Из жизни арбитражников Татарстана: афера со «взяткой за лояльное банкротство»

В Казани осужден экс-глава арбитражного союза, у которого следствие арестовало имущество на 90 млн рублей. Среди жертв оказался и бывший топ «Нэфиса»

Фото: Максим Платонов

Условными сроками завершилась история с громким задержанием лидера Союза арбитражных управляющих «Правосознание» Рифата Габтрахманова. Изначально ему и его коллеге, арбитражной управляющей Гульнаре Фалалеевой, были предъявлены обвинения в коммерческом подкупе в размере 5 млн рублей, однако в суд дело ушло уже с полным признанием вины в… покушении на мошенничество! По данным «Реального времени», в основу обвинения легли полученные УЭБиПК МВД по Татарстану аудио- и видеозаписи, а в числе потерпевших оказался бывший «генерал» с «Нэфис Косметикс».

Арестованное имущество суд вернул осужденному

Дело об арбитражной афере Приволжский райсуд Казани рассмотрел всего за день. Приговор был вынесен в особом порядке и уже вступил в силу. Рифат Габтрахманов и Гульнара Фалалеева были признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и наказаны условными сроками в 3 и 2,5 года соответственно с такими же испытательными сроками.

Как уточняют в суде, обоих освободили из-под домашнего ареста, а кроме того, арест был снят с имущества соучредителя и бывшего гендиректора Союза арбитражных управляющих «Правосознание». Отметим, в ходе предварительного следствия в этот список попал прицеп к легковушке за 40 тыс. рублей и аж 23 объекта недвижимости общей кадастровой стоимостью в 90,5 млн рублей. В том числе участок 2 га на улице Строителей в Елабуге, оцененный в 33 млн рублей.

Справедливости ради, не все из этих помещений и участков в Елабуге и Кукморе полностью принадлежали обвиняемому — под арест попадали 1/3 и даже 1/6 доли. Но уровень благосостояния впечатляет. Под суд же, согласно приговору, Габтрахманова привело желание стать еще богаче. Но незаконным способом.

Потерпевшим в деле признан экс-гендиректор АО «Нэфис Косметикс» и бывший депутат Госсовета РТ Дмитрий Харитонов. Фото prav.tatarstan.ru



Цена за «лояльное банкротство» взлетела до 11 млн рублей

Потерпевшими в деле признаны экс-директор и учредитель казанского ООО «Открытие» Светлана Нефедова и экс-гендиректор АО «Нэфис Косметикс» и бывший депутат Госсовета РТ Дмитрий Харитонов. Последний выступал поручителем по кредиту «Открытия» в «Ак Барс» Банке. Именно с подачи этого банка, предъявившего счет на 130,24 млн рублей, Арбитражный суд РТ 29 ноября 2017 года признал «Открытие» банкротом. Конкурсным управляющим в «Открытии» Арбитражный суд РТ назначил Гульнару Фалалееву, члена саморегулируемой организации «Союз арбитражных управляющих «Правосознание» со штаб-квартирой в Елабуге. На тот момент СРО возглавлял Рифат Габтрахманов, сейчас он остался лишь в числе соучредителей организации.

Интересы «Открытия» по доверенности взялась защищать знакомая Харитонова — Лилия Нуруллина. Она-то и передала своим доверителям первый же разговор с Фалалеевой и Габтрахмановым в Елабуге, по результатам которого заявила в полицию, что за «лояльное проведение процедуры банкротства» — без привлечения Нефедовой и Харитонова к субсидиарной и уголовной ответственности — с них требуют деньги.

На первой встрече в качестве примера решения вопроса благодаря неким «коррупционным связям» в Арбитражном суде Татарстана и банке прозвучала цифра 1 млн рублей, позже расценки выросли до 2 млн. Когда же Нуруллина обмолвилась, что «Открытие» нашло инвестора, готового перекупить долги за 10 млн рублей, ей заявили — делать этого не надо, и планка «лояльного банкротства» взлетела аж до 11 млн рублей! Часть встреч проходила в казанских кофейнях и торговых центрах и фиксировалась на диктофон и видеорегистратор в рамках оперативных мероприятий УЭБиПК МВД по РТ, куда за защитой от вымогателей в законе обратились потерпевшие.

Переговоры были долгими — Габтрахманов даже выезжал на квартиру к Нуруллиной, которую та предлагала отдать в счет мзды. Однако недвижимость арбитражнику не приглянулась, и он настоял на наличных. Своих денег у Харитонова и Нефедовой не было, так что 8 февраля 2018 года на той же квартире в качестве первого транша были переданы 5 млн рублей, полученные в качестве оперативного эксперимента полиции. Причем в деле сохранилась видеозапись, как сначала пакет со «взяткой» получил Габтрахманов, но тут же отказался его брать и позвал своего знакомого Самвела, потребовав, чтобы хозяйка квартиры заключила именно с ним договор займа на эту сумму. В итоге этот знакомец, задержанный при выходе из квартиры с поличным, поначалу также попал в число подозреваемых, но позже получил статус свидетеля.

И Габтрахманов, и Фалалеева (на фото) рассказали следователям, что никому дальше деньги должников передавать не планировали, хотели оставить себе. Фото Юлии Косолапкиной

«Специально проиграет дело и решит вопрос с судьей»

Материалы УЭБиПК были направлены в Следком Татарстана, и там возбудили дело о коммерческом подкупе, причем первые обвинения фигурантам предъявили по самой суровой — 8-й части статьи 204 УК РФ. Она предусматривает максимальный срок наказания до 12 лет колонии! Ведь включает себя не только особо крупный размер незаконного вознаграждения, но и преступление в группе лиц с вымогательством предмета подкупа.

Понятно, что вину в таком преступлении арбитражники признавать не спешили. А вот вину в покушении на мошенничество признали. И даже в итоге заявили, что раскаиваются. И Габтрахманов, и Фалалеева рассказали следователям, что никому дальше деньги должников передавать не планировали, хотели оставить себе. При этом представитель потерпевших утверждала: разговор с ней обвиняемый гендиректор союза «Правосознание» строил «дерзко и угрожал» субсидиарной и уголовной ответственностью для ее доверителей, давая понять, что «ждет выгодных предложений». На одной из встреч Нуруллина услышала, что конкурсный управляющий будет обращаться в суд за привлечением Нефедовой к субсидиарной ответственности, но «специально проиграет дело и решит вопрос с судьей».

Отметим, что связи тандема с конкретным судьей АС РТ следствие не выявило, сам же он на допросе заявил — о Габтрахманове впервые слышит, а с Фалалеевой никаких дружеских отношений нет.

К слову, обвиняемый арбитражник на допросах заявлял, что его претензии к руководству «Открытия» по части Уголовного кодекса не были беспочвенными. С его слов, компания-банкрот продолжала незаконно использовать одноименный товарный бренд и продавать мюсли «Открытие». При этом поручитель компании Дмитрий Харитонов ранее сам был обвинен в злостном уклонении от уплаты кредиторской задолженности. Его дело дважды направлялось в Московский райсуд Казани и дважды, в июне и ноябре 2017 года, возвращалось в прокуратуру в связи с процессуальными нарушениями. Сам же бывший топ ГК «Нэфис» успел попасть под личное банкротство с долгами за 600 млн рублей. В частности, основанная им в 2014 году компания «Матти Рус» в 2016 году, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», показала чистый убыток в 79,2 млн рублей.

Его дело дважды направлялось в Московский райсуд Казани и дважды, в июне и ноябре 2017 года, возвращалось в прокуратуру в связи с процессуальными нарушениями. Фото moskovsky.tat.sudrf.ru

На предложение «Реального времени» прокомментировать мягкий приговор с условными сроками потерпевшая сторона пока не откликнулась. Однако в суде утверждают — на итоговое решение по данному делу не поступило ни одной жалобы. 9 июня приговор вступил в силу. Сейчас в «Открытии» другой конкурсный управляющий, а в «Правосознании» — другой гендиректор.