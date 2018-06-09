Казанский ТЦ «Порт» восстановят к августу

Корпус «А» торгового центра «Порт» откроется в ближайшее время, а наиболее пострадавший при пожаре корпус «Б» реконструируют в течение ближайших двух месяцев.



На это время предпринимателям предоставлено порядка 100 мест по 10 кв. м в одном из нетронутых огнем корпусов ТЦ «Порт», говорится в сообщении мэрии Казани.

Кроме того, подготовлены предложения по размещению пострадавших предпринимателей в других городских торговых центрах на льготных условиях. Всего выделено 1 057 мест общей площадью в 13,2 тыс. кв. м.

Отмечается, что в торговых центрах «Бик Зур», «Муравейник», «Родина» выделено по 100 мест, в ТК «Алтын-Т» — 300 мест, а также от 100 до 150 мест на территории Московского рынка и на других площадях. Количество павильонов, пострадавших при пожаре, будет определено после открытия доступа на пострадавший в пожаре объект.

Напомним, пожар в казанском ТЦ «Порт» произошел 5 июня. Из здания были эвакуированы 20 человек. Подробнее о пожаре в казанском ТЦ «Порт» — в материале «Реального времени».