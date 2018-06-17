Видео недели: «возраст счастья» от Медведева, Салах в месте силы и неблагодарный Якубович
Топ видеороликов по версии «Реального времени»
Пенсия строить и жить помогает
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев аккурат в первый день чемпионата мира по футболу провел заседание Кабмина, на котором рассказал о готовящемся повышении пенсионного возраста и НДС.
Острословы в Сети тут же придумали мем: «Российский футбол победил российскую пенсионную систему».
«Сильная сила»
Самому узнаваемому игроку египетской сборной, базирующейся во время ЧМ в Грозном, форварду Мохаммеду Салаху объяснили, что означают слова, которые он, по всей видимости, слышит в Чечне чаще всего: «Ахмат» — сила!» Сделал это председатель парламента республики, «правая рука» Рамзана Кадырова Магомед Даудов на открытой тренировке сборной Египта на стадионе «Ахмат-Арена». Говорят, что участвовать в ней Салах не планировал (он травмирован), однако ему пришлось приехать на стадион — по личной просьбе Кадырова.
В записи можно разобрать, что Даудов переводит лозунг на английский как «Ахмат — сильный!».
Салаху объяснили, что такое «Ахмат» — сила» pic.twitter.com/OC5bOKBV5R
— Mike Goncharov (Russia-2018) (@gribo4ki) 10 июня 2018 г.
Скандал в Подмосковье
— [Губернатор Московской области Андрей] Воробьев говорил [мне ]: «Не пойдешь на выборы, мы тебя посадим». И вот они сажают, на пустом месте, — сообщил Басманному суду Москвы глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун.
Судя по всему, глава собирается побороться за свое имя и за свободу (ему грозит до 10 лет тюрьмы). Суд тем временем отправил его в СИЗО до 13 августа.
Ушат холодной воды для сотрудников ДПС
В Ногинске все той же Московской области самолет МЧС Ил-726 сбросил тонны воды на сотрудников ДПС. Конечно, не умышленно: вода предназначалась для лесного массива, но в какой-то момент что-то пошло не так.
Сотрудники, впрочем, не обиделись — напротив, посмеялись.
Енот-экстремал
Енот-скалолаз два дня забирался на 25-этажный офисный центр в Сент-Поле (Миннесота), став за это время хитом интернета.
Его пытались достать, используя шест (окна в здании не открываются), но животное предпочло продолжать путь наверх и в итоге достигло крыши. На 23-м этаже енот даже поспал. Все это время он провел без еды и воды.
«Такое ощущение, что они приходят туда жрать»
Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович рассказал, куда девается провиант, который приносят на передачу ее участники.
— Вот это все (обводит рукой воображаемый зал со зрителями) бросается к барабану. Накрываются столы, и они съедают все, что приготовили. Такое ощущение, что они приходят туда жрать, — пожаловался Якубович участникам фестиваля фантастики и науки «Старкон-2018» в Санкт-Петербурге.
Один из комментаторов в Сети отмечает: «Как можно вот так отзываться о тех, кого сам пригласил на программу? Не нравится такая аудитория? Делал бы передачи о классической музыке или о балете».
Саудовцы и москвич
Болельщики сборной Саудовской Аравии одели в Москве в свои национальные одежды местного жителя и предложили ему выпить кофе. Тот, однако, оказался… постящимся мусульманином. Сами саудовцы уразу не держали (путешественникам это разрешено).
Отметим, что дело происходит до матча Россия — Саудовская Аравия. Видимо, этим объясняется приподнятое настроение гостей.
Больше мундиаля
И еще несколько видео, связанных с проходящим в России чемпионатом мира по футболу.
Подросток, попытавшийся поцеловать корреспондента FOX Sports на улице Баумана в Казани во время записи стенд-апа:
Видеоклип Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве в поддержку сборной России со словами «… и даже далекий Екатеринбург» (что же в московском Следкоме думают о Чите или, не дай бог, Владивостоке?):
Президент Белоруссии прибыл на открытие ЧМ и сыграл с Забивакой в футбол прямо в аэропорту:
Турецкая подлодка потопила танкер в Черном море
Турецкий флот провел учения в Черном море, во время которых заснял эффектное потопление списанного танкера телеуправляемой 533-миллиметровой торпедой, выпущенной подлодкой Yildiray.
Гондольеры на Оби
В городе Обь Новосибирской области периодически затапливаются подземные пешеходные переходы.
Некоторым местным жителям это надоело, и они сняли видеоролик, изобразив в нем «Венецию» с «гондольерами», в надежде обратить на проблему внимание чиновников.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым