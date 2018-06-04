Алия Мустафина: «В российской гимнастике нет харассмента»

Интервью с двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике

После побед на двух Олимпиадах подряд российская гимнастка Алия Мустафина ушла «на заслуженный отдых». Однако, родив дочь Алису, спортсменка решила вернуться в спорт и уже с сентября прошлого года приступила к усиленным тренировкам с прицелом на участие в Токио-2020. Возвращение получилось в целом удачным — на первых же своих выступлениях после выхода из декрета Алия победила на чемпионате России в Казани в командном первенстве. Но далась эта победа несколько большей ценой, чем хотелось бы, и теперь Мустафина ждет вердикта врачей относительно травмированного колена. О том, как проходит восстановление, о бывших соперницах и своей национальной самоидентификации гимнастка рассказала в интервью «Реальному времени».

«Чемпионат России точно пропущу из-за травмы»

— Не могу не поинтересоваться: как ваше самочувствие?

— Колено травмировано, но чувствую себя хорошо. Приму ли участие в Кубке России? Думаю, что нет.

— Весь прошедший месяц все гадали о том, где вы находитесь. То ли вы в Хорватии, то ли не полетели туда, а находитесь в Германии, то ли вы в Пензе, а сейчас вроде бы в Москве. Где правда?

— В Хорватию я не полетела, тренировалась в Пензе. Там хорошие условия для тренировок. А снимки моего колена мы отправили в Германию, чтобы их посмотрели врачи.

— Самое сложное для вас после возвращения в зал? Не было ощущения какой-то безнадеги, когда не могли выполнить самые простые элементы? Не появлялось желания все бросить?

— Нет, бросать не хотела, знала, что будет тяжело. Не могу выделить какой-то определенный тяжелый момент. Все было тяжело, но не настолько, чтобы не продолжать дальше.

— В связи с подготовкой у вас было не так много свободного времени. Как часто вам удается отдыхать и как это обычно происходит?

— Смотря что считать отдыхом. Например, отдыхаем между тренировками — обед и сон.

«Это совершенно не сковывает, но и, наверное, не воодушевляет. Даже не знаю, что ответить. Просто я для себя открываю что-то новое». Фото instagram.com/musaliya135

«Хочу доказать всем, что после родов можно вернуться в спорт»

— Вы единственная мама в нынешней спортивной гимнастике, не считая Чусовитиной. Это воодушевляет или, может быть, сковывает?

— Это совершенно не сковывает, но и, наверное, не воодушевляет. Даже не знаю, что ответить. Просто я для себя открываю что-то новое. И если у меня получится восстановиться в полную силу, то, значит, я докажу себе и всем остальным, что после родов можно вернуться, что это реально.

— На прошлой неделе вы завели страничку в Instagram для своей 11-месячной дочки. Как родилась эта идея?

— На самом деле шла к этому постепенно. Не все 11 месяцев, конечно. Ну вот залезаешь в свой телефон, а там много фотографий, которые лежат без дела. Подумала, что моим поклонницам будет интересно, как выглядит дочь, как она растет. Так и решила завести ей страничку.

— Денис Аблязин последовал вашему примеру и завел для своего ребенка страничку. Признайтесь, вы подсказали?

— Я вам скажу, что это не Денис завел, а его жена. Никому не подсказывала, это их личное дело. Кто-то хочет заводить, кто-то не хочет. Хотя вполне возможно, что они взяли пример с меня.

— Для родителей в первые месяцы жизни очень важна поддержка близких. Кто больше всего помогал вам?

— Рядом со мной всегда мама, которая мне очень сильно помогает. Наверное, без ее поддержки вообще ничего бы не было.

— В одном из своих интервью вы говорили, что она даже уволилась с работы из-за этого?

— Она, в принципе, не работала уже и до этого. А раньше она была учительницей.

— Сейчас ваша дочка осталась у родителей на все лето. Уже скучаете? Не тяжелее без нее, чем с ней рядом?

— Конечно же, скучаю! Но она же у моих родителей, я им доверяю, и поэтому мне не так тяжело.

«Мой тренер очень ждал моего возвращения в зал. А вообще у меня никогда не было желания бросить гимнастику». Фото Е. Михайловой / sportgymrus.ru

«Все зависит от психики»



— Кто более всего помог вам в вашем становлении как спортсмена?

— Это абсолютно все тренеры, которые со мной сейчас работают. Мой тренер очень ждал моего возвращения в зал. А вообще у меня никогда не было желания бросить гимнастику.

— Главным вашим конкурентом на молодежном уровне считалась Ребекка Бросс. Но на взрослом уровне вы ее обошли. За счет чего вам это удалось?

— Наверное, за счет программ и за счет работы над собой. Сложно сказать. Я тогда хорошо прибавила в базе.

— Вы были на том чемпионате, когда она получила травму колена?

— Нет. Это, кажется, был чемпионат США, внутреннее первенство.

— Она после этого так и не смогла полноценно вернуться.

— Не всем удается вернуться после таких травм.

— Но есть и ваш пример, как вы через год после травмы колена выиграли на Олимпиаде.

— Есть, но это же не говорит о том, что поголовно каждая должна так делать. Кому-то это легче дается, кому-то труднее, а кто-то просто не хочет больше продолжать. Это все ужасно, но многое зависит от психики. Кто-то очень сильно начинает переживать, а кому-то вообще все равно.

«Допинг? Байлз была сильнее остальных»

— Ваш отец, отвечая на вопрос, почему он решил вас отдать в гимнастику, рассказывал историю про то, как вы, еще совсем маленькая, спали с поднятой вверх рукой из-за пореза. Что это?

— Самообладание.

— Можно сказать, что это качество важнее на соревнованиях, чем все остальные?

— Нет, я бы так не сказала. Гимнастика, скорее, совокупность всех качеств.

«Отношусь как к спортсменке, которая выиграла много соревнований. Я стараюсь не говорить о том, что уже прошло». Фото Danilo Borges/brasil2016.gov.br



— Возможность контролировать свои эмоции, концентрация внимания — это ведь очень важно для гимнастки?

— В любом случае важно. Но на одном контроле, без подготовки и мышц далеко не уедешь.

— Как вы относитесь к Симоне Байлз? В 2016 году она призналась, что принимала психостимуляторы и сдала положительный тест, но дисквалификацию за допинг не получила. Почему? Ведь эти препараты дали ей преимущество.

— Отношусь как к спортсменке, которая выиграла много соревнований. Я стараюсь не говорить о том, что уже прошло. Наверное, за счет этого она была немного сильнее остальных. Но у нее, кроме этого, довольно сильная программа, на одной лишь концентрации эти элементы сделать невозможно.

— То, что она выступает в защиту чистоты спорта и при этом сама же принимала вещества, делающие ее сильнее других, — это нормально?

— Я ничего не хочу говорить про нее. Я вообще стараюсь не разбираться в подобных делах.

— Та же самая Байлз недавно заявила, что до нее домогался врач сборной. Недавно в биатлоне наша спортсменка говорила о домогательствах тренера. Как вообще обстоят дела с этим в гимнастике по вашим ощущениям? Это большая проблема?

— В России с этим нет проблем.

— То есть подобных заявлений от наших гимнасток ожидать не стоит?

— Нет.

«Татарка лишь наполовину. Считаю себя русской»

— Вы татарка по национальности?

— Наполовину только, но вообще русская. Считаю себя русской.

— Часто бываете в родных краях своего отца в Малом Рыбушкине?

— Летом бываю.

— Знакомы с татарской кухней?

— Наверное, лишь отчасти. Сама не готовлю.

«Только пробовала. Чак-чак, треугольники». Фото Максима Платонова

— Любимое блюдо можете отметить?

— Только пробовала. Чак-чак, треугольники. Татарская музыка? Пыталась слушать, но не особо понравилось.

— Ваш отец чемпион мира по борьбе и занимался всеми ее разновидностями. А вы знакомы с корэшем? На сабантуях отец часто выигрывал?

— Нет, я не знаю о таком виде. На сабантуях была только один раз, в Москве, но недолго.

«Если Загитова сильная, она справится»

— В 15 лет вас не пустили на заслуженный чемпионат мира из-за возрастного ограничения. Что-то подобное может сейчас произойти с Алиной Загитовой. Как можете это прокомментировать?

— Ну, не в этот год, так в следующий. Меня тогда не то чтобы не пустили, я изначально прекрасно понимала, что не подхожу по возрасту. И даже не готовилась к тому чемпионату мира, потому что была маленькой.

— Ситуация с Загитовой получается намного обиднее, ведь она уже олимпийская чемпионка.

— Может быть и обиднее, но на обиженных, как говорится, воду возят. Если Алина сильная, она справится. Я верю, что ей это удастся.

— Кабаева после проигранного Загитовой чемпионата мира позвонила ей и поддержала. Вы не общались с Алиной?

— Нет, мы с ней не знакомы.

— Что можете сказать Загитовой в поддержку, если ее временно отстранят от соревнований взрослых?

— Отстранение — это немного другое. Но возрастные ограничения коснутся ведь всех, правильно?

— Но сильнее всего это ударит по России, и прежде всего по Загитовой.

— Здесь надо различать, это все-таки не отстранение. Потому что когда отстраняют, спортсменке запрещают даже тренироваться. А правильное ограничение или нет — спортсмен должен подстраиваться.

«Когда появилась возможность сходить на футбол, я попала на стадион «Спартака». И мне понравилась атмосфера на нем». Фото spartak.com



«ЦСКА? Я болею за «Спартак»

— Вы же любите футбол? За кого болеете?

— За «Спартак».

— Как так получилось, что воспитанница ЦСКА болеет за «Спартак»?

— Когда появилась возможность сходить на футбол, я попала на стадион «Спартака». И мне понравилась атмосфера на нем. Нечасто посещаю матчи.

— А кто любимый футболист в «Спартаке»?

— У меня нет любимых футболистов. Лично ни с кем из игроков и тренеров не знакома. Но Карреру и Романцева, конечно, знаю.