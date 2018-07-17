Александр Лапин: «Никогда не хотел быть арбитром, но первым попал в Высшую лигу из Башкирии»

Он судил матчи с участием Федора Черенкова

Александр Викторович Лапин — ветеран башкирского футбола. Человек достаточно открытый, рассудительный, мудрый. Был футболистом, тренером, футбольным судьей, инспектором. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» действующий заместитель председателя Федерации футбола Башкортостана рассказал о футболе «без правил», видеоповторах и кавказском футбольном вкусе.

В футбол привели друзья



— В каком возрасте вы начали играть в футбол? Кто привел?

— Как обычно в то время, никто никого за руку не приводил. Родители занимались своими делами, мы, мальчишки, играли во дворе в футбол и, когда узнавали, что идет набор в группу подготовки команды мастеров, собирались в компанию и шли записываться. Когда мне было лет 10—11, друзья позвали, пошел — и с первой попытки удалось пройти отбор. Нас разделили на две команды, и мы старались — думали, что кто больше забьет голов, того и выберут. Не знали, что оценивают по другим критериям — технике, телосложению, бегу и так далее. Мне же удалось в один день записаться и на игрока, и на вратаря — вечером. А первые навыки до футбола получил в волейболе и баскетболе, это мне пригодилось в дальнейшем.



— Кто был ваш первый тренер?



— Юрий Александрович Шаговой. Помогали ему тогда Евгений Артамонов и Геннадий Синцов. Это была группа подготовки при команде «Строитель». Садофьев еще в то время тренировал, помогал.

— Защитник и полузащитник — ваши любимые позиции?



— Да нет, я не собирался быть защитником. Это выбор нашего тренера, он меня больше практиковал в обороне. Хотя я любил забивать и отдавать передачи. Тренер считал, что роль последнего защитника для меня эффективнее. Так и остался на этой позиции во всех играх за юношей.



«Армейский» опыт и олимпийские надежды



— 1976 год, куйбышевские «Крылья Советов». Удалось поиграть?



— Нас тогда забирали в армию. Мы с Володей Данченко попали в «Крылья Советов», играли за дубль, а основа в то время выступала в Высшей лиге. Нас взяли на пять месяцев, мы изредка выходили на поле, я отыграл игр девять, наверное. Побывали в Сочи на сборах, один раз нас тренировал знаменитый Валерий Маслов. Я остался доволен этим периодом. Здорово, что «Крылья» приютили нас на своей базе, и мы хоть немного походили на футболистов, а не на солдат.

«Нас взяли на пять месяцев, мы изредка выходили на поле, я отыграл игр девять, наверное. Побывали в Сочи на сборах, один раз нас тренировал знаменитый Валерий Маслов. Я остался доволен этим периодом. Здорово, что «Крылья» приютили нас на своей базе, и мы хоть немного походили на футболистов, а не на солдат». Фото kc-camapa.ru (на фото матч «КС» — «Динамо», 1976 г.)



— Потом дебют в «Гастелло», так? Как это было?



— Да, пришли после армии, нас взяли во взрослую команду Уфы. Тогда было слияние двух команд — «Строителя» и «Гастелло». 39 человек было, надо было оставить 22. Чтобы определить лучших, также вывезли в Сочи. По итогам сборов нам удалось попасть в команду 1977 года, тогда «Гастелло» впервые играло под таким названием. Я закрепился в основном составе, хотя играть стал не сразу, была небольшая травма.



— По некоторым источникам, 1980-й, олимпийский год, вы вроде бы пропустили?

— Нет, это ошибочные сведения. Я не пропустил ни одного года. Как раз 80-й был для нас очень удачным. В тот год появилось новшество в регламенте — в команде должно было быть не более четырех футболистов старше 25 лет. Оставили меня, вратаря Володю Попова, Ивана Бежана и нападающего Сергея Максимова. У нас тогда в команде появился Юра Ахмеров после спартаковского периода. Команда была боевая, и мы шли на первом месте очень долго — десять туров. После Ахмеров ушел в «Крылья», где сразу же был дисквалифицирован вместе с Ловчевым. Не могу сказать точно, за что, вроде бы за неправильный переход. Естественно, лишившись лучшего бомбардира, мы скатились вниз. И только в последнем туре, выиграв в Тюмени, заняли восьмое место во второй лиге, что тоже было неплохо.



— Кого можно назвать главными героями уфимского футбола в те годы?

— В 77-м Александр Кондояниди собрал, по сути, сборную Башкирии. Мы играли в Кубке автономных республик РСФСР. Там выступали 20 команд, турнир проходил в Кабардино-Балкарии, мы заняли первое место. Счастье было огромное, получили звания кандидатов в мастера спорта, тогда мы могли решать большие задачи. Я тогда только подавал надежды, лучшими были Ахмеров и Развеев.

— В последний год вашей карьеры игрока, еще один олимпийский 1988-й, вы забили больше всех. Что случилось?



— Да, стал лучшим бомбардиром. Меня тогда перевели в нападение, но не в 88-м, а раньше года на два, при Зайцеве. А при Суренском опять вернули в защиту. Ну, я любил на угловые приходить, пенальти бил. Но для меня другая статистика была дороже — я 18 раз спасал ворота, выбивая мячи «с ленточки». Помню, в Свердловске после углового игрок с 3 метров изо всех сил бил — попал мне в лицо, я в небольшом нокдауне, а гола-то нет!

Никогда не хотел быть судьей



— Как произошел переход в судейство?



— Никогда не хотел быть судьей! Меня однажды дисквалифицировали на пять игр за недостойное поведение по отношению к судье. Хотел всю жизнь работать тренером, вторым почему-то, помогать, возиться с молодыми. После того как закончил играть, взял уфимский «Химик», который плелся в хвосте чемпионата Башкирии из 16 команд. Подобрал неплохой состав и вывел на восьмое место. Параллельно мне предложили поработать в судействе. Я проникся, понравилось — стал судить. В 89-м году поехал на сборы в Дербент и понял, что, оказывается, даже правил не знаю. Знал их, может быть, на 50 процентов. Было не то чтобы стыдно, но неловко. Элементарных вещей не знал, играли в то время мы, как говорится, «по понятиям». Стал вникать в это дело, и удалось за пять лет попасть в Высшую лигу, первым из Башкирии. Помогали и истории, рассказанные ветеранами, чтобы понимать, как правильно вести себя в той или иной ситуации, принимать правильные решения.

«Матчи «повышенного риска» доверили мне судить в 1995 году. И в Москве, и во Владикавказе удалось отсудить их — за чемпионство сражались «Локомотив» и «Алания». Фото youtube.com

— Ваш первый матч в качестве главного?

— Это был 1993 год, «Спартак» принимал «Носту» на Кубок, я получал удовольствие от игры. Спартаковцы выиграли 5:0, Федя Черенков, если его просили, делал передачки вполоборота, да такие замысловатые, что сразу приходили на ногу. Легко судился тот матч. А в чемпионате первая игра — «Ротор» принимал «КАМАЗ» в Волгограде. Оценку получил 5,8 по 9-балльной системе, как сказал инспектор, не назначил пенальти в ворота гостей.



— Какой самый тяжелый матч?



— Матчи «повышенного риска» доверили мне судить в 1995 году. И в Москве, и во Владикавказе удалось отсудить их — за чемпионство сражались «Локомотив» и «Алания». Я рад, что во Владикавказе нас провожали стоя: «Локомотив» — молодец! «Алания» — молодец! Судьи — молодцы» Редко когда такое услышишь, это фантастика, чтобы на Кавказе хвалили судей.



— Какой самый «дальний» матч?

— В Находке. Тогда в Высшей лиге было две команды с Дальнего Востока — «Океан» из Находки и «Луч» из Владивостока. Нас отправляли судить бригадами, не было узкой специальности — помощники могли судить на следующий день в поле. Зрителей много — как приятно судить в такой обстановке!

Гражданин инспектор



— В каком году закончили судить и перешли в инспекторы?

— Закончил в 1999 году, мне было 44 года. Виктор Филиппов попросил меня попробовать свои возможности в судействе мини-футбола. Не понимал, что это за вид спорта. Посмотрел пару раз — отказался. Он еще через месяц позвонил мне — мол, нам нужны стойкие люди. Я дал добро. Довольно быстро перешел из первой лиги в Суперлигу и начал судить матчи «Дины», «Спартака», «ВИЗа», «Тюмени». За 5—6 лет удалось отсудить 120 матчей. Потом перешел в инспекторы, не сразу, нужно было ждать некоторое время — таковы правила. Здесь тоже прошел все ступеньки. В мини в Суперлиге работал, в большом — до Премьер-лиги дошел. Сейчас инспектирую в ФНЛ и на «республике».



— Кто из бывших футболистов или судей инспектирует сейчас вместе с вами?

— По республике — Володя Данченко, он еще в мини-футболе в Высшей лиге остался инспектировать. А в Башкирии — Балашов, Бикрев, Воронин, Петренко…

— Чем отличается судейство вашего периода от нынешнего?

— Мы получали «двойку» не только за свои действия, но и за ошибки ассистентов. Сейчас этого нет, каждый отвечает за свою работу. А главным в то время было следить и за офсайдами, и за траекторией мяча после штрафных, и за многим другим. Совсем другие позиции занимали на поле. Я считаю, нам было посложнее. Но что в тот период, что сейчас, важно правильно разбираться в трактовках единоборств. Если разбираешься, из любой ситуации выйдешь победителем.

«Помню, конечно — Александр Андреевич Кондояниди. Он жил футболом и на работе, и дома. Иногда за день успевал и отсудить, и проинспектировать в разных городах, и, приезжая домой, говорил: «Что-то я устал сегодня». Был человеком с большим чувством юмора и большой жаждой жить!» Фото ufaved.info

Дорогу — молодым!



— Кто ведущие судьи в Башкирии? Кто имеет большие перспективы?

— Да любой имеет перспективы. Валерий Данченко, Дмитрий Колосков, Артур Зайнагутдинов — все они могут пойти по линии инспектирования.



— А до главных в Премьер-лиге могут дорасти?

— Нет, они пошли по линии ассистентов и уже никогда не перейдут в поле. Во-первых, возраст — каждому за 40, осталось недолго судить, то есть экватор они перешли. А вот следующее поколение — может быть. Камиль Биглов пытается выйти на путь главного судьи, Эдуард Шарипов тоже хочет в ранге подняться, и у Зайнагутдинова такая же цель — из ФНЛ выйти в Премьер-лигу. Судить надо правильно, учиться, как говорилось в «Операции Ы», на кошках тренироваться, — и все получится!

— Из ваших родственников кто-то занимается футболом — в качестве футболистов или судей, или тренеров?

— У нас есть четыре династии. У Данченко — три человека занимаются судейством, у Кашубы — тоже три, и еще Бигловы — в футболе. У меня зять Сережа Хорошавцев в Суперлиге по мини-футболу и племянник Эдик Шарипов, ассистент в ПФЛ, о котором я уже говорил…



— Вы были футболистом, судьей, инспектором и председателем федерации. Первого председателя помните?

— Помню, конечно — Александр Андреевич Кондояниди. Он жил футболом и на работе, и дома. Иногда за день успевал и отсудить, и проинспектировать в разных городах, и, приезжая домой, говорил: «Что-то я устал сегодня». Был человеком с большим чувством юмора и большой жаждой жить! Никогда ничего ни от кого не скрывал, делился знаниями и опытом.

— Вы были вторым?



— Да, я пришел к Александру Андреевичу в 1990 году в 1998-м сменил его. Проработал до 2010-го.

— Как оцените эти три периода?

— С первым председателем работать было легко. Он был веселым, открытым. Все нужно было созидать в то время, было интересно, как он подбирал людей, строил с ними отношения. Думаю, что это период был самым интересным.

Когда сам стал председателем… Да, набрался опыта, но в то время, наверное, стал развиваться не большой футбол (хотя тогда хорошо играл «Содовик»), а мини-футбол.

А с приходом Шамиля Камиловича Газизова, если вы заметили, — сразу быстрый взлет на вершину. Как в мини-футболе — с «Динамо-Тималью» попасть в Суперлигу, и как, по сути, полулюбительской командой попасть в чемпионат России — это огромные, считаю, достижения. Все эти результаты, когда ты работаешь рядом и наблюдаешь, как растут детская спортивная школа и команда, вызывают уважение. Человек умеет выстраивать отношения, помогающие идти вверх, — и в федерации, и в главной команде.

В принципе, на любом этапе мы добились определенных успехов, а ошибки — ну без них тоже не обходится.

«Конечно, за Россию, это даже не обсуждается. А когда наша команда закончила выступления, то просто болел за судей. За другие сборные уже давно не болею…». Фото twitter.com/teamrussia



Мировые дела



— Помогала ли система видеоповторов судьям на ЧМ?

— Это справедливая система. Понятно, что без нее судейские промахи могли быть не замечены. Особенно это хорошо видно по матчу Франция — Австралия, где «соколиный глаз» помог зафиксировать гол, и процентов 70 судей наверняка не справились бы с моментом первого пенальти. Это просто фантастика! Но я не знаю точно положения о VAR и не могу судить, когда можно его брать, а когда нет.

— За кого болели на ЧМ?

— Конечно, за Россию, это даже не обсуждается. А когда наша команда закончила выступления, то просто болел за судей. За другие сборные уже давно не болею…