Почему испанцы так стремятся доказать, что доверяют новому тренеру?

Кажется, у Ирана появился шанс воспользоваться «турбулентностью» в стане соперника

Фото: Максим Платонов

Сборная Испании на «российском» чемпионате мира уже стала если не самой, то уж точно одной из самых веселых и непредсказуемых команд. Мало того, что испанская федерация футбола умудрилась заменить главного тренера перед самым стартом турнира, так еще и сама «фурия роха» выдала весьма горячий футбол в матче с португальцами, упустив победу на последних минутах (3:3). В Казань она прилетела за первой победой на российском мундиале, о чем настойчиво говорил ее новый коуч Фернандо Йерро. Но еще настойчивее игроки и тренеры повторяли, что никаких потрясений в их команде не случилось и на результате перемены не скажутся. Так ли это? Корреспондент «Реального времени» побывал на открытой тренировке и пресс-конференции испанцев и узнал, в каком состоянии они подходят к матчу против Ирана.

«Сомнений в новом тренере не возникает»

Высмотреть какие-то изыски и инсайдерские схемы в те 15 минут тренировки, на которые ФИФА допускает журналистов, разумеется, невозможно. Но поглядеть на то, как занимается команда, которая только за последнюю неделю успела лишиться и обрести нового тренера, было по-своему любопытно.

Фернандо Йерро, который принял команду на днях, вел себя на поле вполне спокойно и уверенно, словно он в этой роли уже давно. Он стоял у ближней бровки и наблюдал за командой издалека, пока остальные тренеры занимались с игроками. И, конечно же, представителей испанских СМИ в первую очередь интересовал внутрикомандный микроклимат. Сможет ли команда сохранить психологическую устойчивость, учитывая потрясение, связанное со сменой тренера? Отдуваться перед журналистами-соотечественниками пришлось Андресу Иньесте.

Испанских журналистов в первую очередь интересовал внутрикомандный микроклимат



— Какими были первые дни российского чемпионата для вас? Команда пережила замену тренеров — как вам удалось сохранить спокойствие в игре с Португалией?

— Вы знаете, мы уже забываем о том, что произошла перемена и замена, — признался легенда испанского футбола. — Конечно это была сложная ситуация для нас, но мы стараемся не слишком зацикливаться на этом и смотреть в будущее.

Возникают ли сомнения в отношении тренерского штаба? Нет, мы доверяем нашему главному тренеру. Мы даже больше чем готовы забыть все эти потрясения. Конечно, предыдущий матч был далеко не легким. Это был энергозатратный матч. Но наши болельщики видели, что мы полны уверенности в нашей игре. Правда, пока этого оказалось недостаточно. Но если завтра победим, позиция, конечно, будет лучше.

В Тегеране все спокойно. А в сборной Испании?

Сам Фернандо Йерро и на пресс-конференции был довольно спокоен. Однако слишком частое повторение им одной и той же фразы, что в его команде царит полное доверие друг к другу, в конце концов начало казаться подозрительным.

— Болельщики говорят, что опасаются тактических планов Кейруша. Они могут быть опасны, — не могли успокоиться испанские журналисты.

— Мы глубоко уважаем наших иранских коллег как и любого другого соперника. Но мы имеем большое доверие и к себе. Я думаю, мы можем сыграть честно. У нас есть свой тактический стиль и возможности. При всем уважении к сопернику, нам нельзя слишком принижать свои возможности, — отвечал Йерро.

Новый наставник сборной Испании Фернандо Йерро чувствовал себя вполне спокойно, словно он в этой роли уже давно

— В матче с Португалией все было более-менее нормально. Будете ли вы играть с Ираном тем же составом и с той же тактикой? И готов ли физически Карвахаль?

— Даниэль восстанавливается. Мы хорошо выступили в первой игре и готовимся к завтрашнему матчу. Он будет тяжелым. Нам нужны эти три очка, и завтра в девять вечера мы сделаем все возможное. Мы доверяем друг другу.

— Вы знаете игроков иранской сборной? Каковые ее сильные стороны?

— Да, мы хорошо их знаем. Я прекрасно знаю Карлуша, он отличный человек, и я его очень уважаю. Сильная сторона иранцев в том, что он очень давно с работает с этой командой.

Они прекрасно работают и в обороне, и в атаке. У них очень хороший атакующий потенциал, и их 37 голов в отборочном цикле о многом говорят. Сильная команда в физическом плане. И я ранее говорил, что это будет нелегко. Мы видели, как они играли с Марокко.

— Мы уже видели вас с Кейрушем в одной команде. Он всегда говорил, что вы были хорошими коллегами и что он с трудом мог представить, что вы станете соперниками. Как это может повлиять на исход матча?

— Знаете, те, кто соревнуется — это те люди, которые вышли на поле. Да, я знаю Карлуша уже достаточно давно. Но во время игры мы сидим на скамейках. Мы, конечно, стараемся в нее вмешиваться. Возвращаясь к сильным сторонам иранцев, — они потенциально опасны в целенаправленных передачах и стандартах.

На поле тем временем не происходило ничего сверхъестественного



«Будем обороняться всей командой»

На поле тем временем не происходило ничего сверхъестественного. Сначала испанцы совершили пробежку буквально на один круг и тут же разбились на два очень насыщенных «квадрата», где восемь человек пасовали и лишь двое пытались отнять. Надо сказать, что ни о какой «дедовщине» при этом речи не шло. Ведь даже такой тертый калач, как Иньеста, успел поиграть внутри «квадрата».

— Андрес, как вы думаете, выйдете ли вы в стартовом составе? И достаточно ли хорошая у Испании защита? Способна ли она и обороняться умело, и мяч вперед доставлять?

— В нашей команде очень сильная средняя линия, но мы должны понимать, что оборона — это работа, которая касается всех игроков. Это командная игра, где все усилия игроков переплетаются.

Надо найти слаженный баланс и в атаке, и в защите. У нас есть лучшие в мире игроки, чтобы добиться цели, — нужен только баланс.

«Доверяем де Хеа на все 100 процентов»

Что примечательно, вратари не занимались отдельно, как это принято на подобных тренировках, а принимали полноценное участие в «квадратах», отыгрываясь в пас с полевыми футболистами.

Де Хеа, который «отличился» в игре с португальцами, совсем не выглядел как убитый горем. Он так же активно пасовал и аплодировал вместе с командой, когда кому-то из игроков удавалось эффектно отнять или, наоборот, извернуться и выдать пас в последний момент.

— После матча с Португалией вы говорили что де Хеа является таким голкипером, которого надо поддерживать. Вы говорите с ним, чтобы он был морально в порядке? — спрашивали Йерро корреспонденты из испанской Marca.

— У меня 23 игрока, и мы, конечно, не можем с каждым общаться отдельно. Мы доверяем им на 100 процентов. Мы доверяем Давиду полностью.

Сборная Испании на «российском» чемпионате мира уже стала если не самой, то уж точно одной из самых веселых и непредсказуемых команд



Испания готовится обороняться?

Учитывая, что для Иньесты и Жерара Пике это уже третий приезд в столицу Татарстана, для них, возможно, стало открытием, что и здесь бывает жарко. Ведь они приезжали в Казань в составе «Барселоны», когда на дворе стоял либо морозный ноябрь (2009 год), либо дождливый октябрь (2010).

— Как оцениваете нынешний чемпионат мира и какие у вас планы на будущее? — задали вопрос экс-игроку «Барселоны», а ныне члену японского клуба «Виссел Кобе».

— Вы знаете, что каждый спортсмен стремится к самой вершине. Мы хотим завоевать титул, осознавая, разумеется, что это будет нелегко. Но жить только мечтами нельзя. Мы постараемся собрать максимальное количество очков, — пообещал Иньеста.

«Мы хотим завоевать титул, осознавая, разумеется, что это будет нелегко»

— Вы лидер испанского футбола. И это может быть ваш последний чемпионат мира. Скажите, вы являетесь объединяющей силой в команде?

— Нет, конечно. Естественно, у меня сложился собственный опыт за годы игры. Но как команда мы всегда были сплоченными. У нас многолетний опыт совместной игры, мы знаем хорошо нашу игру. Мы доверяем друг другу. Для нас важен спортивный элемент игры.

А на открытой части тренировки, когда представителей СМИ стали постепенно выталкивать с трибун, испанцы еще больше усложнили задачу обороняющимся игрокам. Они всей командой переместились в центральный круг и начали играть в «квадрат» по всему его периметру. То есть два защитника пытались отобрать мяч практически у всей команды. Неужели Фернандо Йерро приготовил для Кейруша оборонительную тактику?

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов