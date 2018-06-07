Цифровые двойники и государственная информатизация по принципу игры Minecraft

На ЦИПР-2018 обсуждают будущее цифровой экономики России

Фото: Максим Платонов

В третий раз Иннополис принимает форум «Цифровая индустрия промышленной России», который позиционируется как межотраслевая площадка, созданная для диалога представителей промышленности, профессионалов отрасли ИКТ, оборонного комплекса, инвесторов и государства по самым острым и актуальным вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта, конверсии в ОПК и обеспечения кибербезопасности. В здании Университета Иннополис постоянно работает выездная редакция «Реального времени», а наш корреспондент делится впечатлениями первого дня форума.

Форум богатых и влиятельных госкорпораций

В Татарстане, а тем более в Иннополисе, сложно кого-то удивить проведением IT-конференции, но форум «Цифровая индустрия промышленной России», или просто ЦИПР, уже в третий раз становится заметным событием. Причин этому достаточно. Среди организаторов большого мероприятия не только профильные федеральные и региональные госорганы, но и богатейшие госкорпорации — «Ростех» и «Росатом». Проекты на стыке информационных технологий и промышленного производства интереснее с точки зрения профессионалов, масштабнее по вложенным деньгам, а главное, идут в фарватере государственной политики, где сформирована цель — создать в России цифровую экономику. Если сейчас цифровая экономика составляет только 5% от ВВП, то планируется довести этот показатель до 10%.

— В этом году мы собираемся уже в третий раз, и мы растем вместе с городом Иннополисом. За эти три года, что мы собираемся в начале июня, тема цифровой экономики все больше актуализируется. Она буквально выросла на наших глазах, и стала приоритетом государственной политики, должна помочь нашей стране войти в пятерку крупнейших экономик мира, — этими словами деловую часть ЦИПР-2018 открыл директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко.

От имени Рустама Минниханова и правительства Татарстана гостей форума приветствовал премьер-министр Алексей Песошин. Дальше в разных форматах и контекстах эксперты обсуждали возможности больших данных, телемедицину, дополненную реальность, связь науки с практикой, блокчейн, кибербезопасность и многие другие аспекты становления цифровой экономики.

«За эти три года, что мы собираемся в начале июня, тема цифровой экономики все больше актуализируется. Она буквально выросла на наших глазах, и стала приоритетом государственной политики, должна помочь нашей стране войти в пятерку крупнейших экономик мира», — сказал Василий Бровко



«Я не очень хорошо понимаю, что такое цифровая экономика»

Ажиотаж вокруг всего «цифрового» привлекает внимание к площадкам вроде ЦИПР, но парадоксальным образом мешает понять, о чем вообще идет речь. Как следствие, в обществе возникают справедливые подозрения, что за «цифрой» нет никакого реального наполнения, кроме освоения государственных бюджетов. Во время выступлений было заметно, что от хайпа и громких целей устали и сами архитекторы российской цифровой экономики.

— Я не очень хорошо понимаю, что такое цифровая экономика, — начал свое выступление директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. — Но я точно знаю две простые вещи, которые указывают, что мы движемся вперед. Во-первых, это экономика данных — то есть количество бизнесов, которые переходят на использование качественных данных при принятии решений. Во-вторых, это высокотехнологичный экспорт, в том числе экспорт цифровых продуктов и услуг.

По мнению Дмитрия Пескова, именно эти два показателя сложнее всего симулировать статистическими подтасовками.

На понятных примерах постарался объяснить, что такое цифровая экономика, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев:

— Программа по созданию цифровой экономики и план мероприятий — это документы в жанре бюрократического текста, который не всегда позволяет сформировать картинку. Сейчас я, пользуясь случаем, хотел бы поделиться своим видением, как будет выглядеть наш мир через 5 и 10 лет.

«Электронный персонаж, чтобы ему было возможно ставить задачи в электронном мире, должен так же, как и вы в реальном мире, подписывать документы и удостоверять результаты транзакций. Такие электронные персонажи должны быть у физических и юридических лиц», — рассказал Алексей Козырев

Сегодня знаменательный день. 6 июня 1984 года — это дата появления игры «Тетрис», которая создана российским программистом и стала популярной во всем мире. Как тогда начали играть и создавать игры, так и сегодня виртуальная реальность — это одна из наиболее интересных сфер применения цифровых технологий. Когда мы играем в игры, то создаем виртуального персонажа. По сути, речь идет о нашем цифровом двойнике, который в игровом мире обладает целым рядом данных в профиле и возможностью что-то делать в электронном мире.

Представьте, что у вас появляется цифровой двойник, который живет в государственной информационной системе и который так же, как в игре, может за вас проходить разные квесты. Контроль над этим персонажем можно получить только с помощью одного ключика — биометрии. Электронный персонаж, чтобы ему было возможно ставить задачи в электронном мире, должен так же, как и вы в реальном мире, подписывать документы и удостоверять результаты транзакций. Такие электронные персонажи должны быть у физических и юридических лиц, — рассказал Алексей Козырев.

Принцип действий цифровых двойников в государственной системе, Козырев сравнил с популярной у детей и подростков игрой Minecraft, где необходимо из подручных материалов собирать разные объекты. В будущем автомобилю или дому, который приобретает человек, будет соответствовать цифровая копия, данные для формирования которой будут подтягиваться из самых разных информационных ресурсов. Возможность для сбора таких данных из распределенных хранилищ предоставляет блокчейн.

«Безопасность нужно мерить не количеством камер, а тем, какое число детей самостоятельно добирается до школы»

«Экспериментальной площадкой», на которой естественным образом и при поддержке государства формируется цифровая экономика, являются российские города. Именно поэтому городскому управлению уделили много внимания на пленарном заседании и посвятили целую панельную дискуссию «Умный город. Жизнь, построенная на данных» с участием министра информатизации и связи РТ Романа Шайхутдинова и мэра Иннополиса Руслана Шагалеева. Главным спикером по этой теме был Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ.

Концепцию «Умного города» Андрей Чибис сформулировал следующим образом: город, ориентированный на человека за счет цифровизации и регламентов

Чибис обозначил два вызова, которые стоят перед современной урбанизацией. Во-первых, это жесткая конкуренция за человеческий капитал, и прежде всего за людей, которым неважно, где производить продукт. Которые могут жить и работать в любой точке мира. Во-вторых, ограниченность городской инфраструктуры, которая создавалась еще в советское время под индустриальные города, а сейчас не соответствует не только будущему, но даже настоящему.

Ответить на эти вызовы позволяет концепция «Умного города», которую Андрей Чибис сформулировал следующим образом: город, ориентированный на человека за счет цифровизации и регламентов. Эти принципы легли в основу национального проекта «Комфортная городская среда», который реализуется с 2017 года. Как и по многим другим аспектам цифровой экономики, при реализации данного проекта многое зависит от метрик, посредством которых оцениваются результаты. На этот счет у Андрея Чибиса свое особое мнение:

— Основная тема в европейских метриках — технологизация. То есть оснащение датчиками. Мы предлагаем безопасность городской среды мерить не количеством камер, а тем, какое число детей самостоятельно добирается до школы. Такой метрикой мы измеряем и безопасность, и наличие нормальных тротуаров и переходов через улицу. Это совершенно другой уровень заботы о горожанах, — рассказал заместитель министра.

Снижение норм прибыли ради инвестиций в кадровый потенциал

Разговор о кадровом голоде — обязательный пункт в программе любого IT-форума, и ЦИПР идеально выдержал формат. Многие задачи и проекты упираются именно в то, что нет достаточного количества квалифицированных специалистов.

Неожиданную формулу преодоления кадрового голода озвучил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. Самым оптимальным средством инвестиций в человеческий капитал Песков считает снижение норм прибыли владельцами бизнесов, работающих в цифровой экономике. Компании должны сами инвестировать в кадры, а не перекладывать эту ответственность на государство. Соответственно они должны быть готовы к снижению маржинальности.

Самым оптимальным средством инвестиций в человеческий капитал Песков считает снижение норм прибыли владельцами бизнесов, работающих в цифровой экономике

В качестве примера компании, которая делает революцию в подготовке IT-кадров, Песков указал на Сбербанк. В настоящее время там запускается образовательная программа по французской франшизе «Школа 42», где любой человек может обучиться программированию. Срок обучения составляет от 1,5 до 4 лет. Обучение производится бесплатно и без преподавателей при помощи искусственных алгоритмов. В течение дня нужно решать практические задачи. Никакого формального диплома или статуса по результатам такого обучения не выдается, однако полученные знания чрезвычайно высоко ценятся на рынке.

— По результатам этого проекта мы узнаем, будет у нас решена проблема подготовки кадров или нет. Если конкурс будет выше 10 человек на место, то у нас есть шанс. Если нет, то мы по-прежнему готовы учиться ради дипломов, но не ради компетенций, — считает Песков.

ЦИПР-2018 будет работать три дня, а значит, для обсуждения проблем, затронутых в первый день, еще достаточно времени. Выездная редакция «Реального времени» будет информировать обо всем, что происходит в Университете Иннополис.

1 / 64 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов