Даешь секс-просвет: ученый о важности детского образования и мифах, связанных с табуированной темой

Амина Назаралиева в рамках лектория Coito ergo sum рассказала о детской сексуальности и опровергла распространенные утверждения, связанные в том числе с гомосексуальностью

Накануне инициативная группа «Думай, Казань!» организовала в ЦСК «Смена» первый в России научно-популярный бесплатный лекторий Coito ergo sum. Специально приглашенные ученые и специалисты препарировали тему секса, рассказывая о ней в контексте искусства, филологии, биологии и других аспектов. Одним из спикеров лектория стала Амина Назаралиева — врач-сексолог, клинический психолог и психотерапевт центра Mental Health. Она подробнее остановилась на том, как пропаганда воздержания не приносит ожидаемых результатов и почему так важно сексуально образовывать своих детей. Подробности – в материале «Реального времени».

«Дошкольники еще пока не знают, что секс – это плохо»

Свою лекцию Амина Назаралиева начала с вопроса к залу, есть ли среди присутствующих люди нетрадиционной ориентацией? Руку не поднял ни один человек.

«А должны быть», — под смех зала прокомментировала неудавшийся опрос врач-сексолог и попробовала еще одну попытку получше узнать аудиторию.

«Кому рассказывали о сексе в школе?», — в ответ на этот вопрос в зале вырос редкий лес рук, — «Больше, чем геев», — констатировала спикер.

Первым делом Амина Назаралиева решила рассказать присутствующим, которых, к слову, было в избытке – стульев на всех не хватало и многие стояли или сидели на полу, — про детскую сексуальность. Малыши, исследуя свое тело, уже в полгода могут случайно обнаружить, что в некоторых местах трогать приятно, а к году начать намеренно себя трогать. Врач-сексолог сразу пояснила – это нормально. По ее словам, с 15 до 19 месяцев дети могут начать сжимать бедра, тереться о предметы и наслаждаться этим – и это тоже нормально. До пяти лет у ребят появляется интерес к материнской груди, а интерес к сексуальным аспектам продолжает развиваться и после этого возраста.

— Дошкольники еще пока не знают, что секс – это плохо, стыдно или это табу, поэтому их еще можно часто застать за тем, что они трогают себя на публике, — отметила Назаралиева.

Уже здесь на первый план выходит так называемый секс-просвет. Специалист неоднократно еще в своем выступлении скажет, что детям нужно аккуратно все объяснять и рассказывать. На дошкольном этапе детям рассказывают, что есть интимные зоны, что ты без людей можешь себя трогать и это нормально, но другие трогать их ни в коем случае не должны. По мнению лектора, это очень важный момент в плане профилактики детского сексуального насилия.

Примерно на этом же этапе, с 6 лети, дети начинают задумываться над отличиями мальчиков от девочек и здесь также могут появляться вопросы про секс, деторождение. Где-то в 13 лет дети начинают осознавать, что секс может приносить удовольствие.

— Мальчики лучше знают про удовольствие, девочки лучше знают про любовь. Не знаю, почему это так, — говорит спикер.

В этот период взросления детей по восприятию она разделила на три категории: на тех, кто вообще не интересуется сексуальной темой, тех, кто интересуется, но смущается и тех, для кого это нормально.

Многие родители, по словам Назаралиевой, очень переживают, что их ребенок может мастурбировать.

— Есть данные, что она связана с эмоциональной депривацией, которая ведет к самосимуляции детей. То есть это дети, которые брошены, за которыми не следят, у которых потребность в родителях, — объяснила спикер. Ученые также выяснили, что это может быть связано с ранним прерыванием кормления грудью.

Пропагандой подростковый секс не запретить

Пожалуй, самый непонятный, но в то же время опасный период наступает у детей в подростковом возрасте. Согласно исследованиям, почти половина учеников старшей школы утверждают, что имели половой акт, а каждый третий – что он сексуально-активен. При этом в этот период подростки могут пробовать что-то новое, например, с партнером одного пола, но врач-сексолог уверяет – это совсем не определяет сексуальную ориентацию, потому что это «часть нормального сексуального экспериментирования подростков». К годам 18 же человек может точнее сказать, какой ориентации он придерживается. При этом со временем отношение может поменяться, поскольку сексуальная идентичность изменчива.

Запретами, как известно, с ранней половой жизнью среди подростков бороться бесполезно. И здесь важен разговор по душам. В Америке решили пойти другим путем и потратили почти 200 млн долларов на программы ООН на пропаганду идеи полового воздержания до свадьбы. Но не сработало. В целом из 100%, решившись подождать до брака, только 10% исполняют свое намерение.

— Всего 10% справляются. 90% искренне хотели, но так складывается, что… не получается, — говорит сексолог.

Те же, кто все-таки следует своему намерению, сравниваются по количеству беременностей, полученных инфекций с теми, кто начал жить ранней половой жизнью через четыре года.

— Это еще один миф — если изолировать ребенка от информации, то вырастет такое нежное милое существо, которое будет здоровым и счастливым. К сожалению, нет, — констатирует Назаралиева.

ВИЧ — не болезнь гомосексуалистов

Конечно, отдельно речь пошла о гомосексуальности. Точнее спикер развеивала мифы, связанные с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Гомосексуальность – это не психическое расстройство, но известно, что среди людей нетрадиционной ориентации происходит больше суицидов, они более подвержены депрессиям – все из-за насилия по отношению к ним со стороны. Доказательств того, что дети страдают от сексуальной ориентации своих родителей или сами следуют их примеру, ученые не нашли. Как не подтвердился и миф, что гомосексуалисты не способны на длительные отношения и часто меняют партнеров. При этом если люди вынуждены скрывать свою сексуальную ориентацию, у них чаще обнаруживаются физические и психические расстройства.

Кстати, отвечая потом на вопрос из зала, Амина Назаралиева предположила, что в шоу-бизнесе много геев потому, что творческая среда легче принимает таких людей, не доставляя им внутреннего дискомфорта.

Неправдой лектор назвала и утверждение, что ВИЧ больше распространен среди лиц нетрадиционной ориентации. Чаще им болеют гетеросексуальные пары.

Согласно статистике, каждые шесть минут в мире еще один человек становится ВИЧ-положительным. При этом в России на данный момент только 30% зараженных ВИЧ-инфекцией получают энтеровирусную терапию. Ежегодно количество зараженных растет, но сам показатель роста снижается.

— Прогноз остается неблагоприятным. Требуется активизировать информационно-профилактические мероприятия в борьбе с ВИЧ-инфекцией в стране, — делает вывод Назаралиева.

Так скажем взрослые темы секса в рамках обозначенного времени сексолог осветить сполна не успела и по сути, рассказала о том, что происходит у детей и как на это реагировать. Ответ на последний вопрос на первый взгляд кажется простым – нужно разговаривать и не стесняться сексуальных тем. Разговаривать с ребенком необходимо обо всем: начиная от физических отношений, родов и менструации, заканчивая ВИЧ, СПИД и другими инфекциями.



Кстати, завершилась лекция на оригинальной ноте, пришедшейся весьма кстати к заявленной теме. Молодому человеку, задавшему лучший, по мнению спикера, вопрос, она подарила книжку про… вагину.