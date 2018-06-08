ЧМ-2018: «В русскую рулетку верите? Это и есть — сборная России»

С нетерпением жду старта чемпионата мира. Это самый главный футбольный праздник четырехлетия. Он может показать, в каком направлении движется мировой футбол, каким будет вектор дальнейшего развития. Я в предвкушении игры звезд, ведь для многих это, возможно, последний чемпионат (Месси — 30 лет, Роналду — 33, Иньесте — 34). Жду игры высокого качества от Неймара, Мюллера и других. Также хотелось бы увидеть новых звезд, которые заявят о себе в России.

С другой стороны, конечно же, надеюсь, что Россия проведет один из лучших чемпионатов за всю историю — в плане и организации, и гостеприимства. Хочу, чтобы многие ближе узнали и открыли для себя Россию — дружелюбную, искреннюю, современную, цивилизованную, демократичную, великую.

Как выступит сборная России? Вряд ли стоит ждать чудес. И в контрольных играх, и на Кубке конфедераций ее игра не внушала оптимизма. Но всегда хочется верить в лучшее. Поэтому буду болеть, переживать и желать удачи нашим футболистам! Надеюсь, что со второго места выйдем из группы вместе с Уругваем.

Думаю, что в 1/8 финала россиян выбьют испанцы. А в квартете сильнейших ожидаю увидеть Бразилию с Францией и Аргентину с Германией. Надеюсь, что в финале сойдутся Франция с Аргентиной, и Месси, завершающий карьеру в сборной, наконец-то станет чемпионом мира. Он это заслужил!