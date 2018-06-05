Минниханов Гильмутдинову: «Питерский Политех реализует свои разработки, а ты сказки рассказываешь»

Прообраз «цифровых» сборочных заводов на платформе софта Siemens показали сегодня президенту Татарстана Рустаму Минниханову, пришедшему сегодня на открытие лаборатории «Siemens PLM» в КНИТУ-КАИ в компании с промышленными генералами. «Нам надо будет либо с вами окончательно породниться, либо какой-то другой путь найти к цифровизации», — обозначил некоторые сомнения Рустам Минниханов в разговоре с президентом «Сименс» в России Дитрихом Мёллером и ректором КНИТУ-КАИ Альбертом Гильмутдиновым. Оказалось, что президента очень волнует «кадровый вопрос» — сможет ли эта немецкая кафедра выпустить «тех людей, которые уже сейчас пригодны для производства». Подробнее — в материале «Реального времени».

Siemens передал КНИТУ-КАИ 25 лицензий PLM Software



Сегодня на базе германо-российского института новых технологий КНИТУ-КАИ открылся специализированный центр компетенций Siemens PLM Software, или проще говоря, лаборатория PLM. В ней заложены программные продукты и решения международного технологического концерна Siemens, которые помогают перевести «в цифру» весь жизненный цикл предприятия — от разработки и проектирования, изделия, планирования, производства и сервиса готового продукта. Неважно, будет ли это автомобиль, вертолет или морской фрегат: во всех случаях технологии сборочного производства, а таковых на заводах в Татарстане большинство, подчиняются единым принципам управления.

Представляя цифровые возможности лаборатории Siemens PLM Software, ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов сообщил, что лаборатория обладает 25 коммерческими лицензиями для поддержания всего жизненного цикла предприятий (и кстати, есть одна лицензия на аддитивное производство, — прим. авт.) и 500 академических лицензий на специализированное программное обеспечение для студентов. «На сегодняшний день это самая оснащенная лаборатория в РТ. Очень многие предприятия этим пакетом активно пользуются. Это позволяет полностью организовать цифровое проектирование, провести полные цифровые испытания, осуществить цифровое производство и гарантировать цифровую эксплуатацию», — расхваливал немецкую лабораторию Альберт Гильмутдинов перед генеральными директорами крупных предприятий. Перед ними на экране мелькала череда слайдов, где показывалось, как можно моделировать различные изделия при помощи программных продуктов Siemens.

Альберт Гильмутдинов расхваливал немецкую лабораторию перед генеральными директорами крупных предприятий. Фото tatarstan.ru



О чем идет речь, Рустам Нургалиевич?

И не зря: зал инжинирингового центра Siemens был полон почти до отказа. Вместе с президентом в лабораторию приехали «завсегдатаи» производственных сборов глава КВЗ Юрий Пустовгаров, глава ПОЗИС Радик Хасанов, гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, глава «Татэнерго» Раузил Хазиев — всего свыше 20 промышленных генералов. Удивительно, но среди них был и глава КАЗ им.С.П. Горбунова Николай Савицких, который обычно «прогуливает» отчетные коллегии Минпромторга РТ и вообще редко появляется на публике. Презентационную лекцию ректора КНИТУ-КАИ им пришлось слушать минут 30. Забегая вперед, скажем, что ни одного вопроса от них не последовало — то ли выступление показалось им неинтересным, то ли были дела поважнее.

«О чем идет речь, Рустам Нургалиевич?» — перешел к сути презентации Альберт Гильмутдинов, но снова едва не утонул в пафосной риторике. «Этот потенциал позволяет полностью провести «в цифре» проектирование, испытание, осуществить полное сопровождение производства и гарантировать цифровую эксплуатацию. Все эти задачи решаются одним программным комплексом «Сименс», — рассказал Гильмутдинов, показывая на экране, как собираются различные конструкции в самолете. По его словам, основные направления деятельности лаборатории PLM с применением ПО Siemens PLM Software: это авиационная техника и технологии, перспективные технологии и материалы наукоемкого машиностроения; лазерные и аддитивные технологии. В качестве иллюстрации гостям показали образец дрона, полностью спроектированного и разработанного на программном комплексе «Сименс».

Сейчас у проекта около 50 индустриальных партнеров. Один из них — КАМАЗ, с которым «Сименс» проводит моделирование столкновений грузовых автомобилей на дорогах и оценивает их последствия. У каждого из предприятий свой модуль «Сименс». «Модуль 3D-проектирование очень хорошо идет на авиационном заводе, модуль инженерных расчетов — на вертолетном, мощнейшее внедрение по организации производства идет на КАМАЗе. То есть у всех «Сименс» есть, но по частям. Так вот по модулям мы будем приглашать ведущих специалистов. Наш центр — это точка, где все собирается в одном месте», — пояснил Гильмутдинов. Он предложил сделать лабораторию Siemens PLM Software центром цифровой трансформации в республике, а также ведущей площадкой для повышения квалификации работников предприятий РТ.

Чтобы инжиниринговый центр обладал полной линейкой программно-аппаратных средств Siemens, Гильмутдинов попросил закупить модули Tecnomatrix PlanSimulation и Tecnomatrix Process Simulate.

Дитрих Мёллер: «Мы здесь, потому что ни одного предприятия РТ нет в санкционном списке ЕС»

Но главная ценность лаборатории Siemens PLM Software по замыслу ректора в том, что на немецком софте будут обучаться проектированию все студенты КНИТУ-КАИ. «Мы будем внедрять эту программу во все уровни образования, — заверил ректор. При этом вуз нацелен на коммерческую переподготовку кадров для предприятий Татарстана. Сейчас учебная программа Сименс включает 86 образовательных модулей, но готовится свыше десятка вторичных, доложил Гильмутдинов. Одним словом, цифровизация татарстанских предприятий пройдет на платформе «Сименс». Вслед за ним президент «Сименс» в России Дитрих Мёллер заметил, что для цифровой экономики нужны грамотные специалисты, а лаборатория как раз поможет их подготовить. Позже Дитрих Мёллер пояснил «Реальному времени», что европейские санкции не влияли и не повлияют на ход реализации этого проекта, потому что ни одна из татарстанских компаний — индустриальных партнеров не попали в санкционный список ЕС.

Дитрих Мёллер заметил, что для цифровой экономики нужны грамотные специалисты, а лаборатория как раз поможет их подготовить

Наука должна тянуть предприятия, а получается наоборот

«У нас большой машиностроительный комплекс — КАМАЗ, «Серго», энергетики, завод Горького, вертолетный, которым нужны цифровые партнеры, — высказался в ответ президент РТ. — Так что нам надо будет либо другие пути найти, либо с вами окончательно породниться, — колебался он. — Есть какие-то вопросы?», — быстро посмотрел он на окружавших гендиректоров. И решил высказаться о наболевшем вместо них. По словам президента, для разворота в цифровую экономику предприятиям не хватает квалифицированных кадров. «Вам надо решать прикладные задачи. Они должны помочь нам получить тех людей, которые уже пригодны для производства, — обратился он лично к ректору КНИТУ-КАИ. — Вот ты говоришь, что вы не хуже, чем питерский Политех. Но они реально реализуют свои разработки, а ты сказки рассказываешь», — махнул он рукой. И в партнерстве вуза с КАМАЗом президент не увидел особых успехов, а наоборот, попенял, что первыми в инновации производственников тянут не наука, а его прямые конкуренты. «Это он вас опередил, — откровенно сказал Минниханов. — Мы же видим, что как BMW работает. Ты же не знаешь, что они (КАМАЗ, — прим. ред.) оттуда людей приводят. Если не сможешь конкурентный продукт сделать, тогда у вас останется шоу-рум Siemens», — ответил напоследок президент РТ и покинул лабораторию.