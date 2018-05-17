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Мобильное приложение Банка «Аверс»: удобные сервисы на экране смартфона

07:00, 17.05.2018 Сюжет: ООО Банк «Аверс»
Мобильное приложение Банка «Аверс»: удобные сервисы на экране смартфона Фото: Олег Тихонов

Перевод денег на карту и оплата мобильной связи – самые востребованные услуги в мобильном приложении Банка «Аверс». Его запустили год назад, и число пользователей постоянно растет. Какие сервисы доступны пользователям и как управлять безопасностью карты с экрана мобильного – в материале «Реального времени».

Год работы мобильного приложения

Год назад, в мае 2017 года, Банк «Аверс» запустил мобильный банк для устройств на платформе iOS и Android. За это время мобильную версию установили на своем устройстве более 15 000 человек, половина из которых пользуются приложением на регулярной основе. Среди них сотрудница «Казаньоргсинтеза» Наталья Сергеева.

За год работы мобильную версию установили на своем устройстве более 15 000 человек.

— У меня зарплатная карта Банка «Аверс», поэтому, как только появилось мобильное приложение, я сразу его скачала. Это очень удобно – через приложение постоянно пополняю счет мобильного телефона. Также, при необходимости, можно быстро перевести деньги на счет друзьям, удобно оплачивать счета, так как для этого не нужно никуда ехать, — поделилась Наталья Сергеева.

Перевод средств на карту Банка «Аверс» или другого российского банка, а также оплата мобильной связи – самые популярные услуги в мобильном приложении. За год работы «Аверс Online» было проведено свыше 130 000 операций по оплате услуг, а также проведено более 26 000 переводов.

С экрана смартфона можно управлять и безопасностью – заблокировать или разблокировать карту. Если нужно снять деньги, мобильное приложение «подскажет» ближайшие банкоматы и офисы Банка.

Через мобильное приложение можно оплатить услуги ЖКХ, внести плату по квитанциям за телефонную связь или газ. Достаточно один раз ввести реквизиты и сохранить их в качестве шаблона. Все данные сохранятся, поэтому при последующих платежах достаточно будет только изменить сумму.

Чтобы подключиться к мобильному приложению, нужно написать заявление в банке. Это объясняется требованием безопасности – чтобы предоставить доступ к управлению счетами, в банке должны идентифицировать клиента.

Банк «Аверс» постоянно совершенствует качество сервисов дистанционного банковского обслуживания. К примеру, в ближайшее время вход в мобильное приложение станет доступен по сокращенному пятизначному паролю.

ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ № 415 от 9.06.2018г.

Партнерский материал

Ксения Жаркова, Олег Тихонов
ЭкономикаБанки Татарстан
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