«Не верю в страшные истории про безработицу»

В беседе с корреспондентом «Реального времени» Николай Никифоров опроверг слухи о своем переходе в «Ростех»

Главным, взбудоражившим всех событием конференции ЦИПР-2018 стала заключительная пленарная сессия «Цифровая кооперация. Новые возможности сотрудничества государства и бизнеса», на которой идеологи цифровизации ушли от основной темы и отвечали на простой и насущный вопрос — какими компетенциями должен быть наделен человек, чтобы «выжить» в цифровой среде? Этот забавный блиц-опрос специально спровоцировала модератор Тина Канделаки, заявив по ходу сессии, что как бы не пришлось человеку работать больше — до электрификации трудились до тех пор, пока светло. «Не волнуйтесь: те, кто не работал, и после не будут работать», — предупредил под общий смех зала Рустам Минниханов. А какие ответы всерьез дали президент РТ, основатель Иннополиса Николай Никифоров и остальные — в репортаже «Реального времени».

Николай Никифоров у родных пенатов



Президент Татарстана приехал на форум ЦИПР-2018, проходящий в Иннополисе с середины этой недели, в заключительный день. Казалось бы, «сливки» ЦИПР уже сняты, зажигательные речи VIP-спикеров позади, а выставочные экспозиции готовятся к демонтажу? Как бы не так! К приезду президента ЦИПР обрел второе дыхание, а вместе с Рустамом Миннихановым на форум все-таки приехал его основатель — экс-министр связи и массовых коммуникаций РФ и председатель наблюдательного совета Университета «Иннополис» Николай Никифоров. Он не мог его пропустить и не собирается этого делать и в будущем. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» он опроверг информацию о своем переходе в «Ростех» на позицию главы радиоэлектронного кластера, дав понять, что останется в отрасли. Он сравнил значимость ЦИПРа для IT-отрасли с питерским экономическим форумом, где определяется экономическая политика.

«В прошлом году нам удалось «склеить» первую версию программы «Цифровая экономика», — напомнил он. — А сам Иннополис остается самым высокооплачиваемым городом в Татарстане». Позже, на пленарной сессии, он еще раз вернулся к своему детищу, сообщив, что 99% выпускников Университета «Иннополис» трудоустроены. «В этом году Университет «Иннополис» окончили 169 бакалавров. Из них 168 перешли в компании-резиденты Иннополиса, а один молодой человек выбрал службу в армии, но в научной роте». Да и сам Никифоров не оставляет «родные пенаты», зарегистрировав здесь две высокотехнологичные компании.

Президент обошел почти всю экспозицию высокотехнологичных компаний-резидентов Иннополиса и нерезидентов, но претендующих на государственный заказ



«Вот бы мне такого двойника»

В компании с Николаем Никифоровым президент обошел почти всю экспозицию высокотехнологичных компаний-резидентов Иннополиса и нерезидентов, но претендующих на государственный заказ. Одним из первых в демонстрационном зале его встретил робот с внешними данными топ-модели — «Алиса Зеленоградская» (фамилия указывает на ее место происхождения). Увидев «Алису» впервые, президент ей улыбнулся. Оказалось, что она может не только понимать и отвечать на вопросы, но и способна распознавать человеческие эмоции. Электронная топ-модель улыбнулась в ответ. «Вот бы мне такого двойника», — пошутил президент, намекая на то, что мог бы, как в детстве, пропускать некоторые неинтересные занятия. «Мигом сделаем», — подхватили идею зеленоградские разработчики.

Затем Рустам Минниханов «попал» в электронное зеркало, которое распознает лица и угадывает возраст человека. Встроенная в экран система насчитала президенту 49 лет. «Надо сделать так, чтоб было 20—22», — отшутился он. Позже автор разработки пояснил, что если человек улыбается, то программа автоматически скидывает пару лет, а если система фиксирует мрачное лицо с глубокими носогубными складками, то автоматически прибавляет. «Так что больше улыбайтесь», — посоветовал он.

Глава компании ЭНИКС Валерий Побежимов показал президенту его мечту — беспилотный самолет с камерой слежения «Элерон-5», который способен без подзарядки преодолевать 200 км на высоте 600 метров для контроля за средой обитания. «Вы можете следить за тем, что происходит на территории республики. Вся информация автоматически поступает в центр МЧС», — доложил Валерий Побежимов. «А можно и посылки друзьям отправлять», — добавил президент.

Основными спикерами пленарной сессии «Цифровая кооперация. Новые возможности сотрудничества государства и бизнеса» выступили Рустам Минниханов, руководитель программ Всемирного банка в РФ Кристофер Миллер и другие.

Цифровые карты вместо человека

Основными спикерами пленарной сессии «Цифровая кооперация. Новые возможности сотрудничества государства и бизнеса» выступили Рустам Минниханов, руководитель программ Всемирного банка в РФ Кристофер Миллер, председатель наблюдательного совета Университета «Иннополис» Николай Никифоров, вице-президент НИУ ВШЭ Игорь Агамирзян, глава концерна «Автоматика» Сергей Сахненко.

Сессия, как обычно, началась со скучных статистических данных, что абсолютно не свойственно манере ведения разговора Тины Канделаки. Впрочем, без острых, провокационных вопросов не обошлось, но для начала модератор попыталась провести сравнение доходности от цифровизации экономики РФ и зарубежных государств с разным уровнем экономического развития. Поразительно, но во всех случаях получался один и тот же результат — Россия отстает не только от США и Германии, но и от Сингапура, Китая и Южной Кореи. Хотя за последние пять лет объем цифровой экономики вырос в 5 раз и составляет 4,3 трлн рублей, что составляет 5% от ВВП, но все равно мы позади. В Японии и Южной Корее вклад «цифры» в ВВП — 10%, сообщила Канделаки. По мысли ведущей, только цифровизация спасет наше общество в грядущей демографической яме, которая ждет Россию в 2036 году. «Цифровые карты станут важным активом в подмоге человеку», — заявила она. Правда, для этого уже сейчас надо исправлять цифровое неравенство между регионами. Но приведет ли это в росту ВВП? Канделаки прогнозирует, что к 2025 году объем цифровой экономики подрастет до 8,9 трлн рублей.

Цифровая инфраструктура — медицине и транспорту

Впрочем, гораздо более интересные выводы сделали организаторы форума, собрав мнения участников ЦИПР о том, какие отрасли должны быть в приоритете у «цифры». Организаторы наладили обратную связь для того, чтобы выяснить, что было самым интересным на форуме, и для того, чтобы разработать будущие документы для национального проекта «Цифровая экономика»: и дорожную карту, и стратегию развития. В опросе приняли участие 1800 человек, или 23% от всего состава участников. Замгендиректора «Ростеха» Ольга Кирий сообщила, что большинство опрошенных считают, что госуправление должно быть трансформировано в полноценную цифровую платформу, а цифровая инфраструктура должна быть в двух сферах — здравоохранении и на транспорте. Хорошая перспектива есть в ЖКХ и городском планировании. При выборе коммуникационной платформы безопасности лучше опираться на отечественных разработчиков. А двигателем всех процессов цифровизации должен быть только бизнес. Неоднозначные ответы последовали на вопрос: «Могут ли личные данные быть доступны всем в социальных сетях?» Большинство ответило положительно. «Надо смириться с мыслью, что в цифровой среде будешь жить без приватности», — заметил Александр Кабаков, вице-президент по специальным проектам Mail.ru Group.

Из 110 представленных на ЦИПР-2018 проектов абсолютное число голосов участники отдали проекту «Рубикон», который помогает при помощи искусственного интеллекта выявлять раковую опухоль у человека.

Организаторы наладили обратную связь для того, чтобы выяснить, что было самым интересным на форуме, и для того, чтобы разработать будущие документы для национального проекта «Цифровая экономика»

Цифровизация заставит работать больше



Постепенно Тина Канделаки уводила спикеров к общечеловеческим темам. «Вот до электрификации люди трудились до тех пор, пока светло. А не получится ли так, что в цифровую эпоху нам придется работать все больше и больше», — спросила она у спикеров. «Не волнуйтесь: те, кто не работал, и после не будут работать», — первым ответил президент РТ, после чего остальным просто было нечего добавить. А самое «сладкое» она оставила под конец, предложив спикерам по очереди ответить на практический вопрос: «Какими компетенциями должен обладать человек, чтобы «выжить» в цифровой среде?»

«Ничего драматичного не произойдет, я не верю во все эти истории с безработицей, — отозвался Николай Никифоров. — Это будет мягкий, комфортный переход. Конечно, мы станем больше работать с информацией, это возможность постоянного обучения. Мы станем более интеллектуально ориентированными существами, что ли», — ответил он. По его мнению, у людей может даже больше оставаться времени на отдых и семью.

В чем с ним согласен и президент РТ, но с оговоркой, что человек должен иметь базовые фундаментальные знания по профессии, но IT-технологии — все-таки надстройка для этого базиса. Вице-президент НИУ ВШЭ Игорь Агамирзян дал более развернутый ответ и перечислил важные навыки: умение работать с информацией, быть коммуникабельным и уметь управлять проектами. А главное в том, что программист станет обычной массовой профессией, а приоритет вновь останется за теми, кто умеет нестандартно мыслить и генерировать оригинальные идеи.