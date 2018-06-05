«В Татарстане есть предприниматели, которые молоко у населения закупают за 11,5 рубля»

Минсельхозпрод Татарстана рассказал об итогах посевной, бешеных ценах на бензин и субсидиях на молоко

Фото: Максим Платонов

«Неужели наших журналистов интересует тема сельского хозяйства?» — удивился сегодня перед началом брифинга в кабмине РТ об итогах посевной кампании министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов. Однако темы оказались животрепещущими, и когда полтора часа спустя журналисты все еще продолжали задавать вопросы, он удивился еще больше: «А я-то думал, сейчас все только и думают о том, что горит «Порт»… На встрече присутствовала и корреспондент «Реального времени».

Антошка, Антошка, мы не хотим картошки!

В 28 дней уложились татарстанские сельхозпроизводители с проведением посевной. За это время, по словам Ахметова, они засеяли 2,8 миллиона га, из которых 7,9 тысяч га пошли под картофель и овощи, 920 тысяч — под кормовые культуры и 330 тысяч — под технические. «Второй хлеб» — картошку — посадили только на 5,6 тысячи га.

— Раньше картошка каждый день на столе была, а сейчас семье на зиму два мешка хватает, — объяснил министр скромность посевов падением спроса, а позже отметил, что его радует сокращение посадок картофеля в личных подсобных хозяйствах, дескать, местный рынок и без них обеспечен продуктом. — А за пределами республики нашу картошку тоже не ждут!

Марат Ахметов также сообщил, что в ближайшее время, по расчетам министерства, в районах начнется заготовка кормов:

— С 5 по 15 июня — пик самого высокого содержания в травах белков и сахара, а это качество! Но начало массовой уборки многолетних трав пришлось немного перенести: из-за холодной погоды созревание идет позже…

Льготные кредиты против бешеных цен

— Ресурсы достаточно значительные были привлечены, только льготных кредитов сельхозпроизводители получили на эту посевную больше чем на 11 миллиардов рублей под 2,5—5 процентов годовых, — с гордостью сообщил министр, а потом поделился большой проблемой. — Мы и саму посевную, и дальнейший период формирования урожая, включая уборку, обеспечим льготным дизельным топливом. Это особенно важно, разница в цене достигает уже 10 рублей за килограмм. Такие вот непонятные бешеные цены. Даже с завода дизтопливо отпускают по цене 52—54 рубля за килограмм, а мы, даже включая все транспортные затраты, услуги самих нефтебаз, приемки, хранения, отпускаем по 41 рублю…

Всего, по словам Ахметова, в этом году АПК республики потребуется порядка 200 тысяч тонн солярки, из них 140 тысяч тонн — это «сезонная потребность», то есть то количество, которое необходимо, чтобы провести посевную, вырастить и убрать урожай.

— Конечно, горячего желания у наших крупных компаний льготно отпускать топливо нет, это с учетом просьбы президента республики делается… компаниям приходится за счет собственных прибылей это отдавать, — заметил министр, уточнив, что если в прошлые годы объем такой косвенной поддержки сельхозпроизводителей доходил до 800 млн рублей, то в нынешнем он значительно превысил эту сумму, — рассказал Ахметов.

Подсолнечник стал подснежником

Ежегодно в республике уходят под снег неубранные поля, засеянные теплолюбивыми культурами. В Спасском районе, к примеру, это подсолнечник.

— С подсолнечником не всегда удачно получается, — вздохнул министр в ответ на вопрос корреспондента «Реального времени» о причинах зимнего «подсолнцестояния». — 19 тысяч гектаров из засеянных подсолнечником 120 тыс. остались в прошлом году неубранными из-за холодной погоды — она помешала созреванию теплолюбивой культуры. Да и смысла нет убирать, такие маслосемена на переработку не берут, там уже экономики нет… Кукуруза тоже уходила под снег, в прошлом году это было 3,5 тысячи гектаров. Я сам видел эти поля, молотить ее было нельзя, она вся заплесневела…

— Почему же хотя бы на корм скоту в начале осени эти культуры не скосили?

— Понимаете, даже уже осенью, когда грязь и дожди, производитель надеется, что прояснится, тогда и скосит. Все ждут до последнего, чтобы скосить, когда прояснится, подморозит, чтобы на корм скоту пошло зерно. Силоса-то уже полторы годовых нормы заготовили, а это белок, от него надои молока сразу увеличиваются…

— Но если в итоге-то все пропадает, какой смысл эти культуры в нашем регионе сажать?

— Мы обязаны и вынуждены диверсифицировать экономику.

Субсидия кончилась!

— Средняя закупочная цена в Татарстане на молоко — 18,66 рубля за литр, но есть предприниматели, которые у населения молоко за 11,5 рубля закупают, — сообщил Марат Ахметов. — Мы субсидируем за каждый литр три рубля из республиканского бюджета.

Министр утверждает, что эти три рубля «практически компенсируют разницу в закупочных ценах на молоко по сравнению с прошлым годом». Утверждение, возможно, и спорное, но три рубля — это все равно лучше, чем ничего. «В июле будем выдавать субсидию за июнь, а далее выплата субсидий на молоко прекратится. Возобновлять поддержку нежелательно, нам лучше, чтобы восстановились нормальные закупочные цены на молоко», — сказал министр.

«Нецивилизованная» работа — для роботов

С гордостью министр рассказал о нескольких амбициозных сельхозпроектах, которые реализуются в Татарстане. В частности, о том, что в 12 молочных хозяйствах при поддержке государства должны появиться роботы, причем оснащение шести из них должно быть завершено уже в этом году.

— Это роботы-станки добровольного доения, — пояснил Ахметов. — Коровы содержатся на беспривязном содержании в боксах, сами подходят, чтобы выдоиться, тем более что робот имеет еще кормушку с комбикормом. Лазер сам находит вымя, робот сам подмывает, доит, вазелином вымя намазывает и отпускает.

— А коровы сами к нему подходят? — засомневались журналисты.

— Сами, они в очереди к нему стоят! Один робот обслуживает 60—80 коров в сутки в зависимости от их продуктивности.

Стоимость робота, как выяснилось, составляет 15 миллионов рублей, а из бюджета компенсируется 40 процентов от этой суммы. Так что эта техника — не для малых фермерских хозяйств, тут даже крупному молокопроизводителю стоит семь раз подумать, прежде чем рискнуть вложиться в нее. Косвенно это сам министр подтвердил:

— Роботокомплекс у нас был у Рахимова в Апастовском районе, но он этот проект провалил. Не выдержал кредитной нагрузки, сейчас робототехника там стоит законсервированная.

— Где работает робот, там Рабига апа без работы остается, — указал кто-то из журналистов на отрицательный побочный эффект внедряемой прогрессивной технологии доения.

— Да, там исключается понятие доярки, — подтвердил Ахметов. — Но они в 4 утра должны вставать, а кому этого хочется?

— Но где ей тогда работать?

— Наша задача — найти им другую форму занятости, более цивилизованную…



