«Европейская чистка»: кандидаты на отчисление из ФК «Уфа»

По следам Семака: кто может покинуть Башкирию перед евросезоном

ФК «Уфа» открывает новую для себя страницу — Лигу Европы. Этот опыт может оказаться совсем куцым, всего из одного отборочного этапа, коим является второй квалификационный раунд. Но хотелось бы и в нем не ударить в грязь лицом, а еще лучше, конечно, все-таки добраться до группового этапа — это и престиж, и дополнительные деньги, пусть не очень большие, но совершенно не лишние для небогатого даже по меркам РФПЛ молодого клуба. «Горожане» еще не назначили нового главного тренера, ждем этого события на неделе. Безусловно, он будет оценивать, как имеющиеся футбольные кадры соответствуют его схеме игры. Спортивная редакция «Реального времени» определяет слабые места в нынешнем составе «Уфы», предлагая свою версию пятерки игроков «на выход».





Критерии естественного отбора

В одном из интервью после завоевания «лигоевропейского» шестого места генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов сказал, что команду ждут значительные перемены в составе. Фамилии он не назвал, чтобы парни раньше времени не нервничали. Газизов говорил о парочке новичков-иностранцев, значит, надо освободить под них легионерскую часть «Уфы». В СМИ называлось имя экс-нападающего миланского «Интера» Дениса Алибека. Не факт, что этот слух окажется правдой. Но, тем не менее, нет дыма без огня. А огня молодой «Уфе» не хватает, пока из «зажигающих» больше всех заметен Сильвестр Игбун.

Еще один критерий поиска — молодая перспективная молодежь.

Гиорги Шелия

Вратарская позиция в «Уфе» в целом не вызывает сомнений, но в то же время дает повод и для тревожных ожиданий. Самый дорогой и по стоимости (6 млн евро), и по игре (30 матчей из 30 в завершившемся сезоне, 13 игр «на ноль») — Александр Беленов. Но его в любой момент может «запросить» богатый клуб РФПЛ из топ-5. На стороне молодого 20-летнего Алексея Чернова из «Калуги» и молодость, и рост (198 см). Правда, до профессионального роста ему еще далеко: прошлый сезон (начало и конец) отыграл полностью за «молодежку» ФК «Уфа», которая, впрочем, показала лучший свой результат — 7-е место вслед за ведущими школами страны — московскими «Локомотива», «Спартака», «Динамо» и ЦСКА, а также «Краснодаром» и питерским «Зенитом».

В сезон прихода Беленова Шелия сыграл 13 матчей, пропустив в них 11 мячей и умудрившись из-за горячего кавказского темперамента заработать два «горчичника» и раз даже схлопотать удаление. Фото fcufa.pro



Здесь претендент на отчисление — Гиорги Шелия. Он воспитанник российского и грузинского футбола. В 6 лет начал заниматься футболом в Тбилиси. В Уфе с начала 2016 года, и контракт его рассчитан на 3,5 года (это можно считать за алиби). Игровой практики не имеет уже больше года, в прошлом сезоне сыграл лишь в Кубке России, где ФК «Уфа» бесславно вылетел в первом же раунде, проиграв скромному представителю ФНЛ «Олимпийцу». В сезон прихода Беленова Шелия сыграл 13 матчей, пропустив в них 11 мячей и умудрившись из-за горячего кавказского темперамента заработать два «горчичника» и раз даже схлопотать удаление (ну, тут он спасал ворота в начале битвы в Уфе против казанского «Рубина»).

При этом душевные качества 29-летнего «Джорджа» не вызывают сомнений — он настоящий тамада и балагур. Но «балаган» в Европе не прокатит, даже если достанется брестское «Динамо» или условный «Дюделанж».



Денис Тумасян

Если говорить о защитной линии, то можно вспомнить слова нашего эксперта Флера Фахретдинова: «Не помешала бы пара быстрых крайних защитников, которые помогали бы и обостряли игру внезапными подключениями к атаке. И в то же время, при атаке соперников — что позиционной, что при контратаке — могли бы своевременно блокировать выпады соперников».

Тумасян имеет наименьшие шансы из всех на сохранение башкирской прописки. Фото youtube.com



Под этим углом можно рассмотреть три кандидатуры «на выход». Это центральный защитник Джемал Табидзе, крайний Александр Сухов и Денис Тумасян, тоже тяготеющий к центру. Табидзе в первое время пребывания в «Уфе» (а в команде он с «периода Семака»), «пожарил» в защите, но потом вроде бы научился приносить пользу. Концовку сезона провел в лазарете. Он самый молодой из этой тройки, можно оставить на перспективу (в том числе стоимость его поднять). Хотя и занимает в «Уфе» место иностранца из Грузии.

Александр Сухов со схемой Семака в пять легионеров место в составе потерял, да и травмы не позволяли быть в порядке на все сто. Тем не менее Александр частенько в уфимской истории подключался к атакам и как раз фланговая его игра способна заменить Дмитрия Живоглядова (на него уже положили глаз ведущие команды РФПЛ).



Тумасян имеет наименьшие шансы из всех на сохранение башкирской прописки. Претензий к бойцовским качествам Дениса нет, он все время в эпицентре сражений (если успевает). Может, поэтому его преследуют постоянные травмы, а восстановление кондиций занимает много времени. Да и четыре центральных (кроме него, это Табидзе, Неделчару, Никитин) хотя и немного, но перебор, наверное. Денис в команде с 2015 года, возможно, он повторит путь своего друга из «Урала» Николая Сафрониди, с которым тепло попрощались в конце минувшего сезона.

Веролюб Салатич

В полузащите нет больше Стоцкого, ушедшего к «быкам». А дирижер в эту линию нужен. Как одно из прозрачных решений вопроса — давать больше времени вундеркинду Ивану Облякову. Но он порой не выдерживает весь матч.

Здесь два варианта на отчисление. Оба легионерские — Карп и Салатич.

Молодой Кэтэлин Карп получал меньше времени от Семака, нежели Салатич. Чем-то выдающимся ни тот, ни другой не запомнились. В плюс Карпу — его вызовы в сборную Молдовы да молодость (22 года). Салатичу же 32 года, в «Уфе» он провел 19 матчей, голами и передачами не отметился. Еще и контракт у него истек — был на один год.



Весной он и вовсе был отдан в аренду «Химкам», где также ничем себя не проявил. Фото fcufa.pro



Владимир Зубарев

Еще один хавбек — 25-летний Владимир Зубарев. Взят из «Спартака» в январе 2016-го, но на поле в силу молодости выходил нечасто. Забил один гол — в добавленное время матча с «Анжи» в апреле 2016 года. Впрочем, его нет на подступах к основному составу «Уфы». А весной он и вовсе был отдан в аренду «Химкам», где также ничем себя не проявил, и по истечении срока этой «игровой практики» (всего несколько выходов на замену и желтая карточка) был отправлен из подмосковного клуба «на волю».

Кехинде Фатаи



Наконец, больной вопрос нападения. Тут интрига связана с «казахским Месси», что звучит уже скорее саркастично, нежели креативно. «Уфа» ждет от Еркоша работы, работы и еще раз работы, чтобы он мог наконец раскрыть свой потенциал. Без вопросов — Сильвестр Игбун. Внезапно забивной Сысуев тоже, надеемся, не «потеряется» с новым тренером.

А вот к Кехинде Фатаи, тоже занимающего место легионера, вопросы большие уже давно. Хотя в команде земляк Игбуна сравнительно недавно — с лета 2016 года. За плечами у «Фатального» — Румыния, Бельгия и Чехия, а также голы в ворота ЦСКА в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (но в форме пражской «Спарты»).

В Уфе он начал с гола в ворота «Терека» (ныне «Ахмата»), которому хозяева все равно проиграли в концовке — 1:3. Затем принес победу в Москве над «Спартаком» — 1:0 и дома добыл очко в битве с «Амкаром» — 1:1 (тут Стоцкий «помог» автоголом). В середине сезона на пару с Игбуном помог выиграть в Туле — 2:0, и в концовке чемпионата отличился двумя победными мячами «Анжи» — 2:1 и «Уралу» — 1:0. Но все это было в позапрошлом сезоне.

В прошедшем же сезоне у форварда, призванного забивать, ни одного гола в 17 матчах (из них всего четыре полных). Фото fcufa.pro



В прошедшем же сезоне у форварда, призванного забивать, ни одного гола в 17 матчах (из них всего четыре полных). Намечавшееся на сборах на Кипре зимой 2018 года бомбардирское трио легионеров Слай — Фатаи — Сейдахмет пропало из-за травм всех троих, весной они вместе не выходили на поле. Фатаи в этот период сыграл всю встречу с «Динамо», один тайм против «Анжи» и вышел на замену в Краснодаре, успев получить «горчичник» и снова отправиться на скамейку запасных от греха подальше. Словом, 28-летний Фатаи уже не тот.

Итак, подождем нового наставника «Уфы» и его мнения по формированию команды на сезон 2018/2019.