Страсти по генплану: Карьер отстояли, а в Вознесенском возмущены дорогой к участкам Семина

К протестам жителей проблемных поселков против градостроительных планов чиновников присоединились садоводы

Фото: Юлия Косолапкина

Участники публичных слушаний в Управлении архитектуры и градостроительства Казани спрашивали, кто их архитектор и где она. Другие, наоборот, приглашали к себе на дачу, узнав, что дачный домик никто сносить не собирается. Большинство вопросов по-прежнему было про поселки в черте города. При этом казанцы успели показать свою осведомленность. Подробности — в материале «Реального времени».

Много проблем и газопровод по территории

В традиционном выступлении перед собравшимися руководитель группы разработчиков генплана Казани Олег Григорьев озвучил, что предлагаемая сеть дорог жестко необходима. Именно потенциальными маршрутами во многом по частным домам оказались недовольны жители пригорода. Там, где предлагалось снести СНТ, предлагают уйти от большого количества снесенных домиков. Что касается дороги и Карьера, то трассу пустят в обход поселка.

— У нас много проблем. Взять даже территорию КАПО — нужно сделать так, чтобы решение пошло на пользу всем. К тому же большая беда, что газопровод проходит по территории города, все это нужно решать, — выступила начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Ирина Дябилкина.

Павел Шайков с улицы Яркой в Салмачах хотел понять перспективы строительства новой дороги. Оказалось, место для нее есть, но нет разрешения от местного отделения «Газпрома», федеральный — добро уже дал.

«У нас много проблем. Взять даже территорию КАПО — нужно сделать так, чтобы решение пошло на пользу всем. К тому же большая беда, что газопровод проходит по территории города, все это нужно решать», — выступила Ирина Дябилкина. Фото Инны Серовой

— Есть СНИПы, при этом еще согласования «Газпрома». Улицу Яркую можем подвинуть в сторону оси газопровода ну где-то метров на 20—25, это все, что можем сделать сегодня. Со стороны федерального «Газпрома» будем заходить на Татарстан, надеемся, что получится сделать, но дальше не можем сделать, должны выполнять эти СНИПы. Местный «Газпром» вообще запрещает что-либо делать, — начал объяснять положение Григорьев.

— Вот именно, что могут запретить, и тогда дорогу придется полностью проносить по поселку, — парировал Павел Шайков.

При этом разрешающая бумага от федерального «Газпрома» на строительство дороги вблизи газопровода уже есть. 5 июня на сайте Управления архитектуры и градостроительства ее пообещали разместить.

Социальный взрыв

Мария Фишина из Вознесенского сообщила, что планируемый проезд через поселок приведет к социальному взрыву, если строительство все-таки начнется. «Почему дорога к участкам Семина идет по домам людей?» — недоумевала она, припоминая председателя совета директоров ASG Алексея Семина. Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева пыталась парировать, что дорога не идет к его участкам, но жителям было виднее.

— Уже вовсю идет реклама участков, — высказала Фишина.

Танзиля Зиева из Больших Клыков вторила коллеге по несчастью, не понимая вообще, для кого планируемая дорога.

К проблемным поселкам и СНТ добавились жители нескольких улиц в районе Гривки.

Большинство вопросов по-прежнему было про поселки в черте города. Фото Юлии Косолапкиной

— Жители пяти улиц уже собрали 70 подписей против сноса наших частных домов, земля оказалась внезапно под многоэтажную застройку. Если нужно будет, соберем и семь тысяч подписей, — выступил Антон Рыков.

Татьяна Прокофьева объяснила «казус» тем, что генплан не всегда учитывает самые последние изменения. «Есть проект планировки этой территории, где сохраняется все индивидуальное жилищное строительство», — призналась Прокофьева и была готова показать документ на следующих слушаниях.

Пилюля горько, укол больно

Ирине Дябилкиной для разрядки обстановки пришлось вспомнить анекдот, когда пациент отказывается от лечения, потому что пилюля горькая, а от укола больно. Примерно так же и с генпланом, но жители юмор не оценили.

— Где наши архитекторы? Почему мы платим иностранцам? Мэр уже говорил, что город будет застраиваться очень плотно, однажды выглянешь, и под окнами могут оказаться чужие труселя. Я хочу понять, где наш архитектор, — высказалась без вопроса Татьяна Самойленко.

Прокофьевой осталось только назвать это выступление очень эмоциональным. При этом из своих заслуг она отметила, что с 2009 года, то есть с того момента, как стала главным архитектором города, ни одно историческое здание не снесли.

Не все горожане встречали в штыки высказывания президиума. Хания Шигильдеева, узнав, что ее дача в СНТ «Аэропорт» сохранится и не придется выходить на трассы, на радостях пригласила Татьяну Прокофьеву в гости.