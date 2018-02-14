Суду не хватило доказательств для заключения под стражу арбитражного управляющего СРО

Гульнара Фалалеева свою вину в коммерческом подкупе не признает

Фото: Юлия Косолапкина

Саморегулируемая общественная организация «Союз арбитражных управляющих «Правосознание» оказалась замешана в уголовном деле. Ее генеральный директор Рифат Габтрахманов подозревается в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере и уже находится под домашним арестом до 8 апреля. Накануне Советский суд Казани рассматривал избрание меры пресечения в отношении арбитражного управляющего организации Гульнары Фалалеевой. Подробности — в материале «Реального времени».

Не ответила на телефонный звонок в гостях

7 февраля на квартире представителя учредителя организации ООО «Открытие» был задержан генеральный директор СРО «Союз арбитражных управляющих «Правосознание» Рифат Габтрахманов. Версия следствия такова: деньги от собственников «Открытия» требовали за «непривлечение к субсидиарной и уголовной ответственности при процедуре банкротства предприятия». Первоначальная сумма требований, по показаниям потерпевших, достигала 11 млн рублей, Габтрахманов же был задержан после передачи пяти миллионов. Сейчас по решению суда он находится под домашним арестом, а вчера решался вопрос с мерой пресечения в отношении члена СРО Гульнары Фалалеевой, конкурсного управляющего «Открытия» с ноября 2017 года.

— Гульнара Фалалеева подозревается в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Максимально возможное наказание — до 12 лет лишения свободы. Просим суд о заключении подозреваемой под стражу до окончания срока предварительного следствия, то есть до 8 апреля 2018 года, — начал старший следователь второго отдела Следкома по расследованию особо важных дел Раиль Шайдуллин.

Наиль Валетов: «Ходатайство об аресте необоснованное, это слишком жестокая мера». Фото Олега Тихонова



Адвокат Наиль Валетов с ходатайством следствия не согласился.

— Причастность подозреваемой данными материалами не усматривается, — заявил он. — Нужно учесть, что она не судима, у нее малолетний ребенок. Даже домашний арест не позволит ей работать и обеспечивать семью. Прошу избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ходатайство об аресте необоснованное, это слишком жестокая мера.

Гульнара Фалалеева полностью подтвердила эти слова, добавив, что одна воспитывает 12-летнего сына (с мужем в разводе), скрываться от следствия и уничтожать доказательства не собирается, напротив, намерена оказывать посильную помощь в расследовании.

Суд уточнил у следователя, что по уголовному делу пояснил ранее задержанный Рифат Габтрахманов. Выяснилось, что тот отказался от дачи показаний. Изучая материалы дела, судья спросила, почему Фалалеева не выходила на связь.

— Вам же звонили, когда задержали Габтрахманова. Почему вы не отвечали на звонки, не явились? Поэтому вас и задержали.

— С 7 по 10 февраля я была в гостях в Перми, не могла ответить, — пояснила подозреваемая.

Суд принял решение продлить срок задержания Фалалеевой, чтобы следствие представило дополнительные доказательства до 15.30 15 февраля. Фото Олега Тихонова

Дополнительные доказательства

Суд принял решение продлить срок задержания Фалалеевой, чтобы следствие представило дополнительные доказательства до 15.30 15 февраля.

— Моя позиция такова, что я считаю подозреваемую непричастной, — дал комментарий позже «Реальному времени» адвокат Наиль Валетов. — Максимальная мера пресечения, которая может быть, — подписка о невыезде. По решению суда могу сказать, что, действительно, в материалах дела было недостаточно доказательств для подтверждения возможности избрания меры пресечения. О виновности или невиновности рано говорить, дело только начинается. Но позиция Фалалеевой в том, что она невиновна, соответственно, и моя такая же.

Следователь Раиль Шайдуллин в разговоре с адвокатом добавил, что уже готов представить необходимые доказательства.

В статусе ликвидации

По данным системы «Спарк», ООО «Открытие» с уставным капиталом в 15 тысяч рублей зарегистрировано в ноябре 2010 года. Сейчас организация находится в стадии ликвидации, которой и занималась арбитражный управляющий СРО «Союз арбитражных управляющих «Правосознание» Гульнара Фалалеева. Основной вид деятельности «Открытия» — производство пищевых продуктов.

В Арбитражный суд РТ заявление о признании ООО «Открытие» банкротом поступило 31 мая 2017 года от ПАО" Ак Барс". По данным протокола судебного заседания, общая сумма требований кредиторов на момент процедуры наблюдения и по итогам первого собрания кредиторов, которое прошло 10 ноября 2017 года, составила 115 млн рублей. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего было запланировано на май 2018 года.



Что касается самой Фалалеевой, то в качестве конкурсного управляющего, помимо ООО «Открытие», она состоит также в ООО «Агрофирма «Кукмара», «Вамин Татарстан и компания», ООО «Глобалстрой», ООО «Диксор», ООО «Логистикуниверсал». По данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, до «Союза арбитражных управляющих «Правосознание» она состояла в «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада».