Видео недели: «возраст счастья» от Медведева, Салах в месте силы и неблагодарный Якубович

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Пенсия строить и жить помогает

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев аккурат в первый день чемпионата мира по футболу провел заседание Кабмина, на котором рассказал о готовящемся повышении пенсионного возраста и НДС.

Острословы в Сети тут же придумали мем: «Российский футбол победил российскую пенсионную систему».

«Сильная сила»

Самому узнаваемому игроку египетской сборной, базирующейся во время ЧМ в Грозном, форварду Мохаммеду Салаху объяснили, что означают слова, которые он, по всей видимости, слышит в Чечне чаще всего: «Ахмат» — сила!» Сделал это председатель парламента республики, «правая рука» Рамзана Кадырова Магомед Даудов на открытой тренировке сборной Египта на стадионе «Ахмат-Арена». Говорят, что участвовать в ней Салах не планировал (он травмирован), однако ему пришлось приехать на стадион — по личной просьбе Кадырова.

В записи можно разобрать, что Даудов переводит лозунг на английский как «Ахмат — сильный!».

Скандал в Подмосковье

— [Губернатор Московской области Андрей] Воробьев говорил [мне ]: «Не пойдешь на выборы, мы тебя посадим». И вот они сажают, на пустом месте, — сообщил Басманному суду Москвы глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун.

Судя по всему, глава собирается побороться за свое имя и за свободу (ему грозит до 10 лет тюрьмы). Суд тем временем отправил его в СИЗО до 13 августа.

Ушат холодной воды для сотрудников ДПС



В Ногинске все той же Московской области самолет МЧС Ил-726 сбросил тонны воды на сотрудников ДПС. Конечно, не умышленно: вода предназначалась для лесного массива, но в какой-то момент что-то пошло не так.

Сотрудники, впрочем, не обиделись — напротив, посмеялись.

Енот-экстремал

Енот-скалолаз два дня забирался на 25-этажный офисный центр в Сент-Поле (Миннесота), став за это время хитом интернета.

Его пытались достать, используя шест (окна в здании не открываются), но животное предпочло продолжать путь наверх и в итоге достигло крыши. На 23-м этаже енот даже поспал. Все это время он провел без еды и воды.

«Такое ощущение, что они приходят туда жрать»

Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович рассказал, куда девается провиант, который приносят на передачу ее участники.

— Вот это все (обводит рукой воображаемый зал со зрителями) бросается к барабану. Накрываются столы, и они съедают все, что приготовили. Такое ощущение, что они приходят туда жрать, — пожаловался Якубович участникам фестиваля фантастики и науки «Старкон-2018» в Санкт-Петербурге.

Один из комментаторов в Сети отмечает: «Как можно вот так отзываться о тех, кого сам пригласил на программу? Не нравится такая аудитория? Делал бы передачи о классической музыке или о балете».

Саудовцы и москвич

Болельщики сборной Саудовской Аравии одели в Москве в свои национальные одежды местного жителя и предложили ему выпить кофе. Тот, однако, оказался… постящимся мусульманином. Сами саудовцы уразу не держали (путешественникам это разрешено).

Отметим, что дело происходит до матча Россия — Саудовская Аравия. Видимо, этим объясняется приподнятое настроение гостей.

Больше мундиаля

И еще несколько видео, связанных с проходящим в России чемпионатом мира по футболу.

Подросток, попытавшийся поцеловать корреспондента FOX Sports на улице Баумана в Казани во время записи стенд-апа:

Видеоклип Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве в поддержку сборной России со словами «… и даже далекий Екатеринбург» (что же в московском Следкоме думают о Чите или, не дай бог, Владивостоке?):

Президент Белоруссии прибыл на открытие ЧМ и сыграл с Забивакой в футбол прямо в аэропорту:

Турецкая подлодка потопила танкер в Черном море



Турецкий флот провел учения в Черном море, во время которых заснял эффектное потопление списанного танкера телеуправляемой 533-миллиметровой торпедой, выпущенной подлодкой Yildiray.

Гондольеры на Оби

В городе Обь Новосибирской области периодически затапливаются подземные пешеходные переходы.

Некоторым местным жителям это надоело, и они сняли видеоролик, изобразив в нем «Венецию» с «гондольерами», в надежде обратить на проблему внимание чиновников.