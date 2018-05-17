Мобильное приложение Банка «Аверс»: удобные сервисы на экране смартфона

Фото: Олег Тихонов

Перевод денег на карту и оплата мобильной связи – самые востребованные услуги в мобильном приложении Банка «Аверс». Его запустили год назад, и число пользователей постоянно растет. Какие сервисы доступны пользователям и как управлять безопасностью карты с экрана мобильного – в материале «Реального времени».

Год работы мобильного приложения

Год назад, в мае 2017 года, Банк «Аверс» запустил мобильный банк для устройств на платформе iOS и Android. За это время мобильную версию установили на своем устройстве более 15 000 человек, половина из которых пользуются приложением на регулярной основе. Среди них – сотрудница «Казаньоргсинтеза» Наталья Сергеева.

За год работы мобильную версию установили на своем устройстве более 15 000 человек.



— У меня зарплатная карта Банка «Аверс», поэтому, как только появилось мобильное приложение, я сразу его скачала. Это очень удобно – через приложение постоянно пополняю счет мобильного телефона. Также, при необходимости, можно быстро перевести деньги на счет друзьям, удобно оплачивать счета, так как для этого не нужно никуда ехать, — поделилась Наталья Сергеева.

Перевод средств на карту Банка «Аверс» или другого российского банка, а также оплата мобильной связи – самые популярные услуги в мобильном приложении. За год работы «Аверс Online» было проведено свыше 130 000 операций по оплате услуг, а также проведено более 26 000 переводов.

С экрана смартфона можно управлять и безопасностью – заблокировать или разблокировать карту. Если нужно снять деньги, мобильное приложение «подскажет» ближайшие банкоматы и офисы Банка.

Через мобильное приложение можно оплатить услуги ЖКХ, внести плату по квитанциям за телефонную связь или газ. Достаточно один раз ввести реквизиты и сохранить их в качестве шаблона. Все данные сохранятся, поэтому при последующих платежах достаточно будет только изменить сумму.

Чтобы подключиться к мобильному приложению, нужно написать заявление в банке. Это объясняется требованием безопасности – чтобы предоставить доступ к управлению счетами, в банке должны идентифицировать клиента.

Банк «Аверс» постоянно совершенствует качество сервисов дистанционного банковского обслуживания. К примеру, в ближайшее время вход в мобильное приложение станет доступен по сокращенному пятизначному паролю.

ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ № 415 от 9.06.2018г.

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