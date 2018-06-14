Ураза-байрам в Поволжье: интрига с президентами, прямой эфир из Уфы и зур концерт

Как в городах ПФО отметят праздник завершения поста?

Фото: Максим Платонов

Уже сегодня с заходом солнца завершится месяц Рамазан и наступит Шавваль, а с ним и праздник Ураза-байрам. Богослужения пройдут утром в пятницу. В какое время начнутся проповеди в городах Приволжского федерального округа, какие торжественные мероприятия готовят для юных мусульман, читайте в обзоре «Реального времени».

Казань: муфтий и два президента

В четверг вечером наступает праздник Ид аль-Фитр, более известный в России и тюркском мире как Ураза-байрам. Торжества, в том числе проповедь и гаит-намаз, пройдут в пятницу, 15 июня. Отмечают праздник разговения даже те мусульмане, которые не всегда постятся во время Рамазана. Он уже прочно вошел в культуру татар, башкир, казахов и других народов и теперь почитается не только как религиозный, но и как национальный праздник. Примечательно, что в пятницу мужчинам-мусульманам необходимо будет посетить мечеть дважды — с утра на гаит и днем на пятничную молитву (джума-намаз). Если в Татарстане и Башкортостане этот день является нерабочим, то мусульманам из многих других регионов России повезло меньше.

Как будет проходить празднование дня окончания поста в городах Поволжья? Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан, в мечетях Казани и других городов региона основное мероприятие начнется в 7 часов утра. Муфтий Камиль Самигуллин выступит с речью в Галеевской мечети (ул. Тукая, 40) в 6.40 утра. Намаз он совершит в 7.00 и через пять минут прочтет хутбу (праздничная проповедь).

Больше всего верующих ожидается в «Кул-Шарифе». Не исключено, что в этом мусульманском храме Казанского кремля будет молиться и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который, как писала наша интернет-газета, в эти дни приезжает в столицу Татарстана. В мечети «Ярдэм», в котором функционирует центр для людей с ограниченными возможностями здоровья, после праздника состоится завершение реабилитационных курсов для незрячих и слабовидящих.





Камиль Самигуллин выступит с речью в Галеевской мечети. Фото Олега Тихонова

В детском парке «Калейдоскоп», окруженном улицами Сыртлановой, Мавлютова и Гарифьянова, в 14.00 состоится мероприятие для малышей. Мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов Казани приготовил игры, конкурсы для детей и взрослых, подарки, выступления творческих коллективов. На территории будут работать батуты и аттракционы, торговые точки и кафе.



Города Татарстана: катание на лошадях, мыльные пузыри и халяль-ярмарка

В пресс-службе муфтията сообщили «Реальному времени» и о торжествах в других городах республики. Как и в Казани, здесь гаит-намазы намечены на 7 утра. А после пройдут развлекательные мероприятия. Например, в Кукморе разработана интересная программа для детей (с 8.30 до 11.00): интеллектуальные и творческие конкурсы, спортивные соревнования, выставки, мастер-классы (по каратэ, завязыванию платка) и угощения.

А мухтасибат Заинского района в 9.00 помимо детских конкурсов и угощения пловом порадует малышей и катанием на лошадях. В Альметьевске на площадке городского парка им. 60-летия нефти Татарстана праздничная программа для самых маленьких начнется в 13.30. В Елабуге торжества для юных прихожан состоятся на «Майдане» за Соборной мечетью.

Обширную программу разработали в Бугульме для взрослых и детей. В 15 часов в городе откроется халяль-ярмарка Ramadan Bazar. Также будут мастер-классы (мехенди, аквагрим, твистинг), «Крио шоу» с жидким азотом, шоу мыльных пузырей, фотосессия и фейерверк.

Как и в Казани, гаит-намазы в городах Татарстана намечены на 7 утра. Фото newstatar.ru



Как сообщили в ДУМ РТ, в сельских приходах республики гаит-намазы проведут значительно раньше — через 30 минут после восхода солнца. То есть если в пятницу в Татарстане солнечный диск начинает подниматься над горизонтом примерно в 3 часа, соответственно, праздничная молитва приходится на 3.30.



Уфа: прямой эфир на Первом и гулянья перед ТЦ

Башкирия тоже не собирается отставать от Татарстана. Что касается времени гаит-намаза, во всех мечетях республики празднование назначено на 9.00. Причем в этом вопросе единодушны обе конкурирующие религиозные структуры региона — Центральное духовное управление мусульман России и ДУМ Республики Башкортостан. Хотя как показывает практика, в районах не всегда соблюдают установки руководства из Уфы, и местные имамы могут провести гаит-намаз и праздничную хутбу на час-другой раньше или позже.

Верховный муфтий Талгат Таджуддин традиционно выступит в уфимском комплексе «Ляля-Тюльпан». Его спич будут транслировать в прямом эфире федеральный Первый канал и республиканское БСТ. Именно в этой соборной мечети обычно читает праздничную молитву глава Башкортостана Рустэм Хамитов, стоя за председателем ЦДУМ, и поздравляет жителей республики с окончанием Рамазана.

Муфтий Башкортостана Нурмухамет Нигматуллин проведет праздничные богослужения в Соборной мечети села Алексеевка Уфимского района, рассказал «Реальному времени» первый зампред ДУМ РБ Аюп Бибарсов.

Тысячи человек соберут под своими сводами и на прилегающих площадках и остальные мечети Уфы: Первая соборная («Тукаевская»), «Хамза» (Сипайлово), «Ихлас», «Гуфран», «Мунира», Исламский колледж им. М. Султановой, резиденция ДУМ РБ и другие. При этом собираться в храмах мусульмане начнут с 8 утра и даже раньше. После богослужений во многих «домах Аллаха» планируют угостить своих гостей ароматным пловом.

Тысячи человек соберут под своими сводами и на прилегающих площадках мечети Уфы. Фото Олега Яровикова (bashinform.ru)

По информации пресс-службы администрации Уфы, в 11.30 на площадке перед лайфстайл-центром «Башкирия» (известный как торговый центр «Башкортостан») состоятся массовые гулянья. Уфимцы смогут посмотреть концерт с участием звезд башкирской и татарской эстрады и угощения. На майдане будут работать халяль-ярмарка, анимационные площадки для детей. Ожидается, что Таджуддин и здесь выступит. Мероприятие организует общественная организация «Деловой клуб Ферзь» при поддержке городской мэрии, ЦДУМ России и ДУМ РБ.



Галопом по ПФО

В Оренбуржье 15 июня является рабочим днем, поэтому местным мусульманам либо придется пропустить богослужения, либо отпрашиваться с работы, брать отгул или отпуск. Молитвы состоятся в Центральной соборной мечети, «Караван-сарае», «Рамазане», «Сулеймании» и «Хусаинии». Зато в два последующих дня, 16 и 17 июня, выпадающих на выходные, пройдет праздничный концерт в Оренбурге. Актеры Татарского драматического театра имени Мирхайдара Файзи подготовили отрывки из спектаклей, юмористические монологи, музыкальные номера, песни и танцы. Ожидается и выступление муфтия Оренбургской области Альфита (Абдуллы) Шарипова.

В столице Удмуртии основные празднования пройдут в Центральной мечети Ижевска, здесь готовятся встретить более 3 тыс. мусульман. Здесь ожидается и муфтий Удмуртии Фаиз Мухаметшин. Молитва начнется в 7 утра. После богослужений прихожане отведают плов и чай. А в 17.00 на площадке мечети «Иман нуры» для детей проведут развлекательные мероприятия.

В Перми Ильхам Бибарсов поздравит своих единоверцев и возглавит молитву. Фото newislamru.livejournal.com



В свою очередь в Духовном управлении мусульман Пермского края сообщили, что в Соборной мечети Перми гостей ждут в 6 утра, где имам-мухтасиб региона Ильхам Бибарсов поздравит своих единоверцев и возглавит молитву.



В Нижегородской области мечети откроются с 7.00. В Соборной мечети Нижнего Новгорода на Казанской набережной до 8.00 будут читать Коран, затем собравшихся поздравят чиновники из регионального правительства, городской администрации, представители конфессий и национально-культурный объединений. В 8.10 намечена праздничная проповедь, а в 8.40 — намаз. Завершить все обряды планируется к 9.00.

В мечетях Самарской области праздничный намаз совершат в 4.50. В Самаре богослужения Соборной, Исторической мечетях, махалле №932, приходе поселка Кряж и Мечети Булгарского возрождения.

В Саратове площадкой для празднования будет поселок Усть-Курдюм. А в воскресенье в 11.00 на площадке этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области» на Соколовой горе пройдет мероприятие для подрастающего поколения. «Приятным сюрпризом для детей станет научное представление профессора Николя с его экспериментами и химическими опытами. Кроме этого, юных мусульман обрадует шоу мыльных пузырей и сладкие подарки», — говорится на сайте ДУМ Саратовской области.

В Соборной мечети Нижнего Новгорода до 8.00 будут читать Коран. Фото islam-today.ru

Праздник разговения отметят и в других регионах Поволжья. Время молитв и программу мероприятий необходимо уточнять в местных приходах.