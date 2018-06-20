Юбилейный год НКНХ: рекордная выручка, крупные контракты и успешная программа импортозамещения

Фото: Лина Саримова

По итогам 2017 года общая выручка от реализации продукции «Нижнекамскнефтехима» составила 162 млрд рублей, что на 8,7 млрд рублей больше по сравнению с предыдущим годом. Компания увеличила объемы производства синтетических каучуков и пластиков, которые являются основными продуктами предприятия. НКНХ успешно продолжил программу импортозамещения, практически полностью вытеснив импортные аналоги линейного полиэтилена низкой плотности. Одним из основных событий года стало подписание соглашение с компанией Linde AG на строительство олефинового комплекса. О финансовых и производственных результатах градообразующего предприятия Нижнекамска — в обзоре «Реального времени».

Максимальная выработка по каучукам и пластикам

В год 50-летия ПАО «Нижнекамскнефтехим» показало высокие производственные и финансовые результаты, в очередной раз подтвердив статус флагмана нефтехимической промышленности. Общая выручка от реализации продукции составила 162 млрд рублей. В прошлом году на предприятии перевыполнили план производства и получили максимальную выработку по каучукам и пластикам. Объем реализации синтетических каучуков вырос на 6%, составив 702 тыс. тонн. 79% от этого объема было отгружено крупным зарубежным и отечественным потребителям. Объем реализации пластиков составил порядка 700 тыс. тонн. При этом консолидированная выручка-нетто по ГК «Нижнекамскнефтехим» превысила 167 млрд рублей, выручка-брутто составила 182 млрд рублей.

В целях увеличения объемов продукции на заводе изопрена-мономера было запущено производство высококонцентрированного формальдегида мощностью 100 тыс. тонн в год. Это первый из трех проектов, которые запланированы в рамках масштабной программы по наращиванию производства изопренового каучука до 330 тыс. тонн в год. На заводе бутилового каучука запустили 9-ю линию полимеризации. С целью расширения ассортимента пластиков специалисты предприятия освоили несколько марок полистиролов для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. «Нижнекамскнефтехим» почти в два раза увеличил поставки линейного полиэтилена российским переработчикам, практически полностью вытеснив импортные аналоги.

В сентябре на заводе изопрена-мономера запустили производство высококонцентрированного формальдегида мощностью 100 тыс. тонн в год. Фото: Максим Платонов



Новые контракты с мировыми шинными гигантами

В последние несколько лет мировой рынок каучуков показывал рост в среднем на 2% в год. В 2017 году на зарубежных рынках был устойчивый спрос на синтетические каучуки, цены в среднем были выше уровня 2016 года благодаря росту в I квартале цен на натуральный каучук, сырую нефть и мономеры.

Синтетические каучуки остаются основным продуктом компании — на их долю в 2017 году пришлось 44% от продаж всей продукции. НКНХ реализовал 702 тыс. тонн синтетических каучуков, из которых 85% пришлось на экспортные рынки. «Нижнекамскнефтехим» входит в топ-10 мировых производителей синтетического каучука.

Основными потребителями являются пять ведущих мировых шинных компаний, с которыми НКНХ работает по долгосрочным контрактам. Стороны намерены продолжить сотрудничество, поэтому в 2017 году были заключены новые контракты по поставкам каучуков. В июне во французском Клермон-Ферране подписали контракт на поставку синтетических каучуков компании Michelin, а в декабре состоялось подписание контракта между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и компанией Pirelli.

В 2017 году НКНХ сохранила статус мирового лидера по выпуску изопренового каучука — на компанию пришлось 47,2% глобального рынка. На мировой арене бутиловых каучуков доля НКНХ составила 17,9%, что позволило нижнекамскому предприятию остаться третьим в мире поставщиком. «Нижнекамскнефтехим» занимает 5,7% мирового рынка бутадиенового каучука.

В ближайшей перспективе компания намерена увеличить объемы производства и продаж изопренового каучука СКИ-3 и коммерциализировать функционализированный дивинил-стирольный каучук, получаемый методом растворной полимеризации.

Вытеснение импортных аналогов на рынке пластиков

Треть выручки в 2017 году предприятию принесли пластики, на которые в структуре продаж компании пришлось 33%. Российский рынок для предприятия остается приоритетным, поэтому 85% пластиков было реализовано в России. При этом динамика внутреннего рынка была разнонаправленной. Из-за уменьшения объемов производства полиэтилена высокой плотности его потребление снизилось на 4%. Поэтому «Нижнекамскнефтехим» переключился на выпуск линейного полиэтилена низкой плотности, спрос на который был устойчивым и потребление выросло на 8%. Во многом это произошло благодаря тому, что «Нижнекамскнефтехим» на 70% увеличил объемы его выпуска и поставок. В результате импорт ЛПЭНП сократился на 43 тыс. тонн. С российского рынка практически полностью были вытеснены импортные аналоги линейного полиэтилена низкой плотности для производства стретч-пленки, эту нишу занял НКНХ, так как остается пока единственным производителем в стране.

НКНХ является ведущим поставщиком сополимеров пропилена. Для них ситуация на рынке весь год была сбалансированной, а временами ощущался дефицит, особенно в сегменте литьевых и экструзионных марок.

На внутреннем рынке в 2017 году на 2% выросло потребление полистирола. Благодаря хорошей динамике на отечественном и зарубежном рынках, спрос на продукцию НКНХ сохранялся высоким. Этому способствовала и разница в цене между импортным и зарубежным полистиролом при неизменно высоком уровне качества.

«Нижнекамскнефтехим» в очередной раз подтвердил статус ведущего поставщика полимеров. Их реализация по сравнению с 2016 годом выросла на 5,7%. На внутреннем рынке рост составил 0,6%, на зарубежном — 11,3%. В целом «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2017 года занял уверенное место среди лидеров по производству полиолефинов и остался крупнейшим производителем стирольных пластиков.

Снижение нагрузки на окружающую среду на фоне роста производства предприятия

Охрана окружающей среды является одним из приоритетных направлений деятельности. Сейчас НКНХ реализует четвертую экологическую программу, принятую до 2020 года. Так как 2017 год был объявлен в России Годом экологии, между Министерством природных ресурсов и экологии России, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Татарстана и ПАО «Нижнекамскнефтехим» было подписано соглашение, предусматривавшее проведение ряда технических и организационных мероприятий с целью улучшения экологической обстановки и просвещения населения по вопросам окружающей среды. Так, в прошлом году НКНХ завершил очистку от ила буферного пруда реки Тунгуча, куда поступают стоки с промышленной зоны. Было изъято и обезвожено 37 тыс. кубометров осадка. Это позволит предотвратить аварийный сброс накопившегося ила в реки Тунгуча и Авлашка.

НКНХ завершил очистку от ила буферного пруда реки Тунгуча, что позволит предотвратить аварийный сброс накопившегося ила в реки Тунгуча и Авлашка. Фото: Максим Платонов

За год объем потребления свежей речной воды НКНХ снизился на 1,5 млн кубометров, а объем сточных вод — более чем на 5 млн кубометров. Предприятие на 1 тыс. тонн сократило выбросы в атмосферу и на 17 тыс. тонн — образование отходов. К слову, снижения нагрузки на окружающую среду удалось добиться на фоне роста производства товарной продукции на 2,1%.

В 2016 году «Нижнекамскнефтехим» завершил первый этап реконструкции биологических очистных сооружений — узла механической очистки хозбытовых стоков, благодаря чему улучшилось качество очищенных стоков. В этом году начался второй этап реконструкции — узла механической очистки химзагрязненных стоков. Все это позволит улучшить качество очистки и устранить неприятные запахи, выделяемые в атмосферу.

Средства на благотворительность и инфраструктуру города

Для улучшения жилищных условий сотрудников в прошлом году продолжилась реализация программы жилищного строительства. Было распределено 759 квартир: 153 квартиры по программе социальной ипотеки и 606 квартир по дополнительной программе жилищного строительства для сотрудников ГК «ТАИФ». Всего за 3 года, за время действия дополнительной программы, нефтехимики получили 1400 квартир.

В прошлом году предприятие продолжило вкладывать средства в восстановление исторических святынь: острова-града Свияжск и древнего города Болгар. Кроме этого, градообразующее предприятие выделило деньги на улучшение инфраструктуры Нижнекамска. 60 млн рублей было направлено на реконструкцию площади имени Н.В. Лемаева. Архитекторы сделали сквер с вертикальным фонтаном, телевизионными пилонами, игровыми зонами и большим амфитеатром. Порядка 40 млн рублей выделили на реконструкцию территории возле ледового дворца «Нефтехим-Арена», где сделали пешеходные зоны, положили новый асфальт и расширили парковку.

Будущий олефиновый комплекс и собственный энергоисточник

В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме между группами компаний «ТАИФ» и Linde был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве. Он подразумевает контракты по газоразделению, техническим газам, но главное — по четырем этапам этиленового комплекса. Базовое соглашение между «Нижнекамскнефтехимом» и компанией Linde AG включает предоставление технологических лицензий, поставку оборудования и оказание услуг по техническому консультированию для нового олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год.

После подписания начался ранний этап работ по проекту: это разработка и предоставление проектной документации, подготовка документов по оценке воздействия на окружающую и социальную среду, информационный пакет для предварительного инвестиционного меморандума и презентации проекта в Нижнекамске и местных сельских поселениях. Была выполнена важная работа по организации привлечения заемного финансирования. Кроме этого, в декабре 2017 года «Нижнекамскнефтехим» подписал контракт с концерном Siemens на возведение собственного энергоисточника мощностью 495 МВт. На месте старой станции НКНХ немецкий концерн возведет энергоблок, состоящий из трех турбин: двух газовых и одной паровой. Энергоисточник не только повысит энергоэффективность предприятия, главное — обеспечит энергоресурсами будущий олефиновый комплекс, первую очередь которого планируют сдать в 2021 году.

В мае 2018 года на том же форуме в Санкт-Петербурге состоялось подписание кредитного договора с синдикатом международных банков с покрытием «Ойлер Гермес». Кредитором данного соглашения выступит консорциум из пяти немецких банков, представляющих главным образом Федеративную Республику Германию, и организованный «Дойче Банком». В настоящее время разрабатывается проектная документация в соответствии с российскими нормами и правилами. Летом текущего года планируется начать ранние работы по подготовке строительной площадки.

В декабре 2017 года «Нижнекамскнефтехим» подписал контракт с концерном Siemens на возведение собственного энергоисточника мощностью 495 МВт. Фото: Ксения Жаркова

Стратегическая программа развития НКНХ рассчитана до 2023 года. К этому времени ежегодное производство синтетических каучуков должно вырасти до 1 млн тонн, объем пластиков планируют нарастить до 1,5 млн тонн, а производство этилена — до 1,2 млн тонн. В долгосрочной перспективе предприятие хочет нарастить объемы пластиков до 2,5 млн тонн, а производство этилена — до 1,8 млн тонн.