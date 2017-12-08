Экс-гендиректор «Нэфис Косметикс» Дмитрий Харитонов: «Я не стараюсь свой образ как-то обелить, но...»

Попавший под личное банкротство бизнесмен накопил 665 миллионов рублей долгов по поручительствам для предприятий, но в крахе винит проблемы «Татфондбанка»

Более 665 млн рублей долгов накопил бывший директор «Нэфис Косметикс» и депутат Госсовета РТ Дмитрий Харитонов. Большая часть требований оказалась связана с поручительствами по кредитам ряда компаний. Эти компании, как рассказал должник, в одночасье канули в Лету из-за банковского кризиса в Татарстане и оставили Харитонова с многомиллионными долгами. Кроме того, сегодня Харитонов отверг ряд обвинений, которые ранее озвучивали представители компании «Евроактив», одного из кредиторов должника. Подробнее — в материале «Реального времени».

Тринадцать кредиторов на одного должника

Сегодня на заседании в Арбитражном суде РТ стали известны подробности личного банкротства бывшего директора «Нэфис Косметикс» и депутата Госсовета РТ Дмитрия Харитонова. Изначально в картотеке суда была заявлена символическая сумма в 10 рублей, но Харитонов, пришедший на заседание, озвучил как полную сумму долга, так и перечень кредиторов.

Выяснилось, что сумма долга составляла 665 млн рублей перед 13 кредиторами. В их число входит ряд крупных банков: Сбербанк, «Ак Барс» Банк, «Открытие», «Тойота Банк» и «ИнтехБанк». Также кредиторами выступает ряд ООО, из которых наиболее примечательными являются две компании.

Первую, «Матти Рус», в 2014 году основал сам Харитонов. В 2016 году эта компания, согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», показала чистый убыток в 79,2 млн рублей. Вторая компания, ООО «Евроактив», была основана бывшими сотрудниками обанкротившегося ОАО «Казанский завод пластмассовых изделий» (КЗПИ), по кредитам которого Харитонов выступал поручителем. Фирма выкупила права требования по некоторым долгам Харитонова и работает над их взысканием.

Изначально в картотеке суда была заявлена символическая сумма в 10 рублей, но Харитонов, пришедший на заседание, озвучил как полную сумму долга, так и перечень кредиторов. Фото Максима Платонова



Всему причиной стал кризис в банковской сфере

На суде Харитонов подчеркнул, что из 665 млн долга 663 млн образовались в связи с поручительствами Харитонова по кредитам других организаций. Остальная сумма связана с долгами перед Сбербанком и «ФК «Открытие». Также Харитонов объяснил суду, как вообще вышло, что многочисленные договоры поручительства довели его до банкротства.

— В процессе моей деятельности все кредиты, в том числе те, по которым был поручителем, выплачивались. Платились проценты, закрывалось тело кредита. К сожалению, ситуация, которая на рынке Татарстана развивалась, в банковской сфере… Банки, в котором обслуживалась большая часть предприятий, лишены лицензии и признаны банкротами. В отношении большей части предприятий возбуждены дела о банкротстве, а я являюсь поручителем. Таким образом, выплатить, рассчитаться со всеми кредиторами у меня возможности нет.

Судья Адель Хасанов также уточнил статус другого дела о банкротстве Харитонова, которое инициировал «Ак Барс» Банк (как ранее писало «Реальное время», это дело также было связано с поручительствами должника по кредитам ООО «Открытие»). Но с удивлением для себя судья узнал, что сам же в сентябре этого года прекратил по нему производство.

Капля имущества в море долгов

В суде Харитонов также заявил, что сейчас не имеет никаких источников дохода и с 1 декабря встал на учет в центре занятости. До этого он работал в некой компании (судя по последующим заявлениям, речь идет о «Матти Рус», где он был гендиректором), где его средняя зарплата составляла 46 тысяч рублей.

Харитонов сообщил, что у него есть определенное имущество, которое можно было бы направить на погашение части (довольно маленькой части) долгов. В числе такого имущества он назвал квартиру, две автомашины и долю в некой компании, которая заложена в «ИнтехБанке». Должник также добавил, что обязан выплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка, на последнем месте работы на эти цели уходило до половины зарплаты.

Говоря об имуществе, Харитонов упомянул «сделку, которая попадает под понятие оспоримости», в результате которой он поменял старую машину на новую с доплатой. Эта сделка ранее обернулась для должника уголовным преследованием: обнаружив эту сделку в рамках одного из исполнительных производств в отношении Харитонова, приставы решили, что должник был в состоянии погасить хотя бы часть долга. Дело дошло до суда, однако позже Московский райсуд вернул дело в прокуратуру.

Сегодня Харитонов заявил, что «качество обязательств это (сделка, — прим. ред.) не ухудшило, а улучшило», так как оценочная стоимость нового автомобиля оказалась выше, чем у предыдущего.

«Матти Рус» в 2014 году основал сам Харитонов. Фото: kommersant.ru

«Любое банкротство — это трагедия»

Для присутствовавшего на суде представителя «Евроактива» Юлии Голеневой сумма долга Харитонова в 665 млн рублей стала сюрпризом. Сегодня суд допустил «Евроактив» к участию в процессе банкротства Харитонова, требования компании, по словам Голеневой, составляют 26 млн рублей.

«Мы являемся единственным взыскателем по исполнительному производству, остальные кредиторы исполнительных производств не заводили и не вступали в них. Так что сегодняшний момент — это просто повод уйти от ответственности», — заявила она на суде.

Ранее Голенева заявляла «Реальному времени», что считает действия Харитонова связанными с банкротством завода, и называла сумму, которую он якобы вывел с предприятия — 60 млн рублей. Также они говорили, что по уголовному делу избирали меру пресечения в виде подписки о невыезде, которую он якобы нарушал.

Однако после заседания в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Харитонов назвал заявления представителей «Евроактива» информацией, не соответствующей действительности: «Я не стараюсь свой образ как-то обелить, он такой, какой есть. Но любое банкротство для любого физического лица — это трагедия», — добавил он.