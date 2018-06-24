«Повышение тона в разговорах с арабами — это совершенно нормальная практика»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Как достигать вау-эффект в бизнесе, особенности переговоров в арабском мире и книги, в которых можно увидеть свое развитие — бизнесмены рассказали «Реальному времени» о литературе, которую они прочитали за последнее время.

Надежда Старостина, директор стоматологической клиники «Витар»:

— Недавно прочла сборник рассказов Федора Достоевского, он состоит из таких произведений, как «Бедные люди», «Кроткая» и других. Перечесть Достоевского захотелось после разговора с друзьями, в котором узнала о рассказе «Кроткая». Он меня очень заинтересовал. Порой люди не знают, как себя вести и совершают дурные поступки. В произведении девушка оканчивает жизнь самоубийством в следствии неправильного понимания ситуации. Сейчас молодые люди тоже совершают подобные поступки, но если бы они прочли рассказ «Кроткая», то он перевернул бы их мировоззрение, они бы дорожили жизнью, общались, а не гуглили.

Ильдар Тимербаев, основатель компании «Ботаника»:

— Сейчас я читаю книгу «Доставляя счастье. От нуля до миллиарда» Тони Шея. Автор основал в США обувной интернет-магазин Zappos.com. Тони Шей создал лучший интернет-магазин в мире по обслуживанию клиентов. В книге он рассказывает о том, как достигать вау-эффекта при работе с клиентом, описывает историю создания компании и раскрывает секреты бизнеса.

Нина Филоненко, совладелица и директор по развитию компании «Экоокна»:

— Моей настольной книгой давно стала классика Германа Гессе «Сиддхартха». Читала ее уже раз пять. И этой весной решила заново обратиться к работе великого немецкого писателя. Отчасти такой интерес связан с моей любовью к Индии и изучением буддизма. Но, наверное, главная причина заключается в том, что эта книга служит для меня своеобразным зеркалом, благодаря которому вижу свое развитие, некую трансформацию сквозь годы.

Как и во многих книгах Германа Гессе, здесь нет захватывающего динамичного сюжета, зато много размышлений о смысле жизни, о поиске себя, о единении и гармонии с окружающим миром. Причем каждый раз, перечитывая эту работу, я всегда нахожу что-то новое, открываю другие интонации, смыслы и взаимосвязи. Мне это позволяет расширять собственное видение мира, помогает глубже и острее смотреть на многие вещи, меняет отношение к другим людям.

В особенности мне нравится, как раскрывается автором тема аскезы, которая практически проходит красной нитью через всю книгу. Мы, действительно, зачастую не ценим то, что имеем в данный момент, испытываем внутреннее недовольство от настоящего, живя прошлым или будущем. И только потеряв, только пройдя путь самоограничения и аскезы, начинаем жить настоящим, осознаем его ценность и важность. Очень рекомендую эту книгу, если вы находитесь на пороге перемен или нуждаетесь в переосмыслении реальности и взаимоотношений с людьми, которые вас окружают в данный момент в личной жизни и на работе.

Маргарита Пшинник, гендиректор туристического агентства ТрипКафе:

— В настоящее время я увлечена чтением «Лавра» Евгения Водолазкина. До него были прекрасный Эльчин Сафарли и его «Я хочу домой», «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, «Цена нелюбви» Лайонела Шрайвера, «Шантарам», «Авиатор» Евгения Водолазкина, пара книг питерского психолога Екатерины Мурашовой. Ждет своего часа «Обитель» Захара Прилепина. Все эти книги о людях, их чувствах, целях, мечтах, ошибках и расплатах. Читаю с огромным удовольствием. Сейчас мне очень важно лучше понимать людей вообще по жизни, а не только по работе. У меня есть маленький сын и мне очень хочется вложить в него, прежде всего, человечность! Никакие бизнесуловки не работают, если ты не умеешь чувствовать и видеть смысл в своих собственных деяниях.

Сергей Ожегов, генеральный директор компании «СерчИнформ»:

— Прямо сейчас я читаю учебник по испанскому, ведь чтобы успешно вести бизнес, надо для начала говорить с людьми на одном языке. В свете нашего выхода на международные рынки, в частности на рынок Латинской Америки, это очень полезное для меня чтиво, как и книга «Столкновение культур» Ричарда Льюиса, которую я прочел раньше. Она рассказывает об отличиях в культуре, о предрассудках, манере поведения жителей полсотни государств мира. Там есть множество практических рекомендаций, как следует и как не следует себя вести, чтобы наладить сотрудничество с иностранными партнерами.

Мне эта книга помогла не смотреть на всех людей как на русских. Например, рекомендация из книги по поводу правил поведения в арабском мире очень пригодилась на переговорах в Иордании. Наши собеседники сказали, что было бы здорово, если бы наше ПО умело индексировать содержимое открываемых пользователем страниц в браузере. Я объяснил, что наш софт этого не делает, нам нет смысла конкурировать с Google, Яндекс или Yahoo. Мы направлены на контроль контента, который генерирует сам пользователь. Второй, третий, четвертый раз мы возвращались к этому вопросу. И я второй, третий, четвертый раз говорил им про то, что наша программа решает совершенно другие задачи. А потом вспомнил из книги, что повышение тона в разговоре с арабами — это совершенно нормальная практика, чтобы твое мнение восприняли. В результате повышенный тон сработал, собеседники ко мне прислушались и больше к вопросу не возвращались. Если бы я так резко выступил в России, переговоры бы закончились в ту же минуту и, скорее всего, сотрудничество бы не состоялось.

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