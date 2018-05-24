Люди для Лиги: кого нужно сохранить «Уфе» для успешного выступления в Европе

Шестерка игроков «Уфы» «европейского» качества

ФК «Уфа», с которой снимают «сливки» топ-клубы (Зинченко — в «Манчестер Сити», Гончаренко — в ЦСКА, Лунев — в «Зените», Стоцкий — в «Краснодаре»), тем не менее, продолжает расти в турнирном плане, пусть не как на дрожжах, но стабильно. Очередными потерями уфимцев в это межсезонье могут стать защитник Дмитрий Живоглядов, на которого положили глаз «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА, а также пока еще главный тренер «горожан» Сергей Семак. О том, кого из ключевых игроков стоило бы поберечь для предстоящего первого сезона «Уфы» в Лиге Европы и пятого в Премьер-лиге — в материале «Реального времени».

Вратарь Александр Беленов

Необходимый элемент для тех, кто «пляшет от печки». Беленов — вратарь высокого класса, с хорошим ростом (197 см) и «рабочим» весом (91 кг). Вес актуален для Александра и в переносном значении, только вот в сборной его прогресса не замечают — весомее киперы топ-команд. Появившись в Уфе по ходу еще прошлого сезона, Беленов стал таким же незаменимым, как его предшественник Лунев. В самом успешном для «горожан» сезоне он отыграл, что называется «от свистка до свистка». В 30 матчах Александр пропустил голов, может, и больше, чем коллеги из пятерки стоящих выше «Уфы» команд, но сколько в его активе спасений, придающих уверенности всей защитной линии! Еще один приятный «пустячок» — из этих 30 встреч 13 (!) он отыграл «на ноль».

Павел Смильгин, главный тренер «Витязь-ГТУ» (Уфа): «Говорят, «стоит в воротах» — плохое выражение, а я применю к Беленову характеристику «стоит в воротах, как стена». Ни одного лишнего движения, выходы в нужный момент, жестко и правильно располагается на линии. Есть такой игрок, который сейчас закончил в «Рубине» — Рыжичков, как я его ласково называю. Вот он — играет! Играет со всеми и сам с собой в «кошки-мышки», и летает порой. Куда, зачем летает — я понять не могу. Надежность и еще раз надежность — вот какие вратари ценятся везде. А «Уфа» и Беленов сейчас просто синонимы».

Защитник Боян Йокич

Боян Йокич — «дядька» в защите. Он говорит на нескольких языках и может быстро объяснить партнерам по обороне, как вести себя на поле. Объяснить и футбольным языком, а если надо, то и коротко и жестко по-русски (кроме прочего, Боян уже знает и очень любит цензурное слово «борщ» ). Поиграл Йокич в Европе, в том числе за национальную команду Словении. Его подключения к атакам по флангу — еще одно ценное для «Уфы» качество. Его Йокич продемонстрировал очень ярко в последнем матче сезона, оформившем заявку в Лигу Европы — в очень нужный момент он нашел на фланге Пауревича, от которого последовал голевой пас на Сысуева.

Павел Смильгин: «Статистически средний игрок европейского уровня. Это выражается в стабильности и правильности его игры. А его опыт несоизмерим с опытом того же Облякова».

Полузащитник Иван Пауревич

Брат-хорват Йокича — Иван Пауревич понимает его с полуслова, да и связка у них со словенцем что надо. Иван вообще после второго по значимости дивизиона Англии стал совершенно иным футболистом, чем при первом пришествии в «Уфу». Правильные задания от Семака помогли ему раскрыться для общего дела — неслучайно в весенней части чемпионата Пауревич имеет хорошую голевую серию (всего — пять голов в сезоне). Опять же в плюс ему международный опыт.

Павел Смильгин: «Этот человек может сыграть на любой позиции. Причем правильно. Он еще и забивной. Для Лиги Европы его, назовем это так, «плавная тягучесть» очень нужна. У Ивана хорошее позиционное чутье на любом участке поля».

Полузащитник атакующего плана Дмитрий Сысуев

Изначально заявленный как полузащитник, а при Семаке ставший забивным форвардом, Дмитрий Сысуев играет в рядах уфимцев уже два с половиной сезона (и контракт его истекает). В концовке этого сезона он забил ряд важных голов — серийные выстрелы водились за Сысуевым еще в «Мордовии». Прошедший сезон стал самым успешным для нападающего, в его активе пять забитых мячей. Годом ранее был всего один гол, а за половину позапрошлого сезона Дмитрий забил дважды.

Павел Смильгин: «Качество голеодора у него, конечно есть. Два-три мяча, которые я видел, он вообще из ничего забивал. Мяч принимает и вторым касанием уход от соперника».

Полузащитник Иван Обляков

Иван в представлении не нуждается, хотя это один из самых молодых игроков «Уфы». Пока в силу юности и физических возможностей на полные матчи его не хватает (в этом сезоне их было шесть), но во время своего пребывания на поле успевает огорчать соперников, больше в роли классного распасовщика. Его регулярные голы за молодежку России тоже говорят о многом.

Павел Смильгин: «Очень мне нравится Ваня Обляков. Жаль, что он не уфимский воспитанник. Индивидуально сильный, перспективный игрок, который может пробить с обеих ног, обыграть и под правую, и под левую. Еще бы росточка ему. А так, я надеюсь, это будущее сборной России».

Нападающий Сильвестр Игбун

Наконец, Игбун, он же Слай. Как говорится, многолик. И если бы не травмы его и его партнеров по зимнему кипрскому сбору, Фатаи и Сейдахмета, еще неизвестно, что сотворила бы эта легионерская связка. Пока же Игбун — один из живчиков на поле, напористый таран и автор порой просто шедевральных голов. Он лучший бомбардир «Уфы» в завершившемся сезоне — семь голов.

Павел Смильгин: «Пусть Слай скажет спасибо тренерскому штабу во главе с Семаком, что они так здорово с ним работают. Когда Игбун функционально не готов, это нулевой игрок. Когда же он в норме, чувствует свою силу, он может продавить все что угодно. На европейском уровне без Сильвестра делать нечего».

Флер Фахретдинов, экс-главный тренер «БИС-Динамо» (Уфа): «Все вышеназванные футболисты — игроки основного состава или «заменоусиляющие», они внесли большую лепту в успех команды в сезоне 2017/2018. Беленов — пожалуй, один из лучших вратарей в лиге. Но нужно приглашать еще голкипера с прицелом на будущее, пока есть Беленов, который сможет его многому научить и передать опыт. На мой взгляд, не помешала бы пара быстрых крайних защитников, которые помогали бы и обостряли игру внезапными подключениями к атаке. И в то же время, при атаке соперников — что позиционной, что при контратаке — могли бы своевременно блокировать выпады соперников. Не помешало бы организовать пару нападающих к Игбуну, креативному, технически оснащенному, «легкому» форварду. К вышеназванным полузащитникам не помешало бы добавить быстрые фланги, и если Пауревич — «мотор» команды, пахарь, то в центре нужен дирижер, хотя бы далекое подобие Месси.

Команда заслужила выход в еврокубки, и ее обновление должно носить не массовый, а точечный характер — под видение тренера, схему, философию игры, клуба, финансовые возможности, в конце концов. Поэтому, наверное, в какой-то мере непедагогично, нетактично и неэтично советовать, кто нам нужен, с кем мы пойдем в еврокубки, а кто нам уже не помощник в этих великих делах и свершениях».