ЧМ-2018: «В русскую рулетку верите? Это и есть — сборная России»
Чего ждет Башкирия от мундиаля, который пройдет мимо Уфы
Меньше недели остается до главного спортивного события планеты этого лета. В воздухе повисло предчувствие большого футбольного праздника. Столица Башкортостана тоже могла оказаться на этом празднике жизни, однако прежнему руководству республики футбол был не нужен. И тем не менее домашний для России ЧМ ждут и в Уфе. Спортивная редакция «Реального времени» опросила своих экспертов, чтобы выяснить ожидания жителей Башкирии от ЧМ-2018.
Большинство наших собеседников уверены в силе «немецкой машины», а вот россияне своими «провальными репетициями» не внушают надежд на итоговый «гала-концерт».
Есть в нашем списке и истинные эстеты, поклонники зажигательного латиноамериканского футбола. И Лео Месси, на их вкус, — лучший футболист планеты. Правда, пока без чемпионской команды.
Наконец, есть и ставящие на сборную России. Неудивительно, что это женщины, способные любить и надеяться, несмотря ни на что. Поживем — увидим. Может, и случится самая желаемая сенсация.
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Лилия Шафикова спортивный журналист телеканала «Вся Уфа»
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От домашнего чемпионата мира жду насыщенных эмоций. Россия из группы выйдет, но не больше. А чемпионом станет Германия.
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Андрей Юртаев комментатор телеканала «КХЛ-ТВ»
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Жду яркого футбола, драматичных матчей. Сборная России не выйдет из своей группы. Чемпионом станет команда Германии.
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Артем Кочешев спортивный комментатор БСТ
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Надеюсь, что сборная России сможет выступить так, что страна будет гордиться национальной командой. И, конечно, большого праздника, коим всегда является чемпионат мира. Россия выйдет из группы, но проиграет в 1/8 финала. Надеюсь, чемпионом станет Германия, но на этот раз у Бразилии и Франции очень сильные команды.
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Виктор Васильев ветеран башкирского футбола
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Я думаю, что этот чемпионат мира пройдет на очень высоком спортивном уровне. Все-таки приезжают лучшие команды мира, и сборная России не затеряется среди них. Точно не скажу, как она выступит, но из группы россияне выйдут с первого места. Это однозначно! И пусть все ехидные критики, которые полны черной зависти к Черчесову, умоются! Дальнейшее про нашу сборную предсказать не берусь. Думаю, в финале будут играть команды Бразилии и Германии. А победят, как всегда, немцы!
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Илья Валиев главный тренер ФК «Зенит-М»
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Жду, как тренер, каких-то инноваций в тактике. Конечно, буду болеть за Россию! Думаю, наша сборная выйдет из группы, дальше не знаю — смотря кто будет соперником. Кто выиграет, сказать не могу, но ставлю на испанцев или немцев. Просто потому, что нравится их игра и философия футбола.
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Игорь Безденежных ветеран башкирского футбола, отец полузащитника ФК «Уфа» Игоря Безденежных
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Шикарного праздника жду! В русскую рулетку верите? Вот это — сборная России. Чемпионом станет лучшая команда в мире. Какая? Ну, мне кажется, немцы должны в финал попасть. У них всегда команда, а не отдельные звезды.
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Максим Балобанов спортивный обозреватель RBToday
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С детства считаю, что чемпионат мира по футболу — главное событие четырехлетия. Даже Олимпиады все-таки для меня на второй позиции по привлекательности. Хотя тоже «хайп». Жду футбольного пиршества, красивых матчей и голов. И очень хочу, чтобы судьи не испортили ни одну игру мундиаля.
Из группы Россия выйдет. А дальше — либо совершит хотя бы один подвиг, либо бесславно будет разгромлена уже в 1/8 финала. Крылатую фразу Линекера про немцев никто не отменял. Тем более что на Кубке конфедераций команда Лева показала просто феноменальную глубину состава, выиграв турнир фактически дублерами. В бразильцев не верю — уж слишком они модно выглядят, как всегда. И сейчас у них нет героев, как ранее были Ромарио или Роналду. Испания, Аргентина, Франция? Все они могут, конечно, не без доли везения… Как, впрочем, даже Россия. Дания же в 92-м смогла…
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Вячеслав Ткачев один из лучших бомбардиров «БИС-Динамо», предтечи ФК «Уфа»
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Всем семейством ждем красивой игры, честной борьбы, множества красивых голов. Хотим, чтобы все прошло на высоком уровне, без всяких инцидентов как на поле, так и за его пределами. Россия? Максимум выход из группы. Чемпионом станет или Испания, или Германия.
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Азамат Муратов ведущий, комментатор хоккейных матчей на БСТ
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Жду спортивного праздника и надеюсь, он превзойдет все ожидания! Футбольный чемпионат мира в моем восприятии — событие более яркое и важное, чем Олимпийские игры. Ну сами сравните: 10 дней Олимпиады в Сочи и месяц футбола в 11 городах России! Разница есть, и она в пользу футбола.
Точно могу быть уверен только в одном: 100% чемпионом не станет сборная России. Вот этого точно не будет, мы даже из нашей несильной группы не выйдем. И да, я помню чудесную победу сборной Дании, которую в 1992 году «вернули с пляжа» для того, чтобы заменить сборную уже несуществующей Югославии, и которая в итоге стала чемпионом Европы. Но это не тот случай, чуда не будет. На нашу сборную слишком давит извечный российский груз ответственности, мы по-прежнему не играем, а мучаемся, мы выходим на поле как на партсобрание. А кто станет чемпионом мира? Не буду гадать, игра покажет.
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Олег Томин главный тренер ФК «Ишимбай», ветеран башкирского футбола
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Как и все, жду красивой игры. Наши футболисты могут показать хороший результат, но для этого всей России нужно молиться. А чемпионом, думаю, станет Бразилия.
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Талгат Зайнуллин бывший пресс-секретарь ХК «Салават Юлаев», спортивный директор гандбольного клуба «Уфа-Алиса»
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Поскольку сам ни на один матч не попаду, буду смотреть чемпионат мира по телевизору. Жду красивого футбола, роскошных голов. Надеюсь, что это глобальное событие пройдет без каких-либо эксцессов. Хочется, чтобы ничто не омрачило этот праздник. Прежде всего, жду достойного выступления сборной России, а именно выхода из группы. И, конечно же, качественной игры, за которую было бы не стыдно. Может, наши футболисты как-то пересилят себя и исполнят что-то похожее на Евро-2008? Очень на это надеюсь. А насчет чемпиона… Буду болеть за Аргентину и лично за Лео Месси. В играх за сборную ему фатально не везет. Хочется, чтобы лучший футболист современности наконец-то поднял над головой самый крутой футбольный трофей планеты. Кроме того, в моих фаворитах — Бразилия и Франция.
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Олег Мартиросян футбольный тренер, город Межгорье
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От этого чемпионата жду праздника футбола, чтобы появились или раскрылись новые игроки и сборные. От нашей сборной жду чуда — выхода из группы. Жду победы от Аргентины, но претендентов много, команд пять.
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Флер Фахретдинов экс-главный тренер уфимского «БИС-Динамо»
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С нетерпением жду старта чемпионата мира. Это самый главный футбольный праздник четырехлетия. Он может показать, в каком направлении движется мировой футбол, каким будет вектор дальнейшего развития. Я в предвкушении игры звезд, ведь для многих это, возможно, последний чемпионат (Месси — 30 лет, Роналду — 33, Иньесте — 34). Жду игры высокого качества от Неймара, Мюллера и других. Также хотелось бы увидеть новых звезд, которые заявят о себе в России.
С другой стороны, конечно же, надеюсь, что Россия проведет один из лучших чемпионатов за всю историю — в плане и организации, и гостеприимства. Хочу, чтобы многие ближе узнали и открыли для себя Россию — дружелюбную, искреннюю, современную, цивилизованную, демократичную, великую.
Как выступит сборная России? Вряд ли стоит ждать чудес. И в контрольных играх, и на Кубке конфедераций ее игра не внушала оптимизма. Но всегда хочется верить в лучшее. Поэтому буду болеть, переживать и желать удачи нашим футболистам! Надеюсь, что со второго места выйдем из группы вместе с Уругваем.
Думаю, что в 1/8 финала россиян выбьют испанцы. А в квартете сильнейших ожидаю увидеть Бразилию с Францией и Аргентину с Германией. Надеюсь, что в финале сойдутся Франция с Аргентиной, и Месси, завершающий карьеру в сборной, наконец-то станет чемпионом мира. Он это заслужил!
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Анна Колибердина «Мисс ФК «Уфа» — 2015»
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Жду ярких эмоций от большого праздника футбола в нашей стране. Думаю, сборной России по силам хорошо себя проявить дома и дойти хотя бы до полуфинала. Не могу судить, кто станет чемпионом мира, но надеюсь на наших футболистов.
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Мария Луиса Пенсабене автор англоязычного гимна ФК «Уфа»
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Как болельщице Италии, мне, конечно, досадно, что «Скуадра Адзурра» не играет в финальном турнире чемпионата мира, и надо сказать, это трудно переварить. Но я понимаю, что наш состав не был лучшим, поэтому многие не удивлены. Тем не менее я ожидаю зрелищного события, и то, что оно происходит в моей любимой России, просто замечательно! Наконец-то настала очередь России как принимающей страны!
У меня большие ожидания от команды во главе с Черчесовым. У вас есть игроки с большим опытом, такие как Игнашевич, и хорошая средняя линия с молодыми Головиным и Дзагоевым; еще есть острый форвард Смолов, и это лишь некоторые из имен, которые позволяют надеяться, что у России есть шансы, чтобы преуспеть на домашнем чемпионате мира.
Мы можем лишь гадать, кто станет чемпионом. По общему мнению, главными фаворитами являются Бразилия и Германия. Но давайте не будем игнорировать Испанию, даже несмотря на то, что их «золотой» период, кажется, идет по ниспадающей. Как известно, всегда случаются сюрпризы. И нельзя стопроцентно утверждать, что идея присутствия России на высокой ступени пьедестала почета — совсем нереальна. Что бы ни случилось, хочу сказать: «Силы тебе, Россия! От всего сердца! Будь победителем!».
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