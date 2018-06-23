По следам якунинских шубохранилищ: «Если понравится, ждите больших заказов»

POZIS запустил нишевый продукт, рассчитанный на жен миллионеров

Фото: Максим Платонов

Татарстанский производитель холодильников POZIS удивил столичный бомонд изобретением, предназначенным, по сути, для жен миллионеров и поп-звезд. ГК «Ростех» объявила о начале выпуска на зеленодольском заводе элитной серии холодильных агрегатов, но не для банальных продуктов питания, а для хранения дорогих и капризных в уходе женских шуб. Как выяснило «Реальное время», в первый же день знаменитый российский шоумен, имя которого держится в секрете, сделал заказ на два пробных шубохранилища. Цена под сотню тысяч рублей его не смутила.

Эхо якунинского «шубохранилища»

Зеленодольский завод POZIS решил поставить на конвейер новый продукт. Невзирая на возможную волну мемообразования (Владимир Якунин, как известно, до сих пор памятен многим своим «шубохранилищем», обнаруженным в его «поместье» Алексеем Навальным еще в 2013 году — и даже регулярные опровержения не помогают), пресс-служба ГК «Ростех» распространила на этой неделе громкую новость об импортозамещении холодильников для шуб.

«Компания POZIS, входящая в концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех», начала серийное производство специализированного холодильника для меховых изделий — МХ-500», — сообщила госкорпорация на своем сайте о необычной новинке отечественного машиностроения.

И тем прославила татарстанского производителя бытовых холодильников на всю страну. В течение суток сообщение разбежалось по всем федеральным изданиям, и одновременно с этим на POZIS начали названивать потенциальные клиенты. «Пришлите фотографии», — просили маркетологов для оформления предзаказов звезды российского шоу-бизнеса. «Вот чего им не хватало к техническому описанию», — рассказали «Реальному времени» на предприятии.

Главная ценность «шубной комнаты» — в ее доступной для семей миллионеров стоимости. Фото pozis.ru

Холодильник на три шубы за 95 тысяч

«Новая разработка представляет собой полноценный аналог профессиональной шубной комнаты при меньших габаритах и лучшей эргономике», — говорится в пресс-релизе госкорпорации. Дальше в нем приводятся подробные технические характеристики того, в каком температурном режиме работает «шубная кладовка», какими опциями она наделена и как ее эксплуатировать. «Шкафы рассчитаны на хранение нескольких шуб и шапок (на самом деле — трех шуб, — прим. ред.), могут функционировать полностью в автоматическом режиме, — отмечается в сообщении. — В отличие от шубной комнаты, для МХ-500 POZIS достаточно обычной розетки с электропитанием в 220 В и стандартной вентиляции». Потребление электроэнергии сопоставимо с показателями бытового холодильника.

Но главная ценность «шубной комнаты» в ее доступной для семей миллионеров стоимости. «Розничная цена МХ-500 составит 95 тыс. рублей», — вывешено на видном месте сообщения. Видимо, чтобы каждый, кто обременен женой с десятью скандинавскими шубками и «в пол», и в формате «автоледи», знал, что дальше с этим скарбом делать. Впрочем, 10 шуб для семейств политиков, бизнесменов и звезд шоу-бизнеса порой далеко не предел, и эти дорогие вещи, как ни крути, требуют особого ухода и хранения. В обычный шкаф-купе их на несколько месяцев не повесишь — до зимы могут высохнуть или моль «съест».

Оказывается, что до сих пор никто из российских производителей не догадался взяться за выпуск такой достаточно простой, но широко востребованной (в узких кругах ) техники. Как говорится в сообщении «Ростеха», МХ-500 — единственный российский аналог зарубежных холодильников для хранения меховых изделий. «Конечно, они не могут выпускаться в том же объеме как бытовые холодильники — по 1,5 тысячи в сутки, но узкая целевая аудитория у них есть», — подтвердил нам информацию заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу Булат Хасанов.

«Конечно, они не могут выпускаться в том же объеме как бытовые холодильники — по 1,5 тысячи в сутки, но узкая целевая аудитория у них есть», — подтвердил Булат Хасанов. Фото Максима Платонова

«С женой до скандала дошло: у нее порядка 20 шуб»

Неужели на это импортозамещение «Ростех» сподвигла история с якунинскими шубохранилищами? Оказалось, что идея все-таки взята из реальной жизни.

— Как-то ко мне приезжают гости, и один из друзей говорит: а почему вы шубные холодильники не делаете? — рассказал историю рождения проекта Булат Хасанов. — И поделился со мной, через какие муки ему пришлось пройти, чтобы встроить в дом шубную комнату — у его жены тогда порядка 20 шуб было. Когда ребята заносили сэндвич-панели, разбили в доме стеклянные перила лестницы, где-то зацепили стену. А когда смонтировали оборудование в шубной комнате, на первом этаже пошла трещина. Он думал, что поседеет, или жена съест. Теперь окна открыть не могут в доме, потому что сплит-система кондиционера гудит. Целая проблема. И потом аж взмолился: «Булат, выпустите в серию шубные холодильники! А то я новый дом построил — опять шубную комнату ставить?». Тут меня осенило, и пошло-поехало.

Иначе говоря, до сих пор шубные комнаты мастерили кто как умел, а POZIS предложил семьям миллионеров универсальную и безопасную бытовую технику.

Полмиллиона за 8 месяцев хранения

По мнению Булата Хасанова, холодильники гораздо выгоднее комнат и «отбиваются» за один сезон. «Услуги по хранению шуб в химчистках не новы — от 3 до 6 тысяч в месяц за одну шубу. Исходя из этих расценок, хранение 10 шуб за месяц обойдется семье в 60 тысяч рублей. Но это не сезон, а всего лишь месяц. За 8 месяцев хранения придется выложить уже 480 тысяч — это половина стоимости шикарной шубы. Неужели можно тратить 480 тысяч рублей за хранение? Мы же предлагаем 95 тысяч рублей за хранение трех шуб. При десяти шубах холодильник отбивается на сезон», — говорит замгендиректора завода.

По словам Хасанова, «шубный» проект не может прогореть, поскольку POZIS в целом заточен на производство бытовых холодильников. «Это нишевый продукт для vip-клиентов, который легко дополняет основное производство, — поясняет он. — Поэтому у нас нет жесткой зависимости. В день мы отгружаем 1,5 тысячи холодильников, и, по большому счету, плюс один или 20 — это не тепло и не холодно. У нас нет проблем с загрузкой производства. Конечно, если бы мы организовали отдельное «шубное» производство, мы бы прогорели. Потому что это очень дорого и сложно. Но мы серийный завод, поэтому включать нишевые продукты в производственную матрицу легко».

По словам Хасанова, «шубный» проект не может прогореть, поскольку POZIS в целом заточен на производство бытовых холодильников. Фото Максима Платонова



«Если понравится, вы получите рекомендацию в мир шоу-бизнеса»

Зачем же POZISу нишевые продукты? «Они повышают рентабельность основного производства, — объясняет Булат Хасанов. — Конкуренция на рынке бытовых холодильников сумасшедшая. У нас открытая страна — на одной полке стоят и POZIS, и Bosh, и Indesit. Битва идет за каждую копейку. Основная линейка дает оборот, а зарабатываем мы на нишевых продуктах, таких как винные холодильники. Мы не можем отдельно сказать, сколько инвестировали в винные холодильники, сколько в шубные. Мы ведем в целом модернизацию производства, а нишевые продукты разрабатываем отдельно в рамках общего производства. Вычленить конкретную сумму невозможно».

За первый день выхода новости звезды шоу-бизнеса, по словам Хасанова, «оборвали телефоны»: «Только что позвонил знаменитый шоумен и заказал на пробу два шубных холодильника. Пообещал: «Если понравится, вы знаете мой круг общения. Ждите больших заказов». Правда, имени «звезды шоу-биза» замгендиректора не раскрыл.

Пока в серию запущено 10 холодильников.