились к главе Башкортостана с идеей создания в Уфе профессиональной команды. Рустэм Закиевич (Хамитов, — прим. ред.) идею поддержал, и так началась работа по созданию клуба. Конечно же, я помню и первый наш выезд: 1 ноября 2014 года в городе Березовский мы сенсационно победили действующего чемпиона Первой лиги — «BRG-basket».

Если говорить об успешных баскетбольных командах, которые существовали в городе до «Уфимца», могу назвать «Авиабаскет», который выступал в чемпионате страны в 2000-е годы. Тем не менее, именно «Уфимец» является первым профессиональным мужским баскетбольным клубом нашей республики.

— Вы сами играли в баскетбол?

— Не только играл, но и продолжаю играть. В составе команды «Уфабаскет» участвую в Уфимской баскетбольной лиге и в летних турнирах по баскетболу 3x3. В свое время даже становился чемпионом России по стритболу, который сегодня официально признан олимпийским видом спорта. Благодаря победе получил со своей командой путевку на чемпионат мира во Франции, где в показательном матче мы играли против сборной НБА, в составе которой были Коби Брайант и Трэйси Макгрэди.

Главный тренер Руслан Боков и второй тренер Евгений Угрюмов в прошедшем сезоне оправдали возложенные на них ожидания



— Кто входит в тренерский штаб?

— Уфимские специалисты. Главный тренер с 2014 года Руслан Боков, а помогает ему второй тренер Евгений Угрюмов. В прошедшем сезоне они оправдали возложенные на них ожидания — выполнили ключевые задачи, поставленные перед командой на сезон 2017/2018.

«Уфимец» развивается поэтапно: мы начинали с Первой лиги первенства России, участвовали в Высшей лиге и Суперлиге-3. Сегодня команда выступает в Суперлиге-2. Выше только Суперлига-1 и высший дивизион российского баскетбола — Единая лига ВТБ, в которой выступают такие гранды, как ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань».

— Кто играет в уфимской команде — местные воспитанники или есть приезжие?

— Мы уделяем большое внимание местным воспитанникам. «Уфимец» — это стартовая площадка для башкирских школьников и студентов. Например, в минувшем сезоне активно проявили себя Павел Кречетов и Вадим Абдеев, которые раньше выступали за команды Краснодара и Иркутска. Недавно подписали контракт с Борисом Назмутдиновым — еще одним уроженцем Уфы, который минувший сезон провел в ижевском «Купол-Родники» в Суперлиге-1. Состав пополнился также уфимцем Романом Чуваловым. Кроме того, у нас есть талантливые студенты Михаил Кривошеев и Владимир Минияхметов. Приезжие игроки высокого уровня у нас также имеются, например, Михаил Каутин, Глеб Герасименко и Павел Громыко, которые в минувшем сезоне заслуженно стали любимцами публики.

— Не планировали подписать чернокожих ребят? В Нефтяном университете наверняка таких хватает?

— Мы делаем упор на профессиональные качества игроков. Если среди студентов Нефтяного университета будут подходящие под эти требования баскетболисты, будем рады их видеть. Перед стартом сезона мы всегда проводим просмотр в «Уфимце», на котором любой баскетболист может попробовать свои силы и при положительном решении тренера оказаться в нашем клубе.

Вместе с Башкирской пчелой



— На какой площадке играет «Уфимец». Сколько зрителей она вмещает, заполняется ли во время матчей?

— Мы принимаем соперников в спортивном зале Башкирского государственного аграрного университета. Зал у нас просторный и уютный. Все наши усилия по работе с болельщиками в этом сезоне положительно отразились на посещаемости матчей. Игры собирали аншлаги, особенно во втором круге чемпионата. В среднем за матч «Уфимец» поддерживали около 600 человек — ровно столько вмещает спортивный комплекс.

— У команды есть талисман. Что это за персонаж, кто его придумал?

— Маскот «Уфимца» — башкирская пчела в синих цветах клуба. Она начала поддерживать команду в январе этого года и сразу полюбилась всем болельщикам. Наш талисман — желанный гость и главный герой не только на домашних играх, но и на всех промо-акциях клуба. А придумали мы его коллективно с администрацией клуба.

«Мы принимаем соперников в спортивном зале Башкирского государственного аграрного университета. Зал у нас просторный и уютный». Фото ufaved.info

— Болельщики не ездят на ваши выездные игры? Как вообще проводится работа с ними?

— В новом сезоне мы предоставим самым активным болельщикам возможность съездить с командой на несколько выездных игр. Такой опыт у нас ранее уже был с представителями СМИ. С болельщиками мы находимся в постоянном диалоге и активно взаимодействуем в социальных сетях, проводим конкурсы во время домашних туров, сейчас набираем фан-сектор.

— Где можно посмотреть ваши матчи, кроме как вживую?

— В прошедшем сезоне мы организовали трансляции игр «Уфимца» в прямом эфире на телеканалах БСТ и UTV. Кроме того, все выездные матчи команды мы показывали на официальной странице клуба во «ВКонтакте». В сезоне 2018/2019 мы увеличим количество домашних трансляций в прямом эфире и продолжим транслировать в социальных сетях все выездные игры клуба.

— Есть ли атрибутика у «Уфимца»?

— Конечно, мы занимаемся созданием сувенирной атрибутики клуба: футболки, кружки, календари, блокноты, магниты и многое другое. Продажа клубной атрибутики — это отдельный и серьезный сегмент работы профессиональной команды, и сейчас он нами прорабатывается. Будем реализовывать в ближайшее время.



Все идет по плану



— Как оцените выступление в прошлом сезоне?



— Положительно. Хотя дебютный сезон получился непростой. В первой половине чемпионата мы упустили несколько важных побед, тем не менее была проделана большая работа, которая в итоге привела к положительному результату. В дебютный сезон участия в Суперлиге-2 мы заняли 4-е место. Более того, «Уфимец» перевыполнил поставленную цель на сезон — попадание в число восьми сильнейших клубов чемпионата. Всего в 40 играх мы одержали 24 победы.



Маскот «Уфимца» — башкирская пчела в синих цветах клуба. Она начала поддерживать команду в январе этого года и сразу полюбилась всем болельщикам

— Какие цели на будущий сезон?

— Сейчас в Башкортостане реализуется программа «Развитие баскетбола на 2017—2020 годы», в которой и описаны цели и задачи нашего клуба. Они самые высокие. Все будет зависеть только от нас самих, потому что подбор игроков у нас сильный и есть все шансы о себе заявить. Тренировочные сборы начнутся в первых числах августа, а уже в сентябре мы проведем предсезонный турнир памяти политика и общественного деятеля Альберта Мифтахова и начнем выступление в Кубке России. Игры Суперлиги второго дивизиона начнутся в октябре. В предстоящем сезоне мы также продолжим добрую традицию — будем ежемесячно проводить мастер-классы для школьников и студентов, передавать детям свой опыт и знания.

Мы никуда не спешим. Хотя, если скажут «Уфимцу» завтра заявиться в Единую лигу ВТБ, мы к этому уже готовы.

