Все, что нужно знать о новом наставнике ФК «Уфа»

Сергей Томаров — футбольный ответ хоккейному Цулыгину

Руководство «горожан» объявило имя нового главного тренера: шестым наставником «Уфы» стал 36-летний Сергей Томаров — самый молодой из этой шестерки. О пути местного воспитанника к ответственной роли — в материале «Реального времени».



«Не думал, что Сережа далеко пойдет»



Сергей Томаров родился 25 мая 1982 года в маленьком башкирском городке Мелеузе. Отсюда, кстати, Маша Мирова, участница вокального проекта «Голос Дети», которая пела для «Уфы» на «Нефтянике» и в паре с автором англоязычного гимна «горожан» Марией Луисой Пенсабене — на их футбольно-развлекательном празднике в одном из торговых центров башкирской столицы. «Звездная нить» прослеживается и здесь.

Первым тренером Сергея является 63-летний Виктор Филиппович Нуйкин.



— Я тогда набирал ребят 1982 года рождения, ходил по школам в поисках хороших мальчишек, — рассказал «Реальному времени» тренер Томарова. — Ну что сказать про него? Сережа очень любил возиться с мячом. Всегда увлекался индивидуальной игрой. Я и не думал, что он, как говорится, далеко пойдет. Большой фанатик футбола — целыми днями пропадал в спортзале и на поле, и это помимо тренировок. С ним в этой группе были братья Смолины (сейчас тренеры в футбольной школе «Уфы», — прим. ред.) и покойный Миша Голиков, и Юра Глысин. Эта пятерка была очень фанатичная, они готовы были заниматься футболом с утра до ночи. Какой-то период у нас в Мелеузе команды не было, и эти ребята играли у Олега Томина в Ишимбае, но совсем недолго. Потом он поступил в Авиационный университет в Уфе и там уже играл за местные команды. От Сергея, честно, не ожидал. У меня самый известный воспитанник 1968 года рождения — Радик Ямлиханов, который с января 2018 года помогает в «Оренбурге» Федотову. Двое в РФПЛ работают — приятно. Томаров — умный парень, вдумчивый. Самое главное, не бьющий себя в грудь, спокойный и рассудительный. Воспитание хорошее. Скромность украшает этого человека, — рассказал Нуйкин.

Очень хорошо знаком с Сергеем Томаровым еще один воспитанник Виктора Нуйкина — арбитр российской Премьер-лиги Дмитрий Колосков. «Так это мой сосед по двору, вместе учились в одной школе. Детство у нас было веселое и дружное, но ничего «криминального», — не стал раскрывать всех тайн тоже рано закончивший играть Колосков.



Руководство «горожан» объявило имя нового главного тренера. Шестым наставником «Уфы» стал 36-летний Сергей Томаров. Фото fcufa.pro



В компании с башкирскими «большими»



В большом футболе Сергей Томаров особо и не играл. Был такой недолговечный проект, созданный местными бизнесменами, ФК «Белоречье» из села Кушнаренково. Тренировал команду известный в прошлом башкирский вратарь Виктор Хайдаров. Под знамена этой команды были собраны все тогдашние звезды Башкирии — Олег Азнабаев, Дамир Давлетов, Андрей Каткин, Юрий Подбельский, Олег Печенкин и другие. Одновременно под названием «Строитель» (Уфа) эта гвардия выступала в третьей лиге России. Сергею среди ветеранов находиться было престижно, но играл он нечасто. Тем не менее забить один раз успел.



— Интересно будет посмотреть, как работает НАШ тренер. Хочу, чтобы у него получилось, а у него должно получиться. Умный парень. Желаю удачи ему и всем нам в этом году, — прокомментировал «Реальному времени» назначение Томарова экс-вратарь «Белоречья/Строителя» Юрий Подбельский.



Макси-желание в «мини»



А вот в мини-футболе Сергей Томаров наигрался вдоволь. Два сезона с 2007 по 2009 годы уфимская «Динамо-Тималь» билась в российской Суперлиге с грандами. За эти два сезона Сергей наколотил аж 28 мячей. И тут в пору вспомнить детство Сережи и «сумасшедшую» пятерку. Было дело, кричали с трибун: «Дайте им отдохнуть! Что они творят...» Генеральным директором этого клуба был… нынешний гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. Да, и тут нынешний функционер ФК «Уфа» пытался сделать сказку былью. Не получилось — команда снялась с соревнований из-за отсутствия в Уфе требуемой регламентом АМФР спортивной арены.

Одновременно с «тималевской» (название, кстати, образовано от имен детей Шамиля Камиловича — Тимура и Альбины) командой Сергей Томаров играл у Павла Смильгина в МФК «БГПУ» в Высшей лиге России. И тут забивал много, был «ненасытным» бомбардиром.



В «Уфе» Томаров по сути с ее основания — зимы 2010 года. Фото fcufa.pro



— Молодец парень! Авиационный закончил, кандидатскую защитил на кафедре у Макеева Геннадия Ивановича. Очень дисциплинированный, правильный, — рассказал «Реальному времени» о Томарове Павел Смильгин. — Подход у него ко всем вопросам, тем же футбольным, с научной точки зрения, четкий, правильный. Я не просто доволен, я искренне радуюсь за весь башкирский футбол. И в первую очередь хочу сказать спасибо Шамилю Камиловичу Газизову, потому что этот человек в свое время взял Сергея «под свое крыло», понял, что из него может получиться настоящий тренер. Томаров вдумчивый, педантичный. Я и в большом футболе с ним пересекался, и в мини он у меня играл, когда «БГПУ» был фармом «Динамо-Тимали». Он мог бы вырасти в большого нападающего, я считал его одним из перспективных футболистов республики, но он выбрал тренерскую стезю. И я считаю, что это правильно — чем раньше это сделать, тем лучше.

Интересно, что Томаров играл и против Шамиля Газизова — когда в столице РБ был создан еще один интересный мини-футбольный проект Суперлиги Уфы. Тут Томаров-студент играл за свой «УГАТУ» против звездной опять же «Тимали» и был лидером в своей команде.



Опыт — дело наживное



А в «Уфе» Томаров, по сути, с ее основания. С зимы 2010 года. За это время он узнал секреты Андрея Канчельскиса и Игоря Колыванова, получил опыт работы «со схемами» от старейшины Евгения Перевертайло, почерпнул тренерские новинки от Виктора Гончаренко и Сергея Семака.



— Работа с Гончаренко и Семаком, с другими тренерами — это огромный плюс для Томарова, — считает Смильгин. — Опыта набрался, думаю, получится хороший тренер. Самое главное — его поддержать. Если только его сразу результатами не затюкают, а дадут поработать. Это правильный выбор. Чем мы хуже «Краснодара»? Да ничем! Сможет ли Сергей найти контакт с командой? Думаю, что да. Человек очень мягкий, но, поработав с такими специалистами, надеюсь, понял, где надо быть мягким, а где жестким, где нужно кнутом, а где пряником. Работа вторым — огромный опыт. Что не работал первым, это плохо. Но, думаю, это все компенсируется со временем, если только не будут требовать сиюминутного результата. Буду несказанно рад, если у него все получится.



Павел Смильгин:

«Работа с Гончаренко и Семаком, с другими тренерами — это огромный плюс для Томарова. Опыта набрался, думаю, получится хороший тренер. Самое главное его поддержать». Фото tula-football.ru



Один раз Сергей Томаров уже выводил «Уфу» на тяжелый поединок. В завершении второго уфимского сезона в РФПЛ (2015/2016), проиграв ключевой поединок в борьбе за выживание «Амкару» в Перми 0:1, 60-летний Перевертайло подал в отставку накануне последнего матча чемпионата с московским «Спартаком». Тогда, может, в заслугу молодому и.о. Томарову с большой натяжкой можно приписывать положительный исход, ведь все были в режиме «спасения жизни», а потому вышли на поле и оторвались в атаке — 3:1. Тогда Томарова не рискнули оставить работать дальше. Не пришло время. А теперь, видимо, талант созрел. Шамиль Газизов верит в перспективного земляка:



— Должно все получиться, и это большой успех футбольного клуба — то, что мы воспитали своего тренера, — сказал он «МедиаКорсети». — Сергей Томаров пока не имеет лицензии Pro, но обучается и получит ее, что позволяет ему занимать пост тренера клуба Премьер-лиги. Мы знаем, что все будет хорошо. Задачи перед клубом стоят очень серьезные, амбиции есть, а все остальное Сергей Александрович сам скажет.



2018-й получается весьма богатым на эксперименты для башкирских болельщиков. Два флагмана — хоккейный «Салават Юлаев» и футбольный ФК «Уфа» — вступают в новый сезон с молодыми доморощенными Николаем Цулыгиным и Сергеем Томаровым. Что из этого получится — ждать ответа на этот вопрос осталось совсем недолго.