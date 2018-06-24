Приключения иностранцев в Казани: как гости со всего света создают карнавал

Почему в дни ЧМ не стоит сидеть дома

Фото: Олег Тихонов

Все мы, конечно, предполагали, что города чемпионата мира в дни его проведения преобразятся благодаря иностранным гостям. Но действительность превзошла все ожидания. Теперь, когда Казань и остальные 10 городов-хозяев ЧМ прочувствовали на себе эту карнавальную атмосферу, остается только наслаждаться и запоминать, как это было. Такое случается раз в жизни. Корреспонденты нашего издания проложили свой «маршрут болельщика» и запечатлели, как выглядит третья столица перед ее третьим матчем — между Колумбией и Польшей, который состоится уже сегодня. Голландцы, сбегающие от жен в столицу Татарстана, двойник «Зубастика» Роналдо, поляки, которым здесь рады, и колумбийцы, замаскированные под бразильцев, — об этих и других сюжетах, связанных с гостями Казани, в материале «Реального времени».

Фалькао и Хамес, Хамес и Фалькао

Волна желтого и красного цвета накрыла Казань уже за два дня до матча сборных Колумбии и Польши. О том, что латиноамериканская сборная приведет за собой такую массу поклонников, было известно еще в начале весны, когда СМИ сообщили о том, что колумбийцы скупили наибольшее количество билетов на матчи в России. Ходили даже слухи, что некоторые жители Колумбии продавали квартиры ради того, чтобы посетить Россию этим летом. Одна такая группа болельщиков, покрытых желто-сине-красными флагами, прогуливалась у торгового центра «Кольцо». Судя по всему, в целях экономии они набрали полные сумки продуктов и жевали батоны прямо на улице. Группа довольно колоритная — мужчина средних лет, девушка помладше и женщина постарше. Девушка летела из Китая, а остальные из Колумбии через Европу.

— Как долго вы добирались в Казань? — задали мы традиционный вопрос гостям.

— Пять дней! Мы летели через Европу, заехали в Москву, потом в Саранск и вот теперь мы в Казани. Я хочу сказать, что Казань — это просто невероятный город! Сразу видно, что здесь много культурного наследия. Да и люди прекрасные! Здесь совсем не холодно. В Боготе точно такая же погода. Когда мы ехали на поезде, всю дорогу танцевали, играла латиноамериканская музыка, а русские люди нам говорили: «Нееет, пожалуйста, ну успокойтесь уже!»

— Скажите, у вас тоже был стереотип, что здесь все злые и угрюмые?

— Вообще, мой парень русский, мы живем в Китае, — удивила Изабелла Муньос. — Он рассказывал, что большинство русских людей серьезные и сильные. Но когда я сюда приехала, это вообще оказалось не так. Все здесь очень счастливые, улыбчивые, такие гостеприимные, здороваются за руки и обнимают. Мы приехали и наслаждаемся этой страной!

— Да-да, русские люди, как только видят нас, сразу кричат: «Ооо, колумбийцы, йееей»! Это очень здорово! Очень приятные люди! — добавил ее брат Хавьер.

— Вы уже успели посмотреть наш стадион?

— О, это невероятно! Мы сегодня как раз его впервые увидели. Наша съемная квартира находится рядом, с балкона открывается вид прямо на стадион! В Колумбии много стадионов, есть и большие, но таких крутых у нас нет, в основном старые и простые.

— Какого результата ждете в матче?

— 2:0, — дали самый распространенный ответ колумбийцев и эти гости. А забьют Хамес Родригес и Фалькао!

«Польша, вам здесь рады»

Если среди колумбийцев можно встретить болельщиков всех возрастов и полов, то у поляков это в основном молодые парни. И, несмотря на некоторые разногласия между российскими и польскими болельщиками, в России гостей из Восточной Европы встречают довольно радушно. Двухэтажный туристический автобус с большой надписью «Польша, вам здесь рады» курсирует по Казани уже вторую неделю, и никаких эксцессов с поляками в Казани не случалось.

Некоторые поклонники футбола прилетели в Казань, даже несмотря на физический недуг. Мы видели колумбийку с перевязанной ногой, передвигавшуюся с помощью костылей; поляка, которого супруга везла на инвалидном кресле. Как он добирался — вопросы открытый, но это живой пример того, что если действительно любишь футбол и хочешь окунуться в атмосферу праздника, то тебя не остановит ничто — ни нагнетание страстей в СМИ, ни проблемы со здоровьем. Двое заезжих молодцев Якуб и Пауль прогуливались в центре, выискивая себе свободное место в каком-нибудь уличном кафе.

— Мы доехали сравнительно быстро. Сначала до Москвы на первую игру и вот теперь мы здесь!

— Скажите, почему на чемпионате гораздо меньше европейских болельщиков, чем тех же латиноамериканцев?

— Я думаю, потому что болельщики из Америки специально брали отпуска под это дело, а мы можем вырваться только на выходные. Они могут позволить себе наслаждаться.

— А вы не думаете, что дело в пропаганде? «Россия страшная страна, ехать туда опасно» — вот это все?

— Нет, мы так не думаем. Наоборот, нас активно приглашали и мы с удовольствием поехали. Когда прибыли в Россию, никаких проблем или агрессии не почувствовали. Мы себя чувствуем здесь очень комфортно. Люди дружелюбны.

— Прогноз на матч?

— Польша победит 2:1, игра будет очень тяжелая, поскольку команды очень близкие по силе, и все решат маленькие детали. Забьет, конечно же, Левандовски, у них — Хамес Родригес. И решающий гол забьет Камиль Гросицки! — решили оспорить славу кировского оракула Якуб и Пауль.

«Казань — третья столица России? Отличный выбор!»

Казанский фан-фестиваль у «Чаши» и вовсе напоминает настоящий Вавилон. Здесь можно встретить флаги Перу, Мексики, Египта, Аргентины, Ирана, Франции и даже не попавшего на мундиаль Казахстана.

Приехали в Казань и бразильцы, несмотря на то, что их матч проходил в Санкт-Петербурге, а Казани им делать пока, по сути, нечего. Один из самых колоритных болельщиков пентакампеонов очень смахивал на легендарного нападающего Роналдо «Зубастика». Помимо традиционной желтой майки национальной команды на нем были сразу два флага — родной и российский, а на голове красовалась шапка-ушанка. Мы, конечно, просто не могли пройти мимо такого персонажа. Как оказалось, Алисон (так его зовут) живет в Сан-Паулу.





— Почему ты в Казани? Твоя команда играла в Питере!

— Я просто поставил перед собой цель проехать все города чемпионата мира. Я побывал в Москве, Петербурге и подумал, что должен увидеть и другие места тоже! Я просто понял, что знаю слишком мало о России. И я подумал: «Хей, а почему бы не начать это путешествие с Казани»? Ведь Гугл выдает об этом городе очень много красивых картинок, о ней много пишут в интернете. И здесь действительно круто!

— Ты знал, что Казань — это третья столица России?

— Нет. Я думал, у России только одна столица. Но если так, то я поддерживаю! Это отличный выбор, Казань подходит на роль еще одной столицы! Мне очень нравится Москва, но люди там очень серьезные, а вот в Казани — они счастливые! Так что теперь мое сердце здесь. Здесь все такие дружелюбные, такие милые! Получаю удовольствие от этих ребят.

— Почему у тебя и российский флаг?

— Потому что это весело! Я поддерживаю вашу команду, и все российские люди радуются, когда видят это.

Латиноамериканское братство

Если Алисон приехал из Сан-Пауло, чтобы поддерживать свою сборную, то по-настоящему удивительными оказались колумбийцы, с ног до головы одетые в атрибутику сборной Бразилии. В Европе такое и представить невозможно, чтобы условный немец надевал майку сборной Франции или Англии на чемпионате мира.

— Мы поддерживаем Бразилию, потому что это суперсборная, — объяснили болельщики. — Там Неймар, Фирмино, Каземиро — это звезды!

— А колумбийскую сборную не поддерживаете?

— Конечно, мы болеем за наших футболистов. Это наш фаворит, любимая команда, но и за Бразилию тоже. Это очень важно для латиноамериканцев.

— Латиноамериканское братство?

— Да-да, мы все друг за друга.

— Если ваши команды встретятся в финале, за кого будете болеть?

— За Колумбию. Мы мечтаем, что попадем в финал, и решающий гол забьет Хамес Родригес.

Не такой уж примерный школьный учитель из Голландии

Уже становится настоящим трендом чемпионата мира, что фанаты приезжают на матчи своей национальной команды, не сообщив супругам об отъезде. Недавно в Казани «отметились» иранские болельщики, которые во время матча их сборной с испанцами растянули баннер с надписью на английском и русском языках: «Не снимайтесь нас, наши жены думают, что мы в командировке». Что-то подобное было в прошлом году с мексиканским болельщиком, который собрал все сбережения, сказал жене, что пошел за покупками, а сам улетел в Россию на Кубок конфедераций.

И таких случаев становится все больше. Одного из «беглецов» мы встретили на фан-фестивале. Школьный учитель Кевин из Нидерландов тоже решил не сообщать своей супруге, где он находится.

— Если бы вы знали, чего мне стоила эта поездка, — делится Кевин. — У себя на родине я оставил жену, а сам отправился в Россию. Вообще, еще маленьким мальчиком я мечтал посетить вашу холодную страну. Но, как выяснилось, не такая уж она и холодная (смеется). Я обошел весь ваш Кремль, посетил фан-фестиваль, здесь очень удивительно. Я был на фан-фестивале в день игры России. Меня окружали добрые и веселые люди. Вместе с ними мне хотелось разделить их радость, потому что в этот день играла их сборная.

— А что думаете о российской команде?

— Скажу одно: ваши ребята крепкие парни, Россия отличная страна, и люди в ней проживают хорошие.

«Куба Либре» стал моим любимым заведением. Там произошла моя первая русская драка»

Уже за два дня до матча Казань ночью не спала — на улице Баумана отовсюду слышалась испанская речь, а колумбийские мачо затанцовывали местных барышень. Самым популярным местом для них стал бар латинской музыки в центре города. Именно здесь Карлос, колумбиец средних лет, проживающий в США, нарвался на приключения.

— Это потрясающая поездка. За всю свою жизнь я не испытывал столько эмоций. Спасибо России за этот жизненный опыт. Все началось еще в поезде, когда я отправился из Москвы в Казань. Что там происходило! В поезде было очень весело, много колумбийцев, все танцевали и пели. Я успел побывать в Саранске. Все колумбийцы шли по дороге, кричали, распевали песни. Это так сплотило нас. Всегда рядом были русские, они снимали нас на видео, делали фото. Мы прыгали, пели и танцевали, шли с нашими флагами. Я был рад, что стал частью этого.

Но все-таки самое яркое и неизгладимое впечатление на меня произвел ваш бар «Kuba Libre». Я приехал с мамой, и мы вместе с ней туда отправились. Там было уютно, много наших и ваших соотечественников. Все пили, общались и танцевали. Я уже точно не помню, как все произошло, но в какой-то момент я оказался на полу. Я, думаю, что мы так дурачились с русским. Но он был грубоват. После этого он купил мне выпить, и мы обнялись. Я не держу на него зла, это было забавно. Хочу отметить, что у вас очень красивый город и добрые люди, которые прямо-таки излучают тепло.

Надо сказать, что и иранский легион пока еще не окончательно покинул берега Волги. То тут, то там можно заметить зелено-бело-красные цвета на футболках и кепках. Один из таких «принцев Персии» с повязанным на талии иранским флагом играл в нарды с аборигеном прямо на одной из лавочек улицы Баумана.

То ли еще будет! Казанская часть чемпионата мира даже не пересекла своего экватора.





