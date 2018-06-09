Хотели как лучше: УНИКС опять остался у разбитого корыта

Запоминается последний аккорд — Казань проваливает второй сезон подряд

Перед полуфинальным матчем «Финала четырех» УНИКСа с «Химками» греческие тренеры, как Чичиков с Маниловым, расшаркивались друг перед другом, уступая сопернику право называться фаворитом пары. Похоже, Димитрис Прифтис перестарался в этом «сюрплясе» больше: «Химки» победили (76:71) и, независимо от исхода финальной битвы с ЦСКА, спустя сезон как минимум возвращают себе серебряные медали Единой лиги ВТБ и право на участие в главном клубном турнире Старого Света — Евролиге. Так что в следующем сезоне «Баскет-холл» опять не примет ведущие клубы континента, а если и примет, то, как в мае, продавшись «арендаторам». Например из волейбольного «Зенита». Как УНИКС проиграл матч года, провалив (назовем вещи своими именами) второй сезон подряд, — в материале «Реального времени».

«Химки» были сильнее, даже играя на два фронта

Перед сшибкой в ВТБ «Ледовый дворец» генеральный директор «Химок» Павел Астахов пообещал проанализировать оба поражения от УНИКСа по ходу регулярки и выразил не только уважение к игрокам соперника, но и уверенность в победе подмосковного клуба: «Мы будем готовы к полуфиналу и постараемся показать максимальный результат».

Астахову можно было поверить. Попав во второй круг Евролиги и подлечив травмированных, «Химки» дали в четвертьфинале настоящий бой ЦСКА — эта серия стала украшением соревнования. Даже в итоге уступив, химчане нисколько не пали духам и, на удивление многим, в трех матчах кряду вынесли бывший клуб Барцокаса «Локомотив-Кубань». Причем от игры к игре лидер команды и лучший, без сомнения, игрок Единой лиги ВТБ этого сезона Алексей Швед наращивал свою огневую мощь — соответственно 20, 32 и 33 очка. В это же время УНИКС, не проигрывавший по ходу первенства никому, кроме ЦСКА, откровенно мучился с «Нижним Новгородом», пройдя соперника благодаря более длинной скамейке и везению. Поэтому можно было согласиться с Прифтисом, который считал соперника, команду из топ-8 Евролиги, «фаворитом пары». Правда, то же самое говорил об УНИКСе и Барцокас: «…Прифтис считает нас фаворитом. Я могу сказать то же самое о его команде, прежде всего потому, что мы завершили чемпионат на шестом месте, а УНИКС на втором».

Сейчас уже можно сказать. «Химки» оказались сильнее, до последнего играя на два фронта. И не как УНИКС — в Еврокубке, а в самой Евролиге.

Можно было согласиться с Прифтисом, который считал соперника, команду из топ-8 Евролиги, «фаворитом пары». Фото unics.ru



Не Шведом единым

Немного статистических раскладов перед полуфиналом. В очных встречах в рамках Единой лиги небольшой перевес был на стороне нашего соперника — 8 побед против 7. По итогам сезона «Химки» — лидер по блок-шотам (3,67 в среднем за матч), вторые в Лиге по проценту попадания двухочковых (57,04), третьи по результативным передачам (19,92).

Переходя «на личности», стоит согласиться с Прифтисом, сказавшим после окончания серии с «Нижним Новгородом», что у соперника, помимо Шведа, много талантов. Защитник сборной России, конечно, с 23,1 передачей за матч (всего на его счету 509 очков в 22 матчах «регулярки») «велик и ужасен», но это не значит, что за его спиной играют статисты, и если ты сдерживаешь Шведа, то дело в шляпе. В Казани 3 декабря, к примеру, Алексей набрал больше своего среднего показателя (28 очков), в ответной встрече — меньше (19), но оба раза побеждали казанцы. Но есть еще результативные Гилл и Ханикатт, «химкинская легенда» Сергей Моня, с которым, как и с Вяльцевым, недавно переподписали контракты, опытный защитник Маркович и другие. Лучший снайпер УНИКСа Смит имел в активе 14 (в среднем) очков, заметно уступая Шведу, а вот по перехватам Колом (6,2) был впереди своего визави (5,5). По подборам мощнее выглядели подопечные Барцокаса (Ханикатт — 6,6, Томас — 6,2), у казанца Ласме — 5,8. И по количеству перехватов мы оппоненту уступали ( Маркович — 1,4, Смит — 1,3), зато по блок-шотам превосходили (Ласме — 1,6, Томас — 0,8).

Но это все голые цифры, к тому же не из плей-офф. А в плей-офф, да еще и в новом формате турнира, который Павел Астахов справедливо назвал «лотереей», играют роль не цифры, а люди и характеры. Понимали это лучше всех перед битвой и наши эллинские «Чичиков с Маниловым», не сговариваясь, слово в слово, произнеся сакраментальную фразу: «В одной игре произойти может все что угодно».

Тревожными сигналами для наших земляков были 10 очков Шведа и преимущество «Химок» по подборам 12:5. Фото facebook.com/khimkibasket

И это все о нем

У казанцев в старте на паркет вышли Колом, Ласме, Колесников, Эжим и Локетт. Химчане по-хозяйски завладели территорией, но первые три их атаки завершились бросками «в молоко», зато Колом в контрвыпаде забил, и только Зайцев «трехой» и Швед с фолом преобразовали количество подходов к кольцу в качество — 6:2. Казанцы не смутились, и в несколько нервной и суетной перестрелке Колесников вернул преимущество дружине Прифтиса — 4:6. Ненадолго: Швед выводил идеальными передачами партнеров на щит — те просто не имели права губить такие «счастливые моменты». УНИКС, надо отдать ему должное, соперника не отпускал, отвечал аккуратными попаданиями и за 2 минуты до первого перерыва Локетт издали счет в очередной раз сравнял — 16:16. Могли мы при равном счете и завершить первую четверть, но Ндур растранжирил убойный эпизод, а вот химчане шансами не разбрасывались, потому и ушли передохнуть с перевесом — 23:18. Тревожными сигналами для наших земляков были 10 очков Шведа и преимущество «Химок» по подборам 12:5.

Во втором периоде качели продолжились. Швед множил свою статистику, но подопечные Прифтиса внимания на это не обращали, и после сложнейшего «броска отчаяния» Смита и его же трех штрафных УНИКС на 14-й минуте вышел вперед — 26:28. Однако концовку первой 20-минутки казанцы провалили за счет вальяжного исполнения штрафных, очередных потерь в простейших ситуациях и из-за все того же Шведа — 32:38. В перерыве Прифтису предстояло перезагрузить своих подопечных — при в целом яркой игре пока работало правило «у кого Швед, тот и чемпион».

Проиграли сами себе… и Шведу

Третья четверть в баскетболе в семи случаях из десяти становится определяющей. Шла она в рвано-равном режиме, пока Ханикатт, паря в воздухе против всех законов физики, не положил эффектнейший мяч в корзину — 46:40. Опять начались неоправданные потери, подопечные Прифтиса продолжили разбазаривать нажитое непосильным броском «состояние». Швед к концу третьей четверти набрал уже 24 очка, но не его результативность была причиной неизбежно надвигавшегося провала. Мы проигрывали эту встречу не Шведу и «Химкам», мы проигрывали себе — безалаберностью, небрежностью, недоработкой. Большой спорт в целом и баскетбол в частности не прощает мелочей, а эти «мелочи» в исполнении УНИКСа к концу третьей четверти превратились в большой сгусток проблем — 52:47.

Сезон большой надежды для УНИКСа закончился большой тыквой. Фото unics.ru

Заключительный период начался соревнованием в меткости между Дженкинсом и Коломом, продолжился свехдальними попаданиями Шведа (27-е очко) и Колома (плюс штрафной) и обещал стать украшением «Финала четырех». Но последовал новый провал команды Прифтиса. К середине последнего периода УНИКС проигрывал 7 очков, и было понятно, что только чудо, например внезапная травма Шведа (набравшего уже 33 очка), могло помочь хаотично и неосознанно действовавшим казанцам. Пока Прифтис, бросивший бразды управления командой, ждал этого чуда, «Химки» пахали строго по схеме. При этом они не забывали заботиться об индивидуальных рекордах — Швед, набравший 36 очков, стал самым результативным игроком в истории плей-офф Единой лиги ВТБ. Подопечные Барцокаса оторвались на 14 очков, Евролига уплывала от УНИКСа, как несбыточный сон, и все больше на ум приходила мысль о напрочь проваленном сезоне. В итоге «Химки» отправились в финал, а УНИКС — в Еврокубок. 76:71.

Запоминается последний аккорд

Сезон большой надежды для УНИКСа закончился большой тыквой. Длинная скамейка, перспективный и уже зарекомендовавший себя тренер, соцветие экзотичных иностранцев смешались во вкусный коктейль, который больше половины сезона внушал увеличившимся в количестве посетителям «Баскет-холла» надежду на то, что пашутинское безвременье окончательно ушло в прошлое и Казань баскетбольную ждут безоблачные времена. Увы, как говаривал Штирлиц, «запоминается последнее». Последнее не сложилось — сначала в Европе, затем в России. В который уже раз…

Александр Норден