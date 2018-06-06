Сборная России перед ЧМ — унылое зрелище: хватит ли ее хотя бы на Саудовскую Аравию?

Команда Станислава Черчесова не смотрелась на фоне команды, не пробившейся на мундиаль

Уже при беглом взгляде на стартовый состав сборной России в контрольном матче против Турции стало понятно — Станислав Черчесов отправил в мусорную корзину все свои наработки в национальной команде. Этот специалист возглавил сборную сразу после очередного громкого провала футбольной России на крупном турнире (ЧЕ-2016) и почти два года наигрывал тактическую схему в 5 защитников, 3 хавбека и 2 форварда. Уже совсем скоро, 14 июня, команда Черчесова проведет первый матч ЧМ-2018 против Саудовской Аравии — но накануне тренер сыграл в четыре защитника и одного чистого форварда. Возникает резонный вопрос: чем же занимался главный тренер весь цикл, предваряющий домашний ЧМ? О том, как команда Черчесова не обыграла (1:1) не отобравшуюся на мундиаль Турцию — в материале «Реального времени».

Невкусная «солянка»

Чувство обреченности вызывал уже сам стартовый состав российской сборной. И это несмотря на то, что группа у россиян на ЧМ, как известно, более чем проходная. «Основу» сборной можно охарактеризовать, как некую солянку из постаревших звезд хорошего европейского уровня (Жирков, Игнашевич), Акинфеева, который по-вратарским меркам все еще в соку, и надежды нового поколения российского футбола в лице одного-единственного Головина. И — большой группы бесперспективной однородной массы, произведенной местным лимитом на легионеров. Кутепов, Смольников, Газинский, Самедов, Дзагоев и Смолов — все они в разное время смотрелись как потенциальные звезды европейского уровня. И также все остались в РФПЛ на жирных контрактах, остановившись в развитии. Невкусная «солянка»

В современном футболе даже у Египта есть звезда мирового уровня (Салах), а у Саудовской Аравии в составе бегают три представителя испанской Ла Лиги. И только у российской сборной в заявке лишь представители местного «болота» под названием РФПЛ, за редким исключением в лице Черышева и Габулова. Болота настолько комфортного, что, ненадолго выбираясь из него (ЛЧ, ЧЕ, ЧМ), российские футболисты буквально трясутся на ровном месте. Да так, что даже мастеровитые легионеры из топ-клубов РФПЛ ничем помочь не могут.

Чувство обреченности вызывал уже сам стартовый состав российской сборной



Почему лимит на легионеров — зло

Что касается кадров, то предъявлять претензии Станиславу Черчесову, конечно, смешно. Он вынужден работать с тем, что есть. Тот же enfant terrible российского футбола Игорь Денисов тоже не панацея — общий уровень российской сборной остался бы с ним почти столь же низким, как сейчас. Нынешнее поколение сборной России слабейшее за всю историю отечественного футбола. Это знают буквально все, но говорить об этом вслух не принято. Даже один из самых адекватных футбольных функционеров (из числа действующих) гендиректор ФК «Уфы» Шамиль Газизов путается в «показаниях».

— Я думаю, у российского футбола очень серьезное будущее. Пройдет пара лет, и наши игроки поедут в Европу. Вот тогда и сборная, наверное, заиграет, — сказал он автору этих строк в большом интервью, которое вы читали накануне. И тут же соглашается с журналистом, что в Европе зарплаты РФПЛ нашим «деревьям» никто не даст. «Абсолютно с вами согласен! Мы не должны переоценивать своих игроков. И недооценивать не должны. Переоценить мы можем наверняка только молодого игрока. Здесь ситуация очень сложная. Вроде все хотят хороших и молодых игроков, чтобы дальше прогрессировать, и в то же время определенными деньгами мы их «ломаем», — заключает Газизов.

При всем при этом команда Черчесова просто обязана выходить из группы. Исключая Салаха, у египтян и тем более Саудовской Аравии состав гораздо слабее. Но нынешний уровень нашей национальной команды таков, что 100-процентной уверенности в этом нет. В любом случае, в РФС и на самом высоком уровне должны сделать однозначные выводы: политика бешеной накачки российского футбола финансами провалилась полностью. В 90-е годы результаты российских клубов были, по сути, идентичны нынешним, а сборная выступала на порядок сильнее. Провалился и лимит на легионеров, как все искусственное в спорте.

— Должны быть гранды — огромные клубы с серьезными амбициями и возможностями. И пусть они комплектуются лучшими из лучших. И тогда все остальные в лиге будут вынуждены тянуться за лидерами. Тогда и стадионы будут заполнены. Можно же сказать, что Халк заполнял арены? Можно! Тренер не должен лимитировать себя в принятии решений и учитывать такие моменты, как замену иностранца на иностранца. Он должен выпустить на поле сильнейшего. Тогда и качество игры улучшится. Повторюсь, российскому футболу нужны гранды. А для этого нужно убрать лимит, — говорит все тот же Газизов.

Единственное, что хорошо получалось у россиян, это высокий прессинг



Кроме высокого прессинга, в первом тайме у россиян ничего не получалось

Но вернемся на футбольное поле. Мяч после стартового свистка разыгрывали россияне и им хватило 11 секунд, чтобы его потерять. Турки и в целом поначалу выглядели сильнее. Перекроенная тактически оборона Черчесова явно нервничала, а Зобнин, Газинский, Головин и Самедов проиграли центр поля. На 8-й минуте Сеюнджю едва не замкнул кросс в штрафную после розыгрыша углового.

Единственное, что хорошо получалось у россиян, это высокий прессинг. Благодаря этому хозяевам удалась парочка острых атак сходу. Впрочем, до удара в створ дело так и не дошло, все заканчивалось на этапе «последнего паса». Так, в одном из эпизодов Головин здорово разогнал атаку по центру, Самедов передал мяч Смольникову, который запорол эпизод неточной передачей. В другом моменте Смолов разогнался с мячом к линии штрафной турок, мог отдавать пас правее на партнеров, но решил обыгрывать оппонента и потерял мяч.

После 20-й минуты россиянам и вовсе удалось завладеть мячом. Нельзя забывать, что Турцию сегодня трудно назвать командой высокого уровня, так что неудивительно, что гости прорвались в очередной раз при выходе из-под российского прессинга. Смолов перехватил неточную передачу соперника и отдал Дзагоеву, который пасом накоротке вывел Самедова под острым углом к воротам. Александр в касание подсек мяч над вратарем — 1:0. Отметим, что это был первый удар сборной России по воротам в матче. Шла 35-я минута матча.

Переформатированная Черчесовым оборона «привезла» гол

На старте второго тайма у Турции игра совершенно не клеилась. Впрочем, у россиян у чужих ворот также мало что получалось. Запомнился лишь острый кросс Головина на Дзагоева на 52-й минуте — Алан лишь немного не дотянулся до мяча. Но, как бы плачевно турки не смотрелись, через 7 минут основательно переформатированная линия обороны команды Черчесова все сделала для соперника сама. Безадресный вынос гостей со своей половины поля, неудачно использованный искусственный офсайд россиян — и Малли получает мяч почти в центре поля, тащит его до ударной позиции, медлительный Игнашевич встретить оппонента не успевает, и Малли попадает аккуратно в угол, поймав на противоходе Акинфеева — 1:1.

Команда Черчесова оказалась не сильнее Турции, которая не была отобрана на ЧМ-2018



На такой поворот Черчесов ответил заменой полезного Дзагоева на Алексея Миранчука (его брат Антон тоже выйдет на поле на 87-й минуте вместо Самедова). Чуть позже на поле появились армеец Марио Фернандес и защитник «Рубина» Федор Кудряшов, заменившие соответственно Смольникова и Газинского. Особого эффекта эти изменения не дали. Команда Черчесова оказалась не сильнее Турции, которая не была отобрана на ЧМ-2018.

Остается надеяться, что этого хватит хотя бы для победы над Саудовской Аравией 14 июня, и мечтать о достойном выступлении в игре с командой Салаха. Только мечтать?

Артур Халилуллов, фото Константина Рыбина (rfs.ru)