Видео недели: Уткин без комментариев, BBC на Голубом озере и беспилотник в Казани

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Фото: скриншот видео

Уткин больше не комментирует ЧМ-2018



Василий Уткин прекратил сотрудничество с Первым каналом и больше не будет комментировать матчи Чемпионата мира по футболу. В видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Уткина, комментатор не стал раскрывать причину своего ухода. Тем не менее в сети уже появились слухи о том, что возможной причиной прекращения сотрудничества стал резонансный пост Уткина в Telegram-канале: в нем он довольно резко высказался о порицании Леонида Слуцкого, произнесшего в эфире Первого канала фамилию Алексея Навального во время комментирования одного из матчей ЧМ. Активно выдвигается и версия о нелюбви к комментатору со стороны одного из сотрудников путинской администрации…

Камчатский депутат приехал на работу на коне

На уходящей неделе депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский решил приехать на заседание на коне — таким образом он выразил протест в отношении повышения цен на бензин. К сожалению, данная акция привела к негативным последствиям — Пучковскому вручили повестку о явке в суд по делу об административном правонарушении из-за приезда на работу на коне.

«Болельщики здорового человека»

На этой неделе в Сети активно обсуждалось видео, снятое после матча между сборными Сенегала и Польши. На нем ответственные болельщики из африканской страны убирают мусор за собой и за другими зрителями на трибунах стадиона «Спартак» в Москве. Пользователи соцсетей хвалили и благодарили гостей нашей страны за этот нехитрый и разумный поступок.

Посетители парка в Новосибирске спасли людей, застрявших на аттракционе

В Новосибирске в парке развлечений вышел из строя аттракцион, из-за чего посетители оказались заблокированы на высоте, вися вниз головой. На помощь им пришли другие посетители, обратившие внимание на происходящее: они вручную прокрутили колесо аттракциона и спасли людей.

Болельщики разбили фонарь в метро на глазах полиции

Масштабное обсуждение в соцсетях вызвал ролик, на котором российские болельщики на глазах полиции разбили фонарь на станции метро. Сотрудники правоохранительных органов, прибежавшие на шум, решили проигнорировать инцидент, завидев толпу разгоряченных болельщиков. Пользователи начали язвить по поводу того, что полицейские испугались разборок с толпой громких и возможно не совсем трезвых мужчин.

Российские болельщики на глазах полиции разбили в метро фонарь, а доблестные стражи порядка потупившись пошли дальше.



Конечно, это не школьников на митингах разгонять pic.twitter.com/S2xkcoWmYU

— Лентач (@oldLentach) 20 июня 2018 г.

Ограбление в стиле Майкла Джексона

Также на уходящей неделе в Сети вирусом разошлось видео довольно странного ограбления в одном из краснодарских магазинов. Неизвестный парень в стиле Майкла Джексона украл из магазина колбасу и водку.

Рустам Минниханов о ЧМ-2018

На этой неделе на YouTube было опубликовано видео, в котором президент республики рассуждает о том, как чемпионат мира по футболу может повлиять на развитие туристической сферы в Татарстане. По мнению Рустама Минниханова, болельщики обязательно захотят вернуться к нам после своего визита в рамках ЧМ и непременно расскажут своим близким не только про Россию в целом, но и про Татарстан, где «очень хорошо кормят и живут очень хорошие люди».

Журналист BBC нырнул в Голубое озеро

Журналист BBC Бен Тавенер погрузился в Голубое озеро и поделился своими впечатлениями об увиденном. Спойлер: англичанин остался в восторге.

Львица, разъезжающая по Казани на авто

Казанский водитель случайно заметил и заснял на видео любопытную картину, увиденную на одной из улиц нашего города: на переднем сиденье соседней машины, высунув мордочку в окно, сидела львица. По всей видимости, хозяину пришлось опустить стекло из-за жары, чем тут же поспешила воспользоваться любопытная хищница.

Последствия «потопа» в Казани

Лето 2018-го продолжает преподносить сюрпризы. Во вторник ливень полностью затопил центр Нижнего Новгорода, а в среду непогода докатилась и до Казани.

Одновременно с этим стало известно, что Казань стала конечной точкой маршрута беспилотника «Яндекса», который прошел первую в своей жизни длительную обкатку. Машина двигалась со скоростью от 40 до 90 км/ч и добралась до столицы Татарстана за 11 часов.