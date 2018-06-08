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ЧМ-2018: «В русскую рулетку верите? Это и есть — сборная России»

11:20, 08.06.2018 2 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России

Чего ждет Башкирия от мундиаля, который пройдет мимо Уфы

ЧМ-2018: «В русскую рулетку верите? Это и есть — сборная России» Фото: rfs.ru

Меньше недели остается до главного спортивного события планеты этого лета. В воздухе повисло предчувствие большого футбольного праздника. Столица Башкортостана тоже могла оказаться на этом празднике жизни, однако прежнему руководству республики футбол был не нужен. И тем не менее домашний для России ЧМ ждут и в Уфе. Спортивная редакция «Реального времени» опросила своих экспертов, чтобы выяснить ожидания жителей Башкирии от ЧМ-2018.

Большинство наших собеседников уверены в силе «немецкой машины», а вот россияне своими «провальными репетициями» не внушают надежд на итоговый «гала-концерт».

Есть в нашем списке и истинные эстеты, поклонники зажигательного латиноамериканского футбола. И Лео Месси, на их вкус, — лучший футболист планеты. Правда, пока без чемпионской команды.

Наконец, есть и ставящие на сборную России. Неудивительно, что это женщины, способные любить и надеяться, несмотря ни на что. Поживем — увидим. Может, и случится самая желаемая сенсация.

  • Лилия Шафикова

    Лилия Шафикова спортивный журналист телеканала «Вся Уфа»

    От домашнего чемпионата мира жду насыщенных эмоций. Россия из группы выйдет, но не больше. А чемпионом станет Германия.

  • Андрей Юртаев

    Андрей Юртаев комментатор телеканала «КХЛ-ТВ»

    Жду яркого футбола, драматичных матчей. Сборная России не выйдет из своей группы. Чемпионом станет команда Германии.

  • Артем Кочешев

    Артем Кочешев спортивный комментатор БСТ

    Надеюсь, что сборная России сможет выступить так, что страна будет гордиться национальной командой. И, конечно, большого праздника, коим всегда является чемпионат мира. Россия выйдет из группы, но проиграет в 1/8 финала. Надеюсь, чемпионом станет Германия, но на этот раз у Бразилии и Франции очень сильные команды.

  • Виктор Васильев

    Виктор Васильев ветеран башкирского футбола

    Я думаю, что этот чемпионат мира пройдет на очень высоком спортивном уровне. Все-таки приезжают лучшие команды мира, и сборная России не затеряется среди них. Точно не скажу, как она выступит, но из группы россияне выйдут с первого места. Это однозначно! И пусть все ехидные критики, которые полны черной зависти к Черчесову, умоются! Дальнейшее про нашу сборную предсказать не берусь. Думаю, в финале будут играть команды Бразилии и Германии. А победят, как всегда, немцы!

  • Илья Валиев

    Илья Валиев главный тренер ФК «Зенит-М»

    Жду, как тренер, каких-то инноваций в тактике. Конечно, буду болеть за Россию! Думаю, наша сборная выйдет из группы, дальше не знаю — смотря кто будет соперником. Кто выиграет, сказать не могу, но ставлю на испанцев или немцев. Просто потому, что нравится их игра и философия футбола.

  • Игорь Безденежных

    Игорь Безденежных ветеран башкирского футбола, отец полузащитника ФК «Уфа» Игоря Безденежных

    Шикарного праздника жду! В русскую рулетку верите? Вот это — сборная России. Чемпионом станет лучшая команда в мире. Какая? Ну, мне кажется, немцы должны в финал попасть. У них всегда команда, а не отдельные звезды.

  • Максим Балобанов

    Максим Балобанов спортивный обозреватель RBToday

    С детства считаю, что чемпионат мира по футболу — главное событие четырехлетия. Даже Олимпиады все-таки для меня на второй позиции по привлекательности. Хотя тоже «хайп». Жду футбольного пиршества, красивых матчей и голов. И очень хочу, чтобы судьи не испортили ни одну игру мундиаля.

    Из группы Россия выйдет. А дальше — либо совершит хотя бы один подвиг, либо бесславно будет разгромлена уже в 1/8 финала. Крылатую фразу Линекера про немцев никто не отменял. Тем более что на Кубке конфедераций команда Лева показала просто феноменальную глубину состава, выиграв турнир фактически дублерами. В бразильцев не верю — уж слишком они модно выглядят, как всегда. И сейчас у них нет героев, как ранее были Ромарио или Роналду. Испания, Аргентина, Франция? Все они могут, конечно, не без доли везения… Как, впрочем, даже Россия. Дания же в 92-м смогла…

  • Вячеслав Ткачев

    Вячеслав Ткачев один из лучших бомбардиров «БИС-Динамо», предтечи ФК «Уфа»

    Всем семейством ждем красивой игры, честной борьбы, множества красивых голов. Хотим, чтобы все прошло на высоком уровне, без всяких инцидентов как на поле, так и за его пределами. Россия? Максимум выход из группы. Чемпионом станет или Испания, или Германия.

  • Азамат Муратов

    Азамат Муратов ведущий, комментатор хоккейных матчей на БСТ

    Жду спортивного праздника и надеюсь, он превзойдет все ожидания! Футбольный чемпионат мира в моем восприятии — событие более яркое и важное, чем Олимпийские игры. Ну сами сравните: 10 дней Олимпиады в Сочи и месяц футбола в 11 городах России! Разница есть, и она в пользу футбола.

    Точно могу быть уверен только в одном: 100% чемпионом не станет сборная России. Вот этого точно не будет, мы даже из нашей несильной группы не выйдем. И да, я помню чудесную победу сборной Дании, которую в 1992 году «вернули с пляжа» для того, чтобы заменить сборную уже несуществующей Югославии, и которая в итоге стала чемпионом Европы. Но это не тот случай, чуда не будет. На нашу сборную слишком давит извечный российский груз ответственности, мы по-прежнему не играем, а мучаемся, мы выходим на поле как на партсобрание. А кто станет чемпионом мира? Не буду гадать, игра покажет.

  • Олег Томин

    Олег Томин главный тренер ФК «Ишимбай», ветеран башкирского футбола

    Как и все, жду красивой игры. Наши футболисты могут показать хороший результат, но для этого всей России нужно молиться. А чемпионом, думаю, станет Бразилия.

  • Талгат Зайнуллин

    Талгат Зайнуллин бывший пресс-секретарь ХК «Салават Юлаев», спортивный директор гандбольного клуба «Уфа-Алиса»

    Поскольку сам ни на один матч не попаду, буду смотреть чемпионат мира по телевизору. Жду красивого футбола, роскошных голов. Надеюсь, что это глобальное событие пройдет без каких-либо эксцессов. Хочется, чтобы ничто не омрачило этот праздник. Прежде всего, жду достойного выступления сборной России, а именно выхода из группы. И, конечно же, качественной игры, за которую было бы не стыдно. Может, наши футболисты как-то пересилят себя и исполнят что-то похожее на Евро-2008? Очень на это надеюсь. А насчет чемпиона… Буду болеть за Аргентину и лично за Лео Месси. В играх за сборную ему фатально не везет. Хочется, чтобы лучший футболист современности наконец-то поднял над головой самый крутой футбольный трофей планеты. Кроме того, в моих фаворитах — Бразилия и Франция.

  • Олег Мартиросян

    Олег Мартиросян футбольный тренер, город Межгорье

    От этого чемпионата жду праздника футбола, чтобы появились или раскрылись новые игроки и сборные. От нашей сборной жду чуда — выхода из группы. Жду победы от Аргентины, но претендентов много, команд пять.

  • Флер Фахретдинов

    Флер Фахретдинов экс-главный тренер уфимского «БИС-Динамо»

    С нетерпением жду старта чемпионата мира. Это самый главный футбольный праздник четырехлетия. Он может показать, в каком направлении движется мировой футбол, каким будет вектор дальнейшего развития. Я в предвкушении игры звезд, ведь для многих это, возможно, последний чемпионат (Месси — 30 лет, Роналду — 33, Иньесте — 34). Жду игры высокого качества от Неймара, Мюллера и других. Также хотелось бы увидеть новых звезд, которые заявят о себе в России.

    С другой стороны, конечно же, надеюсь, что Россия проведет один из лучших чемпионатов за всю историю — в плане и организации, и гостеприимства. Хочу, чтобы многие ближе узнали и открыли для себя Россию — дружелюбную, искреннюю, современную, цивилизованную, демократичную, великую.

    Как выступит сборная России? Вряд ли стоит ждать чудес. И в контрольных играх, и на Кубке конфедераций ее игра не внушала оптимизма. Но всегда хочется верить в лучшее. Поэтому буду болеть, переживать и желать удачи нашим футболистам! Надеюсь, что со второго места выйдем из группы вместе с Уругваем.

    Думаю, что в 1/8 финала россиян выбьют испанцы. А в квартете сильнейших ожидаю увидеть Бразилию с Францией и Аргентину с Германией. Надеюсь, что в финале сойдутся Франция с Аргентиной, и Месси, завершающий карьеру в сборной, наконец-то станет чемпионом мира. Он это заслужил!

  • Анна Колибердина

    Анна Колибердина «Мисс ФК «Уфа» — 2015»

    Жду ярких эмоций от большого праздника футбола в нашей стране. Думаю, сборной России по силам хорошо себя проявить дома и дойти хотя бы до полуфинала. Не могу судить, кто станет чемпионом мира, но надеюсь на наших футболистов.

  • Мария Луиса Пенсабене

    Мария Луиса Пенсабене автор англоязычного гимна ФК «Уфа»

    Как болельщице Италии, мне, конечно, досадно, что «Скуадра Адзурра» не играет в финальном турнире чемпионата мира, и надо сказать, это трудно переварить. Но я понимаю, что наш состав не был лучшим, поэтому многие не удивлены. Тем не менее я ожидаю зрелищного события, и то, что оно происходит в моей любимой России, просто замечательно! Наконец-то настала очередь России как принимающей страны!

    У меня большие ожидания от команды во главе с Черчесовым. У вас есть игроки с большим опытом, такие как Игнашевич, и хорошая средняя линия с молодыми Головиным и Дзагоевым; еще есть острый форвард Смолов, и это лишь некоторые из имен, которые позволяют надеяться, что у России есть шансы, чтобы преуспеть на домашнем чемпионате мира.

    Мы можем лишь гадать, кто станет чемпионом. По общему мнению, главными фаворитами являются Бразилия и Германия. Но давайте не будем игнорировать Испанию, даже несмотря на то, что их «золотой» период, кажется, идет по ниспадающей. Как известно, всегда случаются сюрпризы. И нельзя стопроцентно утверждать, что идея присутствия России на высокой ступени пьедестала почета — совсем нереальна. Что бы ни случилось, хочу сказать: «Силы тебе, Россия! От всего сердца! Будь победителем!».

Дмитрий Слезин
СпортФутбол Башкортостан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:27
    Смысл этого материала? Рассуждения лысых о расческе.... Когда наконец вся эта братия из города, застрявшего в 90-х, начнет развивать и обустраивать свой родной город Уфу?
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    Анонимно 13:51
    смысл всех рассуждений великих и не очень о шансах сборной России на чэмэ18?
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