Нижний Новгород: суперарена для первого дивизиона, волжские просторы и наследие «русского Детройта»

Матчи



Нижний Новгород примет шесть матчей чемпионата мира. Четыре встречи пройдут в рамках группового этапа — в городе сыграют команды групп D, E, F, G. На нижегородском поле в 1/8 финала сыграют и победитель группы D (скорее всего, Аргентина) со второй командой группы С (здесь прогнозировать сложнее). Кроме того, нижегородцы увидят один матч 1/4 финала.

Итак, для горожан праздник футбола начнется 18 июня матчем Швеция – Республика Корея. К мундиалю шведы подошли серьезно, не пропустив на чемпионат грозных голландцев (в отборочном турнире) и итальянцев (в стыковых встречах). У южнокорейской сборной выступлений на мировых первенствах не так много, зато в Кубке Азии она считается одной из сильнейших команд.

21 июня состоится уже европейско-южноамериканское противостояние: Аргентина — Хорватия. Понятно, что фаворит здесь титулованная южноамериканская сборная (дважды победители и трижды серебряные призеры ЧМ) с Лионелем Месси во главе. Но это не означает, что с «шашечными» ей будет просто: Хорватия на крупных футбольных форумах не раз останавливала заведомо более сильного соперника.

24 июня в Нижнем встретятся Англия и Панама. Легко преодолев отборочный этап, родоначальники футбола рассчитывают как минимум на призовое место. Отдельного внимания заслуживает «двенадцатый игрок» английской сборной, то есть ее болельщики — судя по всему, меры безопасности 24 июня в день матча будут беспрецедентными. Панамская сборная явно поскромнее — на этом ЧМ она дебютирует. День 11 октября 2017 года, когда эта команда впервые в своей истории преодолела квалификационный раунд, является теперь общенациональным праздником.

И 27 июня состоится встреча маленьких (по футбольным меркам), но гордых команд: Швейцария – Коста-Рика.

1 июля нижегородцы увидят матч 1/8 финала, а 6 июля – 1/4 финала. Сборная России может сыграть в Нижнем, если займет первое место в своей группе А и выиграет в 1/8 финала.

Стадион

Итак, главные футбольные действия в городе развернутся на специально построенном спорткомплексе «Стадион Нижний Новгород». Его трибуны рассчитаны на 45 тысяч мест, в том числе для 902 маломобильных зрителей с сопровождающими. Признан экспертами «Лучшим проектом футбольного стадиона к чемпионату мира по футболу FIFA 2018».

Место под будущий объект выбирали долго. В итоге остановились на живописном месте на Стрелке, где Ока впадает в Волгу. В 2015 году здесь началось строительство, в марте 2018-го работы в спорткомплексе были завершены.

«Образ стадиона строится на ассоциациях с темами волжской природы — воды и ветра, — поясняют организаторы чемпионата. – В то же время расположение вблизи исторических кварталов продиктовало зданию сдержанность и строгость силуэта. Внешний облик стадиона представляет собой колоннаду, сформированную расположенными по кругу трехгранными опорами, на которые опирается металлическая пространственная конструкция покрытия – козырька над зрительским фойе и трибунами».

По окончании ЧМ-2018 площадка станет домашним стадионом местного клуба «Олимпиец» (выступает в ФНЛ).

Остановка «Стадион»

В дни мундиаля до стадиона будут ходить автобусы-шаттлы. Также местные власти обещают, что в преддверии чемпионата запустят новые маршруты наземного транспорта (автобусы, троллейбусы, маршрутные такси) и, самое главное, откроется станция метро «Стрелка». Эта остановка станет конечной на Сормовско-Мещерской линии метрополитена.

Где поселиться

Нижний издавна привлекал к себе гостей со всего света. Поэтому с «гостевыми домами» здесь проблем обычно не было. Но, понятно, чемпионатов мира по футболу город еще не принимал. Поэтому к соревнованию построены четыре новые гостиницы, включая отели ведущих мировых сетей (Courtyard by Marriott 4*, Hampton by Hilton 3*, Sheraton 5* и гостиница 3* на территории санатория «Малиновая слобода» в Борском районе). Между тем, самые лучшие по соотношению «цена-качество» гостиничные номера уже забронированы. Так что придется постараться, чтобы найти себе нормальное койко-место.

Согласно сервису Booking.com, самый бюджетный вариант на одну ночь составляет 800 рублей. За эти деньги у вас будет место на двухъярусной кровати в 8-местном мужском номере. Из удобств – бесплатный Wi-Fi плюс общие ванная, туалет, утюг, фен. Хотя если раскошелиться еще на 150 рублей, можно остановиться в другом хостеле, где хозяева гарантируют также сейф и туалетную бумагу!

Как быть тем, кому ради одного дня в Нижнем не жалко расстаться с 100 тысячами рублей? На такой случай гостям предоставляется обычная трехкомнатная квартира в 8 км от стадиона. Либо «апартаменты» площадью 47 кв. метров в 5 км от футбольного поля, где в удобства входят кухня и бесплатный WiFi, а также гостиная, ванная комната с душем и телевизор. Ну как отказаться от такого счастья? Для любителей коттеджей тоже есть варианты за такую цену. Имеются версии и подороже.

Достопримечательности

Городу, которому без малого 800 лет, безусловно, есть что показать туристам. Однако Меккой гостей Нижнего в период мундиаля наверняка станет свежепостроенный стадион и прилегающая к нему территория (сейчас на Стрелке достраивается рекреационная зона). Вторым по посещаемости местом станет площадь Минина и Пожарского — здесь пройдет Фестиваль болельщиков. На большом экране будут транслироваться матчи, а на самой площади состоятся встречи с футбольными звездами, будут продаваться сувениры партнеров ФИФА.

Поблизости находится крепость старинного русского города –кремль, от которого отходит одна из старейших улиц Нижнего, пешеходная Большая Покровская, и отрывается прекрасный вид на слияние Оки и Волги и заволжские дали.

В Нижнем Новгороде каждый уважающий себя приезжий должен обязательно сходить на набережную Волги. Лучше всего спуститься к ней по Чкаловской лестнице. Набережных на самом деле три: Верхневолжская, Нижневолжская и Федоровского.

На Большой Покровской, протяженность которой составляет 2,5 км, жизнь летом кипит почти круглые сутки: здесь работают кафе, магазины, музеи, театры. Улица соединяет четыре площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.

Вторая пешеходная улица Нижнего – Рождественская. Раньше она была главной торговой улицей, нынче же это фактически музей под открытым небом: здесь расположены дома (самые старые построены в середине XVIII века), памятники и аутентичные кафе.

В Нижнем немало интересных православных храмов (в том числе Александра Невского на Стрелке). Конечно, в многонациональном и поликонфессиональном городе есть и мечети, синагога и католический собор.

Нижний Новгород издревле был центром торговли, здесь проходила крупнейшая ярмарка Российской империи – Нижегородская. Теперь в этом месте располагается комплекс зданий — Главный ярмарочный дом, выставочные корпуса, Спасский (Староярмарочный) собор и др.

В Нижнем Новгороде выпускают знаменитые «Волги» и «Газели», так что желающие окунуться в историю российского автомобилестроения могут посетить Музей истории «ГАЗ». Здесь находится уникальная коллекция машин и документов. Здесь в рабочем состоянии легенды советского автопрома ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-13 «Чайка», грузовики ГАЗ-51, ГАЗ-66 и другие.

Где поесть

Объектов общепита в городе на разный вкус и кошелек хоть отбавляй. Согласно сайту «Трипадвизор», лидером рейтинга является ресторан-паб «Шустрый шмэль». Вторую строчку хит-парада занимает Mitrich, специализирующийся на европейской кухне с уклоном на морепродукты, есть и вегетарианское меню. Замыкает тройку призеров ресторан «Экспедиция. Северная кухня», в котором подадут блюда русской кухни с большим разнообразием рыбы, северных ягод и т.д. В целом местные рестораны хвалят. По комментариям пользователей, единственный минус – в кусающихся ценах: пары-тройки тысяч рублей на карточке может не хватить, чтобы наесться.

Для притязательных туристов тоже есть выбор. Например, некоторые рестораны предлагают вегетарианские и веганские блюда. Другие специализируются на халяльном питании. Есть парочка кошерных заведений.

Изюминка/специфика

Этот город люди старшего поколения знают как Горький — под таким наименованием он просуществовал с 1932 по 1990 год. Несмотря на смену имени, многие названия компаний, мероприятий, брендов или топонимы остались прежними – «Горьковский автозавод» (ГАЗ), Горьковская железная дорога, «Горьковская елка», «Горьковский металлургический завод», «Горьковский завод фрезерных станков», «Горьковское пиво», «Горьковское ТВ», Горьковское водохранилище и т.д.

В 1612 году под стенами Нижегородского кремля земский староста Кузьма Минин вместе с князем Дмитрием Пожарским организовали народное ополчение для освобождения Москвы, в которой в то время находились поляки. К слову, сама крепость в Нижнем ни разу не была взята врагами. Сегодня в Нижегородском кремле располагаются резиденции полномочного представителя президента в ПФО, губернатора Нижегородской области и мэра города.

В 1930-е Горький называли «русским Детройтом». Здесь сконцентрировано множество предприятий тяжелой промышленности. Самое известное из них – ГАЗ, построенный специалистами компании Ford. А продукция судостроительной компании «Красное Сормово», авиазаводов «Гидромаш» и «Сокол» (например, истребители серий МиГ) известна далеко за пределами страны.

Нижегородчина славится своими народными промыслами, поэтому здесь стоит приобрести сувенир, изготовленный местными умельцами. Например, казаковскую филигрань (скань) – изящно обработанные металлические изделия из села Казаково. Также славятся дивеевские глиняные игрушки, балахнинское кружево, варнавинская резьба по кости, жбанниковская свистулька, павловские ножи… Ну а городецкая и хохломская росписи по дереву известны на весь свет.