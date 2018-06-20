Наследство мундиаля: что даст стране ЧМ по футболу?

Аналитики оценили затраты на мундиаль и экономический «выхлоп» от его проведения

Фото: Олег Тихонов

Аналитики компании JLL, специализирующейся на коммерческой недвижимости и инвестициях, оценили затраты на инфраструктуру ЧМ по футболу в России и сделали прогноз экономического эффекта от его проведения. Инвестиции общим объемом 683 млрд рублей должны принести стране 235 млрд рублей в 2018 году и 150—210 млрд рублей ежегодно в последующие пять лет. В то же время аналитики Fitch Ratings полагают, что в долгосрочной перспективе экономически слабые регионы не потянут содержание новых стадионов, а Россия в целом, как и Бразилия, не получит существенных доходов от проведения соревнований. Подробности — в материале «Реального времени».

Мундиаль за 683 млрд рублей

Согласно аналитическому исследованию JLL, еще в 2013 году правительство РФ запланировало потратить на мундиаль 664,1 млрд рублей, 437,8 из которых предполагалось выделить из федерального и регионального бюджетов, а 226,3 млрд рублей (34%) — получить от частных инвесторов. По официальной оценке на апрель 2018 года, цифры подросли почти на 20 млрд рублей — расходы составили 683 млрд рублей, доля участия инвесторов снизилась при этом с 34% до 28,9%. Большую часть средств обеспечил федеральный бюджет — 57,6%, оставшиеся 13,5% нашли в региональных бюджетах.

Подготовка спортивной инфраструктуры обошлась в 265 млрд рублей, транспортной — в 228 млрд. Остальные средства потратили на прочую инфраструктуру и операционные затраты.

Как известно, ЧМ проводится в 11 российских городах. По данным отчета оргкомитета, страну посетят 570 тысяч иностранных поклонников футбола. Российских болельщиков на матчах будет порядка 695 тысяч. Прирост общих трудовых доходов во время подготовки к мундиалю и его проведения оценили в 414 млрд рублей, прирост выручки малого и среднего бизнеса — в 736 млрд рублей, а количество созданных новых рабочих мест — в 220 тысяч.

Самая дешевая «Казань Арена» и дорогущий «Санкт-Петербург»

Помимо улучшения инфраструктуры городов, основная работа в ходе подготовки к ЧМ состояла в строительстве стадионов. Аналитики JLL подсчитали на основе данных оргкомитета и открытых источников, что в среднем на один стадион было потрачено 20,3 млрд рублей. «Казань Арена» оказалась при этом одним из самых дешевых сооружений — меньше потратили только на реконструкцию «Екатеринбург Арены». А если брать в расчет только построенные стадионы, то и вовсе самым дешевым.

Затраты на стадионы по возрастающей выглядят так:

«Екатеринбург Арена» на 35 тысяч человек — реконструкция за 12,2 млрд рублей; «Казань Арена» на 45 тысяч человек — строительство за 14,4 млрд рублей; «Спартак» («Открытие Арена») на 45 тысяч человек — строительство за 14,5 млрд рублей; «Мордовия Арена» на 44 тысячи человек — строительство за 15,8 млрд рублей; «Волгоград Арена» на 45 тысяч человек — строительство за 16,3 млрд рублей; «Калининград» на 35 тысяч человек — строительство за 17,4 млрд рублей; «Самара Арена» на 45 тысяч человек — строительство за 18,9 млрд рублей; «Ростов Арена» на 45 тысяч человек — строительство за 19,8 млрд рублей; «Лужники» на 81 тысячу человек — реконструкция за 26,6 млрд рублей; «Фишт» на 45 тысяч человек — строительство и реконструкция за 27 млрд рублей; «Санкт-Петербург» на 68 тысяч человек — строительство за 43 млрд рублей.

Рекордные инвестиции

Треть всех средств ушла на транспортную инфраструктуру. Лидером по вложениям (59 млрд рублей) стала Ростовская область, где в Ростове-на-Дону с нуля построили аэропорт «Платов». Еще в 12 аэропортах к мундиалю была увеличена пропускная способность. Общим счетом на аэропорты потратили 118 млрд рублей. Кроме того, модернизации и реконструкции подверглись 20 железнодорожных вокзалов и станций.

На втором месте по тратам на инфраструктуру — работы с улично-дорожной сетью, на которые потребовалось 32 млрд рублей. Всего к ЧМ в России построили и отремонтировали 178 км дорог.

Третье место по расходам осталось за городским пассажирским транспортом, который потребовал вложений на 20 млрд рублей. На эти деньги в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде были построены новые станции метро — пять, две и одна соответственно. Напомним, что еще одна станция должна была быть открыта в Казани, но пока «Дубравную» жители города так и не увидели.

По данным JLL, за 2014—2018 годы в стране также появилось 56 новых брендированных отелей на 10 349 номеров.

Если рассматривать объем инвестиций России в сравнении с другими странами, принимавшими ЧМ с 1998 года, то можно сказать, что они сопоставимы только с Бразилией. Две последние площадки мундиаля потратили на него 11,6 млрд долларов. По инвестициям в стадионы в расчете на каждый Россия оказалась лидером, потратив на одну арену в среднем 380 млн долларов. В общем объеме ее с 4,5 млрд долларов обогнали только Южная Корея и Япония, которые к ЧМ в 2002 году потратили на стадионы 4,6 млрд долларов.

Наследие ЧМ обещает позитивные перспективы

Оргкомитет ЧМ-2018 предварительно оценил эффект от проведения мундиаля на экономику страны за 2013—2018 годы в 867 млрд рублей — это около 1% годового ВВП. Эта сумма преимущественно складывается из инвестиций и операционных расходов на 746 млрд рублей. Приток туристов, по прогнозам, даст России в 2018 году 121 млрд рублей, а суммарный эффект от проведения составит 235 млрд рублей. Ожидается, что в следующие пять лет после мундиаля он будет ежегодно приносить экономике 150—210 млрд рублей, 40—70 млрд из которых будут поступать от сферы туризма.

В долларах суммарное влияние ЧМ на экономику составит 15 млрд — оно сопоставимо с показателями Бразилии и Японии. Эффект относительно ВВП страны уступает только ЮАР — там он составил 2%.

Предполагается, что мундиаль даст толчок развитию футбола в стране, увеличит приток туристов и позволит привлекать массовые мероприятия в будущем. В последнем случае за примером далеко ходить не надо — Казань после проведения Универсиады теперь сама выбирает по представленным заявкам, какие соревнования принимать.

Как «Казань Арена» используется в столице Татарстана в качестве домашнего стадиона «Рубина», так и в других городах после ЧМ площадки будут отданы футбольным командам. Кроме того, согласно проекту постановления правительства РФ «Об утверждении Концепции наследия чемпионата мира по футболу», стадионы могут быть использованы как многофункциональные объекты. Из всех стадионов только два не станут домашними площадками для ФК. Это «Лужники», где планируется проводить матчи национальной сборной, а также «Фишт» в Сочи, который станет резервным стадионом одной или нескольких команд для проведения матчей чемпионата России по футболу и матчей Кубка России.

Потянут ли регионы содержание стадионов?

Несмотря на позитивные ожидания, агентство Fitch Ratings спрогнозировало, что некоторые российские города в долгосрочной перспективе окажутся не в состоянии содержать построенные и реконструированные стадионы. По оценкам аналитиков, таким крупным регионам, как Москва и Санкт-Петербург, потребуется около 400 млн рублей на содержание спортивных объектов без существенного влияния на кредитоспособность.

Но проблемы с содержанием могут возникнуть у финансово слабых регионов, у которых годовые доходы бюджета, по данным аналитиков, составляют от 35 млрд до 85 млрд рублей. В пример они приводят Мордовию, которая имеет большой региональный долг, низкий операционный баланс и слабую институциональную среду. Из-за расходов на ЧМ по футболу регион в 2017 году получил за последние четыре года самый высокий дефицит бюджета (27% против ежегодного среднего в 18%). Но тут сглаживающим фактором аналитики считают тот факт, что 63% всего долга Мордовии числится перед федеральным правительством, которое определило процентную ставку в 0,1%.

Пример Бразилии, согласно релизу Fitch Ratings, подтверждает возможную растущую нагрузку на бюджет и опасения по поводу небольшого увеличения доходов после ЧМ. Там во время проведения мундиаля и после него государственный долг пополз вверх. При этом гостиничные налоги и созданные временные рабочие места дали рост налоговых поступлений менее чем на 5% в 2014 году (год проведения ЧМ). По данным JLL, чемпионат дал стране минус 0,6% к ВВП. В то же время Россия не Бразилия. Суммарный региональный долг в стране снизился в 2017 году на 31 млрд рублей — до 2,23 трлн рублей.

«Это первое снижение в абсолютном выражении за более чем десятилетний период. По нашим оценкам, медианный уровень расходов, связанных с чемпионатом мира, составлял 13% от годовых доходов за 2017 г. и около 20% от аккумулированного долга по состоянию на конец 2017 года. В то же время в Бразилии госдолг рос более быстрыми темпами в период проведения чемпионата мира и непосредственно после этого. Госдолг Бразилии увеличился на 32,4% в 2015 г., составив 205 млрд бразильских реалов, или 3,4% от ВВП Бразилии», — констатируют аналитики Fitch.