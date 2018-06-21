«Депутаты от Татарстана голосовали не за инициативу добровольного родного языка...»

Голос Кремля: Шредер и японская принцесса в Казани, национальные языки и новое министерство. Факты от Лилии Галимовой

Фото: Максим Платонов

Законная процедура публичных слушаний по вопросу МСЗ и визиты гостей на ЧМ по футболу — Лилия Галимова озвучила позицию Кремля по актуальным вопросам. «Реальное время» подготовило топ-10 новостей по ее высказываниям.

Оценка от президента ФИФА

Прошедший накануне матч ЧМ по футболу посетили более 42 тысяч человек, участие принял и президент ФИФА, который также встретился с президентом республики.

— Он позитивно оценил атмосферу, это был хороший матч, благодарил за работу по подготовке к чемпионату, не исключил, что еще вернется на другие игры, — высказала Галимова впечатления Джанни Инфантино.

Президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с президентом республики. Фото tatarstan.ru



Встреча с послом

Перед вчерашним матчем Рустам Минниханов встретился с министром культуры и спорта Испании, Хосе Гирао познакомили со спортивной инфраструктурой.

— Сегодня в Казани состоялась встреча с послом Испании в России, обсуждали матч. Игнасио Рубио поблагодарил за хороший прием сборной, выразил, что сразу обрадовался тому, что придется играть в Казани. Среди обсуждаемых направлений — ИТ и туризм, — озвучила Галимова.

Сотрудничество с Ираном

Представитель казанского Кремля особенно обращала внимание на то, что во время ЧМ идут не только спортивные соревнования, но и работа с деловыми бизнес-делегациями. Так, сегодня запланирована встреча посла Ирана в России и руководства банка «Мели Иран» с Рустамом Миннихановым. Финансовой организации 90 лет, на повестке дня — обсуждение возможностей по открытию филиала банка в Казани, а также как они могут участвовать с точки зрения инвестиций.

Встреча посла Ирана в России и руководства банка «Мели Иран» с Рустамом Миннихановым. Фото tatarstan.ru



Визит Шредера

Из визитов известных персон Галимова озвучила приезд 27 июня бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

— Он ярый болельщик. Также запланирована встреча с президентом, пока неизвестно, на какой именно площадке, — уточнила Галимова.

Программы для Японии

Вчера в Казань прилетела представительница императорской семьи Японии, принцесса Хисако Такамадо. Она является почетным председателем японской ассоциации футбола, последние 20 лет не пропускает матчи ЧМ.

— Особенно символично, что сейчас перекрестный год России в Японии и Японии в России, а представители императорской семьи не были в нашей стране чуть более ста лет, — порадовалась Галимова.

В планах Такамадо — посещение Национального музея РТ, прогулка по Казанскому кремлю, посещение тренировочной базы сборной Японии.

Вчера в Казань прилетела представительница императорской семьи Японии, принцесса Хисако Такамадо. Фото news.ru



За что голосовали?

По прошедшему обсуждению законопроекта об образовании Галимова выделила три ключевых момента. Первое — все на стадии конструктивного рабочего процесса, второе — 19 июня обсуждалась не внесенная инициатива, которая вызвала сплошные нарекания, а постановление, в котором и есть все нужные поправки. Третье — принятый документ направят в органы госвласти, чтобы все внесли предложения, было время проработать детали.

— Депутаты от Татарстана голосовали не за инициативу, а за постановление, которое идет одним пакетом. Такая практика в Госдуме не распространена, — уточнила Галимова. На вопросы о требованиях отставки депутатов Госдумы РФ от РТ в соцсетях пояснила, что в Кремль такие письма не поступали.

Изменения в языке

Галимова не раз обращала внимание на то, что депутаты голосовали именно за постановление, в котором как раз и есть необходимые изменения, но не за сам законопроект. Со слов представителя Кремля, в постановлении идет речь о том, чтобы правительство РФ, а именно профильное министерство, разрабатывало концепцию преподавания родных языков. Кроме того, нужно рассмотреть вопрос выделения денег на формирование учебников, а также создавать фонд поддержки родных языков.

— Не исключаю, что будут дополнения, не знаю, какие будут поправки, я не уполномоченное лицо, — парировала Галимова на любые вопросы, в каком виде все-таки будет законопроект.

Галимова не раз обращала внимание на то, что депутаты голосовали именно за постановление, в котором как раз и есть необходимые изменения, но не за сам законопроект. Фото duma.gov.ru

Пенсии на контроле

Лилия Галимова объяснила, почему по повышению пенсионного возраста принято именно такое решение.

— Остается наблюдать, как будут проходить слушания, вопрос будет обсуждаться с учетом мнений регионов, изучаем суть реформы. Аргументация правительства — выстраивание на перспективу. Это их желание видим исключительно из бюджета. Кроме того, к тому времени увеличится средняя продолжительность жизни, поэтому предложенные меры укладываются как норматив. Изучаем предлагаемую инициативу, — пояснила Галимова, что думает казанский Кремль по поводу пенсионных реформ.

Обсуждения в рамках закона

Слушания по Осиновскому сельскому поселению, где обсуждали возможность строительства МСЗ, прошли в рамках закона.

— 25 июня будет поездка актива в Швейцарию, запланированы встречи с местными жителями, депутатами местных поселений. Организатор — инвестор, — рассказала о планах Галимова.

Указ по министру молодежи

Представитель казанского Кремля пояснила, зачем новое министерство, которое будет курировать вопросы молодежной политики.

— Казань проводит большое количество мероприятий спортивного толка, Министерство по делам молодежи и спорта занималось обоими вопросами. Потребовалась отдельная структура, которая занималась бы именно этими (молодежными, — прим. ред.) вопросами, — рассуждает Лилия Галимова.

Кто возглавит новое ведомство, скорее всего, станет известно уже завтра. Со слов Галимовой, к завтрашнему дню ожидается указ президента.