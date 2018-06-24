Польша — Колумбия: кто пойдет дорогой жизни ЧМ-2018?

Проигравший вылетает из турнира

Фото: Максим Платонов

Изучая календарь матчей группового этапа, которые примет «Казань Арена», трудно было предположить, что эта встреча второго тура фаворитов группы Н, входящих в топ-20 сильнейших сборных мира, превратится для них в момент истины. Но после сенсационных поражений Польши от Сенегала и Колумбии от Японии возник такой расклад, при котором проигравший в вечерней воскресной битве должен будет паковать чемоданы. Так что сегодня нас ожидает бой не на жизнь, а на смерть между командами, ведомыми мегазвездами «баварского розлива» Робертом Левандовски и Хамесом Родригесом. С каким настроением соперники готовятся к поединку, узнал побывавший на их предматчевых пресс-конференциях и открытых тренировках корреспондент «Реального времени».

Колумбия: лишь бы все остались живы

После злополучного автогола марокканца Бухаддуза в матче его команды с Ираном, приятель, с которым мы смотрели игру, произнес «черную» шутку: «Хорошо хоть бедолага не колумбиец», намекая на жуткий случай с убийством защитника колумбийской сборной Андреса Эскобара, поразившего свои ворота на ЧМ-1994. Как говорится, в каждой шутке только доля шутки. После того, как в самом дебюте встречи с Японией защитник «Эспаньола» и южноамериканской сборной Карлос Санчес получил красную карточку за то, что выбил мяч из ворот, а японцы еще и получили право на пенальти, с которого открыли счет, судьба одного из лидеров команды напрямую зависит от турнирной судьбы его команды в России.

Спустя четверть века после случая с Эскобаром на родине Санчеса нашлись «юмористы», которые стали угрожать защитнику расправой в социальных сетях, намекая на ту черную страницу в истории колумбийского, да и всего мирового футбола. Бог его знает, что еще может прийти на ум больным на голову фанатам из только недавно победившей наркомафию страны, но ради Санчеса как минимум одной из ведущих сборных Нового Света лучше не покидать Россию после группового этапа.

В самом дебюте встречи с Японией защитник южноамериканской сборной Карлос Санчес получил красную карточку. Фото fifa.com



Да, Пекерман и его подопечные, перед турниром высказывавшие решимость улучшить результат прошлого чемпионата мира (напомню, в Бразилии Колумбия добралась до четвертьфинала), и не собираются опускать руки даже после досадного поражения от Японии. «Трудно так рано терять игрока, тем более такого, как Санчес, но нам удалось справиться с волнением и отыграться. Правда, Япония играла все равно лучше и победила», — подвел аргентинский наставник итог встречи 19 июня в Саранске. «Но мы справимся с этим поражением и покажем все, на что способны, в оставшихся двух матчах», — оптимистично резюмировал опытнейший наставник. Ему вторил и один из ведущих игроков сборной, полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо: «Мы играли с максимальной самоотдачей верим, что еще все возможно, еще есть два матча».

В общем, психологически перед матчем с поляками неудачу первой встречи «кофейщики», похоже, преодолели. Помочь им может и «родная» казанская арена, не так далеко от которой, на Свияге, они живут и тренируются во время ЧМ. Остаются вопросы чисто игровые, например, как успешно будет проходить дальнейшая адаптация дебютанта (как ни странно) чемпионатов мира Радамеля Фалькао, или сможет ли «золотой мальчик №1» колумбийского футбола Хамес Родригес стать настоящим мужиком и повести за собой сборную — или ему опять будет уготована роль «растворимого кофе», которую он сыграл в стартовом матче, когда вышел на последние полчаса, получил «горчичник» и элементарно потерялся на газоне «Арены Мордовии». А ведь речь идет о человеке, чей гол признан самым красивым не только на ЧМ в Бразилии, но и вообще в 2014 году.

Польша: способен ли Левандовски забивать за сборную на ЧМ не только в квалификации?

Вопрос, вынесенный в подзаголовок, отнюдь не риторический. Звезда «Баварии» и восьмой сборной мира по рейтингу ФИФА дебютировал в национальной команде в 2008-м и с тех пор в 96 матчах за «червонно-бялых» наколотил 55 голов. Но пока вот достижения сборной Польши и ее главного голеадора не особо совпадают — одна из сильнейших сборных мира 70-х — начала 80-х на два последних Кубка мира не отбиралась, а значит, все подвиги Левандовски проходят «мимо кассы».

Мегазвезда «баварского розлива» Роберт Левандовски. Фото fifa.com

Как и соперник по предстоящему «матчу жизни», сборная, составленная из игроков клубов Германии, Англии, Италии и лидера польского футбола «Легии», и ее наставник Адам Навалка считают, что ничего еще не потеряно. «Сборная Польши должна провести детальный анализ матча, учесть все ошибки и готовиться к игре со сборной Колумбии, — сказал Навалка после поражения в первом матче. — У нас есть силы для успешного восстановления, к следующей игре у нас будет более хорошее психологическое состояние».

Словом, нам предстоит матч ценою выхода в плей-офф, и «Казань Арена» может установить новый рекорд посещаемости.

Хосе Пекерман: «Та команда, которая забьет гол, станет лучше контролировать матч»

С интервалом в 2 часа свои предматчевые пресс-конференции и официальные тренировки провели наставники сборных Колумбии и Польши Хосе Пекерман и Адам Навалка. Первым перед СМИ «отчитался» аргентинский рулевой колумбийцев.

«Это будет матч, в котором обе стороны будут стараться одержать победу и действовать очень интенсивно. Важно выйти на игру с хорошим настроением. Важное значение приобретает фактор забитого гола. Не в каждом матче можно перевернуть игру, как это сделала Швейцария в фантастической встрече с Сербией, поэтому та команда, которая забьет гол, станет действовать спокойнее и лучше контролировать матч».

Не обошлось, само собой, без вопросов и о главной звезде сборной Пекермана Хамесе Родригесе:

«Конечно, Хамес очень важен для нас, — ответил 68-летний специалист. — Сейчас он в хорошей форме, что показал на тренировках. Кроме того, он принял участие в предыдущем матче, что прибавило ему уверенности. Последние дни он работал над тем, чтобы исправить оставшиеся недочеты, поэтому мы ожидаем, что он сможет выложиться на 100 процентов».

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Адам Навалка: «Мы хотим как можно быстрее забыть о Сенегале»

На пресс-конференцию, предваряющую официальную тренировку, 60-летний тренер поляков пришел, готовый дать «коллективный» отпор въедливым польским журналистам:

«Нашу стратегию в предстоящем матче и состав мы выберем после сегодняшней тренировки. Мы с большим уважением относимся к сопернику — у Колумбии прекрасные игроки, отличный тренер, команда хорошо подготовлена технически и тактически. Колумбия считается фаворитом в нашей группе, а первый матч ни о чем не говорит. Завтра мы ожидаем очень сложную игру и тоже хорошо к ней готовы».

— Предстоящий матч для вас будет самым сложным с момента начала работы на посту наставника сборной?

— Не думаю. Мы к каждому матчу подходим очень серьезно. Да, мы проиграли Сенегалу, но не делаем из этого трагедии. Сборная отлично подготовилась к ЧМ, а произошедшее — совокупность ряда факторов. Игроки после поражения были разочарованы, но у них проснулась настоящая спортивная злость. Мы проанализировали игру, восстановились физически и сразу стали готовиться к следующему матчу. Я не хочу много слов, наш ответ мы дадим действиями на поле.

— Был у вас в карьере более сложный момент?

— Не хочу делить матчи на сложные и простые. Каждая сложная ситуация еще больше мотивирует игроков. Мы хотим как можно быстрее забыть о Сенегале, мы сильная команда и можем справиться с этой ситуацией.

Пресс-конференция, предваряющая официальную тренировку сборной Польши



— Камиль Глик готов к возвращению в состав?

— Он тренируется с командой, наверстывая то, что пропустил из-за серьезной травмы. Я рад, что он быстро набирает хорошую форму. Пришло ли его время попасть в состав, мы решим после тренировки.

— Что надо сделать, чтобы завтра победить?

— Мы должны оказывать давление на низкую оборону, еще быстрее осуществлять переход в атаку. Я вижу позитивные психологические перемены в команде, появление дополнительной позитивной энергии.

— Как вы можете быть уверены в победе?

— Сборная Колумбии уже 6 лет играет в одном составе, у нее прекрасный тренер, и от каждого игрока может исходить опасность. Но мы провели и командный, и индивидуальный анализ ее игры. Мы хотим сосредоточиться на том, что сами будем делать на поле. Мы хотим показать творческий футбол, надеюсь, вы сами это увидите. У меня очень хорошие игроки, и они смогут продемонстрировать все, что надо будет для победы. За те годы, что я работаю со сборной, у нас накопился опыт выхода из сложных ситуаций. В сборной Польши традиционно сильный командный дух, и он поможет нам победить».

Великолепный квартет

Перед началом основной части тренировки поляков, с которой журналистов попросили удалиться, игроки сборной Польши разминались с мячом в небольших группах. Ближний к кромке поля квадрат составили главные звезды команды — вратарь Войцех Щенсны, полузащитник Гжегож Крыховяк и форварды Аркадиуш Милик и Роберт Левандовски. Камиль Глик разминался отдельно, но побежал по периметру поля в общей группе. Чуть менее звездный квадрат отвечал на вопросы журналистов. В него, наряду с Навалкой и представляющим «Вест Бромвич Альбион» Крыховяком, вошли еще два хавбека — Мацей Рыбус из московского «Локомотива» и Петр Зелински из «Наполи».

Перед началом основной части тренировки игроки сборной Польши разминались с мячом в небольших группах



Мацей Рыбус: «Мы поговорили о Сенегале в команде, когда было свободное время в полете из Москвы. Обсудили ошибки, сделали выводы. И вот уже несколько дней думаем только о Колумбии».

Гжегож Крыховяк: «Обе команды оказались в одинаковом положении. Мы очень уважаем сборную Колумбии и на поле в Казани будем думать только о голах и трех очках и о том, чтобы сыграть лучше, чем против Сенегала. У соперника помимо Хамеса Родригеса немало хороших игроков, но мы должны сосредоточиться на своих действиях и показать свой лучший футбол. В стартовом матче мы пропустили оба мяча по своей вине и должны избежать таких ошибок впредь».

Петр Зелински: «Мы были очень заинтересованы в победе в стартовом матче, но не смогли добиться желаемого. Мы сделали выводы и сосредоточились на позитивных элементах в нашей игре и завтра должны сыграть на пике формы.

— Ваш непосредственный визави в матче с Колумбией — Хамес Родригес. Как удачно сыграть против него?

— Мы прекрасно осведомлены о том, на что он способен. Хамес несколько лет играет на очень высоком уровне. Он — локомотив своей сборной и очень опасен. Но футбол — командная игра, и на поле он не будет один, мы должны успешно работать и против партнеров Хамеса».

1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов